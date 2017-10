ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Derrama de 3 MDP, para cañeros y ganaderos en Mante. *.- Los entregó el Secretario de Desarrollo Rural y el alcalde

La mañana de este jueves, el Secretario de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, Ariel Longoria García; en compañía del alcalde Juan Francisco Leal Guerra, entrego apoyos por 3 MDP a productores cañeros y ganaderos.

En cuanto a la entrega a cañeros adheridos a la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar adherida a la CNC, esta consistió en Biofertilizantes; contando para este beneficio con el apoyo del gobernador del estado.

El representante del gobierno del estado, Ariel Longoria García y el presidente municipal Juan Francisco Leal Guerra, también entregaron en un anexo de oficinas de la ULPCA, el apoyo a los ganaderos.

De acuerdo al evento realizado la mañana de este jueves, la entrega de los 3 MDP beneficia a 260 productores, esto con una aportación del 50 por ciento del gobierno del estado, el municipio un 25% y un 25%, el productor.

Con relación a la entrega a los ganaderos, se informó que es con relación al llamado Seguro Catastrófico para un total de 407 hectáreas en un área agrícola y pecuaria de 150 mil cabezas de ganado, en el estado.

Como parte de su visita a esta urbe cañera, el Secretario de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, Ing. Ariel Longoria García; tomo la protesta a representantes de la Junta de Sanidad Vegetal, que encabeza Alberto Alarcón Hanun.

El evento de entrega de apoyos a los cañeros y ganadores, fue organizado por el gobierno del estado y la presidencia municipal, la ULPCA solo presto el local; dijo su presidenta Sonia Mayorga López.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que los apoyos otorgados, llegan cuando más lo necesitan los productores cañeros y ganaderos, de ahí el agradecimiento al gobernador del estado, por los beneficiarios.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En más de la entrega de apoyos de Biobertilizantes a productores cañeros y ganaderos por la sequía 2017, manifestamos que asistieron además del Secretario de Agricultura y Ganadería en el Estado, ARIEL LONGORIA GARCÍA y el alcalde de El Mante JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; el Enlace de la Secretaria General de Gobierno del Estado DE Tamaulipas, JESÚS ALBERTO HIJAYUQUI; el Presidente del Consejo Distrital de Desarrollo Rural 161 Mante, ELOY MARTÍNEZ CARRIZALES; AMADA ACOSTA representante del Secretario de Gobierno, (CÉSAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS); Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, VÍCTOR HERNÁNDEZ SALAZAR; Jefe de Distrito de Desarrollo Rural 0161 Mante, RAMÓN CAYO RUIZ ZORRILLA; Presidenta de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar CNC, SONIA MAYORGA LÓPEZ; JOSÉ NORIEGA DÍAZ representante del Presidente de la Asociación de la CNPR, JUAN TORRES RODRÍGUEZ….. Además estuvieron integrantes del Cabildo, LIZET GARCÍA DE LEÓN, JESÚS ALBERTO TORRES GÓMEZ, JUAN MANUEL HERNÁNDEZ ACEVEDO, MARTHA PATRICIA CHIO DE LA GARZA, MANUEL NÚÑEZ LÓPEZ, LUCIA NAVA SALVADOR y regidora, CAROLINA SÁNCHEZ MAGDALENO….. En cuanto a los funcionarios municipales RAFAEL LÓPEZ VEGA, Director de Desarrollo Rural en el Municipio; Director de Desarrollo Económico, SAÚL SAAVEDRA VERASTEGUI; Presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal, MARIO ALBERTO ALARCÓN; la clausura estuvo a cargo del propio Presidente Municipal, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA….. El Congreso del Estado dio a conocer que garantiza los derechos de los adultos mayores en situación vulnerable, así como de las personas con discapacidad, esto mediante la aprobación de reformas y acciones que establecen los mecanismos necesarios para un marco jurídico a su favor, además desahogaron diversos asuntos para el buen funcionamiento económico de los municipios y en materia de salud….. Durante la Sesión del Congreso del Estado, el Diputado JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA; osé Ciro Hernández Arteaga, resaltó que darán seguimiento a las responsabilidades de la administración pública anterior en Altamira, por permitir construcciones en Villa de las Flores y Villa de Altamira, zonas afectadas por las pasadas lluvias….. Por su parte la Diputada JUANA ALICIA SALAZAR JIMÉNEZ, manifestó que estas modificaciones son importantes, toda vez que el adulto mayor representa un eslabón importante para el Estado, por lo que es inevitable asumir como legisladores la responsabilidad para combatir el grado de vulnerabilidad que vive este sector de la sociedad tamaulipeca, garantizándoles una protección más amplia, con respecto a sus derechos….. También durante la Sesión de la presente semana, aprobaron el exhorto presentado por la legisladora local BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ, para que el Instituto Tamaulipeco del Deporte, así como los 43 Ayuntamientos promuevan la realización de eventos deportivos en los cuales se impulse la participación de personas con cualquier tipo de discapacidad….. Por su parte la Diputada GUADALUPE BIASI SERRANO, señaló que el deporte es un factor primordial para el buen desarrollo físico y metal, en tal razón y en su calidad de Presidenta de la Comisión del Deporte, se sumó a esta acción legislativa, en aras de respetar los derechos de inclusión en favor de las personas con discapacidad….. Los legisladores aprobaron el exhorto a la Secretaría de Educación Pública y a la de Finanzas del Gobierno del Estado, para que prevean y asignen en el Presupuesto de Egresos de la entidad, para el ejercicio fiscal 2018, los recursos suficientes para cumplir la meta anual de la oferta de educación preparatoria, en sus distintas modalidades, porque “Si bien es cierto que este surte efectos a partir del primero de enero del año al que se ciñe, también lo es que nos encontramos en el momento adecuado para que, con la debida anticipación, se haga la planeación presupuestal conducente, a fin de que se tome en cuenta esta propuesta en el anteproyecto del referido presupuesto Estatal inherente al próximo año”….. En esta actividad legislativa, se aprobaron sin incrementos Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones de los Municipios de Aldama, Altamira, Casas, Ciudad Madero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Llera, Nuevo Laredo, Padilla, Río Bravo y San Carlos, los cuales se habrán de regir a partir del primero de enero del 2018….. La semblanza sobre los dictámenes correspondientes, estuvo a cargo del Diputado VÍCTOR MERAZ PADRÓN, el cual destacó que los citados Municipios, presentaron sus propuestas en tiempo y forma y determinaron no modificar la estructura descriptiva, como factores y coeficientes de mérito y también de demerito o incremento, ni aumentar los valores unitarios de suelo y construcciones para el próximo año…. Sobre lo anterior, el Diputado VÍCTOR MERAZ PADRÓN; dijo que “La pretensión de los Ayuntamientos es contar para el ejercicio fiscal 2018, con el instrumento jurídico básico para cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, cuidando no lesionar la economía de los contribuyentes, ni afectar sus índices de recaudación” y menciono que en el caso de Altamira, se observaron modificaciones de forma, en cuanto a la estructura en la descripción de las construcciones y exclusivamente en la enumeración de las características principales de estas, ya que en el texto de las Tablas vigentes se encuentran sin numerarse, por lo que se consideró conveniente dicha modificación por que proporciona mayor claridad y precisión…..Sobre la Diputada NANCY DELGADO NOLAZCO, manifestamos que promovió la Iniciativa de Punto de Acuerdo, mediante la cual busca que las pruebas para la detección de la displidemia, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, trastornos al aparato locomotor y algunos tipos de cáncer, se realicen a la más temprana edad posible….. El exhorto que realiza la Diputada NANCY DELGADO NOLAZCO, va dirigido a la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado (GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA), para que dentro de un ámbito de coordinación y colaboración con la Secretaría de Salud Federal, se realicen los estudios científicos y técnicos, así como las acciones administrativas necesarias para la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-037 -SSA2-2012, a efecto de llevar acabo dichas pruebas….. En más del Congreso del Estado, manifestamos que durante la Sesión, y en el Punto de Asuntos Generales, la Diputada IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO, Presidenta de la Comisión de Cultura, realizó algunas precisiones dirigidas al Director General del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), LUIS SOTTIL CÍCERO; manifestando que artistas tamaulipecos le externaron que requieren más apoyo para su desenvolvimiento….. Fue en el marco de la entrega de apoyos Biofertilizantes, en donde nos enteramos que el que se prepara para rendir un informe de actividades como el presidente de la CNPR del vecino municipio de Gómez Farías, es MARIO ALBERTO ALARCÓN quién acaba de tomar posesión como responsable del Comité de Sanidad Vegetal y el cual en un breve diálogo sostenido con representantes de diversos medios de Comunicación Social, dio a conocer que se llevara a cabo el próximo sábado 7 del presente mes y año en curso….. En información de última hora, se conoce que la ahora ex – presidenta del DIF nacional, MARGARITA ZAVALA, está a punto de renunciar al PAN con la finalidad de registrarse ante el INE, como aspirante a la candidatura independiente a Presidenta de la República, ante las pocas posibilidades que existen de ser la candidata de su todavía hasta estos momentos su partido, Acción Nacional….. Ya que andamos en cuestiones del PAN, este jueves el Comité Directivo Estatal de dicho instituto político, realizo en esta Ciudad un Foro de Consulta Ciudadana y al que asistieron unas 120 personas, el cual tiene como finalidad constituir la Plataforma Electoral 2018, de acuerdo a lo manifestado en su momento por el dirigente estatal de dicho instituto político, FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR y por el Secretario General, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA….. Claro que los que están también trabajando de cara a la elección de 2018 para Presidente de la República, para Senador y Diputado Federal, son los militantes del PRI y de acuerdo a informes procedentes de la capital del estado, este fin de semana el que habrá de estar en Ciudad Victoria, es su líder nacional, ENRIQUE OCHOA REZA; por lo que será recibido por el líder en Tamaulipas, SERGIO GUAJARDO MALDONADO….. Una lamentable noticia, es la muerte del empleado del área de Giras de gobierno del estado MANUEL VELOZ MARTELL; luego de un accidente automovilístico registrado la tarde de este jueves en la carretera Zaragoza – Ciudad Victoria, al regresar de la gira de trabajo del jefe del ejecutivo estatal, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA en Altamira; en donde anuncio que se realizaran investigaciones y que por supuesto si hay responsables se habrá aplicar la Ley, sobre quién dio permisos para rellenar zonas inundables en Altamira.

