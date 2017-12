ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Asistió líder del PRI, a reunión del Consejo Político Estatal

*.- Acevedo Díaz, señaló que Meade excelente precandidato

La dirigente local del Partido Revolucionario Institucional, Guadalupe Acevedo Díaz; asistió la tarde de este lunes; a la reunión del Consejo Político Estatal, celebrada en oficinas de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en el Estado, que preside el mantéense Tino Sáenz Cobos.

Previo a su salida a Ciudad Victoria y la reunión iniciadas a las 16:00 horas, Guadalupe Acevedo Díaz; informó a un servidor que se aprobarían las conclusiones de los Foros realizados e integrar la Plataforma Electoral del candidato a la presidencias de la república.

La dirigente del PRI municipal, expresó que los Foros que se realizaron fueron tres, entre ellos el de Equidad de Género y Transparencia, que es lo que la gente pide y que la reunión como ya menciono será en la LCASCE, a partir de las cuatro de la tarde.

En cuanto a los consejeros que asistirían, menciono que eran aproximadamente 10: Alma Rita Morales, Alma Edith Martínez Montelongo, Reyes Guevara, Lalo Espronceda así como una servidora, Jaime Ariel Torres y también Javier Villarreal Terán.

Guadalupe Acevedo Díaz, expresó que el actual Diputado Federal Alejandro Guevara Cobos no asistirá porque está en la Ciudad de México pero que además asistiría el ahora ex diputado Homero Reséndiz Ramos y como Consejero, el anfitrión del evento, Tino Sáenz Cobos.

Con relación al precandidato del PRI a la presidencia de la república José Antonio Meade, Guadalupe Acevedo Díaz; expresó que era un excelente precandidato, un hombre joven, con mucha experiencia en la función pública, que el PRI no se equivocó al elegirlo para ganar en el 2018.

En cuanto a los aspirantes del PRI a presidente municipal, dijo que todavía faltaba y que tendrán candidato allá por el mes de Marzo del 2018, que verán los posicionamientos, a ver quién más se suma a las aspiraciones y en base a esto se determinaran los pasos a seguir.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que poco a poco, el PRI se fortalece de cara a la elección del 2018 para presidente de la república, Senador, Diputado Federal y otros cargos de elección popular, entre ellos la elección de presidentes municipales.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Vecinos de la colonia Nacional Colectiva en sus tres etapas ubicadas al poniente del municipio, mostraron su satisfacción y agradecimiento al alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, por las acciones de alumbrado, bacheo y rehabilitación de calles, mediante las cuales cambian la imagen de este importante sector de la Ciudad….. Los trabajos por parte del R. Ayuntamiento de El Mante, se llevaron a cabo en las calles Lázaro Cárdenas de la Segunda Etapa y Álvaro Obregón que está ubicada en la tercera etapa, lo que habla bien del gobierno municipal que encabeza el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; el cual superviso también los trabajos de bacheo que se llevan a cabo en la calle Francisco Zarco, desde la calle Álvaro Obregón hasta el boulevard Juan de Dios Villarreal, de la colonia Nacional Colectiva Tercera Etapa….. También en cuestiones del Republicano Ayuntamiento de El Mante, tenemos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; acompañado de su esposa, la presidenta del Sistema DIF Mante, maestra JUANITA LARA DE LEAL; llevo una jornada asistencial denominada “Un gobierno cerca de ti”, de una manera coordinada con dependencias de índole estatal, de la administración que encabeza como gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA….. Por cierto que durante la inauguración de la jornada asistencial en la que se otorgaron consultas y medicamento, como de cuestión dental, corte de pelo, gestión e información de programas de apoyo social, descuento en los trámites de licencia, asesoría a emprendedores, apoyos a la vivienda, gestión de becas y de salud, estuvo presente LORENA GUADALUPE VERASTEGUI OSTOS, Delegada Regional de Bienestar Social de gobierno del estado y JOSÉ LUIS CASTRO CARRIZALES, Coordinador Estatal de Vinculación Social de la Secretaria de salud del gobierno del estado….. En cuestiones del Congreso del Estado, manifestamos que la semana pasada; los Diputados dictaminaron procedentes el segundo bloqueo de 10 Leyes de Ingresos de igual número de municipios de la entidad Sin cambios en tarifas, mismas que fueron turnadas al Pleno Legislativo para su aprobación o rechazo….. Sobre lo anterior, tenemos que en reunión de las Comisiones de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública y de Asuntos Municipales, se continuó con el análisis de 10 Leyes de Ingresos Municipales, dictaminándose procedentes con ajustes acordados al inicio de este trabajo de revisión, en materia de disciplina financiera….. En base la información que se nos hizo llegar por parte del Congreso del Estado, los proyectos de Leyes de ingresos dictaminados viables para el 2018, corresponden a los Municipios de Bustamante, Casas, Cruillas, Güemes, Hidalgo, Jaumave, Mainero, Burgos, Nuevo Morelos y Palmillas, los cuales no presentan modificaciones a las tasas impositivas, cuotas y tarifas en relación al 2017, además remitieron los anexos para cumplir con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental….. También con relación a los Dictámenes aprobados y turnados al pleno legislativo para su aprobación o rechazo, hicieron uso de la palabra los legisladores JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA así como el Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ ….. La ex – secretaria de Gestión Social del PRI así como ex – titular de la Oficialía Segunda del Registro Civil en El Mante, FANNY RODRÍGUEZ DE SAADE y la presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ; a través de las redes sociales aparecen en la llamada foto del recuerdo, durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del PRI, que presidió su dirigente a nivel estatal, SERGIO GUAJARDO MALDONADO….. Al que no fue posible localizar este lunes 4 de Diciembre del 2018 en su oficina de presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Encuentro Social en El Mante, es a JULIO CÉSAR PEÑA SEGURA; de quién se nos dijo que primeramente había con hablar con él por teléfono….. Por el mismo rumbo, al que tampoco fue posible localizar en su oficina regional de la COEPRIS, es al coordinador ALBERTO MEDINA TRUJILLO y del que nos dieron a conocer que se encontraba en una campaña de limpieza en diversas escuelas de esta Ciudad….. Como no fue nuestro día, al que tampoco fue posible localizar en su oficina del Partido del Trabajo en esta urbe cañera, fue al ex – regidor JOSÉ LUIS CAMPOS SALAZAR del que tuvimos conocimiento que se encontraba en una reunión allá en Ciudad Victoria….. Por favor no lo transmita pero hasta nuestra redacción llego información, que un grupo de priistas mantenses se aprestan para acudir a la Ciudad de México, esto para saludar al ya precandidato del PRI a presidente de la república, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA y por supuesto que para ponerse a las órdenes, previo a ser designado el candidato y su registro ante el INE para dicho cargo de elección popular….. Ya que andamos en cuestiones electorales, manifestamos que aunque desde hace ya un tiempo se conoce que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR será el candidato de MORENA (Movimiento de Reconstrucción Nacional) a la presidencia de la república, en esta urbe cañera nada se dice de quién puede ser candidato a la alcaldía de El Mante por dicho instituto político, por lo que hay que esperar unos días más….. Por cierto que a través de este espacio, enviamos un afectuoso saludo al joven FERNANDO CASTELLÁN, un militante de MORENA e hijo del JOSÉ FERNANDO CASTELLÁN ENRÍQUEZ y hermano de ALEJANDRO CASTELLÁN, que también pertenece a dicho instituto político y que se encuentra listo para participar en los comicios federales del 2018, a favor de quien será el candidato a presidente de la república, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR….. Con algunos detalles, la zafra en el Ingenio Mante sigue adelante, esto para beneplácito de los empresarios, el dirigente obrero MARTÍN MORALES; los líderes de las organizaciones cañeras, de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, SONIA MAYORGA y de la CNPR local, CÉSAR FERNANDO GARNIER GONZÁLEZ….. De regreso a cuestiones del PRI local, manifestamos que durante la entrevista de esta lunes y en cuanto a que ni JULIO PORTALES MARTÍNEZ, como tampoco JOSÉ REYES GUEVARA SERVÍN son garantía de triunfo para el referido instituto político en cuanto hace a la candidatura a la presidencia municipal, su dirigente GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ; expresó que todavía faltaba y que tendrán candidato allá por el mes de marzo del 2018 y que mientras tanto están viendo lo del posicionamiento de quienes aspiran en la actualidad así como también en su momento para quienes se sumen a las aspiraciones y dejo muy pero muy en claro, que todavía no hay nada para nadie y que todo es una aspiración.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...