ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- En 30 días tendremos candidatos, dijo AGC en diálogo. *.- Osorio Chong y Meade los posibles, señalo el Diputado.

El pasado fin de semana durante un diálogo sostenido con un grupo de comunicadores sociales, el Diputado Federal Alejandro Guevara Cobos, dejo muy en claro lo que está por venir, de cara a la elección del 2018.

El escenario nacional cambio de unos dos meses para acá, tendremos candidatos en unos 30 días, que sean honestos y que la principal caracteriza del próximo presidente de la república, es la confianza.

Alejandro Guevara Cobos, expresó que en base a encuestas que se realizaron, por diversos motivos la popularidad del presidente de la república Enrique Peña Nieto, creció en un 42 por ciento su popularidad.

El presidente Peña Nieto, dio una pronta respuesta y que en 11 días firmo el pacto por los mexicanos, luego del sismo registrado el pasado 19 de septiembre y que afecto diversos estados e incluyendo la Ciudad de México.

Recordó no olvidar que esta será una elección concurrente, que se habrá de ganar la presidencia de la república, El Mante y este distrito. Todos queremos que el PRI gane. Necesitamos con la fuerza de la gente gobernar.

Como parte del cambio de escenario, dijo que antes decían que era Morena y Andrés Manuel López Obrador, ahora existen otras y más posibilidades de ganar la presidencia de la república.

En el diálogo salieron a relucir los nombres del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y del Secretario de Hacienda José Antonio Meade, para candidato uno de ellos, a presidente de México.

En el intercambio de opiniones, se mencionó como posible candidato a Diputado Federal por este distrito, a dos ahora ex – presidentes municipales de El Mante, Tino Sáenz Cobos y Pablo González León.

Alejandro Guevara Cobos en el diálogo con comunicadores sociales, coincidió en manifestar que para ganar la elección, el candidato a Diputado Federal por este distrito electoral, tiene que ser de El Mante.

En cuanto a la presidencia municipal de El Mante, se hizo mención del actual presidente de la Canaco, Julio Portales Martínez, José Reyes Guevara Servín y el propio Diputado Federal, Alejandro Guevara Cobos entre otros.

Con relación a las reuniones que está realizando, Alejandro Guevara Cobos; dijo no hay porque ponerse nerviosos, primero porque soy de El Mante, segundo porque vivo aquí, tercero porque mi vida y mi pasión, es hacer política.

El Diputado Federal Alejandro Guevara Cobos, recordó a sus familiares que han sido presidentes municipales y expresó “Yo tengo en la sangre la política, si voy con un taquero, hago política, porque es lo que se hacer”.

Sobre Julio César Peña Segura, dijo es un excelente cuadro, gente de primera, se desesperó se tiene que ser prudente, no nos podemos desesperar, porque si se desespera uno estamos volviendo a lo mismo, porque no sabes cómo va a terminar la cosa al final.

Como parte del diálogo sostenido, se pronunció por acabar con partidos “chicos” que buscan por medio de otros algún cargo de elección popular y Margarita Zavala, dijo ella sabe que no gana como candidata independiente.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que Alejandro Guevara Cobos dejo en claro que las reuniones son para el candidato a la presidencia de la republica pero sin candidato y esto al señalar, “traigo el overol nacional”.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. El caso del ahora ex – gobernador del estado surgido de las filas del PRI, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES va para rato, más sin embargo existen quienes tienen esperanzas que el próximo jueves salga en libertad; ya veremos dijo el ciego….. Mientras tanto, el ex – gobernador de Tamaulipas, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES; está recibiendo el apoyo de sus compañeros de partido, como es el caso del actual Diputado Federal por el Distrito con sede en el municipio de Río Bravo, EDGARDO MEHLEM SALINAS; quien también pidió un proceso justo y desde luego que no se politice….. En información del Sistema DIF Mante, damos a conocer que su presidenta; la maestra JUANITA LARA DE LEAL, realizo la entrega de enseres en las instalaciones de la escuela primaria de esta Ciudad, “Juan B. Tijerina”, como parte del programa Desayuna Bien que el DIF estatal promueve….. Durante esta actividad, la maestra JUANITA LARA DE LEAL; fue acompañada por su esposo, el alcalde de El Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; quién reitero su compromiso con la educación y anunció una inversión cercana a los 42 MDP (Millones de Pesos) en el rubro educativo….. Las palabras de bienvenida, estuvieron a cargo de la profesora MARÍA DEL CONSUELO LÓPEZ GARCÍA; directora de la escuela primaria “Juan B. Tijerina” y fueron acompañados la presidenta del Sistema DIF Mante, JUANITA LARA DE LEAL y su esposo, el presidente Municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; por la regidora comisionada en panteones LIZHET GARCÍA DE LEÓN, la titular del CREDE – Mante, ELSA MARÍA MARTÍNEZ CISNEROS y la jefa de sector ANA MARÍA BERRIDI GALLEGOS….. En otras cuestiones, la Delegación del ISSSTE en Tamaulipas, informó que con el propósito de llegar a un acuerdo para regresar el dinero que se adeuda a los pensionados de Tamaulipas, autoridades de la institución así como representantes de asociaciones de pensionados y jubilados del estado sostuvieron una reunión donde acordaron firmar un acuerdo para la nivelación de sueldos….. Sobre el particular, manifestamos que el Lic. ERICK VERA OLIVARES, Subdirector de Pensiones de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, el profesor RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, Secretario General del SNTE de la sección 30, Dr. JUAN GUILLERMO MANZUR ARZOLA, Delegado Estatal del ISSSTE; profesor AURELIO GABRIEL CASTILLO RODRÍGUEZ, que es Secretario de Pensiones y Jubilaciones del SNTE y el Lic. ROGELIO LÓPEZ POMPA, Subdelegado de prestaciones económicas de la institución en el estado, llevó a cabo la firma de este acuerdo donde establecieron las fechas para realizar los pagos a los pensionados y jubilados….. Tomando en cuenta el acuerdo sostenido, se estableció que el pago se realizará de la siguiente manera: Primer pago: en la nómina de enero del 2018. Segundo pago: nómina del 1 de febrero del 2018

Tercer pago: nómina del 1 de marzo del 2018, y el acuerdo fue suscrito en presencia del Lic. RABINDRANATH JUÁREZ MARROQUÍN, Delegado de Gobernación en Tamaulipas….. Regresando con información del Sistema DIF – Mante, su presidenta JUANITA LARA DE LEAL; dijo que la Fundación Michou y Mao y DIF El Mante llevan Mensaje de prevención a planteles educativos…. Con relación a lo expuesto, señaló que los alumnos de educación básica, principalmente de preescolar y de primaria, reciben el llamado para evitar accidentes y quemaduras con mensajes de prevención y de

cuidado sobre los accidentes relacionados con fuego, así como dinámicas aplicadas en el hogar, información que el Sistema para el desarrollo Integral de la Familia en El Mante en coordinación con la fundación Michou y Mao llevan a cabo la campaña permanente de información a los más pequeños en esta ciudad….. La profesora JUANITA LARA DE LEAL, durante la información dada a conocer; fue clara en sus objetivos de llevar junto a la fundación Michou y Mao la información oportuna y necesaria para evitar que sean más los pequeños relacionados con accidentes provocados por el fuego y quemaduras, y al respecto la enfermera MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ UVALLE comentó que han recibido todo el apoyo de parte de la presidenta del Sistema DIF en este municipio en el recorrido que realizan por todas las escuelas de diferentes niveles educativos principalmente, primarias y jardines de niños para de esta forma poder informar sobre los riesgos que hay y de la prevención en accidentes en dónde el fuego esté involucrado….. También dio a conocer la enfermera MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ UVALLE, que desde el inicio de la gestión al frente del DIF El Mante la maestra JUANITA LARA DE LEAL y todo el personal han trabajado en total coordinación para poder ofrecer a la ciudadanía toda la información así como apoyo en caso de necesitarlo en accidentes con fuego….. También comento que por este motivo, escuelas como colegio las Américas y colegio Mante fueron visitados llevando el mensaje de la prevención así como la exposición de los temas “las siete reglas de no te quemes” así como videos ilustrativos que hicieron que todos los pequeños de primaria y secundaria respectivamente comprendieran las diferentes situaciones que hay en caso de sufrir un accidente, en esta ocasión la coordinadora de la fundación Michou y Mao en esta ciudad contó con el apoyo de uno de los elementos del Heroico Cuerpo de bomberos de esta ciudad quién expuso algunas experiencias a todos los pequeños de estos colegios y en donde además pudieron tener mayor cercanía con estos héroes, informándose además que la señora MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA presidenta del Sistema DIF en Tamaulipas y la fundación Michou y Mau, trabajan arduamente por hacer de este estado, uno en dónde el mensaje de la prevención esté siempre presente en cada uno de los hogares. “¡Prevenir que curar!”.

