ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Alcalde presenta al Gerente de COMAPA, al personal.

*.- Destaco de Mota Turrubiates, 30 años de experiencia.

Este viernes por la mañana, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; encabezo la ceremonia de presentación del nuevo Gerente General de la COMAPA – Mante, ante el personal sindicalizado y de confianza.

El alcalde pidió al personal sindicalizado y de confianza, su colaboración para sumarse a la tarea administrativa que desarrollara el Gerente General de la COMAPA, Ing. Marco Antonio Mota Turrubiates.

Al momento, Juan Francisco Leal Guerra; dio a conocer esto es derivado de la renuncia que por motivos de salud hiciera el ahora ex gerente Lic. Juan Manuel Saldívar Rodríguez, del que dijo realizo una positiva labor.

En cuanto al nuevo gerente de la COMAPA – Mante, indicó que el Ing. Marco Antonio Mota Turrubiates; tiene una gran experiencia, antes era Jefe del departamento de operación de la Comisión estatal de Agua en Tamaulipas.

Nuevamente, el alcalde expresó a representantes de los medios de Comunicación Social, que ante los motivos de quebranto de la COMAPA, se solicitó la desincorporación del municipio.

Además dijo, dijo que cuenta con 30 años de experiencia en el servicio del manejo del agua, recibe un organismo con tranquilidad laboral, no habrá contratación de personal, ni despido, solo ajustes para sanear el organismo.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que no cabe la menor duda, que el alcalde Juan Francisco Leal Guerra, la supo jugar, pues como luego dicen, “mato” tres pájaros de una sola pedrada.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS…. En más información oficial, tenemos que la COEPRIS (Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios), que en El Mante y esta la región, que representa GERARDO GARCÍA GONZÁLEZ; en coordinación con el gobierno municipal que preside JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, fijaron conjuntamente con organizaciones civiles, educativas, de salud, seguridad, protección civil y de auxilio dentro de sus objetivos primordiales acciones de prevención y de apoyó para tener un saldo blanco en el periodo de semana santa…. Durante esta actividad, se contó en el presídium, con la presencia del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de base en esta Ciudad, JAIME CERVANTES GONZÁLEZ; además asistieron entre otras personalidades, la Directora del Hospital General “Emilio Martínez Manautuo”, DIANA ELENA FONG AGUILAR y la Jefe de la Oficina Regional de Educación, ELSA MARÍA CISNEROS MARTÍNEZ….. Por su parte, el Coordinador Regional de la COEPRIS, GERARDO GARCÍA GONZÁLEZ; agradeció la presencia de los asistentes pero también el apoyo, el respaldo y el interés del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, en cuanta los operativos como estos dirigidos a la población y que tienen meta, el salvaguardar la integridad y prevenir los riesgos sanitarios a la ciudadanía….. En su participación, el Coordinador de la COEPRIS en la región, GERARDO GARCÍA GONZÁLEZ; mostró a detalle un video en el cual se explica de forma concreta el trabajo a realizar en estas ocho semanas que tendrá de duración este operativo sanitario, el cual se aplicará a partir de éste próximo lunes 27 de febrero, y que se establecerá aplicando medidas preventivas tanto en manejadores de alimentos cómo verificaciones, además el fomento sanitario se aplicará en muestreos de agua en albercas y balnearios así como una estricta vigilancia previa a la semana mayor, esperando lograr el objetivo primordial que es el terminar con saldo blanco….. La mañana de este viernes, en el Nuevo Centro de Población, Nueva Apolonia; con gran éxito fue iniciado el Primer Foro Extensionismo e Innovación Rural Bovinos De Leche, al que asistió en representación del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; el ingeniero LÓPEZ VEGA, Director de Desarrollo Rural; quién fue acompañado por directores de otras áreas….. Como parte de la actividad en mención, se informó que es el resultado de la suma de esfuerzos del gobierno municipal y estatal, Productores de tres asociaciones ganaderas ejidales que aglutinan 25 mil cabezas de ganado exponen en las mesas de trabajo sus demandas y necesidades en el primer día de actividades….. Además se informó que este sábado 25 del presente mes y año, ante el Secretario de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO y también del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, 4 expositores disertarán temas de interés y productores participarán en concurso de la vaca lechera….. Por cierto que el inicio de los trabajos del foro que se desarrolla en la Nueva Apolonia, fue iniciado por GERARDO BARRERA PEÑA, que es director del área de extensísimo pecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural y representante del Secretario de Desarrollo Rural GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO, teniendo esto como finalidad realizar acercamiento con productores para ver sus problemáticas y en que les puede apoyar el gobierno del estado en el corto mediano y largo plazo….. Por su parte, en la inauguración del primer foro estatal de intercambio de conocimientos de extensionismo, como innovación rural bovinos de leche; el presidente de la Asociación Ganadera ejidal anfitriona “Lázaro Cárdenas”, MVZ. OSWALDO MARTÍNEZ ZAPIEN y cuyos socios aglutinan 25 mil cabezas de ganado, al dar la bienvenida a los asistentes reconoció el respaldo que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y del gobernador del estado, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; quienes les han dado atención de sus demandas….. En otra información, damos a conocer que el Delegado Estatal del ISSSTE, Doctor JUAN GUILLERMO MANSUR ARZOLA; realizo una visita de supervisión a la clínica hospital del ISSSTE en ciudad Mante, unidad hospitalaria que brinda servicios médicos a más de 22 mil derechohabientes….. Durante su visita por esta unidad médica el funcionario federal estuvo acompañado por el Subdelegado Medico, Dr. MARTÍN TOFIC SALUM FARES, quienes saludaron a derechohabientes que se encontraban en las distintas áreas médicas, preguntándoles si estaban siendo bien atendidos o si había alguna queja o sugerencia para mejorar algún servicio….. En su recorrido, MANSUR ARZOLA, visito las áreas de consulta general, unidad de atención al derechohabiente, rayos x, laboratorio, quirófanos, como de hospitalización, urgencias, lavandería, farmacia, almacén, dirección administrativa, donde constato que el servicio que se está brindando a los derechohabientes es de calidad y calidez como no lo ha pedido el Director General Licenciado JOSÉ REYES BAEZA TERRAZAS….. En esta primera visita que realizo el delegado, también estuvo acompañado por el Dr. ÁNGEL SANTIAGO CHIU LUNA, JOSÉ ÁVILA LUNA y el Licenciado MARTÍN RAFAEL CASTILLO GÓMEZ, Director, Subdirector Médico y Subdirector Administrativo de la Clínica hospital del ISSSTE en Mante, a los que por cierto les pidió colocar su número de teléfono celular a la vista para que los derechohabientes que lo requieran tengan una comunicación directa con los funcionarios….. En información del Congreso del Estado, tenemos que el Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; encabezó el acto cívico patriótico para celebrar un aniversario más de la Bandera Nacional, y en el que estuvo presente el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ….. Al respecto, manifestamos que al dirigir su mensaje, el titular del poder Ejecutivo de la entidad, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; destacó que este 24 de febrero, día en que se recuerda el sagrado símbolo de todos los mexicanos, es también propicio para reflexionar y confirmar la actitud que debe distinguir a las nuevas generaciones de tamaulipecos, las generaciones de cambio que espera México y Tamaulipas, a fin de recuperar la grandeza….. Además, el mandatario estatal, manifestó “Niños y jóvenes, la disciplina y fervor patrio mostrado en Honores a la Bandera son ejemplo para los adultos que tenemos la responsabilidad de forjarles un futuro lleno de oportunidades; sus rostros de esperanza, confianza y anhelo, son el más fuerte aliento para que su Gobernador entregue mayores esfuerzos y también mejores resultados, que van dirigidos a construir un Estado seguro, democrático, libre y próspero, justo como me comprometí desde el inicio de mi mandato”….. En el marco del evento realizado en el Parque Urbano “Bienestar la Loma”, el Teniente de Infantería, EMANUEL GERMÁN ALCÁNTARA MONTERO, al presentar una reseña del 24 febrero, enfatizó que una encuesta mundial realizada en España, arrojó como resultado que la Bandera Mexicana es la más hermosa del mundo….. Agrego, que “Honrar a nuestra Bandera es honrar a México, es valorar el trabajo cotidiano de quienes se esfuerzan día a día para lograr la grandeza del País; este símbolo patrio debe ser venerado, pues solo así seguiremos forjando la unidad e identidad que tanto requiere en este momento el pueblo mexicano”…..Durante este acto cívico, participaron el Magistrado HORACIO ORTIZ RENÁN, que es el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; el Comandante de la Octava Zona Militar, LUIS CRESCENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ; el Comandante de Mando Especial Zona Centro, ERWIN RODOLFO SOLÓRZANO BARRAGÁN; el Presidente de Victoria, ÓSCAR ALMARAZ SMER; así como los Secretarios de Bienestar Social, GERARDO PEÑA FLORES y de Educación, HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, entre otros.

