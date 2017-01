ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- PRI local y Comunicadores, festejan “Día del Periodista”.

*.- No está en la “lona” y pide ciudadanizarlo, Julio Portales.

El Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional que preside Guadalupe Acevedo Díaz, ofreció la mañana de este viernes un convivio a Comunicadores Sociales, con motivo del “Día del Periodista”.

Las palabras de bienvenida a periodistas y varios integrantes de la directiva, como militantes de dicho instituto político, estuvieron a cargo del titular del área de Comunicación Social, Pablo Hernández Contreras.

El convivió se llevó a cabo en las propias oficinas del PRI y la dirigente local Guadalupe Acevedo Díaz, reconoció la labor que desarrollan los periodistas y a la vez agradeció todo el apoyo brindado.

Además de tamales, chapurrado, refrescos y golosinas que ofreció el Comité Directivo Municipal del PRI, también se entregaron sobres con recurso económico y se dejó sentir un gran ambiente de alegría.

Estuvieron en el presídium, la dirigente Guadalupe Acevedo Díaz; Jorge Julián Sosa Martínez, Secretario de Elecciones y representante del PRI ante el INE, y Georgina Lerma, que es la encargada de la Fundación “Colosio”.

En representación del Diputado Federal, Alejandro Guevara Cobos; asistió Manuel Núñez Rangel e hicieron acto de presencia Pepe Vázquez, del PRI Tamaulipas y también Julio Portales Martínez.

Al final del evento, el ex – dirigente juvenil, ex – regidor, ex – tesorero municipal y ahora ex – gerente de COMAPA, Julio Portales Martínez; concedió entrevista a representantes de diversos medios de Comunicación Social.

En la entrevista y en cuanto a sus aspiraciones políticas, dijo que hay que esperar los cambios del partido a nivel estatal, y que por lo pronto hay que seguir apoyando al PRI, como siempre también a la ciudadanía.

Julio Portales Martínez, dijo que en dos ocasiones tuvo la oportunidad de ser funcionario público y que se fue unos meses a la campaña pero que realmente no es político, y que no es un servidor público que siempre ha estado.

Con relación al nuevo dirigente local del PRI, expresó que debe de tener mucha visión para sacarlo adelante, para ciudadanizarlo, la gente ya no quiere políticos, quiere gente común y corriente, profesionistas.

Además dijo que la ciudadanía pide otras cosas, y recordó que hace unos años se juró y perjuro que el PRI ya no se iba a levantar, seguimos ganando estados y que con años de esfuerzos, recuperamos la presidencia de la república.

Enseguida, dijo que a que iba, a que ahorita el PRI no está en la “lona”, está vivo, trabajando y luego de la sorpresa y el enojo, el partido está “chambeando” y no cabe la menor duda que se recuperara.

Julio Portales Martínez, manifestó que en una elección no es cuestión de partido, es de quién encabece las fórmulas de los diferentes partidos y que en el caso del PRI tenemos que seguir trabajando.

Antes durante la entrevista, hablo del negocio tradicional de familia que va a cumplir 49 años, precisamente en este 2017, seguimos adelante a pesar de los tropiezos, de crisis económicas y de la inseguridad.

Julio Portales Martínez, dijo vienen aumentos en cascada con eso del incremento a los combustibles, tenemos que apretarnos el cinturón para ofrecer a la ciudadanía y a los clientes, un precio de satisfacción para ellos.

Como parte de la entrevista, expresó que la idea es seguir en El Mante, no tenemos a donde ir, aquí es nuestra casa, hay que hacer el esfuerzo, la gente nos ha dado muchas satisfacciones, no queda otra hay que seguir trabajando.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos en cuanto al festejo ofrecido por el PRI local, que se observó un gran ambiente de alegría y sobre Julio Portales Martínez, dijo lo que tenía que decir por el momento.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Apenas terminaba el festejo del “Día del Periodista” y enseguida nos enteramos del nombramiento otorgado por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, al periodista ALFREDO GARCÍA BECERRA; como nuevo Director del área de Comunicación Social de la Presidencia Municipal de El Mante….. Con esta vez, si mal no recordamos, ALFREDO GARCÍA BECERRA; por segunda ocasión, ocupa el área de Comunicación de la presidencia municipal; la anterior fue con el ex – alcalde FERNANDO PEDRAZA CHAVERRI….. Por nuestra parte, manifestamos que cumpliendo con el protocolo por la buena relación que existe con el Ayuntamiento de El Mante que preside JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; un par de horas después a su nombramiento acudimos a saludarlo y a desearle lo mejor en su función….. En otras cuestiones, aprovechamos el espacio para desearle al buen amigo Contador Público, JOSÉ FERNANDO CASTELLÁN ENRÍQUEZ; una pronta recuperación de la enfermedad que lo aqueja y lo mantiene hospitalizado en la Clínica del Seguro Social….. Claro que esto no tiene nada que ver, con que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; en la mañana de este viernes 6 del presente mes y año, en Sala de Cabildos entregó estímulos económicos a los alumnos integrantes de la Asociación de estudiantes foráneos y en sus palabras de bienvenida, los exhorto a seguir esforzándose y poniendo muy en alto el nombre de El Mante, lo que fue agradecido por la dirigente de la referida organización, LIZA MEDINA VERGARA….. De acuerdo a la información que se nos hizo llegar, manifestamos que los alumnos beneficiados por obtener mejores calificaciones, son: Jorge González REYNA, EVELYN CRISANTA VILLARREAL, INGRID AMAYA CHÁVEZ, como CÉSAR DE JESÚS RAMÍREZ, VIVIAN LACAILLE CASTELLANOS y JORGE LUIS RUIZ CRUZ….. En más del Ayuntamiento de El Mante y el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, damos a conocer que en la zona cañera de este municipio; dio inició con la construcción del puente que vendrá a sustituir el antiguo acceso que existía entre los ejidos Palmas y El Potosí logrando con ello el mejoramiento para las familias que habitan este sector de la localidad….. Durante su estancia en dicho lugar, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; con gran atención, escucho a los residentes de este sector, quienes le informaron que este puente tiene una antigüedad de aproximadamente 85 años, y el cual es el principal acceso para los camiones que transportan la caña en temporada de zafra, por lo que la nueva construcción viene a ser de gran beneficio, y la cual inicia de la mano siempre contando con el apoyo de la Confederación Nacional Campesina representada por el JUAN MANUEL HERNÁNDEZ ACEVEDO….. Además del inicio de la construcción del puente, el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; puso en marcha los trabajos para la rehabilitación de un kilómetro aproximadamente, esto del camino que va desde el Ejido Las Palmas hasta la carretera nacional y que en forma conjunta con el gobierno estatal que encabeza FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, se procederá en unos días más a la reposición del alumbrado público de esta parte del municipio así como las obras que se requieran para el bienestar de la población en general….. Regresando con el festejo del PRI local que es presidido por GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ, manifestamos que el que siempre está presente en los eventos y dispuesto a apoyar las acciones que se emprendan, es el joven JESÚS CASTILLO de la Red de Jóvenes por México, a decir verdad, uno de los pocos que dan la cara; luego de la desastrosa derrota sufrida por el tricolor y sus candidatos, durante el 5 de Junio del año pasado….. En cuestiones de última hora nos llegó información, que el Republicano Ayuntamiento de El Mante que preside JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, se encuentra trabajando en coordinación con integrantes de la Secretaria Técnica de las oficinas del gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; de la que forman parte CARLOS DE ALEJANDRO ACEVEDO y LUCIA KARINA BRAÑA MOJICA, sobre el Foro Regional para el Plan Estatal de Desarrollo (2016 – 2022) que se llevara a cabo el 24 de Febrero del presente año con la participación de representantes de los municipios de Xicoténcatl, Ocampo, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Bustamante, Palmillas, Llera, Tula, González y El Mante….. Como lo anunciara en su momento el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, damos a conocer que el evento se realizara en el Hobby Gran Salón a partir de las 10:00 horas, y que participaran entre 300 y 400 personas, y que serán un total de seis mesas con los temas de Bienestar Social, Seguridad, Salud, Rural así como inversión, Empleo y Mixto y en las que estarán en cada mesa un Presidente (Ciudadano sin cargo), 1 Moderador (Funcionario) y un Redactor.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...