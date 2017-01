ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Restablecer tejido social, preocupación del gobernador. *.- Alcalde agradece su apoyo y participación de asistentes.

Varios fueron los preguntaron esta mañana, del porque no habíamos escrito sobre el mensaje del gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y del alcalde Juan Francisco Leal Guerra, durante sus participaciones en el Foro para el Plan Estatal de Desarrollo, en esta Ciudad.

En realidad tienen razón, porque el comentario obligado del pasado martes 24 del presente mes y año, era la visita del gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca a esta Ciudad, por los temas a tratar en el Foro para el Plan Estatal de Desarrollo.

Mas sin embargo, contrariamente a lo que se esperaba, el jefe del ejecutivo estatal, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; centro su mensaje, en la restauración del tejido social e invito a sociedad y gobierno a trabajar de la mano, esto incluyendo a todos porque la responsabilidad es de todos.

En su mensaje, el gobernador remarco dos importantes temas que atañen a los tamaulipecos, el de la inseguridad y la descomposición del tejido social, y en ambos describió, que la única forma de enfrentarlos, es unidos sociedad y gobierno, e invito a los sectores a restablecer los valores.

Además manifestó que la descomposición del tejido social, ha sido responsabilidad pero sobre todo complicidad de unos cuantos gobiernos irresponsables que por mantenerse en el poder y ganar elecciones, entregaron lo más sagrado después de la vida, la libertad.

Acompañado de su esposa, Mariana Gómez de García; el gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, agradeció la presencia y también la participación de representantes de los once municipios y de los cuales El Mante, fue el anfitrión.

Por su parte, el alcalde Juan Francisco Leal; reconoció que el gobierno de Cabeza de Vaca esta siempre al pendiente del bienestar de los tamaulipecos y señaló como acertada está consulta ciudadana para la elaboración de este plan estatal de desarrollo y agradeció a los participantes.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca; durante su estancia en esta Ciudad, dejo en claro su preocupación por la inseguridad que existe en Tamaulipas, de ahí su mensaje de restablecer el tejido social.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Con justificada razón, Diputados integrantes de la LXIII Legislatura Local, muestran preocupación y promueven acciones que buscan proteger los intereses de los mexicanos en relación a las medidas que implemente el Presidente de Estados Unidos de América (EUA), DONALD TRUMP y que perjudiquen al País y Tamaulipas, además respaldaron otros asuntos de igual relevancia, como las actividades conmemorativas de la Carta Magna, que se realizan de manera austera y responsable….. En las actividades legislativas de este miércoles, el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, presentó una Iniciativa por la que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Economía y Hacienda y Crédito Público, para que defiendan los intereses del Gobierno Mexicano, en concreto el de Tamaulipas, ante la inminente propuesta de negociación y/o cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y para que se implementen acciones necesarias para contrarrestar la propuesta del Presidente de EUA, de establecer el impuesto del 35 por ciento a las exportaciones que realice México al citado País….. Entre otras actividades legislativas, diputados de las diferentes fuerza políticas, aprobaron con dispensa de trámite, la Iniciativa presentada por la Diputada Local GUADALUPE BIASI SERRANO, Guadalupe para inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del Recinto Oficial del Congreso, la leyenda “Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917”, como reconocimiento a los primeros 100 años de la Carta Magna, y además también presento una Iniciativa que plantea que Instituciones políticas y privadas de educación, se sumen en un acto cívico a esta conmemoración, y se acordó que este mismo día, conmemorar el Centenario de la Promulgación del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos….. En más de las Iniciativas presentadas, manifestamos que la Diputada Local JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, propuso exhortar al Delegado Estatal de PROSPERA, Programa de Inclusión Social en la entidad, a fin de alcanzar la eficiencia en la entrega de beneficios y que la distribución de esos apoyos, sea en coordinación con autoridades estatales y municipales….. Vaya pero vaya, en realidad al menos a un servidor, pocas veces por no decir que nunca, lo habían “chamaqueado”, como lo hizo el pasado martes 24 del presente mes y año, el gobernador del estado de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, a un nutrido grupo de comunicadores sociales de esta Ciudad, al término del Foro para el Plan Estatal de Desarrollo ya que mientras estábamos en espera de la entrevista en un espacio asignado, y en el cual estaba como responsable una persona llamada ALEJANDRO y que fue parte del gobierno de EGIDIO TORRE CANTÚ, el actual jefe del ejecutivo estatal, salió como si nada por la puerta principal del Gran Salón Hobby, y solo se dejaron escuchar las palabras, ya se fue….. En información de la presidencia municipal, manifestamos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, dejo constancia de estar comprometido con la superación educativa, esto como principal factor de detonación diaria de los adultos, y prueba de ello, es que recibió en sus oficinas a integrantes de la Misión Cultural, quién se presentó para coordinar esfuerzos en beneficio de la comunidad dónde prestan sus servicios….. Por cierto que los integrantes de la Misión Cultural, fueron encabezados por el Director profesor NOÉ CASTILLO, quién informó al alcalde de El Mante JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, de las actividades que realizan, entre ellas talleres de belleza, carpintería, danza, de albañilería, educación para la salud, siempre están encaminadas al mejoramiento de la comunidad de Congregación Quintero en la que tienen su centró de trabajo contando actualmente con un aproximado de 184 alumnos….. Claro que esto no tiene nada que ver, con que la que estuvo este miércoles en presentación de las reglas de operación dadas a conocer por la SAGARPA, a través de una Videoconferencia, misma que se llevó a cabo en el Aula de la UAMM (unidad Académica Multidisciplinaria Mante) dependiente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fue la actual encargada del Comité Municipal Campesino en El Mante, la ex – regidora NARCISA CEPEDA HERNÁNDEZ ….. En información del Sistema DIF Mante que preside la profesora JUANITA LARA DE LEAL, manifestamos que dicho sistema integral para la familia, está promoviendo los valores y la vida libre de adicciones así como la difusión de información para evitar que los más pequeños caigan en situaciones de alcoholismo, de ahí que pidió a colaboradores llevar los programas y las acciones encaminadas a prevenir situaciones de riesgo en los alumnos de primaria así como también realizar actividades en donde se les informe de una forma dinámica y entretenida, para que los ayude a evitar problemas sociales….. Con relación a lo anterior, tenemos que por medio del programa Valórate dirigido por el Lic. JESÚS RODRÍGUEZ HIERRO y que es supervisado por la presidenta del sistema DIF, se realizó la convocatoria para alumnos de nivel primaria del concurso “Un mundo libre de Alcohol”, en donde estudiantes de este nivel realizarían un cartel en donde manifestaron por medio de dibujos hechos por ellos mismos como veían un mundo libre de alcohol, habiendo participado la escuela Adolfo López Mateos en donde los ganadores fueron ADRIÁN ALEXANDER RAMÍREZ, MELISSA LÓPEZ WONG y PERLA DE LA CRUZ, los cuales obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente; mientras que de la escuela primaria Enrique Rodríguez Cano, quedaron ganadores CÁNDIDO BADILLO MÉNDEZ en primer lugar, además de JOSÉ SÁNCHEZ en segundo y YOEL GONZÁLEZ, en tercero, y de la escuela primaria Hermanos Vázquez Gómez, MIGUEL CONTRERAS, como KARELY OLIVARES y BRITANIA RAMÍREZ, en primero, segundo y tercer lugar, habiendo sido entregados los premios en representación de la titular del Sistema DIF Municipal, JUANITA LARA DE LEAL; por el Director de esta institución, OSCAR MARTÍNEZ CHABRAND, como el Director del programa VALÓRATE ….. Regresando con cuestiones del Congreso del Estado, damos a conocer que autorizó las acciones necesarias para la construcción del Parque Industrial El Progreso, que generará nuevas inversiones a favor de Nuevo Laredo y Tamaulipas, también aprobó reformas que transparentan los programas de becas disponibles en la entidad, y además los Diputados Locales, aprobaron el Dictamen por el que se autoriza al Ayuntamiento de Nuevo Laredo a celebrar un contrato de fideicomiso de administración inmobiliaria, con el “Banco Mercantil del Norte”, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte”, para que se desarrolle el “Parque Industrial el Progreso”….. Lo anterior genero varias opiniones de los Diputados Locales, entre ellos de CARLOS GERMAN DE ANDA HERNÁNDEZ, así como JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA y de JUAN CARLOS CÓRDOVA ESPINOSA, mismos que coincidieron en que la construcción de dicho parque, generará nuevas inversiones por su atractiva ubicación, acceso a la vía principal de conectividad del comercio internacional y al interior del País.

