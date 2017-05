ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Sorprendente el “auto destape”, de Luis Enrique Arreola. *.- Pide acabar con viejas prácticas, hacer cambio verdadero

Aunque a estas alturas en el PRI nada es sorprendente, digo que sin duda alguna llama la atención, el “auto destape” de Luis Enrique Arreola Vidal, para ser el candidato y luego, el dirigente estatal.

Luis Enrique Arreola Vidal, durante la Conferencia de Prensa sostenida el pasado martes, anuncio que iniciaba el mismo día, una gira de trabajo en el estado, para lograr el apoyo de 310 de los 618 consejeros que tiene el partido.

Hasta el momento, y no es porque no lo conozcan, ninguno de los demás aspirantes a presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, han realizado una gira como se lo propone Luis Enrique Arreola Vidal.

Luis Enrique Arreola Vidal, es un joven que sin conocerlo; tiene el valor civil para decir yo quiero ser, iniciando como debe de ser, difundirlo a través de medios de comunicación social al priismo de Tamaulipas.

Como segundo paso, es la gira de proselitismo que inicio y que seguramente estará en Ciudad Mante en unos días más, en donde el priismo se mueve y se mueve bien, esto bajo el liderazgo de Lupita Acevedo Díaz.

A través de las redes sociales, Luis Enrique Arreola Vidal; da a conocer su mensaje como aspirante a presidente del PRI en el estado Tamaulipas, mismo que enseguida habremos de transcribir.

En su mensaje dice: No permitamos que las viejas prácticas se apoderen de nuestro partido, hagamos juntos un cambio verdadero, y agrega que en el PRI necesitamos recuperar nuestra identidad.

Además manifiesta el aspirante a Presidente del CDE del PRI que necesitamos estar unidos, necesitamos estar juntos, realizar una profunda transformación y regresar a nuestra gente la esperanza que un día tuvo en él.

Soy Luis Enrique Arreola Vidal, soy un militante más, se lo que es partirse el alma por salir adelante, por ello hoy convoco a todas nuestras fuerzas internas, y les pido su apoyo para dirigir el PRI en Tamaulipas.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que es precisamente de la fuerza de los jóvenes, la que el PRI necesita luego de la derrota sufrida el 5 de junio del 2016, a fin de recuperar espacios perdidos.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Este miércoles tres de Mayo del 2017, nos llegó información en el sentido que la Mesa Directiva del Congreso de Tamaulipas, tomó protesta a OSCAR CANTÚ SALINAS, como Magistrado de Número del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), luego que aprobarán de manera unánime su designación en el cargo, al reunir los requisitos constitucionales y legales….. Sobre el particular, manifestamos que la Diputada Local MARÍA DEL CARMEN María, exhortó al Licenciado CANTÚ SALINAS, a hacer patente su compromiso con el pueblo tamaulipeco, como a poner también su mayor empeño en la importante responsabilidad que implica esta nueva función….. Antes, los legisladores locales aprobaron por unanimidad el Dictamen presentado por la Diputada TERESA AGUILAR, en el cual destaca que el ahora Magistrado, cumple con los requisitos, además cuenta con los rasgos de honorabilidad, idoneidad, profesionalismo, honestidad, así como una vasta experiencia para desarrollar el cargo….. Con relación a dicha actividad, manifestamos que la Comisión encargada para su traslado al Recinto Legislativo, la integraron los Diputados Locales ALEJANDRO ETIENNE LLANO, TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ, BRENDA GEORGINA CÁRDENAS THOMAE, JESÚS MA. MORENO IBARRA, como MARÍA DE JESÚS GURROLA ARELLANO, RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES e ISSIS CANTÚ MANZANO….. Antes de seguir adelante, aprovechamos el espacio para enviar nuestra sincera felicitación con motivo de celebrarse este miércoles 3 de Mayo el “Día de la Santa Cruz”, a todos los albañiles por celebrarse su día y muy en especial, para mi compadre TOMAS, FÉLIX y FRANCISCO MARTÍNEZ….. En cuestiones del Republicano Ayuntamiento de El Mante, tenemos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, en compañía de su esposa, la presidenta del DIF Municipal, JUANITA LARA DE LEAL; efectuó la inauguración de la campaña para Prevenir el Cáncer, en coordinación con el Sector Salud y que se denomina, Mastografía 2017 y al momento exhorto a las mujeres de 25 años en adelante a realizarse esta prueba de detección….. Como parte de esta actividad desarrollada en la explanada de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de base en esta urbe cañera y de la que es Director, ABRAHAM BENAVIDES; el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, señaló que acciones como estas en coordinación con la dirección estatal de salud a cargo de la doctora GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA, son la prioridad del gobernador del estado, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quién ha instruido a todos los gobiernos municipales a dar prioridad en la prevención de la salud de los tamaulipecos….. En más información de índole estatal, tenemos que el gobierno estatal y municipal están apoyando a ganaderos para mejoramiento genético del hato ya que el próximo sábado subastarán 150 toros sementales, diez ovinos y diez caprinos….. Lo anterior fue dado a conocer en el marco de la quinta sesión de Consejo de Desarrollo Rural Municipal, en donde también se habló de la posibilidad que el gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, esté acompañando al presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y a los ganaderos en este evento….. La reunión fue presidida por el director de desarrollo rural del municipio y secretario técnico de este consejo RAFAEL LÓPEZ VEGA, acompañado por el presidente del consejo distrital de desarrollo rural ELOY MARTÍNEZ CARRIZALES y también del Jefe del Distrito de Desarrollo Rural de la Sagarpa, de base en esta Ciudad, RAMÓN CAYO RUIZ ZORRILLA FRANCO….. Por cierto que el programa de Mejoramiento Genético de gobierno, está contemplado a celebrarse en los terrenos de la Feria, más sin embargo con motivo de llevarse a cabo la Feria Mante 2017, fue cambiado al Parque Irrigación….. También con relación al tema ganadero, tenemos que este miércoles en la explanada de la Plaza Principal “Gral. Plutarco E. Calles ”, saludamos a un productor de ganado de esta Ciudad, el cual nos comentó que más que sementales, en la actualidad lo que necesitan son apoyos del gobierno federal, estado y municipio, para contrarrestar los estragos que se encuentra causando la sequía, pues se le han muerto ya cuatro vacas ….. Desde muy temprana hora como desde hace unos días, este miércoles el Director del CONALEP – Mante, JORGE MARTÍNEZ ANGUIANO; efectuó un recorrido por planteles educativos de secundaria, esto como parte de la promoción que están llevando a cabo, para captar más alumnos para el próximo ciclo escolar….. Entrevistado al respecto, JORGE MARTÍNEZ ANGUIANO; dijo que durante el diálogo con directivos y alumnos, dan a conocer los avances que existen en el CONALEP – Mante, tanto en lo educativo, como en lo administrativo y principalmente en la infraestructura que se tiene, como también el personal académico ampliamente capacitado, además que ya se encuentran en el nivel dos de bachillerato y comento de que han tenido una muy buena respuesta….. Por favor no lo transmita pero de acuerdo a lo que hemos escuchado y la información que nos hacen llegar, mujeres que antes eran parte de los seccionales del PRI; están trabajando en el levantamiento de un censo de las necesidades que existen en cada lugar, a fin de tener muy bien informado al gobernador del estado, FRANCISCO JAVIER CABEZA DE VACA….. Del Congreso del Estado, nos llegó información en cuanto a que los Diputados Locales de Tamaulipas, contribuyen a salvaguardar la utilización de recursos en obra pública, además que reconocen la labor de la Cruz Roja y el papel de los medios de comunicación en la sociedad….. Con relación a lo expuesto, manifestamos que la Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, aprobó reformas que garantizan que las empresas contratistas en Tamaulipas respondan favorablemente a las obras públicas en que participen, así como para fortalecer la actividad notarial en la entidad….. Sobre el tema, el Diputado CARLOS GERMAN DE ANDA HERNÁNDEZ, al desahogar los trabajos legislativos de este miércoles 3 de Mayo del 2017, destacó que las modificaciones a la Ley de Obras Públicas, tiene como fin que los contratistas interesados en inscribirse en el padrón, cumplan cabalmente con sus obligaciones fiscales y agregó, que “Se garantizará que las empresas contratistas cuenten con la debida solvencia económica, para responder en caso de vicios ocultos e irregularidades en las obras públicas en las cuales participen”….. Con relación al mismo tema, Diputada BRENDA GEORGINA CÁRDENAS THOMAE, explico que se incorporan los principios bajo los cuales todo notario público, deberá sujetarse, así como las acciones necesarias para no desvirtuar esta figura y delimitar el trabajo y profesionalismo que estos desarrollan, además se aprobó incrementar el número de años para aquellos que deseen obtener la patente de aspirante a cargo de Notario, de 25 a 27, toda vez que la edad promedio en la que se concluye una carrera universitaria es a los 23 años.

