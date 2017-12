ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Celebran gran Posada Navideña, en CONALEP – Mante. *.- Fue con respecto y compañerismo, expresó el Director.

En gran ambiente de armonía y unidad, personal docente, administrativo y alumnos de Conalep – Mante, encabezados por el Director Jorge Martínez Anguiano; celebraron este lunes la tradicional Posada Navideña.

Con relación a la tradicional Posada Navideña, el Director de Conalep – Mante Jorge Martínez Anguiano; informo que año con año los alumnos se organizan y ellos determinan, cual es el platillo que desean comer.

Jorge Martínez Anguiano, dijo que como se puede observar; la convivencia se lleva a cabo de una manera pacífica y bien ordenada, los alumnos disfrutan de su Posada Navideña tal y como debe de ser.

Además de convivir entre ellos mismos, el plantel también participa y se encarga de ambientar el desarrollo de la Posada Navideña, mediante música e invita a participar a los alumnos.

Jorge Martínez Anguiano, expresó que como parte de la Posada Navideña que se ofrece a los alumnos, además de bailar, se obsequia algunos regalos a quienes se distinguen en su participación.

El Director de Conalep – Mante, menciono que apoyados por maestras y maestras, alumnos realizan el intercambio de regalos y que todo esto se lleva a cabo bajo el espíritu navideño que empieza a prevalecer.

La Posada Navideña, es también para conservar nuestras tradiciones y por nuestra parte como el personal docente y administrativo, ponemos todo lo que está de nuestra parte para que salga de lo mejor.

En cuanto a la terminación del Semestre, Jorge Martínez Anguiano; dijo que se termina este miércoles 13 pero que existen unos alumnos que todavía se pueden regularizar entre hoy por la tarde, mañana y pasado.

Jorge Martínez Anguiano, informo que en Enero es también la regularización de alumnos para entrar a clases el primero de Febrero, y que son 700 alumnos por finalizar el Semestre pero hay que ver quienes desertaran por algún motivo.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que la tradicional Posada Navideña de Conalep – Mante, se llevó a cabo en un gran ambiente de camarería, en donde reino el compañerismo que existe.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Como es ya conocido, el pasado sábado el gobernador del estado, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, en compañía del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; encendieron en Árbol Navideño y pusieron en funcionamiento la llamada Pista de Hielo ubicada en la Plaza Principal “Gral. Plutarco E. Calles”, en compañía de sus respectivas esposas, MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA y JUANITA LARA DE LEAL; para regocijo de un gran número de familias manteneses, que se dieron cita la tarde del pasado sábado en el mencionado lugar…. Durante su participación, el gobernador del estado de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; reiteró que su gobierno seguirá impulsando acciones que beneficien al municipio y sus familias augurando que en 2018 vendrán cosas buenas para El Mante….. Por su parte el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, agradeció al mandatario estatal la distinción que ha tendido, para incluir al municipio con estos trascendentes espectáculos y por todo el apoyo que durante su gobierno ha dado a los mantenses….. Además de sus respectivas esposas, el gobernador del estado y el alcalde, estuvieron acompañados durante los dos eventos, por el Secretario General de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS así como por demás invitados de honor ….. Durante la pasada Sesión del Congreso del Estado, las y los diputados locales, aprobaron 20 leyes de ingresos municipales para el 2018, y no se permitieron incrementos injustificados, cuidando la economía de los ciudadanos quedan aprobadas los Leyes de los 43 Municipios….. Entre los municipios que resultaron aprobados en cuanto a la Ley de Ingresos para el 2018, se encuentra la del municipio de El Mante así como de Altamira, Ciudad Madero, González, Ocampo y Tampico, municipios del llamado sur del estado de Tamaulipas….. Por cierto ya que andamos en cuestiones del Congreso del Estado, en esta Ciudad; llamo y en realidad que llamo bastante la atención, la “licencia” solicitada por la Diputada Local BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ, esto con la finalidad de buscar la candidatura a la presidencia municipal por parte del Partido Acción Nacional, algo que en realidad ya se dejaba venir desde hace unos meses….. La realidad que la Diputada Local que es originaria de esta Ciudad, BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ; tiene no solo grandes posibilidades de ser la candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de El Mante, ya que además de legisladora local, cuenta tiene el apoyo de los integrantes del Sindicato del Seguro Social y de los cuales todavía es su Secretaria General….. La Diputada Local BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ, como es ya ampliamente conocido, es esposa del también Diputado Local PEDRO LUIS RAMÍREZ PERALES, de quién a decir verdad; al igual que su esposa han realizado una muy positiva labor en favor de sus representados no solo de este municipio, sino que de otros del estado de Tamaulipas….. La “licencia” solicitada por la Diputada Local BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ para buscar la candidatura del PAN a la presidencia municipal, en realidad que hace pensar a otros aspirantes ya que cuenta con suficiente capital político no solo para ser la candidata, sino también para ganar la elección del próximo año….. De la capital del estado nos llegó información, que el ahora ex – secretario General de la Sección XXX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, JESÚS RAFAEL MÉNDEZ SALAS; el pasado sábado rindió su informe como Diputado Federal por parte del Partido Nueva Alianza….. Durante el informe que rindió en el Polyformun de Ciudad Victoria, el Diputado Federal RAFAEL MÉNDEZ SALAS; manifestó que “Como Legislador, no me he alejado de mi vocación: soy maestro y, ante todo, he buscado re-dignificar la profesión” ….. En su intervención, el Diputado Federal JESÚS RAFAEL MÉNDEZ SALAS; destaco que durante el último periodo ha trabajado en 21 Iniciativas y logró ampliar recursos para el sector educativo, el acceso a la cultura y el turismo, el crecimiento económico, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, el cuidado al medio ambiente, el sano desarrollo de la niñez y juventud, la transversalidad de las políticas de género y la competitividad….. Durante su informe de actividades legislativas, JESÚS RAFAEL MÉNDEZ SALAS; lo acompaño el Maestro LUIS CASTRO OBREGÓN, Presidente del Comité de Dirección Nacional de Nueva Alianza; la Diputada Federal, Mirna Saldívar paz; también el dirigente estatal de la Sección XXX del SNTE y Consejero Nacional de Nueva Alianza, JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ; SALVADOR MONTECINOS ALCARAZ, Delegado Especial del Partido Nueva Alianza así como los Diputados Federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), EDGARDO MELHEM SALINAS; MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SALUM y también los legisladores locales de Nueva Alianza, ÓSCAR MARTÍN RAMOS SALINAS y ROGELIO ARELLANO BANDA, además de los alcaldes de extracción priista OSCAR ALMARAZ SMER de Ciudad Victoria y FAISAL SM ER SILVA, este del municipio de Aldama….. En información de la COMAPA – Mante, manifestamos que en sesión ordinaria; el Consejo de Administración; aprobó el informe trimestral presentado por el encargado del despacho de dicho lugar, MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES; luego de ampliar

y también detallar los rubros: técnico operativo, comercial, financiero, como de organización y salarial del organismo operador….. Durante esta sesión encabezada por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, este fue acompañado por el representante de la CEAT (Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas), FRANCISCO MIRANDA RESÉNDIZ; como de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por ABRAHAM RUIZ MENDIOLA y demás consejeros, y desde luego que por el encargado del despacho de la gerencia de la COMAPA, MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES; quién dio a conocer las actividades de dicho organismo, de los meses de julio a septiembre de este año….. Correspondió al propio encargado del despacho de la COMAPA – Mante, MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES; presentar rubros: técnico operativo, comercial, financiero, de organización y salarial del organismo operador, contando para ello con el respaldo del Sub gerente Técnico, ELÍAS RIVERA CASTRO; del sub gerente comercial, GABRIEL REYNA COLUNGA; del Sub Gerente administrativo, MARCO ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ y de la Jefa de Recursos Humanos, PERLA NELLY LUNA CASTILLO….. Por su parte el presidente municipal y consejero presidente de la COMAPA, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; reconoció el respaldo y atención que el gobierno del estado ha destinado para cristalizar junto con la federación obras y acciones que mejoren el servicio a la población y exhortó al gerente, a seguir sumando esfuerzos, eficiencia y voluntad de servicio, para cumplir con los lineamientos de atención ciudadana, que inspira e instruye en el estado el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA….. En información del R. Ayuntamiento de El Mante, manifestamos que la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional), entregó el pasado sábado 8 del presente mes y año, cartillas liberadas a jóvenes de la Clase 1998, como también a anticipados y remisos, a través de la Junta de Reclutamiento Municipal, de que es titular JAIME GÁMEZ VERASTEGUI contando siempre con el apoyo del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA….. Lo anterior se ajusta al periodo de entrega de cartillas liberadas programado por la SEDENA y difundido por el gobierno municipal, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, y que seguirá los próximos días 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de diciembre del 2017, en horario de 8:00 a 13:00 horas, en la explanada de la presidencia municipal….. También se entregar la cartilla, a jóvenes conscriptos de los municipios vecinos y que son el de Xicoténcatl, Gómez Farías, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Villa de Casas y Llera de Canales, que acudan a la recepción de este valioso documento, que les identifica y necesitan para trámites importantes….. De cara a la elección del 2018 para presidente de la república, senador, diputado federal, presidentes municipales y otros cargos de elección popular en el estado de Tamaulipas, el Diputado Federal por este Distrito Electoral surgido de las filas del PRI y mayoría de la voluntad popular, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; sigue adelante en sus actividades para fortalecer al PRI, esto a través de acciones que beneficien a la ciudadanía en general sosteniendo para esto reuniones en las que dialoga con la ciudadanía y pide que le expongan la problemática que afrontan ya que juntos le buscaran solución.

