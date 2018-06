ENCARGOS

(Historias de mi Papá Florencio “El Loco” Izaguirre

Por José Manuel Izaguirre

!!DIA DEL PADRE!!

(Se acerca esta fecha y poco poco iré contando, a modo de homenaje, algunas anécdotas vividas con mi papá)

¡¡QUE NO ADELGACEN LAS MUCHACHAS!!

Mi papa falleció de un cáncer en el 2003. Lucho fuerte pero fue vencido por esta grave enfermedad. Sin embargo (los doctores amigos míos me había dicho que sería muy doloroso al final) nunca se quejó. Cuando le preguntábamos: ¿Te duele algo?, siempre contestaba que le dolía poquito. Era muy valiente. En varias ocasiones me lo había demostrado. Luego les contaré.

En sus días finales (aunque siempre era así) le gustaba estar bien limpio y perfumado. Era muy dócil y permitía (solicitaba) que lo bañaran todos los días. En su tocador siempre había una botella grande de Agua de Colonia Sanborns de aroma de naranjo. Seguido las enfermeras iban a pedirle perfume para ponerles a otros enfermos y mi papa siempre accedía. Llévenles y báñenlos para que no apesten los mendigos, decía.

Tenía un especial sentido del humor, siempre andaba riendo. Las comidas entre familias, que hacíamos muchas (casi todos los domingos y que ahora hacemos en la casa de mi hermana Alma), eran siempre amenizadas por mi papa. Contaba muchas historias y chistes, la risa era el ambiente natural en la casa. Era ¡Genial! Estar con él. No importaba que repitiera los chistes pues cada vez les daba un toque especial.

Cierto día, ya muy enfermo, me llama y me dice, hijo te voy a hacer un encargo: “Cuida que tus hermanas no se vayan a adelgazar por favor”. Tiré la carcajada. Era increíble que una persona en su estado mantuviera su sentido del humor. Nota: Mis hermanas Alma, Licha y Paty, siempre han sido gorditas y yo me he preocupado que no pierdan esa figura, aunque ellas ponen mucho de su parte. O sea, no me ha sido muy difícil mantener ese encargo. Solo vean la foto.

¡¡DON PABLO MAYA!!

Otro día me dijo: “Te encargo a Don Pablito, sigue manteniéndolo hasta que muera, (a la postre Don Pablito tendría alrededor de 90 años) que al cabo ya le falta poco”. Don Pablito Maya era un vecino del Limón al que mi papa había adoptado, es decir, se había echado a cuestas cuidar de él. Cada semana, no recuerdo que tanto tiempo atrás, me pedía $ 300.00 para darlos a Don Pablito. Con ello algo se podía ayudar. A cambio Don Pablito limpiaba los solares de mi hermana y de mi hijo Junior. Así lo hizo por mucho tiempo.

Por supuesto que le dije que sí, que no se preocupara, que yo me haría cargo de Don Pablito y así lo hice. Después de la muerte de mi papa, cada semana yo entregaba a mi hermana Licha $ 300.00 y ella los entregaba a su vez a Don Pablito. Además mi hermana estaba al pendiente de proporcionarle medicinas y lo visitaba muy seguido.

No se las hago muy larga, Don Pablito Maya sobrevivió a mi papa por alrededor de 8 o 10 años más. Murió cerca de los 100 años de edad.

De ese nivel fueron unos de los encargos de mi papa que tuve que cumplir, con mucho gusto.

Les entrego un fuerte abrazo y todo mi cariño

