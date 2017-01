ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Desarrollo Rural, destaca en Foro realizado en El Mante.

*.- El Secretario Gonzalo Alemán, anuncia varios beneficios.

Este martes 24 de Enero, durante la realización del Foro para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, destaco el relacionado con desarrollo rural, no solo por la entrevista sostenida con el Secretario Gonzalo Alemán Mignolio, sino por los beneficios anunciados.

El ex – alcalde de Aldama y ex – diputado Federal, Gonzalo Alemán Migliolo; dijo que ya están las reglas de operación, que los productores necesitan ir al Cader de su localidad, y darse de alta en un padrón de beneficiarios, tiene que llevar su registro de fierro rivalizado.

Además señaló, que también su alta en hacienda, que ahí hay un equipo biométrico en donde se le va a tomar su foto, la firma a los que sepan firmar y los que no sus huellas digitales, y ser dados de alta en el padrón de beneficiarios, para evitar la suplementación del productor.

Dijo que hoy van a hacerlo de una manera ordenada, para que la baja considerable que tenemos del presupuesto, el recurso llegue para quienes realmente lo ocupa, aprovecho los medios que representan, para que ya desde ahorita el productor se registre al Cader, y padrón de beneficiarios.

Sobre que si el padrón es único, o lo maneja directamente la Federación; menciono que es compartido, acuérdense que vamos a tener programas en concurrencia, programas del gobierno federal y del estado, ahorita es SAGARPA quien abrió las ventanillas a partir del día 16.

Entonces se cierran algunos programas en Marzo, otros cierran en Abril, por eso aquí lo importante en que ya ellos, se den de alta y ya ellos empiecen a ver, que proyectos quieren accesar, indudablemente, que beneficio y haciendo el proyecto correspondiente.

El Secretario de Desarrollo Rural Gonzalo Alemán Migliolo informó de cuál va a ser la ventaja, que desde cualquier computadora, estando dados de alta, ellos ya pueden en línea y meter sus datos y solicitar el apoyo que ellos están requiriendo.

En cuanto a esta zona del sur de Tamaulipas, dijo Mante, que por su importancia y es de los principales productores de soya y de caña de azúcar, vamos a tener un foro lechero aquí, ya que se produce bastante leche, y estamos viendo la posibilidad que DICONSA abra un centro de acopio.

También dio a conocer, que existen agricultores que han acudido con nosotros, para solicitar información de sembrar algodón con semilla transgénica, y que obviamente que no le compete a la secretaria autorizar, nosotros la utilización de la semilla de algodón.

Gonzalo Alemán Migliolo, indicó que lo que sí, corresponde a ellos, bueno los escuchamos, ellos tiene que hacer sus trámites ante el SENACICA que en sus siglas es, Servicio Nacional de Inequidad y Calidad Agroalimentaria, eso es lo que tienen que hacer.

Añadió que a ellos les corresponde dar el visto bueno, ya en la frontera hay 5 municipios que están sembrando algodón, necesitamos ver una reconversión de cultivos, en la zona norte se siembra mucho sorgo pero desafortunadamente cada día es menos costeable sembrar sorgo.

Al respecto, dijo que están pensando en meter sábila, y que en el norte se siembre el Soya, y que hay una planta que se llama Ragasa, que produce el aceite Nutrioli que ya puso una planta en la frontera, en donde están procesando cerca de 7 mil toneladas de diarias de Soya.

Explico en la entrevista, entonces necesitamos ir enfocando al productor a los cultivos que realmente le reproduzca en bolsillos un poquito más de utilidades, y por otro lado, dijo el gobierno de Tamaulipas tradicionalmente aseguraba mediante un Seguro Catastrófico 300 mil hectáreas.

Agregó el Secretario de Desarrollo Rural, Gonzalo Alemán Migliolo; expresó que hoy es seguro por instrucciones del gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se va a casi medio millón de hectáreas para que no se vean mermados con daños catastróficos.

Menciono que también traen otro proyecto importante, como es la repoblación de hatos ganaderos, es un proyecto directamente de gobierno del estado, donde la idea es repoblar el hato ganadero en Tamaulipas, en cerca de 50 mil novillonas.

En esto destaco, hay proyectos importantes que nosotros estamos presentando al gobernador, que ha dicho, antes que gobernador fui ganadero, y efectivamente, eso nos motiva mucho, porque quiere apoyar mucho al campo y estoy seguro que con sus hechos lo vamos a lograr.

Al final de la entrevista y su participación en la inauguración del Foro para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo por el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el alcalde Juan Francisco Leal Guerra, encabezo los trabajos en la mesa de Desarrollo Rural.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que no cabe duda, que el gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no se equivocó al nombrar al ex – alcalde de Aldama y ex – diputado Federal Gonzalo Alemán Migliolo, en Secretario de Desarrollo Rural.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS…. También en cuestiones del Foro para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, damos a conocer que el que tuvo una pero muy acertada participación, fue el ex – tesorero municipal de El Mante, JOSÉ LUIS PUGA KORRODI; quien en entrevista sostenida con un servidor, dijo que la verdad que muy congratulado con la presencia del señor gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y más por la prioridad que le da a este municipio y la región, porque necesitamos que se de la infraestructura en la región, y sobre todo en Ciudad Mante para el crecimiento económico, de ahí también nuestro beneplácito….. En cuanto a la Mesa en la que participio, el ahora ex – tesorero municipal de El Mante, JOSÉ LUIS PUGA KORRODI; manifestó que fue en la de Inversión y Empleo y que la propuesta fue en el caso particular, fue sobre que el Mante adolece de infraestructura y por eso carece de inversión y por eso y por lo tanto carece de empleo, y que por lo tanto nadie va a venir a invertir un peso aquí, en El Mante y la región y por consecuencia pues no va a ver empleo, insistió; y al final dijo que acudió a una invitación que le fue realizada, por su empresa que es Natural Mante ….. Al que también entrevistamos durante la inauguración del Foro para el Plan Estatal de Desarrollo, fue al alcalde del municipio de Nuevo Morelos, TONY RIVERA; quién dijo que fue un Foro muy importante y que estaba muy contento porque nos toman en cuenta para formar el Plan Estatal de Desarrollo y que la participación del municipio, fue entre otros, en los rubros de educación, infraestructura, salud, y también sobre Deportes, traemos por ahí varios temas que vamos a presentar….. Por su parte el alcalde del municipio de Llera, HÉCTOR DE LA TORRE VALENZUELA; manifestó que con relación a las propuestas prestadas por su municipio, que estas están en Plan de Desarrollo y está muy apegado al del señor gobernador del estado, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; y entre ellas, ahí están salud, educación, infraestructura, y muchas más….. Aprovechamos el espacio, para enviar nuestro más sentido pésame, a los familiares y amigos del también buen amigo de un servidor, NEMESIO ZAVALA GALLEGOS, de quién conocimos que falleció el pasado lunes en Ciudad Victoria, lugar en donde recibió cristiana sepultura y quién por espacio de muchos años vivió en la colonia Azucarera de esta Ciudad y con el cual tuvimos la oportunidad de entablar una amistad y conocer parte de sus actividades como servidor público, entre ellas, cuando estuvo en la Secretaria de Salud en el Estado, durante la titularidad del también amigo de quién escribe, HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ y con el cual colaboro estando como presidente municipal de El Mante, y también fue parte de la administración municipal que encabezo en Tula, Tamaulipas el ex – alcalde JUAN ANDRÉS DÍAZ CRUZ; QEPD, el buen amigo NEMESIO….. También aprovechamos el espacio, para enviar nuestro más sentido pésame, a los familiares de la señora CONSUELO ALONSO VIEYRA por su sentido fallecimiento y de la que manifestamos que es mamá del buen amigo ex – regidor del Ayuntamiento de El Mante y Secretario General de la CNPR local, CÉSAR CARREÓN ALONSO; QEPD, la señora CONSUELO….. Como punto final a estos comentarios, damos a conocer que los que también asistieron a la inauguración del Foro para el Plan Estatal de Desarrollo, fueron los alcaldes de Ocampo PEDRO MUÑIZ y de Gómez Farías, PACO LÓPEZ.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...