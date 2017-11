ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.-Toma de protesta y entrega de nombramientos en PES. *.- El evento fue encabezado por Rigo, Julio es el líder local.

El pasado viernes en conocido centro social de esta Ciudad, se efectuó la toma de protesta y entrega de nombramientos a la directiva del Partido Encuentro Social, el evento que fue encabezado por Rigoberto Rodríguez Rangel; líder estatal.

Rigoberto Rodríguez Rangel, dijo que Encuentro Social es un partido, en donde se nos da la oportunidad de tomar la decisión de quienes pueden abanderar, las causas sociales en este proceso electoral 2018.

El dirigente estatal del PES, expreso que este ejercito de hombres y mujeres le queda claro, son un gestor, son un líder en cada una de sus colonias, de sus comunidades, en cada uno de sus seccionales.

Esta es la primera etapa en donde estamos trabajando para sumar esfuerzos y que encuentro social, sea un partido real en este 2018 y señaló que él no tiene la menor duda, de que lo lograremos.

Rigoberto Rodríguez Rangel, dijo que están convencidos que lograran algo nuevo, algo diferente para nuestro querido Mante é indico que encuentro social es un partido con valores y principios porque está basado en la familia.

Agradeció a todos los que quieren participar en política porque ahora tienen una gran responsabilidad, y destaco la prendía de quién lo ha acompañado en la política, a su esposa Erika Torres de Rodríguez.

Ing. Enoc Pineda, sea el portador para nuestro amigo el líder nacional de Encuentro Social, Abdías Pineda, que en Mante ya iniciamos con los trabajos respectivos, y que tanto Julio Peña Segura y Francisco Reséndiz, tienen un gran equipo de hombres y mujeres.

Sobre lo anterior, menciono que hombres y mujeres que incrementaran el trabajo de convencimiento de Encuentro Social en nuestro municipio, y cada uno de ellos tienen una responsabilidad en el territorio y conocen las necesidades.

Destaco el trabajo del Diputado Federal Abdías Pineda Morín, del que dijo ha realizado un gran trabajo y que en la pasada aprobación del presupuesto, logro beneficios para municipios de Tamaulipas.

Enseguida cito, que bajo recursos por 100 millones de pesos para los municipios de Ocampo, 4 MDP; Jaumave, 5 MDP; Aldama, 5 MDP; en Victoria, 25 MDP; Díaz Ordaz, que es la tierra del Diputado, 31 Millones, creo que es el consentido.

Señaló que en el pasado proceso electoral, para Pueblo Viejo del estado de Veracruz, en donde Encuentro Social en gobierno, logró 15 MDP ya que forma parte de la zona conurbada con Tampico, Madero y Altamira.

Rigoberto Rodríguez Rangel, manifestó que otros de los municipios beneficiados, son Camargo con 5 MDP; Mier, 5 MDP y que para Miguel Alemán, el Diputado Abdías Pineda gestiono 5 MDP que es la suma de estos 100 MDP.

Comento la calidad y compromiso que tiene el Diputado Abdías Pineda Morín con los tamaulipecos, ya que sin distingos y colores en la zona fronteriza, bajo recursos a gobiernos emanados de PAN y Revolucionario Institucional.

Además que también bajo recursos para Jaumave que es gobierno Independiente y en donde el PES es gobierno Díaz Ordaz y dijo que en Encuentro Social, están los hombres y mujeres que buscan una mejor sociedad para todos.

Como parte de su intervención, el líder estatal del Partido Encuentro Social, Rigoberto Rodríguez Rangel; clausuro el evento de toma de protesta y entrega de nombramientos a la directiva que encabeza Julio Peña Segura.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que Rigoberto Rodríguez Rangel, ex – candidato del PRI a la presidencia; en estas fechas rendirá buenas cuentas como dirigente estatal, del Partido Encuentro Social.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Luego de su toma de protesta como presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Encuentro Social, JULIO CESAR PEÑA SEGURA; dirigió un mensaje a sus ahora representados en conocido Salón de Eventos de esta Ciudad, el pasado viernes 17 del presente mes y año, mismo que enseguida le daremos a conocer….. De entrada, JULIO CÉSAR PEÑA SEGURA; dijo que son un proyecto de hombres y mujeres con integridad, que decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos, y que Encuentro Social es un partido de ciudadanos que pretenden ser la voz de los que no tienen voz, de los que quiere participar y no los dejan participar, queremos conciliar la actividad política con los principios y valores éticos a partir del pilar de la sociedad….. El dirigente local del Partido Encuentro Social, JULIO CÉSAR PEÑA SEGURA; dijo que aprovechaba para agradecer el apoyo de su familia en este importante reto que enfrentamos con una gran responsabilidad y entusiasmo….. Al momento dijo que en El Mante y en Tamaulipas tenemos un Gran reto, dignificar la política y que con el evento de hoy arrancamos con esta importante cruzada que emprende Encuentro Social, y expreso que esta tarde quería reconocer a un hombre con visión de futuro, nuestro líder nacional el Doctor HUGO ERICK CERVANTES, quién ha sembrado una semilla que está dando fruto por todo México….. Al dirigirse a su amigo RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL y a su compañero de Partido, ENOC PINEDA MORIN; pidió que por su conducto le enviaban un cordial saludo a su Secretario General, el Diputado Federal ABDÍAS PINEDA MORÍN, tamaulipeco echado para adelante y comprometido con todo Tamaulipas ….. De igual manera, JULIO CÉSAR PEÑA SEGURA; reconoció el trabajo del dirigente estatal del Partido Encuentro Social RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL en nuestro municipio, siempre RIGO como le decimos con aprecio, ha dado su mano amiga al que más lo necesita, gestionado, apoyando, RIGO gracias por acompañarnos, tu presencia y liderazgo nos fortalece y pidió un fuerte aplauso para RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL….. El presidente del Partido Encuentro Social en este municipio, JULIO CÉSAR PEÑA SEGURA; dijo que mucha gente se pregunta que busca Encuentro Social, luchamos en contra de la desigualdad y ayudar a los más vulnerables, buscamos proteger a necesitados, buscamos transformar la cultura política de nuestro país, de nuestro estado y de nuestro Mante….. En su mensaje político, JULIO CÉSAR PEÑA SEGURA; dijo, que quede muy claro, hoy es el momento de levantar una nueva generación de líderes y de políticos, esos son todos ustedes, ha llegado el momento de cerrarle el paso a la corrupción, a las falsas promesas y a la impunidad, juntos lo vamos a lograr, juntos podemos, sea todas ustedes bienvenidos. Muchas gracias por venir….. La tarde de este domingo 19 del presente mes y año en curso, en la plaza principal de esta Ciudad, “Gral. Plutarco E. Calles”; daban los últimos toques al escenario inicial de la celebración del 107 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana mediante los Honores a la Bandera Nacional, que encabezara el gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y el presidente municipal, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA….. Como es ya conocido, como parte de la celebración del 107 aniversario de la Revolución Mexicana, el curso del desfile tendrá algunos cambios, como es normal, hasta el momento de redactar estos comentarios, la Agenda completa en la que participara el Jefe del Ejecutivo Estatal, solamente algunos la tenían, claro que me refiero a representantes de diversos medios de Comunicación Social, lo que ha ocasionado dimes y diretes, lo cierto es que la presencia la vista del gobernador del estado FRANCICO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, se desarrollara en un marco de estrictas medidas de seguridad ….. Oficialmente se dio a conocer, que el gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, habrá de presidir los honores a la Bandera Nacional y observara el desfile desde el presídium, por supuesto que en compañía del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, los integrantes del Cabildo, invitados de honor y uno que otro funcionario local del primer nivel y en cuanto a los dimes y diretes, se habla de que habrá sesión de cabildo previa y después una conferencia de prensa y hasta una cabalgata en donde participara el mandatario estatal….. En cuestiones de última hora, nos llegó información que el Diputado Federal por este distrito electoral, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; previo a la celebración del inicio de la Revolución Mexicana el día 20 de Noviembre de 2017, encabezo este domingo 19 del presente mes y año por la tarde, una REUNION DE AMIGOS en un lugar ubicado por la esquina de la calle Linares y Boulevard “COLOSIO” en la colonia Canoas, misma que se encuentra ubicada al norte de la Ciudad….. Como es del conocimiento público, el Diputado Federal por este Distrito Electoral ALEJANDRO GUEVARA COBOS, es el único por no decir que pocos, ha estado dando vida al PRI en este lugar y algunos municipios de la región, realizando desde luego que un trabajo conjunto con los priistas de cara a la elección del 2018 para presidente de la república, senador, diputado federal y alcaldes, como otros cargos de elección popular.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...