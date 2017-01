ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Panistas ganan terreno, Rodrigo Enríquez Pérez al ITAVU. *.- Verónica Ramírez Sánchez, será la Delegada en González.

El Director General del Instituto Tamaulipeco para Vivienda y Urbanismo, Salvador González Garza; el mediodía de este martes estuvo en esta Ciudad, para entregar nombramiento de Delegado Regional, a Rodrigo Enríquez Pérez.

Durante el evento celebrado en oficinas del ITAVU – Mante, también se entregó el nombramiento como la Delegada de dicha dependencia estatal en González, a Verónica Ramírez Sánchez.

De ambos casos, se conoce que Rodrigo Enríquez Pérez y la Verónica Ramírez Sánchez, son reconocidos militantes del PAN; ella, es esposa de Ricardo Escobar ex – precandidato de dicho partido a presidente municipal.

Al término de una breve reunión con el personal del ITAVU – Mante y dar a conocer los nombramientos, el Director de dicha dependencia a nivel estatal, Salvador González Garza; concedió una entrevista.

Informó que ya tienen los nombres de los 23 Delegados en Tamaulipas y que ahorita salieron los primeros 6, entre ellos los dos que acaban de entregar así como en Ciudad Victoria, a favor de Guillermina Perales López.

Salvador González Garza, dijo que órdenes del gobernador se trabajara mucho en los programas del ITAVU y anuncio 2 mil 500 acciones de vivienda, como que las bloqueras serán entregaran en comodato a los alcaldes.

Sobre qué perfil debieron de cumplir los nuevos titulares del ITAVU, expreso que tengan ganas, que es lo que el gobierno requiere y dar beneficio a personas que no tienen ISSSTE e INFONAVIT, como ninguna otra prestación.

El Director del ITAVU en Tamaulipas, anunció acciones en contra de quienes tienen adeudos y los cuales han recibido oportunidades, entre ellos quitarles los recargos y que la Ley , faculta al instituto a proceder.

Salvador González Garza, en la entrevista; manifestó que el beneficio tendrá que buscarse directo ya que en el ITAVU ya no tendrán cavidad los llamados líderes y que al final de cuentas, buscan el beneficio propio.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que los panistas siguen ganando terreno, y que desde ahora se preparan para las elecciones del 2018, haciendo equipo en cada municipio.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Tal y como estaba en programa, la mañana de este martes acompañado de varios representantes de diversos medios de Comunicación Social, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; superviso los trabajos de bacheo y mantenimiento de principales calles de esta localidad….. Durante el inicio de estos trabajos, en el Boulevard Ch. Ramírez y calle Obregón, con maquinaría del Ayuntamiento y los trabajadores del municipio cumpliendo con indicaciones dadas por la primera autoridad mantense JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, manifestó que también se dará mantenimiento oportuno a otras avenidas y calles de la Ciudad….. Como parte de esta actividad, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; efectuó también un recorrido por la calle Paniagua, entre calle Galeana y Manuel Cavazos Lerma, en donde con maquinaria del Ayuntamiento se levantó la carpeta asfáltica para poder dar inicio a trabajos de pavimentación, para ofrecer a los automovilistas que circulan por este tramo, una vía de acceso en perfectas condiciones….. Posteriormente a la actividad de supervisión de los trabajos de bacheo y levantamiento de la carpeta asfáltica en la mencionada calle, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; se trasladó hasta el Poblado El Limón, en donde recorrió 500 metros de calle reparada en beneficio de habitantes de este sector y reunidos le expresaron su agradecimiento así como su apoyo incondicional por la rápida respuesta que tuvieron de parte de del gobierno municipal a las peticiones de mantenimiento de la calle Miguel Hidalgo en este lugar….. Con relación a la actividad desarrollada por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; el Director de Obras Públicas, JESÚS MARTÍNEZ BALTAZAR; expresó que se continuará y se les dará prioridad a los accesos de entrada a hospitales y escuelas que así lo requieran, recalcando que el material que sea rescatable de las arterias que se arreglen, será reutilizado para dar mantenimiento a las calles de las colonias de la ciudad que lo requieran….. Aunque a menor escala y a nombre del PT (Partido del Trabajo), el que también anduvo por rumbos del Poblado El Limón entregando algunos beneficios, fue el ex – regidor JOSÉ LUIS CAMPOS SALAZAR; el cual mediante vía telefónica, nos dio a conocer que ya andaba por el Ejido La Vega y que esperaba hoy recorrer más comunidades de la llamada zona cañera….. Como parte de sus actividades programadas para este martes, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; recibió en la Sala de Cabildos de presidencia municipal, a los integrantes de las cinco logias masónicas con motivo de la salutación de año nuevo; encabezadas por JOSÉ LUIS DE LEÓN TORRES, diputado del séptimo distrito masónico quién estuvo acompañado de DAVID RODRÍGUEZ ALVARADO gran primer vigilante de la gran logia de Tamaulipas y de DAVID RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, ex gran maestro de la gran logia de Tamaulipas, además de Dignidades y oficiales quiénes ofrecieron todo su respaldo y apoyo para las acciones que ha venido realizando en su gobierno la primera autoridad mantense….. Aunque puede ser de un momento a otro, la mañana de este martes 10 del presente mes y año, recibimos información que ELEAZAR MÉNDEZ PÉREZ; había dejado de ser el Director de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de base en esta Ciudad, por lo que inmediatamente nos trasladamos a tal lugar, en donde se dijo a un servidor que el Doctor ELEAZAR se trasladó a Ciudad Victoria….. Por cierto que en la propia Jurisdicción Sanitaria No. 6, conocimos también que con motivo que este martes 10 del presente mes y año, ofrecían un convivio por el “Día de la Enfermera”; también viajaron a la capital del estado, un grupo de enfermeras, entre ellas la Jefa RAQUEL TORRES MONTELONGO a las que desde este espacio les enviamos nuestra Felicitación, recordando aquel dicho “más vale tarde que nunca”….. De otro que por cierto nos llegó información en el sentido que ya no era el Director del Conalep – Mante, es JORGE MARTÍNEZ ANGUIANO; con quien la tarde del pasado lunes vía telefónica sostuvimos un diálogo y mediante el cual nos dio a conocer, que este martes se iniciaba la evaluación de un 30 por ciento de los alumnos que salieron con bajas calificaciones y que regreso a clases de los más de 700 alumnos, será el próximo viernes 13 del presente mes y año, lo que quiere decir que fue puro “borrego” también….. Ahora que estuvimos en la entrega de nombramientos a RODRIGO ENRÍQUEZ PÉREZ y VERÓNICA RAMÍREZ SÁNCHEZ, como Delegados del ITAVU en El Mante y González, respectivamente; tuvimos la oportunidad de saludar a la ex – regidora de extracción priista ALMA DELIA IBARRA ALMAZÁN así como a la también ex – candidata a la presidencia municipal y en estas fechas, Directora del Instituto de la Mujer en este lugar….. Por cierto que muy cerca, en la oficina de la Coordinación de Desarrollo Social del Estado en este municipio y en la que por un tiempo fue el titular el ex – precandidato del PRI a presidente municipal JOSÉ REYES GUEVARA SERVÍN; saludamos leal colaborador, MIGUEL CAMERO; sobrino por cierto que de la ex – liderza cañera así como ex – diputada Local y ex – diputada Federal LETICIA CAMERO GÓMEZ y a la que de vez en cuando la saludamos a nuestro paso por su domicilio particular y que está ubicado por el Boulevard Manuel Cavazos Lerma, en la esquina con la calle Obregón, al oriente de la Ciudad….. Como ya teníamos días que no andábamos por las oficinas gubernamentales de esta urbe cañera, nos llamó la atención observar de nuevo con vestimenta oficial, a la ex – regidora MAGDALENA VÁZQUEZ MUÑIZ, de la que conocimos que en estas fechas es parte del Instituto de la Mujer en Mante, por lo que sin duda alguna realizara una buena aportación a las actividades que se emprendan en beneficio de la mujer desde tal lugar….. La mañana de este martes, solo logramos confirmar, que la Oficialía Segunda del Registro Civil y de la que era titular, la ex – regidora del PRI, FANNY RODRÍGUEZ DE SAADE; desde hace unos días se encuentra acéfala, mientras que en las cercanías de la presidencia municipal, observamos muy tranquilo caminar a quién también era el oficial del registro civil pero en la tercera oficina que está ubicada en el Poblado Los Aztecas de la llamada zona temporalera, GUADALUPE JUÁREZ GALICIA….. Como punto final a estos comentarios, aprovechamos el espacio para enviar a nombre de mi esposa, MA. CRISTINA GALLEGOS ZÚÑIGA, su hija así como de sus nietos JUAN JESÚS, VÍCTOR MANUEL, CRISTINA ELIZABETH y MOISÉS ALBERTO, todos ellos GALLEGOS ZÚÑIGA y por supuesto que de un servidor, una felicitación para mi suegra, NICOLASA ZÚÑIGA GARCÍA quien este martes está cumpliendo años.

