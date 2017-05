ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- CNC y SAGARPA, entregan insumos sin colores y partidos *.- Participaron Tino, el alcalde Leal y el Secretario, Gonzalo

El pasado sábado 6 del presente mes y año, fuimos testigos de un evento realizado sin distingos de colores y partidos, teniendo como finalidad beneficiar a productores agrícolas de la zona temporalera de este municipio.

El evento fue organizado por la CNC y SAGARPA, la primera de ellas organización adherida al PRI, y que es representada en el estado como presidente, por Florentino Aarón Sáenz Cobos; originario de esta Ciudad.

Al evento de entrega de insumos, sin distingo de colores y partido, asistió el presidente municipal Juan Francisco Leal Guerra y el Secretario de Desarrollo Rural, Gonzalo Alemán Migliolo.

Estuvieron presentes Jorge Luis Zertuche Rodríguez, que es subdelegado de la SAGARPA en Tamaulipas; Abel Gámez Cantú, Secretario de Desarrollo Pecuario y Forestal en el estado de Tamaulipas.

Asistió el Delegado de la SAGARPA en Tamaulipas, Eduardo Mancilla Gómez y también Julio Gutiérrez Chapa, recién electo presidente de la UGRT (Unión Ganadera Regional de Tamaulipas).

Estuvo en el presídium representando al Delegado de la Procuraduría Agraria en el estado, Raúl García Vallejo; la Visitadora Agraria, Alma Enríquez; el Delegado de la CNC en Mante, Fernando Rubio y Noé Torres, ex alcalde de Xico.

Aunque ni falta hicieron, no asistieron al evento los ahora ex – diputados Locales Gabriel Anaya Fernández, su esposa actual Regidora, Lucia Nava Salvado; como Joel Rodríguez Fernández, ni el ex – regidor, Manuel Morales.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el evento de entrega de insumos para productores agrícolas por 2 millones de pesos, se caracterizó por el ambiente que se dejó sentir, sin distingos de colores y partidos.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Enseguida, les damos a conocer algunas de las participaciones durante la entrega de insumos sin distingos de colores y partidos a productores agrícolas de la zona temporalera, del municipio de El Mante ….. En sus palabras de bienvenida, el presidente de la LCASE (Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en el Estado), adherida la CNC, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; hizo mención de la insumos que serían entregados en beneficio de productores agrícolas y de las comunidades, enviándoles al momento un saludo….. Por separado, el líder agrario FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; en entrevista dijo que era un apoyo directo de SAGARPA así como que la organización nuestra (CNC), realizó las gestiones para apoyo de Sorgo, Soya y Maíz y en cuanto al programa dijo que son 5 millones de pesos y de los cuales corresponden un poco más de 2 millones de pesos para 180 productores agrícolas de la zona temporalera de El Mante….. Sobre el cambio de presidente del Comité Municipal Campesino, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; manifestó que vencido (MANUEL MORALES BETANCOURT), insistía, insistía y nada más veía a la Prensa, y decía, ya quiero el cambio, estoy perdiendo dinero, entonces mande un Delegado (FERNANDO RUBIO), el estatuto me lo faculta como encargado del despacho y vamos, agregando que el Delegado si esta y que ahorita ya se tiene candado en las puertas y que el edificio está lleno de insumos, además que se mando chapolera, se arreglaron algunos desperfectos y que ya existe control….. Durante su intervención, el Diputado Federal por este Distrito Electoral ALEJANDRO GUEVARA COBOS; agradeció a su tío, que es presidente de la CNC, TINO SÁENZ COBOS; la invitación y la presencia de su querido Delegado, LALO MANCILLA; para luego expresar que le quedaba muy claro constatar cómo se cambia y se va transformando en la vida, esto según las necesidades que se tienen en todos los lugares, hasta ahí su primera participación al ser interrumpido por la llegada del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y el Secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas, así como por sus demás acompañantes….. Al reiniciar su participación, el Diputado Federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS; manifestó que agradeció mucho la presencia del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, la del señor Secretario, GONZALO ALEMÁN, la presencia de LALO MANCILLA Delegado de la SAGARPA en Tamaulipas y a todos, dijo que nos damos cuenta que en la historia de la vida todas las instituciones se tienen que ir transformando, a todos ustedes les toco conocer un sector, que únicamente hace años trabajaba por la regularización de la tierra….. ALEJANDRO GUEVARA COBOS, también dijo que hoy nos damos cuenta por ejemplo, de que todas estas organizaciones con la nueva metodología de poder cumplir con las necesidades que tiene la gente, también se han vuelto organizaciones gestoras, gestoras de poder resolver los problemas y todos unidos sin distingos de colores, le podemos generar un mejor beneficio a la sociedad, citó como ejemplo que el presidente de la republica (ENRIQUE PEÑA NIETO) está haciendo lo que tiene que hacer por los compromisos y los campesinos del país, y que en igual de circunstancias su gobernador del estado (FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA), presidentes municipales, como Diputados Federales….. El Diputado Federal, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; dijo que asa todos juntos somos más y que tenemos las mejores oportunidades de darles a todos ustedes, darles mejores resultados, porque ustedes quieren mejores resultados, sí o no, pregunto y menciono que son exactamente los pensamientos de VILLA y ZAPATA, sí o no pero que hoy son los compromisos que tenemos con las nuevas generaciones para que realmente los jóvenes se encarguen de hacer producir la tierra y no tengamos que estar generando, no jóvenes, ni mujeres jóvenes, que trabajen en los carteles delincuenciales, porque la gente quiere paz y tranquilidad, sí o no y que la única forma que aseguremos a la gente que trabaja en los campos, que pueden tener productivamente trabajando su tierra….. En su participación, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; dijo que ese es el gran compromiso que tiene el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, y que también tenemos todos y cada uno de sus legisladores federales, tengan la seguridad que vamos trabajar siempre muy de la mano de los estados, así como los municipios, para que cumplamos el compromiso de darles prosperidad a todos ustedes para su familia y agrego que por eso una vez más, hago un gran reconocimiento al trabajo que se está haciendo a través de la CNC, de un gran mantense como FLORENTINO AARÓN SÁENZ; a través de lo que nuestro Delegado Federal hace todos los días, por cumplir la tarea del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y que en Tamaulipas, hace mi amigo LALO MANCILLA y reconoció el trabajo que GONZALO alemán impulsa en Tamaulipas para todos los productores y sé que en El Mante, tenemos un gran aliado, en la mano de nuestro presidente municipal LEAL, tengan la seguridad de que estamos juntos, tengan la seguridad que trabajamos por ustedes, llévenle un mensaje de prosperidad a su familia, vamos a seguirlo haciendo porque ustedes son los que nos interesan, gracias por estar aquí; dijo al final de su participación….. En otras cuestiones, tenemos que el Servicio Nacional de Empleo, está dando a conocer a través de los Coordinadores de Oficina así como Responsables de Movilidad Laboral Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Matamoros, Altamira y El Mante, de la que por cierto es titular VÍCTOR HUGO ESPINO ÁVILA; que desde el pasado 3 de Mayo, están siendo publicadas en el Portal de Empleo y en el Observatorio Laboral, vacantes pata Alemania y para los Estados Unidos, y que estas son las de Ingeniero en Automatización (15 plazas, Alemania), Ingeniero eléctrico (37 plazas, Alemania), Asistente Médico (26 plazas, Alemania), Enfermera en Cuidados de Adultos Mayores (145 plazas, Alemania), Farmacólogo (2 plazas, en Alemania) y Trabajador en Preparación de Alimentos (1 plaza, Estados Unidos) para hacer un total de 226 plazas vacantes que se están ofertando….. Antes de continuar, le enviamos una felicitación por el trabajo que realizan como parte del Servicio Nacional de Empleo Delegación – Mante, a MARTHA LAURA SAUCEDA PÉREZ, LAURA ELENA SÁNCHEZ BALTAZAR, JASON SUAREZ MARTÍNEZ, OSCAR SILVA ZÚÑIGA y MA. DE JESÚS SANDOVAL ORNELAS….. Regresando con el evento de la entrega de insumos en el Comité Municipal Agrario de El Mante, tenemos la intervención del Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Tamaulipas, GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO, el cual dijo que para él era motivo de satisfacción encontrarme con la gente del campo, con la gente se esfuerza todos los días para llevar los alimentos a las grandes ciudades, pero no solo esa es la satisfacción que el día de hoy siento, hoy siento una gran satisfacción de ver a mi amigo, a mi amigo, el Diputado Federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS; créanmelo, amigo de muchos años, hace rato me decía, que quería que yo fuera su suegro, pero le ganaron el mandado, ni hablar Diputado, eso así es, y expresó que en cambio, déjenme decirles, yo si me lleve una muchacha de El Mante, estoy casado con una de Mante y enseguida vinieron los aplausos, bueno y van a decir ustedes, a nosotros que nos interesa….. La verdad muchas gracias TINO por invitarnos, a quienes nos acompañan, al señor presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; es un gusto de veras, TINO me invitaba y me decía, y yo le decía aguántame tantito, ahorita vamos para allá, a lo mejor no me creía, aquí estamos para saludarlos, aquí estamos para decirles que el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA por mi conducto les manda un saludo muy afectuoso….. Por cuestión de tiempo y espacio, terminamos estos comentarios; esperando dar a conocer en su totalidad la participación del Secretario de Desarrollo Rural, GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO; en nuestro próximo espacio.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...