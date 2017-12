ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Instalan Consejo del 06 Distrito Electoral INE – Mante.

*.- Representante del PT, desconfía del Proceso Electoral.

La mañana de este martes en las oficinas del INE, ubicadas por el boulevard Manuel Cavazos al norte de la Ciudad, se efectuó la instalación del Consejo del 06 Distrito Electoral del estado de Tamaulipas.

La instalación del Consejo del 06 Distrito Electoral en el estado de Tamaulipas, fue encabezada por Ernesto Rendón Aguilar, en su calidad de Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral.

Durante el evento, estuvo presente con voz pero sin voto, el Secretario del INE Jaime Rodríguez Barrera, como las y los consejeros electorales propietarios y suplentes designados por el Consejo en Tamaulipas, del INE.

Los Consejeros son: Ana María Sotelo Valadez, Francisco Javier Vázquez González, Marina Limón Núñez, Humberto Fuentes García, Lidia Idalia López Balboa y Juan José Aquino Acuña, propietarios.

En la Sesión del Consejo del 06 Distrito Electoral, también estuvieron presentes representantes de partidos políticos acreditados ante dicho consejo, por el PAN, Uriel Antonio Pérez Ramírez y por el PRI, Roberto Ramírez Cruz.

De los Partidos Políticos: PT, Delfino Lumbreras Martínez; PVEM, Arnoldo Turubiates Calderón; MORENA, Máximo Enríquez Jiménez Robles; de Movimiento Ciudadano, Raúl Trejo Garza; Nueva Alianza, Narciso Barrientos Torres Y Encuentro Social, Luis Manuel Lara Ríos.

Además con voz pero sin votos, en su carácter de vocales de la 06 Junta Distrital Electoral Ejecutiva, los Vocales del Registro Electoral, del Registro Electoral de Electores y Capacitación Electoral y Educación Cívica.

El primero en rendir la Protesta de Ley, fue el Consejero Presidente Ernesto Rendón Aguilar, quien posteriormente Tomo la Protesta, a los seis Consejeros Electorales del INE de base en Ciudad Mante.

Ernesto Rendón Aguilar, agradeció a nombre del INE, la asistencia de Rubén Silva Hernández, de la Secretaria de Gobernación; de Juan Gerardo Cruz Ramos, representante del presidente municipal.

De Ramón Ruiz, representante del presidente municipal de Jaumave; de Ana Edith Flores, sindica del Ayuntamiento de González; Oscar Obregón Sánchez, del Consejo Electoral de Tamaulipas y de Esperanza Sonia de Ocampo, Consejera del 06 Distrito Electoral.

El Consejero Presidente del INE, agradeció la presencia de dirigentes de partidos políticos; Guadalupe Acevedo Díaz, del PRI; Gerardo García González, PVEM y José Luis Campos Salazar, del Partido del Trabajo.

También agradeció la presencia de representante de los medios de Comunicación Social y como se puede observar, tan solo tres dirigentes de partidos políticos; dio respuesta a la invitación realizada, por autoridades del INE.

De la instalación del Consejo del 06 Distrito Electoral, nos llamó la atención que aunque no todos los consejeros levantaron la mano en señal de aprobación de todas formas se daba la aprobación por unanimidad.

Otro hecho que no pasó desapercibido, la toma de protesta del representante del PRD ante el INE, Francisco Ramírez Rodríguez a unos minutos de terminar la sesión; el olvido fue justificado por la autoridad electoral, porque asistía por primera vez al INE.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que la instalación del Consejo del 06 Distrito Electoral, en su mayoría se llevó a cabo en un marco de respeto, salvo fuertes señalamientos del representante del PT, Delfino Lumbreras Martínez.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Enseguida damos a conocer, la participación de representantes de algunos de los partidos en cuanto hace al posicionamiento y la elección del 2018, durante la Sesión para la Instalación del Consejo en el 06 Distrito Electoral, que es presidido por el Vocal Presidente del INE de base en esta urbe cañera, ERNESTO RENDÓN AGUILAR….. El primero en hacer uso de la palabra y expresar el posicionamiento del PRI, fue su representante ROBERTO RAMÍREZ CRUZ; dijo que como principio básico, postulan ser un partido dentro del régimen democrático; comprometido con la Constitución y las Leyes que de ella emanan, que asumían con plena responsabilidad la plena congruencia entre nuestros documentos básicos, la práctica política partidaria como un ejercicio ético fundamental….. ROBERTO RAMÍREZ CRUZ, indicó que para el PRI, que el dialogo es un valor fundamental para la consolidación de la democracia, para lo cual ofrecen a todos los actores políticos nuestra voluntad para hacer de este proceso electoral una gran fiesta cívica….. ROBERTO RAMÍREZ CRUZ, dijo que el PRI expresa sus parabienes para esta autoridad electoral y le desea el mejor de los resultados, puesto que ello consolida el estado democrático de Tamaulipas, en el que la vigencia de los principios rectores de Certeza, como Legalidad, Objetividad, Independencia, Imparcialidad, y máxima publicidad, ligan las actividades y tareas de esta institución y que por ello quería manifestar a nombre del Partido Revolucionario Institucional, un voto de confianza a esta autoridad electoral…. Para concluir con su intervención durante la instalación del Consejo del 06 Distrito Electoral la mañana de este martes 5 de Diciembre del 2017, ROBERTO RAMÍREZ CRUZ, representante del PRI; expresó una máxima de Don JESÚS REYES HEROLES “Seremos inflexibles en la defensa de las ideas, pero respetuosos de las formas, si es política, frecuentemente la forma es fondo”, por ello, dijo que convocaba a los partidos políticos aquí representados, para llevar sus actos apegados a la realidad y al respeto, es cuanto….. Regresando con la participación de los llamados representantes de los partidos políticos registrados ante el INE sobre el posicionamiento enseguida le damos a conocer lo expresado por DELFINO LUMBRERAS MARTÍNEZ, ante el Consejero Presidente ERNESTO RENDÓN AGUILAR, como de los Consejeros Ciudadanos, dirigentes de los partidos políticos y presentes en general….. DELFINO LUMBRERAS MARTÍNEZ, dijo que el Partido del Trabajo, quisiera decirles que existen garantías para la celebración de un proceso electoral limpio, libre, aujetico y transparente, pero que les mentiría; enseguida especifico que las autoridades electoral han dado muestras de poca independencia y menos autonomía y que esto se traduce en un riesgo y significa que no habrá certeza, legalidad, independencia, como menos imparcialidad, como tampoco máxima publicidad, ni en los comicios federales ni en los municipales concurrentes del 2018….. Así mismo, DELFINO LUMBRERAS MARTÍNEZ que es representante del Partido del Trabajo; señaló que de las observaciones que han convencido a las autoridades, dijo que mencionaran el caso de la ampliación del periodo de encargo, de 4 de los siete manifestado de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, que se puede calificar de una davia del sistema dominante, a través de la llamada “Ley de cuates” emitida por el Congreso de la Unión, esto con la complacencia del presidente de la república y como favor con favor se paga, ya veremos que las resoluciones de la Sala Superior, tenderán a favorecer los interés de los dos partidos políticos el PRI y el PAN….. DELFINO LUMBRERAS MARTÍNEZ, expresó que otra irregularidad, es el caso de la FEPADE, cuyo titular fue removido por supuesta violación al Código de Conducta de la PGR pero cuya causa real es el de impedir la investigación que integraba el caso SODELIRCH – LOZOYA, referente a la presunta aportación millonaria de dólares de esta empresa a la campaña presidencial de ENRIQUE PEÑA NIETO en el 2012 y que casos como este, forma corrupción y falta de honestidad, e incrementa la desconfianza ciudadana, en el proceso electoral en curso….. En lo que respecta al proceso electoral del 2018, DELFINO LUMBRERAS MARTÍNEZ; menciono que es todo su antipatía para el Partido del Trabajo, ya que en el 2015 emitió irregularidades y acuerdos que nos negaba el registro como partido político nacional, acuerdos inconstitucionales que fueron revocados por la anterior sala superior del IFE, pero que más sin embargo ante el acuerdo del Consejo Federal del INE (Instituto Nacional Electoral) y la asistente de la Sala Superior, el multimencionado Consejo General, aprovecho para privar arbitrariamente al PT (Partido del Trabajo) de los resultados, estos que por el principio de representación proporcional, no correspondía precisamente por haber alcanzado más del 3 por ciento de la votación nacional, valida, emitida en la elección de Diputados Federales en el 2015….. DELFINO LUMBRERAS MARTÍNEZ, del PT; dijo que hoy, somos el único partido político en la historia de México, que teniendo un registro federal, no contamos con representación partidaria en el Congreso de la Unión, y que esto es un ejemplo claro que el INE no respeta principios de autenticidad y efectividad del sufragio popular, y que muestra de la guerra sucia en el manejo político que ejercen las autoridades, es el caso de la denuncia presentada por un funcionario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en la que justamente acusa a los dirigentes nacionales del PT, del delito de Operaciones de Procedencia Ilícita y financiamiento al terrorismo, siendo que es la misma Secretaria de Hacienda, la que entrego los recursos para el financiamiento del Centro de Desarrollo Infantil del Frente Popular “Tierra y Libertad” de Nuevo León y se preguntó, ¿Entonces, quienes son los terroristas), pero que la realidad de esta acusación está el invento de ENRIQUE PEÑA NIETO y de su gobierno, de impedir a toda costa la proyección electoral de MORENA y del Partido del Trabajo, por el temor que haya un cambio verdadero en nuestro país….. DELFINO LUMBRERAS MARTÍNEZ, expresó que con todo lo anterior; difícilmente puede haber certeza, legalidad y equidad en el actual proceso electoral, pero que en el Partido del Trabajo saben que su destino es luchar, fracasar, volver a luchar y fracasar de nuevo, volver otra vez a luchar y así hasta alcanzar la victoria. Venceremos, gracias por su atención.

