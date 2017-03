ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Antorchistas realizan una protesta por falta de apoyos. *.- Alcalde dice, atenderemos necesidades, no necedades.

Mientras que el alcalde Juan Francisco Leal Guerra, presidia este martes la Sesión de Cabildo, un grupo de antorchistas encabezados por Benigno Torres de León; efectuaron una protesta en el pórtico de la presidencia municipal.

Durante la protesta y a través de pancartas, como en voz de su dirigente Benigno Torres de León y demás participantes, exigían al alcalde Juan Francisco Leal Guerra, que cumpliera con los compromisos que prometió.

Entre las solicitudes realizadas, están apoyo a la vivienda, despensas, reparación de alumbrado público, como empleo temporal, reparación de calles y también una bomba para suministro de agua, entre otras.

Durante la protesta que fue encabezada por Benigno Torres de León, participaron habitantes de diversas comunidades de la zona cañera y temporalera, así como de colonias de la cabecera municipal.

Por su parte el alcalde Juan Francisco Leal Guerra, al final de la sesión de Cabildo, al ser entrevistado por diversos medios de comunicación social, manifestó que dialogaría con los antorchistas.

Juan Francisco Leal Guerra, dijo que efectivamente ya es la segunda ocasión que han venido pero que el presupuesto no ha llegado y que además la primera petición que hicieron era exorbitante.

Añadió, que ellos querían cabezas de ganado y que además él no tiene ganado, era una cantidad prácticamente para hacer un rancho, no puedo y ahorita los voy a escuchar quieren apoyos, si los vamos apoyar.

El apoyo será conforme a las posibilidades del municipio, ayer anduvieron recorriendo las colonias y la gente esta consciente que vienen algunos apoyos pero la forma en que se manifiestan ellos, o me das, no es la forma.

Ellos saben que si no ha llegado el dinero de donde voy a agarrar, como dice el dicho en la forma de pedir está el dar, y también la pretensión porque ellos son profesionistas la mayor parte, hasta ingenieros.

Por otro lado dijo que hay gente muy necesitada, a mí me interesa mucho regular las escrituras en diversas colonias, para que la gente tenga un patrimonio y que esos trámites van a costar, vamos realmente a donde la gente lo amerita.

El gobernador los ha instruido en el sentido que todos los beneficios que vengan, despensas, dormitorios, casas, sea bajo un estudio socio – económico, no vamos a darle al que más quiere.

Dijo, el dinero que viene de la federación viene etiquetado, ahorita escucharon, no voy a hacer esto, se los voy a dar a ellos para que se, me dieron una invitación, quieren dos autobuses para ir a San Luis, el 25 de Febrero y ya paso.

Con relación a los programas de casa por casa para hacer la entrega de beneficios, expresó que ya lo hicieron a través de Bienestar Social del Estado, yo voy a estar en Victoria, el jueves para seguir tocando puertas.

Esto dijo que siempre enfocado a las necesidades, no a las necedades, hay gente que no tiene ni una casita, ni un techito, regalarles ganado no, vamos a ubicarnos si hay que apoyarlos, si los vamos a apoyar.

En cuanto a lo que piden, dijo que hasta ahorita es una solicitud un tanto abusadora, piden oficinas, teléfono, piden también celulares, vamos a escucharlos para ver con que los podemos apoyar, organizaciones hay muchas.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que de acuerdo a protesta realizada hoy, los antorchistas están bien pero también el alcalde Juan Francisco Leal Guerra, en el sentido de atender necesidades, no necedades.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. La mañana de este martes nos dio gusto saludar en la Cafetería Mante de su propiedad, al ex – presidente municipal surgido de las filas del Partido Revolucionario Institucional y la voluntad de la ciudadanía, PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN….. Claro que la mañana de este martes, nos dio también gusto saludar en su oficina de Director de la Jurisdicción Sanitaria Número 6, al Doctor JAIME CERVANTES GONZÁLEZ; al que tuvimos la oportunidad de conocer hace ya algunos años y del que por cierto se conoce que responderá a la confianza depositada en su persona….. En cuestiones del Congreso del Estado, manifestamos que Diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, recibieron un informe general del Plan Estatal de Desarrollo del Estado 2016-2022, mediante el cual se dieron a conocer los avances sobre la elaboración de este documento, al que ahora habrán de incluir las propuestas de este órgano legislativo, a fin de fortalecerlo….. Con relación a lo anterior, manifestamos que en la reunión efectuada este martes por integrantes de las diversas Comisiones del Poder Legislativo, encabezados por el Diputado Local CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, estuvieron presentes el Jefe de la Oficina del Gobernador, VÍCTOR MANUEL SÁENZ MARTÍNEZ, como el Coordinador General del Plan de Desarrollo, CARLOS DE ALEJANDRO ACEVEDO….. Por cierto que de acuerdo a la participación de los Diputados, estos realizaron propuestas en materia de desarrollo económico, seguridad, deporte, educación, entre otras que consideraron primordiales para que se considere dentro del Plan de Desarrollo para Tamaulipas y por su parte, el Coordinador General del Plan Estatal de Desarrollo, CARLOS ALEJANDRO ACEVEDO; manifestó que durante la elaboración, se han escuchado a todos los sectores de la población, a través de seis jornadas ciudadanas regionales, llevadas a cabo en Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Mante y Madero, con un total de 15 mil asistentes y recibiéndose 3 mil 882 propuestas, en tal virtud, a través de los legisladores se busca llegar a cada tamaulipeco y dijo que los ejes rectores de este ejercicio son la seguridad ciudadana, el bienestar social y el desarrollo humano sostenible, además que cada proyecto que inicie la actual administración, contendrá el eje transversal de igualdad de género, derechos humanos, participación ciudadana, así como transparencia y combate a la corrupción….. CARLOS ALEJANDRO ACEVEDO, también se refirió a que luego de escuchar las propuestas de los Diputados MARÍA DE LA LUZ CASTILLO TORRES, GUADALUPE BIASI SERRANO, OSCAR MARTÍN RAMOS SALINAS, HUMBERTO RANGEL VALLEJO, BRENDA CÁRDENAS THOMAE, CARLOS ALBERTO GARCÍA MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA, COPITZI HERNÁNDEZ GARCÍA, GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, como JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA, ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS, JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA, PEDRO LUIS RAMÍREZ PERALES, ISSIS CANTÚ MANZANO, IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO, se analizarán, para tomarse en cuenta en la realización del Plan Estatal de Desarrollo….. En otras cuestiones, tenemos que con una meta de realizar más de 78 mil acciones de salud la delegación estatal del ISSSTE participa activamente en la Primera Semana Nacional de Salud, que se realiza del 25 al 3 de marzo, donde se aplicaran 10 mil 475 dosis de vacuna oral bivalente contra la poliomielitis tipo Sabin a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, informó el Dr. JUAN GUILLERMO MANSUR ARZOLA, delegado de la institución en la entidad….. Sobre lo anterior, indico el funcionario Dr. JUAN GUILLERMO MANSUR ARZOLA; que dentro de las actividades que están llevando a cabo en las unidades médicas y puestos de vacunación del ISSSTE en Tamaulipas se están aplicando esquemas básico de vacunación como la vacuna BCG; Pentavalente Acelular; anti Hepatitis B; vacuna DPT, Anti Rotavirus; Anti neumococica conjugada, además que durante esta actividad se estarán aplicando protección contra tétanos neonatal y vacuna Tdpa; entrega sobre de “vida Suero Oral”; informando a las madres de menores de 5 años sobre la prevención de las enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, su manejo en el hogar y la identificación de los signos de alarma….. Como parte de la información dada a conocer, el Delegado del ISSSTE en esta entidad federativa, Dr. JUAN GUILLERMO MANSUR ARZOLA: destacó que son un total de 175 puestos de vacunación y 250 voluntarios los que se encuentran trabajando para cumplir con las metas programadas para la esta Primera Semana Nacional de Salud 2017, denominada “Mientras tú los quieres, las Vacunas los protegen”….. En información de última hora, la presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, LUPITA ACEVEDO DÍAZ; dijo a un servidor que para el próximo sábado tienen la ceremonia de aniversario del nuestro partido, el PRI este sábado a las 5 de la tarde en las oficinas de dicho instituto político….. En cuanto al programa previamente establecido, la dirigente local del PRI, LUPITA ACEVEDO DÍAZ; expresó que las palabras de bienvenida estarán a su cargo, mientras que la semblanza del Partido, de la ex – diputada Federal, ROSALBA DE LA CRUZ REQUENA y el mensaje, será dado por el actual Diputado Federal, ALEJANDRO GUEVARA COBOS.

