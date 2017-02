ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- La P. Agraria, da certeza jurídica a tenencia de la Tierra.

*.- En Aldama y Mante, fueron 362 las acciones de HEREDA.

Por instrucciones del presidente de la República Mexicana, Licenciado Enrique Peña Nieto; la Procuraduría Agraria de Tamaulipas, dio a conocer las acciones realizadas durante el año de 2016 en las que se incluyen Aldama y El Mante.

Jugaron un papel importante, las instrucciones giradas por la Secretaria de la SEDATU, Profra. Rosario Robles Berlanga; el Procurador Agrario, Cruz López Aguilar y el Delegado Estatal Agrario, Carlos Osvaldo Garza Yado.

En acciones realizadas durante el año del 2016, participo el Subdelegado Operativo, Ingeniero Fausto Gómez Balderas y los Jefes de Residencia, al igual que personal de la referida institución agraria.

Entrevistado al respecto, el Jefe de Residencia de base en El Mante, Ing. Mario Cristóbal García; dijo que se realizaron en acciones de los programas FANAR, HEREDA y actualización de los órganos de representación y de vigilancia.

Además dijo que FANAR, es el programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios, tiene como apoyar el ordenamiento de la propiedad social de manera gratuita y voluntaria, proporcionando certeza jurídica a la tierra.

Agrego, en este programa se atendieron 12 núcleos agrarios y se realizaron la reserva de crecimiento del asentamiento humano, otorgaron títulos de propiedad de solar urbano, dando bienestar social a familias beneficiadas.

En cuanto al programa HEREDA, que es para la elaboración y depósito de listas de sucesión sobre derechos ejidales, dijo que en coordinación con el Registro Nacional Agrario, se realizaron dos jornadas itinerantes.

Las jornadas dijo que llevaron a cabo en los municipios de Aldama y El Mante, con la finalidad que los ejidatarios y posesionarios elaboraran y actualizaran su lista de sucesión sobre sus derechos ejidales, y los beneficiados son 362, en ambos eventos.

Informó que el programa de Actualización de los órganos de representación y vigilancia, consiste en notificar antes del vencimiento del periodo de tres años para el cual fueron electos, a los integrantes del comisarioado ejidal y consejo de vigilancia.

Al final de la entrevista, el Ing. Mario Cristóbal García; dijo que lo anterior, es para recordarles el vencimiento y ofertar el servicio de asesoría y apoyo para realizar la elección y con ello mantengan vigentes a los representantes ejidales.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que por medio de la Procuraduría Agraria en Coordinación con el Registro Agrario Nacional, el gobierno de la república está cumpliendo a ejidatarios y posesionarios de la tierra.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Vaya pero vaya, no cabe duda estimado lector, que los dichos no nada más están porque si, y entre estos los “Que en política nada está escrito” y que del “Plato a la boca, se cae la sopa”, esto viene a coalición, porque ya algunos daba por hecho, que el sucesor del abogado JUAN MANUEL SALDÍVAR RODRÍGUEZ como Gerente General de COMAPA – Mante, sería un empleado del Seguro Social, llamado PEPE MARTÍNEZ y del que varios compañeros comunicadores sociales, hablan maravillas….. Pues nada mi estimado lector, que el nuevo Gerente General de la COMAPA – Mante, como encargado del despacho, en sustitución del abogado JUAN MANUEL SALDÍVAR RODRÍGUEZ, es una persona enviada de la capital del estado, MARCO ANTONIO MOTA TURBIANTES y se le dio posesión, por obra y gracia de los integrantes del Consejo de Administración, que es presidido por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA….. Durante dicha actividad, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; con muy justificada razón, reconoció el interés mostrado por el gobierno del estado que encabeza como gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, de apoyar al municipio con esta desincorporación cuyos pasivos ya estaban afectando las finanzas….. Por cierto, la designación de MARCO ANTONIO MOTA TURBIANTES, como encargado del despacho de la COMAPA – Mante, no solo termina con los comentarios y versiones del posible sucesor del abogado JUAN MANUEL SALDÍVAR RODRÍGUEZ, sino que se da un paso más hacia la descentralización de dicha dependencia que está a cargo del municipio y que en unos meses más pasara a manos del gobierno del estado….. Con lo anterior, seguramente que el gobierno del estado, buscara solución a la deuda de los 80 millones de pesos con organismos e instituciones, como la CONAGUA, el IMSS, INFONAVIT y SAT, como proveedores entre otros y que como consecuencia, tenemos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA ya podrá dar un fuerte y más porque reconoció ante representantes de diversos medios de Comunicación Social, que la deuda ya empezaba a afectar la cuenta pública de El Mante y también a reflejarse en menos obras para este año…..En información del Congreso del Estado, manifestamos que los integrantes de la Comisión de Bienestar Social, que preside la Diputada Local ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS, dictaminó como procedente que la Sexagésima Tercera Legislatura, exhorte al Delegado Estatal de PROSPERA programa de inclusión social en la entidad, así como al titular de la Coordinación Nacional ya que se busca alcanzar la eficiencia en la entrega de los beneficios objeto de dicho programa, realizándose en coordinación y apoyo con las autoridades estatales y municipales…. Sobre el mismo tema, la Diputada COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ GARCÍA; consideró saludable reunirse y dialogar con el Delegado Estatal, a fin de abastecerse de mayor información sobre la operación de dicho programa y tener más elementos para realizar el exhorto y llevar soluciones a sus representados, por lo que se abstuvo de votar….. Hacemos un paréntesis para enviar nuestro sentido pésame, a mi compadre ARTURO VÁZQUEZ ARENAS, por el sensible fallecimiento de su mamá, doña ELVIA ARENAS SILVA, que fue esposa de don ARTURO VÁZQUEZ SIERRA ya fallecido, habiendo sido entregados sus restos a la Madre Tierra en el Panteón No. 3 de esta Ciudad, este jueves 23 de Febrero del 2017, QEPD doña ELVIA ARENAS SILVA….. Por cierto que por el mismo motivo, enviamos nuestro más sentido pésame a mi comadre MARIE DE LOS ÁNGELES ZÚÑIGA, ella esposa de mi compadre ARTURO VÁZQUEZ ARENAS así como a la hija de ambos, mi sobrina MIRTHALA VÁZQUEZ ZÚÑIGA y a su hijo, SERGIO ARTURO; nieto de doña ELVIA ARENAS SILVA….. Regresando con cuestiones del Republicano Ayuntamiento de El Mante, tenemos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; está cumpliendo a la ciudadanía, con un gobierno sensible y cercano a la gente ….. Como prueba de lo anterior, tenemos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; de manera constante, baja de sus oficinas para atender demanda de invidentes y con capacidades diferentes a quiénes entrega despensa y cierra compromiso de incluirlos en programas de los tres órdenes de gobierno destinados para los que menos tienen y más necesitan….. Durante su encuentro con personas llamadas con capacidades diferentes, el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; escuchó atento cada una de las peticiones que le hicieron quienes le comentaron sobre la difícil situación económica que viven y las limitantes de su subsistencia, más aún, cuando algunos de ellos son cabeza de familia por lo que le pidieron les incluyera en algunos de los programas estatales y federales de beneficio y apoyo para los que menos tienen, habiendo girado instrucciones para que de momento se les apoyara con una despensa….. En otras cuestiones, aprovechamos el espacio para enviar una muy calurosa felicitación para nuestro hijo mayor, JUAN JESÚS MARTÍNEZ GALLEGOS; ya que este viernes 24 de Febrero en que se celebra el “Día de la Bandera”, estará cumpliendo años, por lo que también lo mandan felicitar su mama MA. CRISTINA GALLEGOS ZÚÑIGA, como también sus hermanos VÍCTOR MANUEL, CRISTINA ELIZABETH y MOISÉS ALBERTO, todos ellos MARTÍNEZ GALLEGOS y por supuesto que su esposa, MARTHA GUERRERO ESTUDILLO y su hijo, JESÚS EDUARDO MARTÍNEZ GUERRERO….. En cuestiones de última hora, tenemos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; ante la pérdida de su vivienda y los bienes por incendio, salió en auxilio de la familia de la colonia del Músico, integrada por la señora AGUSTINA ANTONIA PÉREZ, el señor PEDRO PÉREZ SANTIAGO y el hijo de ambos, JOSÉ ANTONIO PÉREZ SANTIAGO….. En el marco de la celebración del “Día del Ingeniero Agrónomo”, el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; les reconoció la importante aportación que realizan en el sector agropecuario, refirió al campo cómo el sector primario vital para sacar adelante a esta región….. En este sentido, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; puntualizó como preponderante en el gobierno estatal de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, sacar del atraso en que se encuentra el campo, impulsando su modernización y tecnificación, política que va de la mano con en el gobierno municipal abonando el respaldo y apoyo a este sector….. Además dio a conocer que en el aterrizaje de la suma de esfuerzos para cumplir con esta encomienda estará en este municipio el Secretario de Desarrollo Rural del estado de Tamaulipas, GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO; quien asistirá al Foro de Intercambio de Conocimientos de Extensionismo e Innovación Rural Bovinos de Leche, que habrá de realizarse en la asociación Ganadera local “Lázaro Cárdenas”, del Nuevo Centro de Población Nueva Apolonia este viernes y sábado 24 y 25 de febrero respectivamente.

