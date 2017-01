ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Con gran concentración, celebran cumpleaños de regidor *.- Habrá Cabalgata, Comida, Jaripeo y Baile: Marco Castillo.

Un grupo de amigos de la zona temporalera, encabezados por el ex – regidor Arnulfo Rodríguez Ibarra, organizan la celebración del cumpleaños del actual regidor del PVEM, Marco Antonio Castillo Avalos.

La celebración del en dos ocasiones regidor, Marco Antonio Castillo Avalos, está programada a celebrarse el día 29 del presente mes y año, cuatro días después de su onomástico oficial, el día 25 de Enero.

Como parte de la celebración del cumpleaños del regidor Marco Antonio Castillo Avalos, habrá una Cabalgata, desde el Ejido Celaya, hasta el Ejido el Triunfo, lugar en donde se llevara a cabo la gran concentración.

La cabalgata que partirá del Ejido Celaya a las 10:00 horas, llegara al lienzo de charro del Ejido el Triunfo, y enseguida, se ofrecerá una comida a los cabalgantes y también a los demás invitados.

Al término de la comida, se dijo a un servidor que se llevara a cabo el jaripeo y posteriormente un baile con diferentes grupos artísticos, y al que también se encuentra invitada la ciudadanía en general.

Previo a la celebración de su cumpleaños y festejo por parte de un grupo de amigos de la llamada zona temporalera, el regidor Marco Antonio Castillo Avalos; se encuentra muy pero muy contento.

“Todavía ni cumplo años y estoy siendo felicitado, esto es para poner contento a cualquiera, porque una vez más está confirmado, el dicho aquel, que lo que siembras cosechas, y en mi caso, muchos amigos”. Dijo.

Por su parte el ahora ex – regidor del PRI, Arnulfo Rodríguez Ibarra; expresó que Marco Antonio Castillo Avalos, es una persona muy querida y estimada en la zona temporalera, como en la Ciudad y que van a festejarlo.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que tiene razón Marco Antonio Castillo Avalos, cuando recuerda el dicho “Que lo que siembras cosechas” y al que agregó, es parte de las buenas acciones.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Contrariamente a lo que algunos aseguraban el pasado fin de semana, nos llegó información que a diferencia de varios de sus antecesores, el actual gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, no vendrá el próximo lunes a los festejos que se llevaran a cabo en el Ejido Tantoyuquita, esto con motivo de un Aniversario más de la muerte del General PEDRO JOSÉ MÉNDEZ….. También la tarde de este jueves, trascendió en los corrillos de la presidencia municipal, que estaba en veremos la presencia del gobernador del estado, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA al municipio de El Mante el próximo martes 24 del presente mes y año, día en que se realizara el Foro del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022….. Por su parte el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, se prepara para iniciar el próximo lunes las actividades cívicas del presente año, esto con motivo de un Aniversario más de la muerte del General PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, mediante los Honores a la Bandera Nacional en el Monumento a la misma, el cual está ubicado en la Plaza Principal Gral. Plutarco E. Calles y al final de tal actividad, se trasladara a la Plaza de la colonia Obrera No. 2, para rendir homenaje al héroe tamaulipeco PEDRO JOSÉ MÉNDEZ que lleva su nombre….. Enseguida, el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; se habrá de trasladar a la colonia Moderna, en donde encabezara los festejos de Aniversario de la muerte del General PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, esto en la escuela primaria que lleva su nombre….. Por cierto que enseguida el alcalde, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; se habrá de trasladar en compañía de síndicos y regidores, como funcionarios públicos e invitados del honor, al Ejido Tantoyuqita, lugar en donde como cada año, se rinde homenaje al héroe tamaulipeco, General PEDRO JOSÉ MÉNDEZ….. Por cierto que del Ejido Tantoyuquita, es la actual encargada del Comité Municipal Agrario en El Mante, la ex – regidora NARCISA CEPEDA HERNÁNDEZ y de la cual por cierto se encuentra muy activa gestionando apoyos para darle vida a las oficinas de la mencionada organización cenecista, con el apoyo del actual presidente de la Liga de Comunidades y Sindicatos Campesinos en el Estado, TINO SÁENZ COBOS….. En otras cuestiones, manifestamos que el Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ; entrego nombramiento como jefa de la Unidad de Quejas y Responsabilidades de la Contraloría Interna que encabeza la Licenciada DULCE CAROLINA OLLERVIDES FERREL y cuyo fin es recibir y dar trámite a las denuncias que se pudieran presentar por incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos de este Poder, a la Licenciada en Derecho ASTRID ALICIA ORTIZ SÁNCHEZ….. En más información del R. Ayuntamiento de El Mante, tenemos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; de una forma rápida, se encuentra cumpliendo con las demandas de la población, con acciones y obras principalmente en las áreas productivas del municipio como lo son las zonas temporalera y cañera….. Como prueba de lo anterior, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; para constatar las acciones emprendidas tanto en la zona cañera y durante el mismo, superviso la colocación de luminarias, las cuales habían sido solicitadas por los residentes del ejido Cinco de Mayo, para mayor confianza y seguridad de sus habitantes….. Como parte de dicha actividad, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; dio a conocer los trabajos de mantenimiento al camino principal de acceso a esta comunidad en donde por cierto motoconformadoras desde hace algunos días están en los trabajos finales para dejar libre y en excelentes condiciones este camino….. Además de las acciones que se llevan a cabo, junto a directores de área el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; ha estado muy al pendiente de la ciudadanía y habitantes de esta zona del municipio y en donde ha buscado mediante programas y apoyos en beneficio de la ciudadanía como las emprendidas en el Ejido Potosí, Palmas, Los Aztecas así como en el Guayalejo….. También se dio a conocer sobre actividades del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, que en sus más de 100 días de gobierno; ha llevado beneficios a las zona cañera y temporalera apoyos y beneficios siempre de la mano del Gobierno estatal que encabeza el licenciado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, entre ellos de alumbrado y restauración y mantenimiento de caminos y calles en estos lugares del municipio….. Como parte de los compromisos contraídos con la ciudadanía, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; informó que buscara activar planes y proyectos de salud para lo cual ya está en una constante comunicación con la secretaria y subsecretario de salud, LIDIA MADERO así como del Dr. ALEJANDRO GARCÍA BARRIENTOS, respectivamente; esto para poner en buen funcionamiento los centros de salud comunitarios, los cuales se encuentran ubicados en estas zonas del municipio para ofrecer atención de calidad ya que la salud es una de sus principales compromisos de trabajo….. En las últimas 48 horas, hemos visto muy cercas del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; al Gerente General de la COMAPA – Mante, JUAN MANUEL SALDÍVAR RODRÍGUEZ y al cual algunos ya hacen fuera de dicho organismo descentralizado, pues todo parece indicar que la situación económica que prevalece en tal lugar, no es muy fácil de darle solución….. La mañana de este jueves, durante la reunión previa celebrada en la Sala de Cabildos, esto al Foro para la elaboración del Plan de Desarrollo Estatal 2016 – 2022 y en la que por cierto asistió en representación del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, el Secretario del Republicano Ayuntamiento de El Mante, JUAN GERARDO CRUZ RAMOS; la que llevo la voz cantante, fue la Primer Síndica, NORMA LILIAN BENAVIDES RODRÍGUEZ….. Por cierto que en dicho reunión, observamos al Contralor del Republicano Ayuntamiento, JUAN ISIDRO LÓPEZ ZAVALA así como al Delegado Regional del Instituto Tamaulipeco para la Vivienda y Urbanismo), RODRIGO ENRÍQUEZ PÉREZ así como varias y varios regidores, entre ellos MARIANA GUADALUPE BANDA MARTÍNEZ y MARTÍN SÁNCHEZ….. Como parte de su compromiso con el deporte y los jóvenes en el municipio el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; encabezo una reunión en la Sala de Cabildos, misma que tiene que ver con el gobierno del estado y la federación mexicana de fútbol, esto con relación al torneo estatal sub-17 el cual habrá de llevarse a cabo los días 10, 11 y 12 de febrero….. Durante esta reunión, estuvieron presentes el director deportivo del Club Mante A. C. JOSÉ LUIS DÍAZ ENRÍQUEZ, contralor JUAN ISIDRO LÓPEZ ZAVALA y el regidor comisionado en deportes C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO AVALOS, mismos que acordaron la coordinación y detalles para que esta justa deportiva resalta en el ámbito estatal y nacional y en la que se contara con alrededor de 25 equipos.

