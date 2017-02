ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Encabezo Director General de Conalep, entrega de becas *.- Dijo, Mante necesita ciudadanos buenos y responsables

El Director General del Conalep en Tamaulipas, Licenciado Agustín de la Huerta Mejía; encabezo en esta Ciudad, la entrega de becas y la reunión de Empoderamiento del ATP (Asesor Técnico Pedagógico).

Las palabras de bienvenida sobre esta actividad, al Director General de dicha institución educativa, alumnos y padres de familia, estuvieron a cargo del Director de Conalep – Mante, Jorge Martínez Anguiano.

En su participación, manifestó que el apoyo que está dando el Director General Licenciado Agustín de la Huerta Mejía con estas becas es muy valioso, como en el equipamiento que han tenido también.

Por su parte, el Director General del Conalep en Tamaulipas Licenciado Agustín de la Huerta Mejía; inicio su intervención dijo que le daba mucho gusto ver el espíritu entusiasta de esta juventud.

Expreso, que les toca vivir una época muy complicada de violencia, de deterioro social, en donde un tejido social, está haciendo agua en este país y en donde pareciera más fácil agarrar el lado negativo, que el positivo.

Enseguida, informó que se entregaron 31 becas, 22 de una Convocatoria y el resto del programa “Yo no abandono”, por una cantidad de 2 mil 200 pesos cada una, vía tarjeta bancaria y gestionadas, ante la federación.

Menciono, que es importante que los jóvenes no dejen de estudiar, que los padres de familia sufrimos por nuestros hijos, lloramos por nuestros hijos, luchamos por nuestros hijos pero que ellos deben sufrir personalmente.

Señaló que hoy los papas hacemos la chamba y recordó que en su época y aclaro que no está muy viejo, había amigos estuve en una primaria federal en Tampico, en el populoso barrio del golfo.

En ese lugar, dijo que tenía compañeros que eran hijos de pescadores, ferrocarrileros, empleados de alijadores, hijos de prostitutas y lenones, gente pobre y algunos no tenían trabajo y que vivían con muchas carencias.

El Lic. Agustín de la Huerta Mejía, expresó que en su caso no había necesidad, mis padres eran maestros, mi padre era Director y mi madre era maestra ante grupo pero a los dos los mandan a la misma primaria al barrio del Golfo.

Al momento, recordó que su papa le decía, que como voy a recomendar un producto que ni yo mismo soy capaz de consumir, así es que mis hijos se van a estudiar a donde yo trabajo.

Indicó que le tocó vivir, sino las carencias, si vivir con las carencias de sus amigos, de esa generación se perdieron muchos, algunos entraron al crimen organizado, otros murieron en las drogas y el alcoholismo.

Aclaró, pero que muchos otros de ser muy pobres, hoy son personas exitosas, no todos son profesionistas pero muchos desde el ámbito que se desarrollan, son personas exitosas, y que hay comerciantes, entre otros.

Pregunto, que cual es la diferencia, que no había becas y que sus amigos hacían la tarde con una vela en sus casas, y había que hacerlo porque si no en la escuela en aquella época, el maestro te sonaba.

No podías ir de rajón a la casa porque si papa se enteraba que el maestro te había pegado, no iba a reclamarle al maestro, te daba a ti, porque te decía, por algo te pego, que no hiciste, que hicistes mal y sino decías la verdad, te daban doble.

Por lo tanto había que hacer la tarea, a veces llegaban amigos sin nada en el estómago, la clásica a las pegadas, me das una mordidita, me das una mordidita, creo que ahora no, ahora se llaman gorrones.

Dijo, esos muchachos con mil carencias, sin ninguna beca, solo únicamente con un deseo, yo no quiero seguir el resto de mi vida, yo quiero estar mañana con la que va a ser mi esposa, con los que van a ser mis hijos en otro lugar.

Agregó, querían estar en otra situación, otra circunstancia mejor, y el único camino es estudiar, y nuestros papas nos dejaban que hiciéramos nuestro propio esfuerzo, hoy en día hoy en día los papas, hacemos todo por ellos.

Señaló que es el momento que están tiernitos, para que los dejemos poco y los dejemos fracasar, que se caigan que se esfuerzos y si quieren estudiar que busquen el dinero, las becas son un paliativo nada más.

En este sentido, expresó que es como darle un mejoralito a una persona que está enferma, te quita tantito el dolor pero no te resuelve, y que por si no llegan más becas dejo de estudiar, están en un terrible error.

Dijo que el esfuerzo de estudiar, es de todos los días, que esto es solo un estímulo, una felicitación como cuando hoy abrazamos por el día de San Valentín, como en Navidad y no nos volvemos a abraza en todo el año.

Insistió a los muchachos y padres de familia, me da mucho gusto que reciban este estimulo, pero me daría más gusto que cada uno de esos estudiantes que reciben el beneficio hagan algo bueno con su vida, siendo responsables.

Enseguida, recordó a una muchacha que conoció hace como 10 años, por alguna situación de la vida, mi esposa conoció a su abuelita, su mama se fue a Estados Unidos y ya no regreso, de cuando en cuando mandaba dinero.

Menciono que era morenita muy alegre, siempre queriendo ayudar y le pregunto qué estudias, dijo secundaria, que quieres estudiar, lo que se ya me quieren mandar a trabajar, y veo sus calcificaciones y tenía puros dieces.

Agrego, entonces le dije yo te ayudo que quieres estudiar, respondió en el CBTis, le ayude que entrara y al semestre veo sus calificaciones, puros dieces, el segundo semestre puros dieces la felicito.

De repente me entero que había días que la niña no comía porque no había en la casa, y había días que se tenía que ir caminando al CBTis, y no vivía 10 cuadras, vivía en Altamira, se iba caminando hasta Madero regresaba caminando.

El Director General de Conalep, expresó que ella no le pedía nada a nadie, se esforzaba, se esforzaba, se esforzaba, y que entonces al conocer su situación completa, la comenzó a becar porque este tipo de personas valen la pena.

Indicó que cuando termino el CBTis, le ayude a entrar a la Universidad y la lleve a trabajar a uno de sus negocios, y trabajo durante 4 años y medio casi 5, acabo de estudiar, dio las gracias y se fue a Monterrey.

Ella ahora es parte de una empresa grande en Monterrey, la están valorando porque se forjo en el fuego del esfuerzo, de la responsabilidad y no quejarse, de obtener resultados, a pesar de cualquier circunstancia.

Ella se llama Clara (Dalia), y le está yendo bien y yo auguro que le va a ir mejor, porque nunca pidió, porque siempre dio y se esforzó, yo espero que casos como este aquí haya muchos.

El Lic. Agustín de la Huerta Mejida, dijo ya El Mante necesita de ciudadanos buenos, de ciudadanos responsables, estos jóvenes serán mañana los adultos, espero que educados, eduquen a sus propios hijos y estos a sus hijos.

Hizo mención, que no podemos seguir dándole a la escuela, la única y total responsabilidad de educar a los hijos, la educación y los valores, son responsabilidad de los papas, y se dan en la casa, en el hogar.

Señalo, la instrucción y conocimientos, son responsabilidad de los maestros, y se dan en la escuela, no tenemos por qué mezclar responsabilidades, podemos complementarlas pero una no suple a la otra.

Al momento, el Director General de Conalep, exhorto a los chavos (jóvenes estudiantes), que tengan un sueño y que el sueño sea grande y el tamaño de ese sueño sea su esfuerzo, para ser mejores estudiantes y buenos profesionistas.

Exhorto a los padres de familia, que los dejen caer, sangrar, sufrir, levantarse y si no se levantan caídos, lastimados, les ayuden tantito pero que no les resuelvan, ni se esforcen por ellos, ni lloren por ellos, ni hagan las cosas por ellos, ellos tienen que crecer.

Al evento celebrado en instalaciones de Conalep – Mante, asistió en representación del alcalde Juan Francisco Leal Guerra, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Juan Gerardo Cruz Ramos, entre otros invitados de honor.

