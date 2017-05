ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- AGC firme en dirigir al PRI, 2018 candidatos competitivos *.- Destaco las acciones de Peña Nieto, contra la corrupción

El pasado sábado el Diputado Federal por el Sexto Distrito Electoral, Alejandro Guevara Cobos; al final de una reunión con mujeres concedió una entrevista a un servidor y en la que dijo que sigue firme para dirigir al PRI.

En la entrevista exclusiva con un servidor al término de la reunión con mujeres, Alejandro Guevara Cobos; expresó que en el 2018 tendrán candidatos honorables, honestos y competitivos que inspiren en la sociedad y puedan ganar.

El Diputado Federal, Alejandro Guevara Cobos; destaco las grandes transformaciones que ha realizado el presidente de la republica Enrique Peña Nieto, en contra de la corrupción y la impunidad.

La entrevista exclusiva con un servidor, fue sostenida en el Lobby del Hotel Mante y durante la misma, el Dip. Federal dio a conocer diferentes puntos de vista y que enseguida los detallamos, para su conocimiento estimado lector.

De la reunión con mujeres priistas, señalo que es algo muy importante platicar con mujeres que han contribuido en las transformaciones, esto con el pasar de los años políticos, económicos, sociales y todo lo que inercia.

Alejandro Guevara Cobos, indicó que para él es importante saber cómo están viviendo, como está la sociedad en todos los que es nuestra responsabilidad de evaluar, por ejemplo como se sienten hoy, si se sienten más seguras.

También dijo, conocer el cómo ven el empleo, como sigue el crecimiento, el trabajo de nosotros los legisladores, como el trabajo de las autoridades, debemos escucharlas y guardar en nuestro corazón, que es lo que la gente está viendo.

Estas reuniones son permanentes en todos los municipios del estado y diversos lugares del país, nos dan la seguridad que estamos haciendo como representantes populares, es importante conocer lo que la gente espera se les resuelva.

En cuanto a que dicen las mujeres del PRI, dijo hablan con mucho gusto, es que todas ellas han sido constructoras del éxito que todos esperamos, y lo que debe de ser un partido de transformación y que hoy debe de existir a petición de la ciudadanía.

Dijo un partido que tiene que entender que a través de la participación debe de tener un cambio permanente y que los únicos objetivos que pueden llevar a ganar la confianza ciudadana, es hacer de la amabilidad y de la honestidad un trabajo enorme y constante.

Alejandro Guevara Cobos, que también lo que debe de ser la particularidad de cada uno de los aspirantes, a lo que deba de ser dentro del partido, porque hoy la gente espera mucho del PRI.

Espera sobre todo que se transforma y cambie en beneficio de la ciudadanía, ya no podemos tener la apreciación que en el PRI (Partido Revolucionario Institucional) todos son ratas.

El Diputado Federal, dijo nos queda muy claro que en el PRI hay hombres, mujeres y jóvenes, muy valiosos que tienen mucho que dar a su historia de éxitos a través de muchos años.

En su caso, Alejandro Guevara Cobos; expresó que a través de más de 25 años de militancia, que jamás ha tenido un señalamiento público ni ningún cometimiento de una acción que sea contradictoria en contra de la corrupción y de la impunidad.

Al referirse nuevamente a la reunión, dijo que las mujeres nos platican que ellas han podido corroborar siempre, lo que hoy la ciudadanía les expresa a ellas, porque todas ellas son grandes líderes en sus sesiones.

Dijo en sus colonias, en sus cuadras, líderes de los sectores económicos en donde ellas participan y que nos hacen ver exactamente como está la gente y que es nuestro compromiso seguir brindando la seguridad y la prosperidad, como nos comprometimos en campaña.

En cuanto a que existen voces en Tamaulipas que ya piden el cambio del dirigente estatal del PRI, y cómo va el avance en este tema, Alejandro Guevara Cobos; menciono nosotros estamos siempre a disposición de nuestro partido.

El Diputado Federal, dijo estamos esperando que el CEN del PRI expida la Convocatoria, y será un proceso que sin lugar a dudas muy importante y en la que participe la cúpula y la base priista del partido en la transformación del partido.

Lo anterior, es para que tengamos un partido dinámico, que quede bien claro, privilegie la acción de la honorabilidad y honestidad de todos sus militantes, un partido que defienda lo que ha construido siempre en a favor de la ciudadanía.

Indico, un partido que sea más crítico de todos sus errores, que puedan cometerse, siendo una oposición responsable, incluye la obligación de gobernar a su estado, que pueda tener la capacidad de generar puntos de acuerdo con todos los integrantes de la sociedad.

Porque el mañana van a ser los principales electores los que definirán hacia donde debe de ir Tamaulipas, un partido que pueda hacer realidad grandes propuestas, las grandes problemática que tenga la gente en colonias en los ejidos.

Alejandro Guevara Cobos, manifestó que es y lo que están esperando de los políticos, un partido que sin lugar a dudas tenga un cambio que privilegie la unidad pero siempre para caminar hacia la transformación.

En cuanto a sus aspiraciones para ser presidente del PRI en el estado, y si ¿siguen firmes?, dijo que siempre lo he dicho, estoy a disposición de mi partido, tengo más de 25 años de militancia, esto consta en el registro partidario de mi partido.

Dijo he tenido la oportunidad de construir grandes historias dentro de mi partido, nunca he tenido ningún señalamiento por algún acto de corrupción o impunidad, que ha podido trabajar en gobierno municipal, estatal y federal, siempre he tenido las manos muy limpias.

Expreso que al final de ello, es lo que hoy nos puede dar que tengamos nuevas historias de éxito, que cuando ha sido candidato a lograr las mejores votaciones convenciendo a la gente, inspirando a la gente, y me queda claro que por ello que tenemos calidad moral para poder decir.

Hoy no somos un partido de causas que pueda realmente alentar a la sociedad siendo gobierno podemos transformar esos gobiernos que tienen por ejemplo, la inseguridad, crecimiento y la falta de empleo para los jóvenes, mejores acciones y participación de la sociedad.

Además del transporte, acciones que hacen que tengamos una mejor calidad de vida en entendimiento de la sociedad en el tema de salud, en deportes, cultura, pues realmente seguiríamos siendo lo mismo.

Manifestó que lo más importante es que hoy los políticos tenemos que demostrar experiencia, capacidad, porque ya no podemos tener que tengan inexperiencia, y mucho menos vinculación con alguna organización delincuencial.

Sobre su punto de vista con relación al 2018 que ya está a la vuelta de la esquina, mencionó que sin duda alguna si nos transformamos, vamos a tener la capacidad de poder volver convencer al ciudadano, que podemos aspirar realmente, que nosotros sí sabemos gobernar.

En esto, señaló que van a tener un gran baluarte todas las transformaciones que ha hecho el presidente Peña Nieto, vamos a caminar junto con el que se penalice la corrupción, y se castigue también la impunidad.

Alejandro Guevara Cobos, dijo que ha sido el único hombre que pudo meter a la cárcel a líderes de sindicatos que estaban en contra de lo que tenía que ser la transformación de México para ser más competitivo.

Agrego que ha sido el presidente de la republica que más ha tenido gobernadores, ex gobernadores, que han cometido una serie de actos a favor de la corrupción y a favor de la impunidad.

Ha sido un presidente de la republica que ha podido tener un entendimiento fuerte ante una situación tan difícil como la que tuvimos con la negociación de todo lo que tiene que ser binacional con estados unidos.

Ha sido un presidente que sin lugar a dudas no lo tuvieron los últimos cinco, que después de ganar la presidencia de la republica realizo tantas transformaciones a la constitución como él las ha hecho.

Ha podido ganar la mayoría en la cámara de diputados como ahora la tiene y bueno y estos nos hace ver que ha sido un presidente de la republica que ha vivido el ejercicio de su poder frente a las redes sociales-

Hoy sin lugar a dudas es una oportunidad en donde ahora toda la sociedad puede expresar su compromiso, capacidad, evaluar positivamente o negativamente un gobierno, y esto nos da, para la elección del 2018 vamos a tener candidatos honorables, honestos, competitivos, expertos que puedan inspirar en la sociedad y con ello puedan ganar.

¿Diputado, ese sería el perfil que se requiere de candidatos?

Alejandro Guevara Cobos, menciono que sin lugar a dudas, hombres, mujeres y jóvenes, que realmente inspiren en la sociedad, tenemos que regresar a aquello que aquel político que no inspira, expira.

En cuanto a su mensaje para el priismo de El Mante y de los municipios que integran el 06 Distrito Electoral, dijo vamos a poner la experiencia de más de 25 años de militar en nuestro partido el PRI, la experiencia de haber trabajado en gobiernos de nuestro partido y otros partidos.

Dijo que sin lugar a dudas la honorabilidad y la honestidad debe de regir nuestra carrera política, y ese va a ser nuestro principal compromiso en el que siempre vamos a tener la capacidad de poder criticar, esto en lo que no estemos de acuerdo, que tenga un perjuicio para la sociedad.

Poder construir y aportar en lo que estemos de acuerdo en beneficio de la sociedad y en donde no estemos de acuerdo, siempre tener una propuesta muy clara, y muy latente de lo que se debe de hacer, nada más que sea una propuesta.

Señaló que a través de todos los años he tratado de poner una visión en nuestras vidas a través de lo que debe de ser el conocimiento, la capacidad, que espera la gente cuando lleguen aquellos candidatos a ganar la elecciones, vamos a trabajar por la transformación del partido.

Al final de la entrevista, dijo debemos de transformarnos con acciones claras, concretas y muy expeditas, conocer lo que la gente quiere. Cito como ejemplo que en el PRI, no podemos entender que todos tenemos una responsabilidad, que la gente quiere vivir en paz y en tranquilidad, y que su aportación es para la seguridad y la prosperidad de todos los tamaulipecos.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com

