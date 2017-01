ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Prepara el Cobat Tamaulipas, regreso de 17 mil alumnos. *.- De El Mante y la región, será 3,500 dijo Nazario Martínez

Personal de la Coordinación Regional de la Zona No. 6 del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas, encabezados por el Ingeniero Nazario Martínez Castillo; preparan el regreso a clases, el próximo 23 de Enero.

Al respecto, dijo que en primer lugar los maestros están trabajando todos los días en las reuniones de academia regional, con el propósito de dejar elaborado el trabajo de planeación didáctica.

El Ing. Nazario Martínez Castillo, expresó que esperan ver concluida esta actividad mañana jueves y que el trabajo será enviado a la dirección general, en donde revisan todo el material.

En cuanto al número de planteles que tiene la Coordinación No. 6, dijo que son once, y una extensión en el Poblado El Limón y otra en el ejido Lázaro Cárdenas del municipio de Tula.

Con relación a los municipios, señaló que son: Tres planteles y una extensión ubicados en Tula, uno en Mamaleón, otro en San Antonia Naola, una en Lázaro Cárdenas y otra en el ejido Francisco I Madero.

Además el Ing. Nazario Martínez Castillo, dio a conocer que en Ocampo, dijo que tienen tres planteles; el 06 Ocampo, el Cemsadet, de Adolfo López Mateos y el Cemsadet de Flores Magón.

En El Mante, informo que se cuenta con tres planteles; el 03 Mante, el Cemsadet de Plan de Ayala y el plantel de Nueva Apolonia y se tiene ubicado un Cemsadet en Nuevo Morelos y otro en Gómez Farías.

Sobre la población estudiantil del Cobat que regresara a clases el 23 de Enero de todo el estado, dijo que son 17 mil y que en el caso de la zona No. 6, son 3 mil 500 alumnos que regresaran a clases.

El Ing. Nazario Martínez Castillo, menciono que tan solo en este municipio; tan solo el plantel 03 Mante, tiene 548, más los 350 que se incorporan de Nueva Apolonia de Plan de Ayala, se incorporan 80 alumnos.

Como parte de la entrevista, señaló que se encuentran es espera del nuevo plan de trabajo que marcara el nuevo Director General de los Cobat en Tamaulipas, licenciado Pablo Cantú Hinojosa.

Dijo que por lo pronto está pidiendo dos cosas importantes que deben de atender, uno el crecimiento del número de alumnos en cada plantel y el número dos, trabajar y buscar la forma de tener alumnos de calidad.

El Ing. Nazario Martínez Castillo, deseo a todos los maestros que pongan el mejor de sus empeños, que yo sé que lo hacen, somos hasta ahorita la zona que tenemos segundo lugar en aprovechamiento.

Agregó que traen un aprovechamiento general promedio arriba del 8.5, esto por arriba de la media nacional que es de 7.8 yo sé que esto es resultado del trabajo conjunto de maestros, alumnos, padres de familia y directores.

El Coordinador Regional del Colegio de Bachilleres de la zona No. 6, pidió que sigan poniendo el esfuerzo que tienen alrededor de 10 años obteniendo el primero y segundo lugar de aprovechamiento.

A los alumnos, deseo éxito en el año que se inicia y segundo semestre, en el que dijo que hay que poner en práctica toda la cuestión académica porque vienen muchas actividades culturales y deportivas.

El Ing. Nazario Martínez Castillo, también hizo un llamado a los padres de familia, de que vean lo que estamos haciendo en el Colegio de Bachilleres, y que inscriban a los alumnos que egresaran de los planteles de secundaria.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que además del número de alumnos regresaran a clases, es de importancia el llamado que hace el Coordinador Nazario Martínez Castillo, a docentes, alumnos y padres de familia.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Tal y como debe de ser, la mañana de este miércoles 11 de Enero del 2017; se presentó ante el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, como nuevo Delegado Regional del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) de base en esta Ciudad; RODRIGO ENRÍQUEZ PÉREZ….. En el encuentro sostenido en la presidencia municipal, tanto el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y el Delegado Regional del ITAVU, RODRIGO ENRÍQUEZ PÉREZ; establecieron el compromiso de trabajar en equipo para beneficiar a la ciudadanía, tomando en cuenta la política de trabajo del gobernador del estado, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA….. Por cierto que horas más tarde y porque alguien le pregunto a quién escribe, conocimos que el nuevo Delegado Regional del ITAVU, RODRIGO ENRÍQUEZ PÉREZ; como luego dicen, no es ningún improvisado en la función pública, como tampoco en la política partidista….. El joven RODRIGO ENRÍQUEZ PÉREZ, originario de esta urbe cañera; durante el gobierno federal que encabezo FELIPE CALDERÓN HINOJOSA surgido de las filas del PAN, laboro en la Secretaria de la Reforma Agraria, como también en el Programa de Oportunidades y en la Corett (Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra) estando como Director General antes de ser Senador de la Republica, el ahora Gobernador del Estado de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; también militante del Partido Acción Nacional….. Además, conocimos que el nuevo Delegado Regional del ITAVU de base en esta Ciudad, RODRIGO ENRÍQUEZ PÉREZ; también fue regidor suplente y propietario por espacio de 5 meses en lugar de ADELA VIRGINIA GARCÍA PEDRAZA, durante la administración pública municipal, que encabezo el priista HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ….. En cuestiones partidistas, se dijo a un servidor que RODRIGO ENRÍQUEZ PÉREZ; llego a la política como Coordinador Regional de la Secretaría Estatal Juvenil del Partido Acción Nacional, allá por los años del 2004 y 2005, y que además a participando en campañas políticas, como la reciente para gobernador del estado y que gano el panista, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA….. Por cuestiones surgidas de última hora, el Partido del Trabajo que en este municipio y la región representa el ex – regidor JOSÉ LUIS CAMPOS SALAZAR; suspendió la marcha programada para la tarde de este miércoles desde la plaza Aarón Sáenz Garza, hasta la plaza principal “Gral. Plutarco E. Calles) pero en cambio su dirigente anuncio que el próximo viernes 13 del presente mes y año, se llevara a cabo la Campaña Oftalmológica y en la que se tratara lo relacionado con Cataratas, Glaucoma y Rinopatia Diabética, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde en las oficinas de dicho instituto político ubicadas por la calle Tula No. 1 entre la calle Ocampo y Avenida Hidalgo, frente a la Plaza Aarón Sáenz Garza….. La mañana de este miércoles que acudimos a las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, conocimos la inconformidad que existe por parte de algunas enfermeras que asistieron al festejo del “Día de la Enfermera” celebrado en el Polyformun de Ciudad Victoria el pasado martes y del que mencionaron que además de mal organizado, fueron citadas a la una de la tarde y que este comenzó a las 4 de la tarde, considerando esto como un insulto….. Por cierto que durante nuestra estancia en dicho lugar, conocimos que el festejo fue de lo peor, esto en agravio de las 3 mil 500 enfermeras y que por si fuera poco, el gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA no se dignó en asistir y que en su lugar hizo acto de presencia el Secretario General de Gobierno, CÉSAR A. VERASTEGUI OSTOS, esto a las cuatro de la tarde y que mientras tanto las “empanzonaron” con puro Zuko….. En más sobre el festejo del “Día de la Enfermera” en Ciudad Victoria, se dijo a un servidor que cada que mencionaban al gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, era abucheado así como también la Secretaria de Salud en el Estado, LYDIA MADERO, y la que está dejando muy en claro su dicho “No vengo a curar enfermos, sino a un sistema corrupto”, pues de salud no conoce ni la O por lo redondo ….. En información del Sistema DIF municipal y siguiendo las instrucciones precisas de la Presidenta, JUANITA LARA DE LEAL; se han desarrollado las actividades de integración así como de apoyo para personas invidentes las cuales reciben todo el respaldo del personal que diariamente labora en esta institución…. Como ejemplo de ello, tenemos el caso de la escuela Caminos de Luz, y de la que es titular la maestra SANDRA ANGÉLICA LÓPEZ PÉREZ y la cual tiene como una de sus principales actividad la enseñanza del sistema Braille, y que tiene como objetivo reincorporar a estas personas a la vida productiva brindándoles un espacio de apoyo y de aprendizaje en este lugar.

