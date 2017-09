ENFOQUE POLÍTICO

*.- Se calienta la “gallera” en la CNPR, hay dos planillas. *.- César Garnier y Alejandro Morales, buscan dirigencia.

La mañana de este jueves, una hora antes que el Delegado Especial del CEN de la CNPR, Salvador Morales Nuñez; diera por terminado el registro de aspirantes a la dirigencia local a las 12:00 horas, fue presentada la planilla encabezada por Alejandro

En su registro Alejandro Morales Cruz fue acompañado por un grupo de productores de caña de azúcar y en una breve entrevista con medios de Comunicación Social, expresó que buscara el bienestar de sus compañeros productores que están pidiendo un cambio.

Como aspirante a Secretario General, va Marcial Gómez Hernández; como Secretario de Finanzas, Eduardo Martínez Benavides y en la Comisión de Honor y Justicia, Florentino Santoy González, va como presidente; mientras que Héctor Manuel Franco Casillo, como Secretario.

Forman parte como Vocales 1,2 y 3 de la Comisión de Honor y Justicia en la planilla encabezada por Alejandro Morales Cruz para presidente de la Asociación de la CNPR, Guillermo Ávila Ramírez, Jesús Osteguin Ramos y Álvaro Martínez Covarrubias, respectivamente.

Luego de su registro y dialogar por espacio de unos minutos en las afueras del Ingenio Mante, Alejandro Morales Cruz y un grupo de productores de caña de azúcar, regresaron a la CNPR para mostrar por escrito su inconformidad en contra la planilla de César Garnier González.

Al respecto se comentó que sobre César Garnier González, existe una denuncia penal en su contra pero además que no puede ser juez y parte en el proceso de elección que se está llevando a cabo y solicitaron al Delegado Especial, analizar muy bien esta situación.

Integrantes de la planilla encabezada por Alejandro Morales Cruz, mostraron satisfacción porque fue aceptada su planilla y dejar entrever su esperanza de ganar, ya que se unieron con el grupo de compañeros productores de caña de azúcar, encabezados por Sergio Jiménez.

Por su parte el Delegado Especial del CEN de la CNPR que preside Carlos Blackaller Ayala, Salvador Morales Nuñez; dijo a los integrantes de la planilla de Alejandro Morales Cruz que le dieran todo lo que trajeran ya que para eso estaba, recibir documentación e inconformidades.

Minutos antes de partir con destino a la Ciudad y Puerto de Tampico en donde tomaría el avión que lo trasladaría a la Ciudad de México, el Delegado Especial Salvador Morales Nuñez; concedió entrevista a representantes de diversos medios de Comunicación Social.

En la entrevista, dijo que como Secretario de Organización y Delegado, existe razón especial para el cuidar el proceso, y que si alguien conoce los estatutos en la unión es el servidor de usted, entonces tenemos que hacer que se respeten los estatutos de la nacional y local.

Dejo en claro que la documentación de ambas planillas la analizaran en la Ciudad de México, como la inconformidad y que se respetaran derechos de todos los cañeros afiliados a esta organización y que nadie tiene que sentirse porque las cosas se hagan así.

Previamente expresó que de la Ciudad de México vendrá la determinación, que creía que con eso se está demostrando que yo no vengo inclinado para ningún lado y manifestó a los inconformes que si tienen algo más que se lo dieran para que no anduvieran vuelta y vuelta.

Al final el Delegado Especial del CEN de la CNPR, Salvador Morales Nuñez; agradeció la atención a los representantes de diversos medios de Comunicación Social y manifestó “aquí nos vemos el 12 de Octubre, que es el día en que se llevara a cabo la elección”.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que con el registro la mañana de este jueves de la planilla que encabeza Alejandro Morales Cruz; se calentó la “gallera” en la Asociación de la CNPR y cuya dirigencia busca también, César Garnier González.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En más información sobre el proceso de elección del dirigente de la asociación de la CNPR local, manifestamos que los que estuvieron toda la mañana hasta cerrar el registro de aspirantes, fue CÉSAR GARNIER GONZÁLEZ que encabeza una de las planillas así como CESAR CARREÓN ORTEGA, el cual también forma es parte de la familia que encabeza el primero en mención….. En otra información, tenemos que la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, notificó por escrito al diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el resultado de la sesión pública que realizara este órgano para designar a los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana….. De acuerdo a la información que se nos hizo llegar, destacan los nombres de las personas que

conformaran el Comité de Participación Ciudadana, el de ARTURO NARRO VILLASEÑOR, de HÉCTOR ALEJANDRO DE ANDA CORTEZ, JORGE LEONCIO RAMÍREZ SÁNCHEZ, MARÍA ISABEL LOPERENA DE LA GARZA y RUBÉN BENAVIDES TREVIÑO, por un periodo de uno, dos, tres, cuatro y cinco años respectivamente, y quedo como presidente el primero de ellos en mención….. Como parte de lo anterior, se dio a conocer que durante este miércoles, el legislador CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ; recibió a los ciudadanos LUCIA CALDERÓN SANTOS, MA. DOLORES LOZANO GARZA, LILIAN MUÑOZ LEDEZMA, ROBERTO FERNANDO OCHOA GARCÍA, JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA, FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS FRAGA, JESÚS FRANCISCO GONZÁLEZ CUESTA, como ROGELIO GARCÍA TREVIÑO y ALICIA DE LOURDES ARGOMEDO RODRÍGUEZ, para conocer el resultado de la designación….. En cuestiones de la presidencia municipal de El Mante, manifestamos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; recibió en su oficina de palacio local, al destacado futbolista RUBÉN DARÍO CASTELLANOS GARZA, mismo que el primero de octubre a invitación de visores se presentará con el club América, por lo que el jefe de la comuna le expresó su felicitación y destacó que para su gobierno el deporte, la educación, cultura y arte son parte medular para alcanzar los objetivos de pacificación, armonía y desarrollo….. Es justo expresar que el destacado futbolista mantense, RUBÉN DARÍO CASTELLANOS GARZA; es hijo del ex – regidor RUBÉN DARÍO CASTELLANOS RUIZ así como de la señora MARISA GARZA GÓMEZ y que inició su actividad deportiva en el ámbito del fútbol desde los 6 años en el equipo Cóndor donde realizó esta práctica hasta los 9 años, para de ahí saltar al equipo “Albimar”….. Posteriormente a los 13 años, el joven RUBÉN DARÍO CASTELLANOS GARZA; incursiono también en la Quinta división de fútbol en el equipo Correcaminos para seguir su ascendente carrera en la cuarta división, con el mismo club, e ingresa a la escuadra de Mineros de Zacatecas a los 14 años, en dónde dos años después, actualmente sigue militando, pero que se acaba de recibir la noticia de su presentación la semana pasada en el club Pachuca invitado por sus visores y la que le acaba de hacer el Club América con el que estará presentándose el primero de Octubre del presente año…. En más información de la presidencia municipal, damos a conocer que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; recibió de parte de un grupo de alumnos de la UAMM (Unidad Multidisciplinaria Mante), invitación para que sea su padrino de la Generación

2013 – 2017….. Por lo anterior, el jefe de la comuna JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; agradeció la distinción y aceptó apadrinar a estos egresados de las carreras de Ingeniero Agrónomo, Bioquímico, e Ingeniero en Sistemas a quienes al desearles el mejor de los éxitos y también les exhortó a seguir preparándose para que sean mejores estudiantes….. Como parte de la invitación realizada, correspondió a la alumna DIANA LAURA GARCÍA GALLEGOS representante de la sociedad de alumnos y acompañada del ingeniero JAIME NÚÑEZ MONTOYA, explicaron al alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; que serán 153 los egresados de las carreras de Ingeniero Agrónomo, como de Bioquímico, e Ingeniero en Sistemas las carreras a egresar este próximo ocho de diciembre llevándose a cabo la ceremonia de fin de cursos y entrega de documentación en el teatro del seguro….. En caso de no existir cuestiones de última hora, el alcalde de El Mante JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; acompañara este viernes 29 de Septiembre de 2017, al gobernador del estado FRANCISCO JAVIER CABEZA DE VACA; quien por escrito al filo de las 12:00 horas, habrá de entregar su Primer Informe de Gobierno al Congreso del Estado; esto bajo el argumento de una muestra de solidaridad con los hermanos mexicanos por los sismos registrados en diferentes estados….. Por cierto que sobre la entrega por escrito del Primer Informe de Gobierno del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, genero un sin número de comentarios y más por la muestra de solidaridad con los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre….. Claro que también existen comentarios, en el sentido que a la ciudadanía tamaulipeca, le hubiera gusto escuchar de viva voz del gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA los logros que se han alcanzado en su Primer Año de Gobierno y sus llamados “vientos de cambio”, porque existe una gran inconformidad por los compromisos que no han sido cumplidos y la cancelación de becas y entrega de despensas entre otros beneficios que en este gobierno del Partido Acción Nacional, desaparecieron por arte de magia, de la noche a la mañana; por lo que se espera a ver que dicen Diputados de otros partidos políticos, entre ellos el PRI y su ex – líder estatal, RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES.

