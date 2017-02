ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Ayuntamiento de Mante, apoya medidas de austeridad. * .- Sueldos no serán afectados, nuevas estrategias en obras.

Como es ya conocido, el gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, suscribió el pasado martes un acuerdo de austeridad con los 43 presidentes municipales, para asegurar los programas sociales.

Con motivo de lo anterior, el Republicano Ayuntamiento de El Mante, que preside el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; expreso su solidaridad y el compromiso con el gobierno del estado.

Juan Francisco Leal Guerra, reconoció la voluntad y también el compromiso del gobernador del estado de Tamaulipas, por impulsar políticas públicas direccionadas y participación de la gente en los 6 foros regionales.

Con motivo de la firma del acuerdo de austeridad, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; informó que en algunas áreas se replantearan estratégicas y beneficios que se tendrán en pavimentación, alumbrado público y seguridad.

Este miércoles, el Tesorero Municipal, C.P. Carlos Abraham Hernández Robles; expresó que con la firma del acuerdo de austeridad, no se verán afectados los sueldos del personal de confianza y sindicalizado.

El Tesorero del Republicano Ayuntamiento de El Mante, C.P. Carlos Abraham Hernández Robles; dijo que en cambio, se sigue sin efectuar el pago de celulares y gasolina en base a la bitácora.

El C.P. Carlos Abraham Hernández Robles, informó que esto es parte de las instrucciones del presidente municipal Juan Francisco Leal Guerra, en cuanto la eficiencia, transparencia de los recursos públicos.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que las medidas de austeridad son buenas, y más en los tiempos que vivimos, pero lo más importante es, que los recursos serán destinados a los programas sociales.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Por considerarlo de interés y más en cuestiones de educación, enseguida damos la entrevista sostenida con representantes de los diversos medios de Comunicación Social, por el Director General del CONALEP en Tamaulipas, AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA; durante su reciente estancia en esta Ciudad….. De entrada, expresó que como lo dijo desde su gestión, que empezó en el mes de Octubre del año 2016, estamos restructurando a CONALEP cambiando la restructuración organicional y que se establecieron diez objetivos, tres básicamente son enfocados a la cuestión académica, que es elevar la calidad de los límites y la calidad de los resultados, número dos, incrementar la matrícula y número tres, bajar la deserción ya que CONALEP tiene casi un 50 por ciento de deserción, en el primero y sexto semestre, un número muy alto, bueno nos hemos establecido esos tres objetivos y al establecer los objetivos tenemos que establecernos metas y acciones….. El licenciado AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA, manifestó que el día de hoy además de entregar becas, estímulo económico vamos a empoderar al Asesor Técnico Pedagógico, hemos restructurado y de recibido cuáles son sus actividades porque necesitamos que ellos sean actores principales en esta nueva forma de administrar académicamente el CONALEP, ellos van a tener funciones muy claras en cuanto a lo que debe de ser su accionar con los alumnos, y a lo que debe ser su accionar con los maestros, y esto seguramente si seguimos las cosas como están establecidas, y medimos nuestros resultados, y medimos metas, para poder irnos mejorando paulatinamente, en un mediano plazo CONALEP va a incrementar seguramente su calidad y dijo que bueno el día de hoy vengo, a empoderar al ATP, a darle el respaldo de la Dirección General y presentar quien fue designado ante los maestros….. Sobre el tema de los “aviadores”, dijo bueno el día de hoy me acompaña si gustan entrevistarlo, es el licenciado LUIS IGNACIO VEGA que es el de Recursos Humanos, a él le he dado la tarea de darle seguimiento puntal a estas observaciones, porque todas son simples observaciones, y comentarios de periódicos, dentro de las demandas legales adentro de CONALEP que nunca hubo ninguna, ni siguiera denuncia….. El licenciado AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA, expresó que están verificando que todo aquel que este en CONALEP tenga una función, si eran antes del 5 de Junio “aviadores” o no, lo puedo comprobar, está documentado que todo lo hicieron muy bien, pero a partir de que tomamos posesión, todo mundo aquí tiene una función, estamos detectando ahora ya pasamos de la revisión macro, a la micro, y comienza VEGA a visitar cada uno de los planteles, de hecho hoy está aquí para revisar cada uno de los expedientes, bueno y alguna anomalía que encontremos, lo primero que vamos a hacer es corregirlo, no vamos a sancionar porque tampoco es lo correcto verdad, vamos a tratar de corregirlo, sino se corrige, ya procederemos, hay un Consejo de administración que dice, sino sabe enséñale, sino puede ayudare, sino entiende explícale pero ya sino quiere, ya procede y córrelo, vamos a agotar las instancias y en el caso de que encontremos de situaciones, elementos no productivos, en cualquiera de los planteles….. Sobre el tema, dijo que dado que estuvimos de vacaciones diciembre y enero, expresó que ahora si no sabemos, están aquí pero no sabemos que hacen porque nadie hace funciones más que de planeación, ya una vez que la maquinaria a quince días que ya está operando, ahí podemos definir quien esta y que está haciendo, pero que ya está acudiendo el personal a revisar, estuvieron en la frontera, comenzaron con Matamoros, regularizaron Río Bravo y creo que también Nuevo Laredo, y que les faltan seis planteles, tienen ocho, una extensión y un….. También en la entrevista y cuál era su punto de vista sobre CONALEP – Mante, y el avance que ha tenido, el licenciado AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA; dijo que a partir desde su llegada, lo que hemos pedido que se realicen, es terminar con los conflictos, nadie en la guerra puede progresar, había ciertas diferencias entre el personal, administrativo y maestros, y directivo, estamos tratando de resolver los problemas que estaban impidiendo que hubiese una buena relación, una buena comunicación organizacional, ya lo disolvimos, estoy viendo que hay un buen trabajo, un buen resultado, y que la perspectiva es buena y que eso es a lo que se han dedicado en este plantel, obviamente como dijo Don PORFIRIO DÍAZ, “nadie esta tan bien, que no pueda estar mejor” y “nadie esta tan mal, que no pueda estar peor”, de una situación en la que iniciamos, queremos ir mejorando paulatinamente, cuando menos dentro de nuestra gestión, estamos muy conscientes que todo es mejora continua, no se va a llegar al punto hasta que lleguemos a la perfección y eso no es de humanos así es que siempre que vivamos vamos a poder mejorar….. Sobre un cambio de imagen de la institución, dijo que así es, que ya tenemos aceptado con el Consejo Directivo de CONALEP estatal, un rediseño de imagen, que queremos que inicie a partir del próximo Agosto, ahorita lo que se van a implementar son los impresos, homologando la imagen de todos los CONALEP en Tamaulipas, cambiando incluso el uniforme, los colores, lo único que se va a respetar es el Logo Tipo de CONALEP porque es una marca registrada pero con todo lo demás, en un tiempo muy corto, verán grandes cambios….. Con relación a lo que viene para el 2017, y si existe alguno presupuesto, el licenciado AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA; dijo que eso no depende de nosotros, ya enviamos a gobierno del estado a la Secretaria de Fianzas nuestro proyecto, nuestras peticiones, y bueno esperemos que respondan, solicitamos equipamiento en cuestión de computo, de maquinaria, de soldadura para poder equipar los distintos talleres que forman las distintas carreras de CONALEP Tamaulipas, esperemos que haya una respuesta de la Federación y el Estado, y nosotros poner la parte que nos corresponde, pero esos se va a dar a partir de abril, mayo y junio que se aprueben los presupuestos, que nos aprueban y las condiciones en que se van a dar….. Como final a la entrevista, el licenciado AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA; manifestó que con relación a la reunión DUAL con empresarios y que si se logró el objetivo, expresó que ya lo logramos, que CONALEP es la institución que logro ya la meta establecida por la Subsecretaria Media Superior, en cuanto al modelo DUAL mexicano, y que CONALEP tiene la virtud que maneja el modelo DUAL contractualizado, que es propio, que es hechura de CONALEP y el modelo DUAL mexicano que es una propuesta que hizo la COPARMEX, de un modelo Alemán y que bueno que los dos modelos se establecieron en las mesas y me permito informarles que CONALEP en la primera semana ya habíamos cumplido con nuestra meta y estamos por incrementar el mayor alcance que se pueda….. Como punto final a estos comentarios, tenemos que este día el Director del CONALEP – Mante, JORGE MARTÍNEZ ANGUIANO y personal de dicho plantel educativo, en conocido centro social sostuvieron una reunión con empresarios pero de esto y más esperamos darlo a conocer en la próxima publicación.

