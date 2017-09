ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Alejandro Guevara Cobos, un activo muy activo del PRI. *.- Con relación a la alcaldía, estoy a la orden de mi partido.

Algunos dicen que busca ser el candidato del PRI a Senador por el estado de Tamaulipas, otros que cuando menos, ser el abanderado del tricolor a la presidencia municipal de El Mante pero la verdad, es que Alejandro Guevara Cobos; es un activo muy activo del PRI.

Ejemplo de ello, es que a pesar de no ser el presidente del Comité Directivo Estatal, porque unas 24 horas antes de la elección declino a favor de la unidad del PRI, Alejandro Guevara Cobos; sigue adelante con actividades partidistas que lo mantienen actuante.

El trabajo que realiza el todavía Diputado Federal Alejandro Guevara Cobos, incomoda a los de enfrente y a los propios priistas pues a decir verdad, es alguien que conoce y conoce muy bien el tema político y sus derivados, esto a pesar de su juventud.

Alejandro Guevara Cobos, con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias, el pasado sábado por la tarde asistió como invitado especial al evento que se realizó en el Parque Deportivo Cultural Canoas, que se encuentra ubicado en la colonia Canoas.

Con lo anterior, el Diputado Federal por el Distrito Electoral con cabecera en este municipio Alejandro Guevara Cobos; demuestra a propios y extraños, que es un político que da la cara por su partido, cosa que no hacen muchos que por años se sirvieron del PRI.

El evento fue organizado por el Comité Directivo Municipal del PRI que preside Guadalupe Acevedo Díaz, y asistieron varios ex – dirigentes del tricolor, el profesor José Carlos Balboa Anaya que estaba cumpliendo años y Santiago Puga Rodríguez.

De los ex – presidentes del Comité Directivo Municipal del PRI, estuvieron también presentes el ex – diputado Local Eduardo César Espronceda Galindo y el profesor José Carlos Balboa Anaya el cual estaba cumpliendo años y le cantaron las tradicionales mañanitas.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la líder municipal Guadalupe Acevedo Díaz, misma que pregunto a los asistentes que si tenían ganas de ver estos colores verde, blanco y rojo ya que estaban hartos de azul, porque todos nos pintaron de azul.

Guadalupe Acevedo Díaz, dijo que estaban en espera de estas fechas para ver los colores de la bandera, colores que representan también a nuestro Partido Revolucionario Institucional, por eso insistió que están en espera de estas fiestas patrias, como de otras.

Como parte de su intervención ante sus compañeras así como compañeros militantes de su Partido Revolucionario Institucional, Guadalupe Acevedo Díaz; agradeció a todas y todo el apoyo otorgado para hacer posible la celebración de las fiestas patrias en dicho lugar.

En la celebración de las fiestas patrias, además de rifa de regalos, hubo otras actividades y la líder local Guadalupe Acevedo Díaz ofreció a los asistentes elotes gratis, mientras un colaborador de Alejandro Guevara Cobos; expresó que sirvan raspas para todos.

Disfrutaron la celebración de las fiestas patrias organizadas por el PRI Local, los vecinos del Parque Deportivo Cultural Canoas así como de otras colonias de la Ciudad e inclusive hicieron acto de presencia también, hombre, mujeres, niños y jóvenes de algunos ejidos.

Al término del evento, Alejandro Guevara Cobos; concedió entrevista a los representantes de los diversos medios de comunicación social y hablo fuerte sobre la elección del 2018 para presidente de la república así como otros cargos de elección popular.

En el caso local dijo que se están analizando las propuestas, porque la confianza de la ciudadanía, es con propuestas claras, precias, con unidad, experiencia y honesta para que la gente pueda tener siempre un ánimo de construir en beneficio de Ciudad Mante.

Dijo que no es posible que en una Ciudad donde tenemos bastante agua, no tengamos agua, por lo que se necesitan gobernantes con más visión, que conozcan los que es el gobierno estatal y federal, que gestionen recursos para que esos problemas se arreglen y se arreglen bien.

Alejandro Guevara Cobos, expreso que su única aspiración es ser hoy el mejor Diputado Federal, estamos trabajando en beneficio de todos los sectores, ahorita viene el analices del presupuesto de la federación en donde vamos a estar muy pendientes.

Lo anterior dijo que es para que los problemas como el de la inseguridad y otros se queden atrás, para que todos los presidentes municipales de manos del gobernador puedan hacer un trabajo en beneficio de la sociedad, esta es la aspiración más fuerte que el día de hoy tengo.

Menciono que la confianza de la gente, solo se gana con hechos, y que las cartas más fuertes que el PRI tiene para el 2018, es la capacidad de transformarnos, de cambiarnos, que nuestro compromiso en contra de la corrupción y en contra de la impunidad.

Alejandro Guevara Cobos, dijo que debemos de entender que el 2018, va a ser una elección en concurrencia en donde habremos de elegir al próximo presidente de la república, y por lo tanto la mejor manera de convencer al ciudadano, es con la mejor carta que tiene el PRI.

La mejor carta que tenemos en el PRI para la elección del 2018, propuestas claras, porque si perdemos la oportunidad de que México, siga cambiando por el proyecto del futuro y destino cierto, podemos caer es en una retrogénesis, que lo que nos haga ir para atrás en lugar de ir para adelante.

El Diputado Federal Alejandro Guevara Cobos, expresó que hay que recordar algo, este Tamaulipas, este México y este Mante, no es una cosa de nosotros, es algo que recibimos en construcción de nuestros padres, pero que hoy nosotros ya se debemos a nuestros hijos.

En cuanto

Cartas para la alcaldía de El Mante, dijo yo siempre estoy a la orden de mi partido, como lo he dicho en todos lados con muchísima prudencia, soy un hombre de territorio, a mí no se me hace raro venir a un evento de mi partido, porque, porque yo inicie en el PRI Mante.

Vivo desde que nací en Mante, aquí está mi casa, aquí está mi familia, aquí están mis orígenes, yo no sé porque algunas personas se les puede hacer un poco raro que Alejandro Guevara participe en el PRI, y que lo haga en su tierra donde pudo nacer.

En cuanto a que si sería Alejandro Guevara una propuesta fuerte para el PRI, expreso que como siempre lo ha dicho, siempre que sea un factor de unidad, un factor de éxito, de transformación, estaré listo porque la política y el servicio público es su pasión.

Dijo estar dispuesto a contender, de ganar por el bien de un proyecto de una generación y no de una sola persona, los proyectos personales o de grupo quedan atrás, se tiene que pensar en gente con experiencia que lo que hable hoy de un político sea la experiencia, acciones hechas, la confianza ciudadana.

Añadió que el proyecto no sea de fulanito o manganito, sino de lo que cada quien pueda aportar para tener todos un mejor progreso en el estado, como en el municipio, en los distritos, también en los seccionales, en los ejidos y en las congregaciones.

Como punto final a la entrevista, manifestó que en fin esa es la diversidad que el Partido Revolucionario Institucional tiene entre sus mujeres, entre sus jóvenes y sus hombres, terminando diciendo que esa la fortaleza que tiene más grande el PRI, para ganar el 2018.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que al Diputado Federal por el Sexto Distrito Electoral Alejandro Guevara Cobos, se le observo muy pero muy contento en la celebración de las fiestas patrias, a las que asistió como un invitado especial.

Correo Electrónico

Me gusta: Me gusta Cargando...