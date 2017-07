ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Ante Director del ISSSTE, acusan a jefa de R. Humanos. *.- Dicen que Godínez Barreto, entrega plazas a familiares.

La mañana de este martes nos llegó información, que en la delegación Tamaulipas del ISSSTE, existe una funcionaria de nombre Gloria Esther Godínez Barreto, a quien acusan de entregar plazas de forma fraudulenta a sus familiares.

En base a información que se nos hizo llegar, Gloria Esther Godínez Barreto funge como Jefa de Recursos Humanos en la Delegación de ISSSTE y en junio del 2016, dio plaza a su hijo Roberto Isaías Baldras, sin estar en bolsa de trabajo.

Además de la entrega de plazas a familiares, denuncian que Gloria Esther Godínez Barreto, Jefa de Recursos Humanos; está utilizando información privilegiada en cuanto a plazas desocupadas.

En caso de su hijo Roberto Isaías Balderas Godínez, acusan que le asignó la plaza 047902 apoyo administrativo en salud A2., de forma mañosa y sin impugnaciones de trabajadores ya que la boletino en periodo de vacaciones.

En la denuncian ante el Director General del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas; manifiestan que no es justo que la funcionaria aproveche la ignorancia de sus jefes inmediatos y realice este tipo de anomalías.

También dice personal del propio ISSSTE al Director General que la historia no termina aquí, a días de haber obtenido la plaza el junior de la Jefa de RH (Recursos Humanos), sufre un accidente en motociclista.

Con motivo de lo anterior, se informa que sufrió lesión de tibia y peroné, y recibió atención médica en Traumatología en la clínica hospital Victoria, que le otorgan las licencias médicas.

Las licencias médicas otorgadas en su momento, fue con 28 días cada una de ellas para su restablecimiento, faltando con esto 3 meses a laborar, acción subsanada por su mama que ordeno que le checaran la tarjeta a su hijo.

En la denuncian aseguran que la funcionaria federal, decide que su hijo merece un mejor nivel, un mejor sueldo y decide el 16 de febrero del 2017, que su hijo obtenga un ascenso proponiéndolo para cambio de plaza.

En esta ocasión la plaza asignada fue (Apoyo Administrativo en salud A4), con la misma adscripción en la subdelegación de administración, cargo con el que inmediatamente fue beneficiado de manera inmediata y sin oposición.

En la denuncia solicitan al Director del ISSSTE, investigar y castigar la irregularidad, que lastima, también causa enojo y frustración a trabajadores que cada semestre refrendar su solicitud para en la bolsa de trabajo.

Dicen que no es posible que tengan este tipo de servidores públicos, que trasgreden la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Federales, y piden se trabaja de forma transparente, que RH sea área de oportunidades para todos los trabajadores al servicio del estado.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que la denuncia realizada ante el Director General del ISSSTE, Baeza Terrazas en contra de la Jefa de Recursos Humanos de la delegación Tamaulipas, dará mucho de que comentar.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. El de El Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; encabezo la mañana de este martes, la ceremonia cívica celebrada en el monumento a la Bandera Nacional que está ubicado en la plaza principal Gral. Plutarco E. Calles, con motivo de conmemorarse el CXLV aniversario luctuoso del benemérito de las américas BENITO JUÁREZ GARCÍA….. Durante esta ceremonia cívica que presidio el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, se reconoció al ex – presidente de México, BENITO JUÁREZ GARCÍA; su férrea e inquebrantable voluntad por legarnos patria, justicia y libertad, y estuvo acompañado el jefe de la comuna mantense, por su esposa la presidenta del Sistema DIF Municipal, JUANITA LARA DE LEAL; el General Brigadier diplomado del estado mayor GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ, comandante del Mando especial zona de acción sur, coronel de artillería PASTOR ROLANDO DÍAZ ROSA, comandante del tercer regimiento de artillería, integrantes del pentatlón así como PEDRO GUERRERO GARZA, diputado del séptimo distrito masónico, venerables maestros de las respetables logias y el Prof. EUSEBIO CHAVERO FARÍAS, presidente de la asociación de beneficencia y cultura en el estado entre otros….. Acto seguido a la ceremonia cívica, también en la plaza principal Gral. Plutarco E. Calles pero en el Hemiciclo al Benemérito de las Américas, BENITO JUÁREZ GARCÍA; el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, acompañado del diputado del séptimo distrito masónica PEDRO GUERRERO GARZA; realizaron guardia de honor y depósito de ofrenda floral, en este acto el liberal JESÚS SALVADOR SALAS NÚÑEZ, perteneciente la logia simbólica plan de Ayutla número 44 habló sobre la vida, obra y legado de BENITO JUÁREZ GARCÍA…. En cuestiones del Partido Revolucionario Institucional y de cara a la Asamblea Nacional del referido instituto político el 12 de Agosto del presente año, misma que será presidida por el líder nacional del PRI, ENRIQUE OCHOA REZA; en Tamaulipas continúan los dimes y diretes, ante el cercano cambio de la dirigencia estatal y que en estas fechas se encuentra en manos de la ex – diputada local, AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA….. Hasta la fecha, entre otros siguen como aspirantes a la presidencia del CDE del PRI en esta entidad federativa; el mantense ALEJANDRO GUEVARA COBOS que es Diputado Federal por este distrito electoral; EDGARDO MELHEM SALINAS, también legislador federal pero por el distrito con residencia en Río Bravo; el ex – senador de la Republica y ex – alcalde de Reynosa, como ahora ex – precandidato a gobernador del estado, OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ; ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, ex – diputado Local; LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL y claro que el todavía delegado de la SEDATU en Tamaulipas, y que es SERGIO GUAJARDO MALDONADO del que se asegura que tiene “amarrada” presidencia de dicho instituto político en Tamaulipas….. El pasado lunes, el gobierno municipal de El Mante que es presidido el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; se mostró como deudor solidario de COMAPA ya que tramita la devolución de pagos a CONAGUA en obras, esto al intensificar de una manera conjunta (Organismo y gobierno municipal), acciones en reparación de drenajes colapsados por las intensas lluvias y añejas tuberías que provocaron la caída de tramos….. Sobre el tema, y como deudor solidario, el gobierno municipal a cargo del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; mantiene una impositiva sangría a sus finanzas derivado de los compromisos no cumplidos de la COMAPA con organismos e instituciones por un monto de 80 MDP, en ese sentido a la fecha ha cubierto a CONAGUA cerca de 4 millones de pesos, los cuales ya tramitan su devolución en obras dentro del programa de devolución de derechos….. Con relación a lo expuesto, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; aclaró que la COMAPA viene haciendo esfuerzos con la captación de recursos que tiene para la compra de tuberías para la reparación de las líneas dañadas de drenaje y agua, sobre este tema adelantó que a través del FAIS el gobierno municipal habrá de apoyar en ese sentido….. Por cierto que sobre la problemática actual del drenaje sanitario el Ing. ANTONIO MOTA TURRUBIATES, encargado de despacho de la gerencia general de la COMAPA – Mante, reconoció que en los últimos años para resolver los problemas pluviales se han construido Drenes, rejillas y bocas de tormenta conectándose al Drenaje Sanitario, el cual dijo que no está proyectado para ello, además por las malas condiciones por los muchos años de servicio o mala construcción son la consecuencia de que actualmente se presenten muchos drenajes rebalsados y otros colapsados….. Como parte de lo expuesto, el encargado del despacho de la COMAPA – Mante, ANTONIO MOTA TURRUBIATES; informó que de los últimos trabajos realizados, destaco que el viernes 14 de Julio de 2017 por la tarde se trabajó en la sustitución de un último tramo pendiente de 10 metros en la calle Paniagua esquina con Zaragoza donde también cruza una línea de agua y línea de fibra óptica quedando esta problemática resuelta….. También dio a conocer, que actualmente lo más crítico es la problemática del cruce de las calles Colosio y Ávila Camacho de la colonia Miguel Alemán, este brote de aguas negras por el pozo de visita tiene que ver con la situación similar en la calle Zeferino Fajardo luna enfrente de la secundaria Manuel Ávila Camacho y menciono que el día de hoy (lunes 17 de Julio), se iniciaron los trabajos con el Camión con Equipo de Presión Y Vacío, Vactor frente a la Secundaria, por lo que ya dejó de tirar en el bulevar Colosio esquina con boulevard Ávila Camacho….. Como parte de la información proporcionada, el encargado del despacho de la COMAPA – Mante, ANTONIO MOTA TURRUBIATES; dijo que otro tramo en proceso pero de momento suspendido es en el la colonia campesina en la calle Miguel Hidalgo se trata de un subcolector de 18 pulgadas de diámetro Que de momento no se puede continuar debido a que el colector Oriente al cual descarga tiene un nivel alto de arrastre de agua de las últimas lluvias….. Finalmente, ANTONIO MOTA TURRUBIATES; informo que actualmente están trabajando en la calle Zeferino Fajardo Luna entre Rubén Romero y Bulevar Colosio en la colonia Miguel Alemán frente a la secundaria Manuel Ávila Camacho; se trata de un colector de 12 pulgadas de diámetro en el cual instalaremos tubería de concreto simple del mismo diámetro.

