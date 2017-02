ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Encabezó alcalde, aniversario de Constitución de 1917. *.- Rindieron homenaje, al Constituyente Zeferino Fajardo.

El pasado domingo 5 del presente mes y año, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra, encabezo las diversas ceremonias cívicas, al celebrarse el Centenario de la Promulgación de la Constitución de 1917.

En las diversas actividades, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra, fue acompañado de autoridades civiles y militares, habiendo iniciado con los Honores a la Bandera Nacional en la Plaza Principal “Gral. Plutarco E. Calles”.

En este lugar, el orador oficial fue el regidor surgido de las filas del PAN, Ricardo Nájera Arias; mismo que recordó a quienes hicieron posible que tengamos patria y libertad, a través de la Constitución de 1917.

Enseguida a la ceremonia de Honores a la Bandera Nacional, el alcalde y acompañantes, en el monumento al Benemérito de las Américas Benito Juárez, depositaron una ofrenda y montaron guardia de honor.

El orador oficial en esta ceremonia, fue el representante de la masonería de esta región, Lic. Roberto Rodríguez destacó las aportaciones de la constitución de 1917, ajustada a los tiempos históricos y desafíos, para vivir en paz.

En Congregación Quintero, cuna del Constituyente de 1917 Zeferino Fajardo Luna, autoridades le rindieron homenaje y participaron con pieza de oratoria, alumnos de la escuela primaria Emilio Carranza.

Por su parte el presidente municipal, Juan Francisco Leal Guerra; durante su intervención estableció el compromiso de gestionar algunos beneficios para la población en general entre ellos el arreglo del museo y la plaza.

El alcalde Juan Francisco Leal Guerra, fue acompañado por su esposa la presidenta del Sistema DIF, Juanita Lara de Leal como de representantes del mando especial “Mante” y de la Policía Federal, entre otros.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que la celebración del Centenario de la Constitución de 1917 de los Estados Unidos Mexicanos, se da en tiempos difíciles para México, ante las amenazas del gobierno americano.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En más de la celebración de la Promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, y en este comentario también el 96 aniversario de la Constitución Política de Tamaulipas, el Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, resaltó que ambos documentos contienen las acciones legislativas democráticas de alto contenido social y sello humanista, que han destinado al desarrollo de México y el Estado….. Durante esta actividad a la que fue convocada por el Gobierno del Estado y el Municipio de Victoria, el también Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, destacó que la Constitución Local, enarbola las más altas aspiraciones de la sociedad civil, pues en ella se encuentra implícito el civismo y el patriotismo de los constituyentes, así como el honor a las instituciones y el respeto entre los ciudadanos, y menciono que en este documento, se da el crecimiento económico, político y social que requiere Tamaulipas, de la mano a una pluralidad de pensamientos y acciones, siempre dentro un marco jurídico que todos los habitantes de esta entidad federativa habrán de honrar….. Durante su participación, manifestó el Legislador CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, que reviste una gran relevancia este acto conmemorativo, donde se reconoce la lucha y alcance de aquel 5 de febrero del año de 1921, cuando reunidos los Diputados DONACIANO DE LASSAULX, como JOSÉ MONTESINOS, ANTONIO VALDEZ, CIPRIANO MARTÍNEZ, REFUGIO VARGAS, JUAN GUAL VIDAL, RAFAEL ZAMUDIO, JOAQUÍN FLORES, HILARIO PÉREZ, JOSÉ RANGEL, FELICIANO GARCÍA, MARTINIANO DOMÍNGUEZ y GREGORIO GARZA Gregorio Garza, promulgando la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas….. En este evento además del Diputado local CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, hicieron uso de la palabra, el Secretario de Educación HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR así como el Consejero Magistrado, ANÍBAL HERRERA LUGO, en representación del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia HORACIO ORTIZ RENAN, el cual disertó una reseña sobre la promulgación de la Constitución Política de México de 1917….. Durante la actividad cívica celebrada el pasado domingo en la Plaza Juárez de la capital del estado, asistió en representación del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, el Secretario General de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, así como en representación del Alcalde de Victoria, OSCAR ALMARAZ SMER, el regidor OCTAVIO GONZÁLEZ GARCÍA….. En otras cuestiones, tenemos que la tarde de este lunes, fueron entregados a la Madre Tierra, los restos del ANTONIO MARTÍNEZ, quién por espacio de muchos años fue Radiólogo en la Clínica No. 3 del Seguro Social de esta Ciudad, por lo que enviamos nuestro más sentido pésame, a su esposa ANGÉLICA LARA hoy viuda de MARTÍNEZ, así como a sus hijos….. Antes, de darle cristiana sepultura, se rindió una misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe al Radiólogo del Seguro Social, ANTONIO MARTÍNEZ y entre otros familiares y amistades, estuvieron presentes el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y su esposa, JUANITA LARA DE LEAL, por ser concuño del primero y cuñado de la actual presidenta del Sistema DIF municipal…. En otra información, manifestamos que como parte de la celebración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ahora ex – diputado del estado de Tamaulipas, RAMIRO RAMOS SALINAS; considero que es deber de todos conocer su contenido y aportar lo necesario para hacerla cumplir en bien de los ciudadanos, esto luego de participar en la celebración de la Carta Magna así como el inicio de los festejos por el 81 aniversario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)….. En esta actividad celebrada en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el pasado domingo 5 de febrero, donde se reunieron miles de integrantes de los distintos comités de la CTM, el Sub Secretario de Operación Política en el PRI Nacional, RAMIRO RAMOS SALINAS, dijo que además de celebrar, para dar muestra de la unidad nacional ….. RAMIRO RAMOS SALINAS, destacó la importancia que representan los cetemistas en México y para el Partido Revolucionario Institucional, por lo que reiteró el respaldo a este sector y resaltó que durante este año, será objetivo promover entre todos los mexicanos el interés por la Ley fundamental que rige al País y sobre todo, unirse para enfrentar los retos y adversidades presentes….. Luego de 24 años de servicio, este día tuvimos conocimos que el buen amigo de un servidor y que es BERNARDINO ORTEGA CERVANTES, dejo de prestar sus servicios como infórmate de la Secretaria General de Gobierno del Estado en esta Ciudad….. Sobre el buen amigo BERNARDINO ORTEGA CERVANTES, conocemos que prestó sus servicios desde el gobierno estatal del priista MANUEL CAVAZOS LERMA desde el sexenio del mandatario estatal priista, MANUEL CAVAZOS LERMA y el gobierno municipal de JAVIER VILLARREAL SALAZAR….. Por cierto que nos llama la atención, que sea durante una administración estatal panista encabezada por FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, que sea dado de baja BERNARDINO ORTEGA CERVANTES, porque hasta lo que tenemos conocimiento, es parte del Partido Acción Nacional en esta urbe cañera, por lo que se está manejando que fue por cuestiones políticas….. Acompañado de su esposa, la maestra JUANITA LARA DE LEAL; el alcalde de El Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; efectuó un recorrido por la muestra cultural y artesanal de los estados de Oaxaca y Chiapas, que están siendo expuestas en la Plaza Principal “Gral. Plutarco E. Calles”, de esta Ciudad….. Con relación a lo anterior, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y su esposa, la maestra JUANITA LARA DE LEAL, disfrutaron de los platillos típicos de ambos estados así como observaron con interés sus trabajos textiles así cómo todo su arte y tradición el cuál puede ser apreciado por todos los mantenses por espacio de tres semanas en la plaza principal de esta ciudad ….. Durante el recorrido por los lugares de exposición de los platillos típicos y muestras de los trabajos textiles, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; fue acompañado por la primer síndico del Republicano Ayuntamiento de El Mante, NORMA LILIAN BENAVIDES RODRÍGUEZ y la regidora del cabildo comisionada en Turismo, SHEYLA FRIDA PALACIOS JUÁREZ….. Antes de que se nos pase, tenemos que en el marco de la celebración del Centenario de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en el Monumento al Benemérito de las Américas, BENITO JUÁREZ GARCÍA; observamos en el depósito de la ofrenda floral y montar guardia de honor a los abogados PEDRO GUERRERO y RODOLFO SANDOVAL CASTELLÁN, el primero de ellos, que fue Catedrático de un servidor en la Preparatoria Mante y el segundo, Secretario en dos ocasiones del Republicano Ayuntamiento de El Mante….. El pasado domingo 5 del presente mes y año, el que estuvo festejando su cumpleaños, fue mi hermano menor JESÚS MARTÍNEZ SUSTAITA, por lo que a través de este espacio le envió una calurosa felicitación y los deseos que cumpla muchos más…. Ya que estamos en cuestiones de sociales, a la que también felicitamos porque este miércoles 8 de Febrero estará cumpliendo años, es a nuestra hija CRISTINA ELIZABETH MARTÍNEZ GALLEGOS y claro que de igual forma va nuestra felicitación para nuestro hijo mayor, JUAN JESÚS MARTÍNEZ GALLEGOS, que el día 24 del presente mes y año, estará cumpliendo años, primeramente Dios….. En información del Sistema DIF municipal y siguiendo las indicaciones de su presidenta, la maestra JUANITA LARA DE LEAL; en esta localidad se fomenta la vida sana libre de las adicciones así como la convivencia en los más pequeños, se llevó a cabo esta actividad en las escuelas primarias….. Sobre lo anterior, tenemos que por medio del programa Valórate dirigido por el Licenciado JESÚS RODRÍGUEZ HIERRO y supervisado por la presidenta del sistema DIF, JUANITA LARA DE LEAL, se realizó la convocatoria para alumnos de nivel primaria del concurso “Un mundo libre de Alcohol”, en donde estudiantes de este nivel realizarían un cartel en donde manifestaron por medio de dibujos hechos por ellos mismos como veían un mundo libre de alcohol, en donde participaron alumnos de diversas escuelas primarias de la cabecera municipal.

Foto 1.- El alcalde Juan Francisco Leal Guerra y su esposa, la maestra Juanita Lara de Leal, encabezaron las ceremonias del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado domingo.

