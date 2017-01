EN VERACRUZ COMO NADIE

CARLOS ACOSTA

1

Cuando sucede algo extraordinario, como lo que se contará en estas letras por ejemplo, la gente suele decir: no encuentro palabras para describirlo. No es que no las encuentre, es que, de verdad, créanlo, no las hay. Uno habla de los mejores momentos que la vida le ha concedido y siempre queda la sensación de que las palabras no abarcaron el total de las emociones; que hay un remanente dentro de sí, a veces mucho mayor, a lo que se dijo. Aún así, lo intentaré. O dicho de otra manera: a sabiendas que es imposible, procuraré hacerlo.

2

Salimos, Esperanza y yo, de Tampico, a las nueve de la noche. Viajamos en autobús. Poco antes de las seis de la mañana, todavía oscuro, llegamos a Veracruz. Luego de los minutos necesarios para pasar a recoger nuestro equipaje y despertar del todo, recibimos la llamada telefónica: Por dónde vienen. Ya estamos aquí, en la Sala de Espera. Por aquí andamos nosotros también, esperándolos. Sale, ahorita nos vemos. Ya en la banqueta de la Terminal, en la penumbra, que vendría siendo las últimas sombras de esa noche, descubrimos una pareja de jarochos: hombre y mujer con traje típico veracruzano: ella con vestido blanco, largo hasta el piso, falda amplia, delantal negro con flores en rosa y una larga mascada en amarillo; él, también, pantalón y guayabera blancos, paliacate rojo al cuello y sombrero de cuatro pedradas. Una alegría especial, asombro y risa –limpia– nos invaden. ¡Hola! ¡Hola! Nos abrazamos como si fuera la primera vez que nos vemos en cien años. Son Guillermo y Maribel, que han venido a recibirnos de ésta manera, por demás original y significativa.

3

Nos vamos a La Parroquia, todavía sin habernos recuperado, del todo, del asombro por el atuendo de nuestros amigos. Ahí estamos los cuatro, a la mesa del Café de mayor tradición del Puerto. Todavía no amanece. Frente a nosotros, grandes barcos flotan en el muelle como bestias gigantescas e inmóviles. La bruma le da a la ambientación un aire de atmósfera etérea. Pedimos Café Lechero y minutos después hacemos el tintineo con la cuchara en el vaso para que se nos sirva la leche. La charla fluye natural y la risa sigue de nuestro lado. En un momento, Guillermo mete la mano a su portafolio y con la destreza de un mago de otro siglo, nos muestra un libro: Oui, ave sin paraíso. Es de Maribel, nos dice. Esperanza y yo nos ponemos a ojearlo. Es un cuento para niños, el diseño está muy bien cuidado, en formato a la italiana. En la parte superior derecha aparece el nombre de la autora: Maribel Carlín Camporredondo. Esta es la segunda, de las muchas alegrías que compartiremos este fin de semana. ¡Qué padre Maribel! Y amanece.

4

Hacía cinco o seis semanas, Guillermo Álvarez Navarro, Director de música coral por el Conservatorio Nacional de Música, quien me distingue con su amistad desde hace poco más de veinte años, actualmente Director del Ensamble Vocal La Señal, me había hablado vía telefónica. Tendremos un recital, dijo, y cantaremos dos de tus poemas que he musicalizado, nos gustaría que nos acompañaras ése día. Quedé en silencio, se adivina que no sabía qué decir. Les hablé de ti a los integrantes, insistió, quieren conocer al poeta. Entonces lo pensé mucho. Mucho de verdad. En una centésima de segundo pasó por mi mente que para el día anunciado ya estaría de vacaciones y que salvaba apenas el cumpleaños de mi madre. En esa mínima fracción de tiempo también pregunté, o creí preguntar, a Esperanza si podría acompañarme. Y todavía me quedó tiempo para no esconder una alegría que desbordada en estas palabras: ¡Claro que sí Guillermo, ahí estaremos!

5

Luego nos vamos a almorzar. A dónde podríamos ir, sino al Barrio La Huaca, callejón Toña La Negra. Ahí están las pequeñas casas de madera, unas pegaditas a las otras, en colores vivos. En el ambiente hay música de salsa, alegre, como para bailar. Nos encontramos con dos estatuas, una de Agustín Lara y otra de Toña La Negra. Les miro y, sabedor de mis dotes paranormales –imaginarias, desde luego– por un momento estoy tentado a decirles: por el amor de los cielos, revivan. Y sé que sucedería, pero me aguanto. Pedimos “picadas” de huevo –sin albur, aclaramos– y jugo de naranja. En la plática, resulta que la cocinera que nos atiende viene siendo sobrina–nieta de Toña La Negra. Nos tomamos unas fotografías con ella. De ahí, nuestros amigos van a sus respectivos quehaceres diarios y nosotros al hotel donde nos hospedamos. Quedamos de vernos para comer.

6

Son las tres de la tarde. Subimos a un barco varado en el pequeño muelle. Es el Buque Cañonero Guanajuato que ha sido acondicionado, en sus interiores, como restaurante. Desde cubierta, los cuatro a la mesa, con vista panorámica a esa parte del mar donde desemboca el río –razón por la que la población recibe el nombre de Boca del Río– degustamos platillos de mariscos. A la vez, seguimos con una charla que no se nos termina: dice Guillermo que, como nunca, ahora sabe, siente, que la vida es un instante, un eterno presente. Cómo quisiera hacer mío ese atributo filosofal, de veras. Un trío de soneros –arpa, guitarra, jarana– se acerca y se deja caer con El jarabe loco, Las tres huastecas y otras, además de versos, con muy buen sentido del humor, dedicados a nosotros. Y otra vez la risa nos convoca. Se van ellos. A los pocos minutos se acercan otros músicos, estos con diferente instrumental –tresillo, bajo eléctrico, percusiones– quienes se dejan oír con Son de la loma, Guantanamera (Maribel canta un verso con ellos) y Nochecita, entre otras. Ya son las seis, ya es hora, vámonos.

7

Tercera llamada, tercera, dice la chica vestida de negro, ¡comenzamos! En el escenario están, al piano, René Pérez Torres; en la flauta transversa, Lourdes Silvana; al oboe, Noé Hernández. Da inicio el programa con Canciones Propias. Joyce González, mezzosoprano canta La primera vez, canción escrita por Guillermo. Enseguida entona Mar y saudade, que es uno de mis textos musicalizado por mi amigo. La emoción me llega de a poco. Percibo la voz cantante como una resonancia magnética venida de más allá de la garganta de la mujer. Termina la canción. Los aplausos no se hacen esperar. Pero todavía no sé, no sabemos, nadie sabe, lo que sucederá con la siguiente interpretación. El Director llama a Teté Deschamps Lago, soprano. La canción será interpretada a dúo. Pero antes de hacerlo, dice el Maestro al público, quiero pedir que alguien de ustedes pase a leer el poema. De manera instintiva (¿si es creíble, no?) levanto la mano. Pase usted, acepta el Director del coro, y me entrega la letra del poema. Leo pausado. Conozco el tema. Lo escribí en mil novecientos noventa y cinco. Es un texto breve, sencillo, pero aún así, me emociona leerlo. Al terminar regreso a mi asiento y viene la interpretación. Entonces sí, perdón, entonces sí pierdo toda noción de la realidad. El dúo de las voces de Joyce y Teté se escucha, por decir lo menos, angelical. Resuena en la atmósfera una melodía que abarca, desde la primera a la más recóndita galaxia, del universo que llevo dentro. Quién soy. Qué sitio de este mundo habito. Alguien que lo diga por favor. A dónde irá esta respiración huyendo y volviendo siempre. Por qué me sé tan solo, si apenas hace unos minutos, aquí había mucha gente. Por qué. Y entonces el estruendo de los aplausos me despierta.

8

Luego vendrá Música Religiosa: Cantos gregorianos, Bach, Mozart, Frank. El maestro Guillermo, en su papel, conduce con explicaciones breves y puntuales, historia y estética, de cada una de las interpretaciones. La tercera parte del programa es, en honor a los días que corren, Villancicos. Se canta Señora Santa Ana, Adeste fideles, Un villancico mexicano de Ramón Noble, Joy to the world (Händel) y Noche de paz (Blütner) cierra la velada. Hasta aquí todo es celebración. Regocijo espiritual. Y aplausos, muchos aplausos para el coro, los músicos, el Director. Pero el público tiene algo más qué decir: ¡otra, otra!, pedimos al unísono. Y el Ensamble La Señal interpreta una canción más. Vuelve la locura, que es lo mismo decir, vuelve la alegría. Todos estamos emocionados. Yo en especial, en una noche a rebosar. Entonces, como venida de una voz anónima (de mujer por cierto) alguien dice: ¡maestro, repitan la canción del poeta, canten otra vez Como nadie! El maestro lo piensa una diez millonésima de segundo. Y accede. Se hace el silencio. Se llama al dúo. Vienen otra vez a escena Teté Deschamps y Joyce González. Y otra vez cantan. Y otra vez desaparezco del mundo. Un hoyo negro me traga, pero una vez dentro, todo es luminosidad. ¿Alguien puede creerlo? Son larguísimas las notas musicales. ¿La vida es un instante, amigo? ¿La vida? Y otra vez los aplausos me despiertan. Abro los ojos y me percato que Teté, la soprano, viene a mí, me pongo de pie y me abraza fuerte y algo me dice de la letra del poema, algo que no alcanzo a entender. Estoy y no estoy. Enseguida abrazo –o me abraza– no lo sé, Joyce González. Y luego nos abrazamos a todo, eso sí lo sé a ciencia cierta, Guillermo y yo. El músico y el poeta, dice alguien del público. No puedo más. La emoción me rebasa. Nos toman fotografías, muchas fotografías. Sin embargo, en la nebulosa que es mi mente alcanzo a escuchar las palabras que Esperanza me dijo a mitad del recital: Carlos, les debes unas palabras. Así que, deshaciendo un poco el nudo que estaba de veras apretado en la garganta, creo haber dicho, cuando sucede algo extraordinario, como lo de esta noche por ejemplo, la gente suele decir: no encuentro palabras para describirlo. No es que no las encuentre, es que, de verdad, créanlo, no las hay.

9

El día de mañana será otro día, único. Todavía no llega, pero lo será. Despertaremos muy tarde. Guillermo y Maribel pasarán por nosotros al hotel. Visitaremos, bajo la fiereza de un perro sol, San Juan de Ulúa. Será una visita indeleble. En un minuto, quizás en menos, se nublará el cielo todo. Buscaremos un camión de pasaje pensando ir a Mandinga. Una tormenta de arena, con ráfagas de vientos de más de cien kilómetros por hora que amenazan arrancar de raíz las palmeras del malecón, nos atrapará en la espera. El viento, la salada brisa, la arena, azotarán las mejillas. Nos angustiaremos, primero nosotros dos, luego nuestros amigos. Cambiaremos de plan. Iremos al Conchero. Viviremos una delicia de tarde: charlando, riendo de todo y por nada, leyendo textos de nuestros amigos (léelos tú insistirán y lo haré exaltado) a la orilla de un río de aguas verdes. Volveremos tarde, exhaustos, al hotel y ellos nos despedirán en el umbral de la sala de espera de ADO platino. Todo eso habrá de suceder mañana. Mañana es una palabra. Solo una palabra. Pero ahora. Ahora salimos a la calle después del recital, de los cantos gregorianos y Bach y Mozart y Joy to te world. Después de los villancicos. Después de escuchar dos veces, a dúo Como nadie. Nos despedimos entre abrazos. Parece que en apenas unas horas hemos creado una sintonía emocional. Guillermo da indicaciones: les llevará René Pérez al hotel. Ah, gracias. Ahí está el pianista, a la espera. Ahí estamos nosotros, a punto de subir a su auto blanco. La madrugada es húmeda. Niebla a toneladas nos invade desde todos los puntos cardinales. Somos fantasmas flotantes, felices en medio de la neblina, tocados en las fibras íntimas por la bendita música y el poder de la palabra.

10

Sabedora de lo que sucede, pasa lenta, infinita, la noche veracruzana.

