ENFOQUE POLÍTICO

*.- El PRI un partido unido y renovado, dijo Guevara Cobos.

*.- Hablo del Presupuesto, y de la carretera Ocampo – Tula.

El Diputado Federal Alejandro Guevara Cobos y la Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI, Aída Zulema Flores Peña encabezaron en esta Ciudad el pasado sábado, diversas actividades partidistas en un solo evento.

Durante su mensaje, el Diputado Federal Alejandro Guevara Cobos; dijo que vamos por el triunfo con un partido unido y renovado al 2018, es el nuevo PRI, el PRI de la honestidad, es el PRI que se transforma.

Dijo que hay que decirlo claro; en el PRI somos un partido que construye, que ha dado las instituciones y que bajo el mando de este presidente de la república, es cuando más ex – gobernadores, están en la cárcel.

Expresó, un presidente que respeta la Ley y también la hace respetar, me refiero a nuestro amigo, nuestro líder priista, nuestro amigo que también va a ganar con nosotros el 1 de Julio del 2018, Enrique Peña Nieto.

Indico que la era de progreso de empleo y honestidad, cada vez se consagra más en El Mante, porque vamos a trabajar todos por los lineamientos que nos de Enrique Ochoa a nivel nacional y Sergio Guajardo a nivel estatal.

Además dijo que quede claro y contundente, que el PRI está con ganas de competir y de vencer, y pido que se pusieran de pie y levantaran la mano, esto en señal de orgullo de ser priista y que vamos a ir juntos por el triunfo.

El Diputado Federal tomo protesta a la nueva directiva del PRI municipal encabezada por Guadalupe Acevedo Díaz y en la que también quedo como Secretario General, el profesor Luis Enrique Balderas Terrones.

También tomó la protesta a la nueva directiva de la Red de Jóvenes por México en El Mante, encabezada por Miguel Ángel Hernández García y a Wendy Balderas Aguirre, como presidente y secretaria general, respectivamente.

Por su parte el dirigente estatal de la CNC, Florentino Aarón Sáenz Cobos; tomo la protesta a Arcadio Nava Rodríguez y a Ricardo Pizaña Alvarado, presidente y secretario general, del Comité Municipal Agrario.

Hicieron uso de la palabra, Aída Zulema Flores Peña, Tino Aarón Sáenz Cobos, Guadalupe Acevedo Díaz, José Reyes Guevara Servín y propio Diputado Federal por este Distrito Electoral, Alejandro Guevara Cobos.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que por el gran ambiente que se dejó sentir y lo expresado por el Diputado Federal Alejandro Guevara Cobos, el PRI sigue vivito y coleando, y listo para ganar en el 2018.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Por considerarlo de interés, enseguida damos a conocer la entrevista en la que el Diputado Federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS, hablo de la aprobación del Presupuesto de la Federación para el 2018 y en cuanto hace al estado de Tamaulipas y que desde luego tendrá repercusión en los 43 municipios del estado….. De entrada, el Diputado Federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS; expresó que en Tamaulipas hoy tiene 52 mil millones de su Presupuesto, y que es un aumento importante que están haciendo, y que creía que era un trabajo de equipo por tener gente orientada y especializada en la Cámara de Diputados como legisladores y dijo que creía esto porque la primera instrucción que se da, sin lugar a dudas, digo yo diálogo, es con la ciudadanía, con los interesados para que haya más recursos para estos programas o proyectos….. El Diputado Federal, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; dijo que la segunda por tener la capacidad de convencer que con el fin de estas discusiones que significa la ciudadanía al interior de la Comisión, es lo que debe de ser la propuesta de la Comisión y que lo que luego este al debate en el pleno y generar los acuerdos con todos los miembros de la cámara de diputados para que este beneficio que se genere tenga en realidad un beneficio para la comunidad….. El Diputado Federal, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; dijo que porque hoy andamos muy contentos, porque hoy tenemos por ejemplo el gasto en el estado, nada más se toca y se aumenta, la salud y educación, segundo el apoyo para los productores agropecuarios trae un aumento de más de 700 millones de pesos, y más de 400 en el bloque, y en agricultura otro, esto no nos sirve, vamos a tener un aumento para el sector agropecuario el cual es el motor para toda esta región y de otras regiones de Tamaulipas, vamos a tener crecimiento….. En cuanto al tema de seguridad, el Diputado Federal por este distrito electoral ALEJANDRO GUEVARA COBOS; dijo que como todos lo sabemos, padecemos de investigación y dio que se van a poner bases navales en la presa “Vicente Guerrero” y que traen un aumento en más de 60 millones de pesos y en el tema que tiene que ver y que es muy importante con nosotros, con la educación y que el estado pueda tener una derrama importante que en los ejidos y una constante de Sedesol, hay un aumento de más de 150 millones y vamos a apoyar a todos los municipios surgidos de nuestro partido, a todos los municipios los apoyamos por su ignorancia, lo digo textualmente; como algunos de los municipios que próximamente voy a visitar, la ignorancia del alcalde no sabía cómo bajar los recursos y todos los recursos como somos un estado federado, así como vienen etiquetados y tienen que sacar dinero vía el estado y luego se hace llegar al municipio, esto lo cuidamos muy bien para que ahora vamos a aprobar un proyecto y vamos a dar la capacitación a los alcaldes y su gente, para que no batallen en bajar los recursos que como objetivo general tienen, el beneficio y la prosperidad de hombres, mujeres y jóvenes de toda la república…… El Diputado Federal, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; informó que exactamente van por 50 millones directos que tienen que venir para el municipio en cada uno de los programas que se tienen y que están pugnando por hacer un APE, la carretera Ocampo – Tula, proyecto que nos va a servir muchismimo, que tiene que sea concesionada, la gente quiere viajar ya en la carretera, y que nos conecte de una manera más cercana con el bajío, y entonces tendríamos el puerto de Altamira vinculado con el bajío, que es lo que hizo crecer a El Mante, la carretera México – Laredo, que es lo que ha hecho decrecer a El Mante, que se desvió la carretera México – Laredo, que es lo que se necesita para crecer y generar empleo, desarrollo, tranquilidad, que es lo que necesitamos colectividad y para eso como lo vamos a hacer, conectar el puerto de Altamira, a través de la carretera Ocampo – Tula, y pueda ser el principal motor y puerto más cercano de exportación y de importación con todo el bajío….. Sobre lo expuesto, dijo el Diputado Federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS que van muy bien, que están trabajando muy fuerte y que en cuanto la liberen porque en eso estamos, pero presionando el estado y su servidor para que de inmediato se dé un APPE y se le meta la inversión que falte de la inversión total y hasta en Agosto se podría dar….. De nuevo en más del evento de Toma de Protestas del PRI, manifestamos que acudieron varios de los ex – presidentes municipales surgidos de las filas de dicho instituto político, entre ellos INÉS MUÑIZ OCHOA, LAURO SAAVEDRA GARCÍA LUIS MERCED GARZA FLORES y FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, actualmente dirigente estatal de la CNC….. De los ex – diputados locales del PRI y de esta Ciudad, estuvo el propio FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS y HOMERO RESÉNDIZ RAMOS, como EDUARDO CÉSAR ESPRONCEDA GALINDO, por cierto que no asistieron GABRIEL ANAYA FERNÁNDEZ, ni su esposa la ex – Diputada Local LUCIA NAVA SALVADOR, que cobra como regidora del PRI en la actual administración municipal que encabeza JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA….. En cuanto a los ex – dirigentes del PRI, anotamos JOSÉ ELÍAS AHUET REYES, RODOLFO SANDOVAL CASTELLÁN, al profesor JOSÉ CARLOS BALBOA ANAYA, SANTIAGO PUGA RODRÍGUEZ, JOSÉ REYES GUEVARA SERVÍN y por supuesto que a EDUARDO CÉSAR ESPRONCEDA GALINDO….. Durante el evento de toma de protestas del PRI local, saludamos a las ex – secretarias generales, ALMA EDITH MARTÍNEZ MONTELONGO y claro que a FANNY RODRÍGUEZ DE SAADE, mismas que estaban en la llamada primera fila….. En otras cuestiones, tenemos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; como parte del firme y decidido impulso al deporte en el gobierno del cambio, área que junto con las de educación, cultura y recreación, esto son pilares para resarcir el tejido social y puntales en el desarrollo y prosperidad, en el marco de la

inauguración del LXIII Torneo de la Liga de Softbol Municipal denominado “Jesús Chávez Padrón”, se comprometió con los 20 equipos participantes y los directivos de la Liga Municipal de Softbol, a trabajar en la aprobación de un proyecto para la rehabilitación, del parque “Emilio Sosa Padrón”, de la Colonia Miguel Alemán mismo que se solicitó al Instituto Nacional del Deporte….. El proyecto contempla obras que incluyen la rehabilitación de gradas, aparatos de ejercicio, entre otras, con una inversión de 2 millones de pesos, esto además de los trabajos ya realizados por parte del municipio, como el arreglo de baños y la pintura que ya se aprobó, dijo el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, quien reiteró el compromiso con el deporte y también con las familias mantenses….. También en cuestiones del R. Ayuntamiento de El Mante, manifestamos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; anuncio que se construirá un parque de barrio en la Yurem, en donde los vecinos reconocen el cumplimento de compromisos del gobierno municipal y el apoyo del gobernador del estado, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, mediante inversiones y apoyos destinados para mejorar la calidad de vida.

