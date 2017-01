ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Alcalde da posesión a Coordinador de Protección Civil. *.- Leal Guerra, dijo aquí no hay supermanes ni estrellitas.

El mediodía de este lunes 9 de Enero del 2017, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra, dio posesión de manera oficial al ex – regidor Enrique Murillo Rodríguez, como el nuevo Coordinador Regional de Protección Civil.

Hacer uso de la palabra Juan Francisco Leal Guerra, dijo que a Enrique Murillo; le toca Coordinar siete municipios y que a él como presidente municipal, esto es algo muy importante porque está en donde están las instituciones médicas.

El alcalde le agradeció a Fernando Meraz, presidente del Patronato de Cruz Roja; todo el esfuerzo que ha hecho para mantener esta institución y que a él le toco dirigir en el municipio de Xicoténcatl.

Juan Francisco Leal Guerra, le ofreció su apoyo así como a los representantes de organizaciones de servicio y también al Director de Tránsito Local Luis Benavides, institución y dependencia que van de la mano.

Al inicio de su intervención, dijo que para él es importante que exista una buena coordinación por las situaciones que se pueden presentar, y que esto es un trabajo de equipo, que no hay supermanes, ni hay estrellitas.

En la reunión de acercamiento y de contacto para conocer las instalaciones del Centro Regional de Protección Civil, Juan Francisco Leal Guerra; expresó que realmente están en buen estado, como todo con algunos detalles.

Al final de la reunión, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; pidió que todos trajeran la misma camiseta (Tamaulipas) y que lo importante estar preparados para salvar vidas, si lo requieren las circunstancias que ojala no se presenten.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que ahora falta una reunión con los alcaldes de los 7 municipios y sus directores de Protección Civil, para que como quién dice; cada quien ponga la parte que le corresponde.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. El alcalde de El Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; en compañía de Directivos del SUTEM (Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales), PERFECTO LARA SALAZAR, Secretario General y RAÚL MERCADO HERNÁNDEZ, Secretario de Trabajo; con los honores correspondientes, despidieron de sus labores como Fotógrafo de la presidencia municipal por espacio de años hasta llegar a su Jubilación, al buen amigo RIGOBERTO HINOJOSA ZAVALA; al que desde este espacio le deseamos lo mejor así como a su respectiva familia….. Por cierto que antes, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; como parte de sus actividades de este lunes, en la Sala de Cabildos de la presidencia municipal, desde muy temprana hora recibió a diferentes grupos de personas con motivo de los saludos deseos de año nuevo….. Entre los asistentes al saludo y los buenos deseos de año nuevo al alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, anotamos a la Directora del CBTis No. 15 (Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio número), encabezado por su directora la Química DORA ALICIA NÚÑEZ TORRES, quien diálogo con el alcalde en donde le externaron todo el apoyo para su proyecto de gobierno así como también al Director de la Jurisdicción Sanitaria número VI de base en esta Ciudad, ELEAZAR MÉNDEZ PÉREZ y todo su equipo de trabajo establecieron propuestas planes de acción para conjuntamente realizar en beneficio de los mantenses y de todo el municipio, en salud ….. El alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, también recibió la mañana de este lunes, a personal del Centro de Atención Múltiple Club Rotario, institución que a través de su Directora profesora ELSA MARÍA IBARRA MARTÍNEZ; le agradeció todo el apoyo y ayuda de la que fueron partícipes mediante acciones las cuales beneficiaron a todos los estudiantes de este CAM, así mismo externó todo su apoyo para seguir adelante y juntos hacer el cambio, mientras que de la asociación civil Salvando Huellas, Sembrando amor explicó sus propósitos para este 2017 mientras que la primera autoridad municipal externó su apoyo para las actividades que realizarán a lo largo de todo el año….. Por el mismo motivo, el Tecnológico de Ciudad Mante dirigido por el subdirector Ingeniero CARLOS ARELLANO VÁZQUEZ así como un grupo de maestros y alumnos entablaron una reunión con el alcalde en donde se propusieron llevar a cabo programas y métodos para lograr la excelencia en sus carreras y estudiantes por lo que JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, se mostró comprometido con la educación manifestado su total interés…. Durante los diversos saludos, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; refrendó su apoyo y compromiso para cada uno de los grupos y sectores de la población, quienes de igual manera le externaron su total respaldo a su gobierno para juntos hombro con hombre hacer de Él Mante una ciudad próspera y llena de oportunidades de trabajo para la sociedad en general….. En otra información y aunque ya es del conocimiento público, manifestamos que propietarios de unidades de fuerza motriz de la frontera de Tamaulipas, recibieron una buena noticia el pasado fin de semana; luego de conocerse que Diputados Federales del PRI, lograron un acuerdo para bajar el precio de la gasolina….. La noticia sobre el acuerdo logrado ante funcionarios del SAT, PEMEX y empresarios gasolineros de la frontera de esta entidad federativa, fue dada a conocer por el Diputado Federal EDGARDO MEHELM SALINAS, Coordinador de la bancada tamaulipeca del PRI en la Cámara Baja del Congreso de la Unión….. En base al acuerdo logrado por los Diputados Federales y en el cual participaron las Diputadas Federales YALHEEL ABDALA CARMONA y MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, ambas de la Ciudad de Reynosa; el precio de la gasolina Magna en la frontera de Tamaulipas, tendrá un costo de 12.89 pesos, mientras que el resto del estado y país, será de 15.88….. En más sobre el tema, tenemos que mientras las negociaciones se efectúan en la Ciudad de México, con beneficio para los propietarios de unidades de fuerza motriz en la frontera tamaulipeca, en el resto del estado y municipios que no están en zona fronteriza, esperan la intervención de sus Diputados Federales, que hasta el momento brillan por su ausencia…. Luego del logro anterior y en el que participaron las Diputadas Federales del PRI, YAHEEL ABDALA CARMONA y MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, manera de broma y de otros en serio, surgieron un gran número de comentarios entorno al mensaje enviado el pasado jueves por el Presidente de la Republica ENRIQUE PEÑA NIETO, sobre el aumento del precio de la gasolina y del que manifestó que no se debe a la Reforma Energética, sino al aumento del precio del petróleo en el mundo, algo que es considerado por algunos como cierto….. Por cierto que en esta urbe cañera, militantes, simpatizantes y parte de la ciudadanía, participaron en la marcha pacífica de protesta en contra del llamado “gasolinazo”, desde conocida tienda comercial ubicada al oriente de la Ciudad, pasando por la presidencia municipal, a la cual fue convocada por el ex – regidor JOSÉ LUIS CAMPOS SALAZAR, representante del Partido del Trabajo en este municipio….. Durante la marcha, se conoció que el PT (Partido del Trabajo), fue el único partido que se pronunció en contra de la llamada Reforma Energética y esto al grado que presento una denuncia ante las autoridades correspondientes y que todavía continua vigente, dijo a comunicadores sociales el dirigente JOSÉ LUIS CAMPOS SALAZAR….. Claro que esto no tiene nada que ver, con que durante su Asamblea Informativa de cada quince días celebrada este domingo, el Apoderado Legal de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante, JOEL DE LA ROSA GONZÁLEZ; manifestó que la lucha por el pago de los Fideicomisos y lo relacionado con el daño Patrimonial….. Regresando con información de presidencia municipal, tenemos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; ofreció todo el apoyo para salir a la búsqueda de 15 personas extraviadas en la sierra del municipio de Miquihuana y por tal motivo despidió al grupo de rescates comandados por DAVID PADRÓN Director de Protección Civil, mismos que partieron en punto del mediodía para apoyar en las labores de ubicación y de rescate de este grupo de excursionistas los cuales quienes hasta ese momento permanecían extraviados….. En otro tema, damos a conocer que desde la mañana de este lunes, en diversas dependencias de índole estatal, principio el nerviosismo y cara de preocupación entre quienes durante la pasada administración pública estatal a cargo de EGIDIO TORRE CANTÚ, desempeñaron su labor así como en los primeros tres meses de la actual administración estatal que encabeza como gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; pues tenemos conocimiento que están a punto de recibir las respectivas, gracias….. Como punto final a estos comentarios, manifestamos que la ex – regidora de afiliación priista, NARCISA CEPEDA HERNÁNDEZ; a través del Face, público una imagen en la que en compañía del líder de la CNC en Tamaulipas, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS y otras personas más, están disfrutando de la tradicional Rosa de Reyes.

