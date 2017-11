ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- “Día de Muertos”, “Día de Vivos”; por la celebración.

*.- Comerciantes harán su Agosto, en mes de Noviembre.

Este jueves dos de Noviembre del 2017, se celebrara un año más del llamado “Día de Muertos”, fecha en que además de recordar a algún familiar fallecido, se reúne la familia para recordar a sus seres queridos.

En nuestro caso, recordamos a nuestros queridos padres Manuel Martínez Vázquez y Juana Sustaita Ramírez, como a mi sobrino Jesús Hiram Martínez Castillo, y también a su mamá, Rosalinda Castillo Castellanos.

De reciente fecha, recordamos también a mi comadre María Zúñiga Ortega como persona ya fallecida, a sus hermanos Petronilo y Refugio Zúñiga Ortega, a mis cuñados Miguel y Magdaleno Gallegos Zúñiga.

En cuanto a amistades y de hace unos días, recordamos por el “Día de Muertos”, a Pako Castillo sobrino político de mi hermano Jesús Martínez Sustaita y por supuesto que amigo de un servidor.

Un recordatorio muy especial por la celebración del “Día de Muertos”, es el fallecimiento el pasado sábado allá en la

Ciudad de Reynosa, de mi amigo y compadre por muchos años, Pablo Salazar Martínez.

Por cierto que con motivo del “Día de Muertos”, tenemos que también será un “Día de Vivos”, ya que comerciantes de arreglos florales, coronas y otras cuestiones relacionadas con esta celebración, harán su Agosto en Noviembre.

Con relación a la celebración del “Día de Muertos” en esta Ciudad, el Ayuntamiento de El Mante que preside el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; realizo labores de limpieza y se dijo estar en espera de los dolientes.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que en este día en que se celebra el “Día de Muertos”, jugara un papel importante el apoyo de Tránsito Local y Protección Civil, en cuestiones de vialidad.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En realidad que tienen razón, quienes comentan que al que le fue muy pero muy bien en su llegada a esta Ciudad para sumarse al trabajo que viene realizando GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ como la presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, es al buen amigo de un servidor, JAIME ARIEL TORRES CASTILLO; al que desde este espacio le enviamos un afectuoso saludo y abrazo….. Claro que esto no tiene nada que ver, con que del Congreso del

Estado nos llegó información, en el sentido que Diputados aprobaron reformas que fomentan así como la inversión y competitividad en el sector turístico, la creación de fuentes de empleo, entre otras acciones, y realizaron un exhorto para que se realicen auditorías en Universidades Privadas que operan en la entidad, esto a fin de verificar su buen funcionamiento….. Sobre el tema, la Diputada MARÍA DEL CARMEN TUÑÓN COSSÍO resalto las modificaciones a la Ley de Turismo del Estado, y mediante las cuales se busca que la

Secretaría de Turismo, elabore anualmente el Índice de Competitividad Turística del Estado, apoyándose en las principales instituciones educativas y tomando en cuenta, como mínimo, los principios básicos de rentabilidad, sustentabilidad, y evaluación continua….. En otros temas, el Pleno Legislativo, aprobó los Valores unitarios de Suelo y Construcciones de Valle Hermoso, para el ejercicio fiscal 2018, tema en cual el legislador CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, expresó que se realizaron ajustes a la propuesta original, resaltando que desde hace 13 años, este Municipio no había efectuado cambios, en tal virtud se otorgó el valor más cercano al real de mercado, en apoyo a los ciudadanos y al sector empresarial que le apuesta al Municipio de Valle Hermoso….. La que también tuvo participación en la pasada Sesión del Congreso del Estado, fue la Diputada SUSANA HERNÁNDEZ FLORES, mediante el desahogo del Dictamen,

por el cual se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los 43 Ayuntamientos del Estado y se invita a las universidades y empresas en la entidad a establecer un compromiso, con el propósito de impulsar la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, con acciones concretas, invitando a la población en general a participar en esta actividad….. En cuanto al municipio de El Mante, manifestamos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUTIÉRREZ; al asistir a la “Firma del convenio de colaboración entre el gobierno del estado y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social e instalación de la Comisión Estatal de evaluación de la política de desarrollo social”, reconoció el interés, conocimiento y avances que se tiene en Tamaulipas, de acuerdo a lo expresado por el secretario Técnico de CONEVAL, GONZALO HERNÁNDEZ LICONA; esto en el marco de la “Firma del convenio de colaboración e instalación de la Comisión de Estatal de la Política de Desarrollo Social”….. El evento desarrollado en el Polyforum de Victoria, fue encabezado por el gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y estuvo acompañado por su esposa, la presidenta del DIF estatal, MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA; del Secretario de Bienestar Social, GERARDO PEÑA FLORES; del Secretario general de gobierno del estado, CÉSAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS; de la secretaría de salud, GLORIA DE

JESÚS MOLINA GAMBOA; la Secretaria de Finanzas, MARÍA DE LOURDES ARTEAGA PEÑA; el Secretario de educación, HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR y presidentes municipales del estado, entre ellos el de El Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA….. El que no quita el dedo del renglón y continua adelante en sus reuniones con militantes del PRI y quienes están arrepentidos de haber votado por los llamados “vientos de cambio”, es el Diputado Federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS; pues se tiene conocimiento que lo mismo le da reunirse con habitantes del municipio de El Mante así como de municipios que conforman el VI Distrito Electoral, que dignamente representa en la Cámara Baja del Congreso de la Unión….. La tarde del pasado martes, saludamos al buen amigo de un servidor, EDUARDO LÓPEZ GONZÁLEZ; del que recordamos que por espacio de varios años fue el Administrador en la Jurisdicción Sanitaria No 6 de base en esta Ciudad, cómo ex – regidor y por supuesto hermano del ahora ex – secretario de salud en el estado, ex – diputado local por este distrito y ex – presidente municipal, HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ, también amigo de quién escribe, desde hace ya algunos años….. De manera coordinada, el sistema DIF Mante que preside la maestra JUANITA LARA DE LEAL y el gobierno municipal de El Mante, que representa como alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; organizaron un Concurso de Altar de Muertos, con la finalidad de preservar

costumbres y tradiciones….. Sobre el Concurso de Altares de Muertos, conocimos que resulto todo un éxito, ya que fue representado por catrinas y catrines así como el bailable del Monstruo de la Laguna organizado por el CAIC (Centro de Asistencia Infantil Comunitario)….. Durante la celebración del concurso, estuvo presente el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, la presidenta del DIF Mante, JUANITA LARA DE LEAL; la síndica municipal, NORMA LILIAN BENAVIDES RODRÍGUEZ; la regidora, NORA NELLY VERGARA JIMÉNEZ y el Director del DIF, OSCAR JAVIER MARTÍNEZ CHABRAND, los niños del CAIC, como también la Coordinadora MARÍA DEL SOCORRO COBOS RUIZ y también la maestra ISAURA MENDIOLA PANTOJA….. Regresando con información del Congreso de Tamaulipas, manifestamos que recibirá los documentos oficiales que lo acreditan como Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias, y cuenta con un Comité de Gestión por Competencias, encontrándose en proceso para integrarse a la Red de Prestadores de Servicio del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias (CONOCER)….. Al respecto, tenemos que el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, dijo que es resultado de un trabajo de varios meses, en los cuales se cumplieron satisfactoriamente las etapas correspondientes y deja de manifiesto que en el Poder Legislativo del Estado, las cosas

se están haciendo bien….. El Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, menciono que “Desde hace varios meses hemos estado trabajando en busca de certificar con CONOCER, todo lo que es nuestro proceso legislativo, acciones que dieron resultado porque nos acaban de informar que estamos certificados y que vendrán a darnos un placa de acreditación la próxima semana, es algo relevante porque seriamos el primer Congreso Estatal en todo el País, en tener una certificación y hasta podrían pedirnos otros Congresos, que los certifiquemos y eso sería un gran honor”….. También cabe informar, que el Congreso del Estado de Tamaulipas, conformó un Comité de Gestión por Competencias, el cual lo convierte en la instancia idónea para avalar y representar en carácter moral y profesional los trabajos de documentación, así como de estandarización de los procedimientos parlamentarios que se regulan por ley, mismos que se inscribirán a la brevedad en el Registro Nacional de Estándares de Competencia (RENEC)….. Como punto final a estos comentarios, enviamos un afectuoso saludo para los hermanos JORGE, ROMUALDO, MIGUEL y GERMÁN TORRES MAYORGA, así como nuestros mejores deseos y que sigan adelante por la senda del éxito en base al trabajo, esfuerzo, dedicación y perseverancia.

