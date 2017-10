ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Renuncia Margarita Zavala al PAN, se lanza contra líder. *.-“La división del PAN solo sirve al PRI”, dice Anaya Cortes.

La renuncia de Margarita la tarde de este viernes al PAN, no solo divide a dicho instituto político, sino que ocasiona otro panorama político para la elección del 2018 y en donde el que sale ganando, es el PRI.

La renuncia fue presentada por la propia Margarita Zavala en las oficinas del Partido Acción Nacional y más tarde envió un mensaje a los militantes del PAN y a través de la pantalla “chica”, dijo que se iba sin rencores.

Antes que presentara su renuncia, el dirigente estatal del PAN, Ricardo Anaya Cortes; llamo a dialogar a Margarita Zavala que era aspirante a candidata a la presidencia de la república.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Anaya Cortes; dijo “La división del PAN solo sirve al PRI”, “La división del PAN no le conviene a México”.

Margarita Zavala, respondió a Ricardo Anaya Cortes; que la división del PAN es tu responsabilidad, eres el presidente del partido y en video publicado en su cuenta de Facebook, da a conocer los motivos de su renuncia.

En su mensaje a la militancia, Margarita Zavala; dijo que entro al PAN porque la enseñaron a amar y servir a México, y que su vocación de servicio la decidió llevarla a cabo en la política.

Margarita Zavala, manifestó en su mensaje; que elegí el Partido Acción Nacional porque aquí encontré la lucha por la honestidad en la vida política, la construcción del bien común y la democracia.

Aquí encontré una fuerza indescriptible en los hombres mujeres que conocí en esta institución. Entre las cosas que más me llamaron la atención fue la manera de hacer política: honesta libre y valiente.

También expresó, éramos pocos estuve en la siembra y cosecha, no recibíamos financiamiento político. Eran días que ganábamos pocas elecciones con más mística que dinero.

Asimismo dijo que durante mis 33 años de vida en el PAN, lo sentí con cariño, con la seguridad de que era el mejor instrumento que podíamos tener los ciudadanos para transformar el país.

También señaló, fui de la mano con el partido de acuerdo a mis convicciones, con trabajo diario, con honor, con alegría, con dedicación y con todos mis compañeros en busca de es Patria Ordenada y Generosa.

Margarita Zavala, menciono que hace 2 años anuncié mi intención de buscar la Presidencia de la República y lo hice pensando en México, y lo que podemos llegar a ser como país.

La esposa del ex – presidente de México Felipe Calderón, expresó que hubiera querido serlo representando al PAN. Usted sabe que hice todo lo que estuvo en mis manos para lograrlo.

Margarita Zavala, luego de su renuncia al PAN; recordó que durante 2 años pedí un método democrático transparente y claro, que se escuchara a la ciudadanía para tomar una decisión.

Sobre esto en su mensaje, da a conocer a la militancia de Acción Nacional, que pedí reglas. Lo pedí en público y en privado, lo pedí en la Comisión Permanente, por escrito y en video, la respuesta siempre fue evasiva.

Margarita Zavala, fue más allá al señalar que México tiene otros tiempos, que no son los de la dirigencia del PAN. Una dirigencia que me ha impedido participar cabalmente de manera panista en cualquier cargo.

Es claro que quien me compite ha terminado por entregar las decisiones importantes del PAN a otros, y que durante este tiempo, antes de fortalecerla, canceló totalmente la vida democrática interna y la participación ciudadana en el Partido Acción Nacional.

La ex – militante del PAN y ex aspirante a candidata a la presidencia de la república por dicho partido político, dijo que durante los últimos años ningún ciudadano ha sido admitido como nuevo militante.

En su mensaje da a conocer, que se manipuló gravemente el padrón interno hasta hacerlo inservible. Con este pretexto se han cancelado todas las elecciones internas del partido para postular candidatos.

Termina diciendo en su mensaje Margarita Zavala, que con lo cual, las aspiraciones políticas de todos los militantes, están condicionadas por la dirigencia, subordinación a sus intereses personales.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que la renuncia de Margarita Zavala al PAN, como dijo el propio líder de dicho partido político Ricardo Anaya, “La división del PAN solo sirve al PRI”. Ojala que lo sepan aprovechar.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. La noticia corrió como reguero de pólvora y con justificada razón ya que elementos de la PGJE (Procuraduría General de Justicia del Estado; en Ciudad Victoria, arrestaron a EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES ex – gobernador de Tamaulipas….. El arresto de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, obedece a una orden de aprehensión en su contra como probable responsable en la comisión de los delitos de peculado así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, situación por la que ya se encuentra en el penal de la capital del estado….. Además de los cargos que enfrentara por parte de la justicia tamaulipeca, el ahora ex – gobernador del estado EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES; también deberá de afrontar los existentes en corte federal del sur de Texas con sede en Corpus Chirsti, también por actividades ilícitas y de orden financiero….. Como bien lo dijo el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, JAVIER CASTRO ORMAECHEA en Conferencia de Prensa; la situación jurídica del ex – gobernador del estado EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, que en manos del juzgado…. El arresto del ex – gobernador del estado de Tamaulipas, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES; ha causado un gran regocijo entre funcionarios del gobierno de los “vientos de cambio” y el propio Jefe del Ejecutivo Estatal, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; mientras que entre sus ahora ex – colaboradores que tuvieron con ver con acciones ilícitas, existe una gran preocupación….. En cuanto hace al Partido Revolucionario Institucional, seguramente que su dirigente estatal SERGIO GUAJARDO MALDONADO; en su momento fijara la postura de dicho instituto político, mientras que en la militancia, se escuchan voces en cuanto a que si EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES “La debe que la page”….. Por lo pronto el arresto del ahora ex – gobernador del estado EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, ocasiono que la visita del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional ENRIQUE OCHOA REZA programada para este sábado, haya sido cancelada….. Por otro lado se conoció que el arresto del ex – gobernador del estado EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, no fue un acto planeado por parte del gobierno del estado que encabeza el panista FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, sino que se dio la ocasión y los judiciales actuaron en consecuencia a la oportunidad presentara para su detención…. En otras cuestiones, damos a conocer que con motivo del cumpleaños del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, este viernes 6 de Septiembre del 2017, fue un día de fiesta en la presidencia municipal ya que el jefe de la comuna recibió un cúmulo de felicitaciones por parte de funcionario, integrantes del Cabildo y desde luego que por parte de personal de confianza y sindicalizado, este representado por PERFECTO LARA SALAZAR; Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del Municipio….. Durante la celebración de su cumpleaños, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; estuvo rodeado de sus seres queridos, al lado de su esposa la presidenta del Sistema DIF El Mante, profesora JUANITA LARA DE LEAL; quién le deseo todo lo mejor junto a sus compañeros de cabildo, amigos, directores de área, jefes de departamento y empleados municipales…. Durante la semana que termina, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; resalto ante los integrantes del Consejo de Desarrollo Rural Municipal que preside ELOY MARTÍNEZ CARRIZALES, que la prioridad en el gobierno municipal y estatal, es el campo y reconoció la capacidad y talento de los productores y organizaciones para sortear la crisis que se vive tanto por la disminución del apoyo del procampo, la falta del mismo a los cañeros y las atípicas condiciones climáticas de esta región, y reiteró el respaldo de su gobierno para la búsqueda y gestión de las alternativas que les permitan palear esta situación….. El alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, destacó que su gobierno mantiene un equilibrio en la atención de las necesidades de sus representados tanto en la zona urbana como en la rural, como es el caso del problema suministro del agua potable cuya aportación de los usuarios de 30 pesos al mes no compensan los costos de operación, así como las mejoras en las vialidades y alumbrado público de sus comunidades y en puerta el arreglo carretero de El Abra- Tantoyuquita y de Km 9 al entronque Celaya-Aztecas….. En cuestiones de última hora, tenemos que mediante un Comunicado, el Comité Directivo Estatal del PRI a cargo de SERGIO GUAJARDO MALDONADO; indica sobre la situación jurídica por la que atraviesa el ahora ex – gobernador de Tamaulipas, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES; exige que el proceso que se lleva a cabo por parte de las autoridades estatales, sea con estricto apego a derecho y que no se anteponga ningún tipo de interés político ni partidario, y señala que el PRI reafirma su compromiso con la sociedad, y deja en claro, que es un instituto político respetuoso de las leyes en nuestro país y que será un claro observador que la ley se cumpla, salvaguardando siempre los derechos que todo mexicano tiene.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...