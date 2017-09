ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Continua la incógnita, del caso de Contralor y Tesorero. *.- Entre el miércoles y jueves, sucesores de Isidro y Carlos.

Hasta la fecha continua la incógnita, del caso del Contralor Juan Isidro López Zavala y del Tesorero Municipal, Carlos Abraham Hernández Robles quien a partir del pasado fin de semana, causaron baja en la presidencia municipal.

Independientemente de cuales fueron los motivos por los que el alcalde de El Mante Juan Francisco Leal Guerra tomo la decisión de darlos de baja, la ciudadanía se pregunta cuál es la realidad de tal situación.

Lo anterior viene en mención, porque tanto Juan Isidro López Zavala y Carlos Abraham Hernández Robles, dejaban entrever que eran buenos funcionarios y respondían a la confianza depositada en sus personas.

Más sin embargo tomando en cuenta la noticia difundida el pasado fin de semana, algo paso al interior de la presidencia municipal y sobre lo cual existen varias versiones que no han sido confirmadas de manera oficial.

Por cierto que además del Contralor y Tesorero Municipal, también fueron dados de baja, en alcoholes una persona llamada Nazar, otro de apeido Requena de Comunicación Social y de Coduma, Norberto.

Con relación a lo expuesto, extraoficialmente se conoce que serán entre el miércoles y jueves de la presente semana, cuando se den a conocer los sucesores del Contralor y el Tesorero Municipal.

Hasta el momento se barajean varios nombres, uno de ellos el de la C.P. Nohemí Olvera Martínez, quién realizo buena labor en administraciones del Dr. Humberto Flores Dewey (+) y Pablo Alberto González León.

La Contadora Nohemí Olvera Martínez, actualmente forma parte del área de finanzas de la presidencia municipal y hay quienes aseguran que sin duda alguna realizaría una buena labor como Tesorera Municipal.

También existen quienes aseguran, que la C.P. Nohemí Olvera Martínez; habrá de ser presentada a los integrantes del Cabildo y medios de Comunicación Social, durante la Sesión de este miércoles.

Mientras tanto el alcalde de El Mante Juan Francisco Leal Guerra, sigue adelante con sus actividades de la presidencia municipal y apoyando a su esposa Juanita Lara de Leal, en su labor como presidenta del DIF – municipal.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que de acuerdo a sus posibilidades, Juan Isidro López Zavala y Carlos Abraham Hernández Flores, cumplieron como tales y el tiempo lo dirá, si fue para bien o para mal.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En la Conferencia de Prensa de este lunes 25 del presente mes y año, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, SERGIO GUAJARDO MALDONADO; toco el tema obligado y que es el financiamiento público, aclarando que la renuncia a estos recursos, será hasta el mes de Diciembre de este año….. El líder estatal del PRI en Tamaulipas, también se refirió a los 258 millones de pesos que el PRI nacional aporto en apoyo a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de Septiembre del presente año….. Por cierto que sobre los 258 millones de pesos, SERGIO GUAJARDO MALDONADO; dijo que estos le corresponden al PRI como prerrogativas y que la decisión de la dirigencia nacional, se hace de manera solidaria a las personas afectadas por los fenómenos naturales….. Durante la Rueda de Prensa de este lunes, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional SERGIO GUAJARDO MALDONADO; estuvo acompañado por el Diputado Federal por este Distrito Electoral, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; la Secretaria General de dicho instituto político en Tamaulipas y ex – diputada Local, AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA….. En actividades del alcalde de El Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; manifestamos que este se encuentra cumpliendo a las demandas de habitantes de la llamada zona temporalera, mediante acciones de limpieza, chapoleo así como pintura en áreas verdes y rehabilitación de caminos que conducen al NCP. Nueva Apolonia, esto de acuerdo a lo expresado por el Director de Servicios Públicos del Ayuntamiento, HUMBERTO HERNÁNDEZ DELGADO…..

Además de las mencionadas acciones realizadas en el NCP. Nueva Apolonia, también por instrucciones del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; se llevaron a cabo actividades de mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes ubicadas en dicho poblado, como de juegos infantiles y hermoseamiento del kiosco de la plaza, esto como parte de las acciones que se ejecutan para prevenir la reproducción del mosquito transmisor de enfermedades tales como el Dengue, Zika y Chikungunya….. En cuestiones del Congreso del Estado, tenemos que el próximo miércoles 27 de Septiembre de 2017, a partir de las 17:00 horas se iniciara la conferencia magistral “Los desafíos del combate a la corrupción”, para lo cual se giró invitación por medio del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, que encabeza la Licenciada MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL, a estudiantes, académicos, abogados y sociedad en general, a participar en un ciclo de conferencias denominado “Anticorrupción, Transparencia y Democracia en México, una Visión a Futuro”….. Con relación a las actividades que serán iniciadas este miércoles 27 de Septiembre del 2017 con el tema “Los desafíos del combate a la corrupción”, se dio a conocer que será expuesto por el Doctor LUIS CARLOS UGALDE RAMÍREZ, en el auditorio “Constitución de 1917” del Poder Legislativo, a partir de las 17:00 horas….. También en el mismo horario, se dijo que se llevaran a cabo las conferencias sobre “Proceso electoral 2018. Reglas, sentencias y realidad”, por el Dr. SALVADOR O. NAVA GOMAR; mientras que la conferencia “El Sistema Nacional de Transparencia en México. Origen y conexión con el Sistema Nacional Anticorrupción”, estará a cargo del Dr. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS, los días 11 y 27 de octubre y también se disertara sobre el tema denominado “De los gobiernos divididos a los gobiernos de coalición”, por el Senador ROBERTO GIL ZUARTH, el seis de noviembre, concluyendo así las conferencias magistrales….. Regresando con información del Partido Revolucionario Institucional, este lunes 25 de septiembre, su dirigente nacional ENRIQUE OCHOA REZA; acudió a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE), para presentar un oficio que formaliza y acredita la renuncia al 100% del financiamiento público que resta del año 2017, y que son más de 258 millones de pesos ….. De la llamada zona temporalera, nos llegó información que el ex – regidor y nuevamente presidente del Comité Municipal Agrario en Mante, ARCADIO NAVA RODRÍGUEZ; con el apoyo del líder de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en el Estado de Tamaulipas, y que es FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, como luego dicen, le está echando muchas ganas para sacar adelante a dicha organización campesina adelante en beneficio de sus ahora representados nuevamente, tras el abandono en la que la dejara hace más de un año el ex – representante y ex – regidor MANUEL MORALES BETANCOURT….. De nuevo en información del Ayuntamiento de El Mante, manifestamos que el acalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; asistió al TEC – Mante, para inaugurar el 4o Congreso multidisciplinario denominado “Solucionando Problemas”, acompañado del Director del plantel, CARLOS ARELLANO VÁZQUEZ y en donde por cierto felicito a los estudiantes por su integración a acciones y demandas sociales como la pasada recolección de víveres y el interés mostrado para encontrar mecanismos para mejorar las condiciones y la calidad de vida de las comunidades….. Las palabras de bienvenida a estudiantes y autoridades encabezadas por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA al 4º Congreso Multidisciplinario, estuvieron a cargo del Director CARLOS ARELLANO VÁZQUEZ; el cual por cierto reconoció el trabajo realizado en la campaña de recolección de víveres y herramientas y exhortó a los estudiantes de este instituto a seguir superándose día a con día y alcanzar sus objetivos y metas que estos días de cursos y talleres que sean aprovechados de forma eficaz logrando con ello la excelencia académica que acompaña a todos los estudiantes del Tecnológico de esta ciudad….. Además del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y el Director del TEC Mante, CARLOS ARELLANO VÁZQUEZ; estuvieron presentes en el inicio del 4º. Congreso Multidisciplinario, el licenciado

MIGUEL ALCOCER MONTES subdirector administrativo y de finanzas, del Tec Mante y la Ing. ADRIANA AVALOS ROBLES regidora comisionada en educación y cultura se dieron a conocer la programación de las actividades a desarrollar en esta semana, las sedes en este plantel y country club, exposiciones y conferencistas….. De acuerdo al programa de actividades establecido, destaca la participación del doctor JAVIER ERNESTO VALENCIA MÉNDEZ, quien expondrá “La metodología PDCA como plan de éxito financiero personal” así como también el Ing. JOSUÉ HERNÁNDEZ SALAS con el tema “Solucionando problemas en la industria”, por otro lado la Ingeniero DIMPNA SARA RUBIO MEDINA, expondrá el tema de “Refranes para calibrar tu porvenir” y SALOMÓN SOLANO, quién se desempeña como coach deportivo traerá a este congreso el tema “Plan de vida”….. Como punto final a estos comentarios, aprovechamos para enviar un saludo a mi amigo JORGE TORRES MAYORGA de la Cafetería la Aleta y en donde por cierto acudió hace unos días a desayunar, el también amigo de un servidor, ARTURO GONZÁLEZ ALANÍS; quien se encuentra en estas fechas laborando en el INE de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...