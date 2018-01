ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Todo indica que Julio Portales, será candidato del PRI.

*.- Más sin embargo, “Del plato a la boca, se cae la sopa”.

A simple vista, todo parece indicar que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de El Mante, Julio Portales Martínez; será el candidato del PRI a la presidencia municipal.

Más sin embargo, no hay que olvidar estimado lector; el dicho aquel en cuanto a que “Del plato a la boca, se cae la sopa”; esto con relación a la candidatura del tricolor a la alcaldía de El Mante.

En caso de que Julio Portales Martínez no sea el candidato del PRI y en su defecto sea el Diputado Federal Alejandro Guevara Cobos, tendría que asumir la titularidad ya que es el suplente.

De no aceptar ser diputado federal por unos meses, téngalo por seguro que Julio Portales Martínez; no tendrá el apoyo del Partido Revolucionario Institucional para candidato a dicho cargo de elección popular.

Por lo anterior, no es ninguna sorpresa que el dirigente de la CANACO – Mante, además del PRI, está siendo ya ubicado como posible candidato por otro instituto político, algo que no sería ninguna sorpresa.

De cara a la elección interna del PRI para sacar el candidato a la alcaldía de El Mante, Julio Portales Martínez; a iniciado una serie de actividades de proselitismo bajo la bandera del tricolor.

Julio Portales Martínez, busca el apoyo de la ciudadanía y con algunos apoyos y convivencia lo está logrando, aunque esto no asegura que en su momento votaran a favor de sus aspiraciones políticas.

Además, con la visita a varias colonias, comunidades rurales y algunas partes del centro de la Ciudad, el dirigente de la CANACO, Julio Portales Martínez; busca impresionar a la dirigencia estatal y local del PRI.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que la lucha por la alcaldía de El Mante por parte del dirigente de la CANACO Julio Portales Martínez es válida pero hay que esperar unos días para conocer la realidad.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. El alcalde de El Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; inicio sus actividades como tal, con festejo a Comunicadores Sociales el pasado viernes 5 del presente mes y año, con motivo que el cuatro, fue el “Día del Periodista”….. Durante el evento celebrado en un salón anexo del Hotal JJ. INN, el presidente Municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; reitero su compromiso y apoyo a los Comunicadores Sociales, para que ejerzan el periodismo en un marco de respeto, de acuerdo a los postulados de la llamada “Libertad de Expresión”….. Durante el convivio con Editores, Directores y Reporteros de diversos medios de Comunicación Social, también hubo rifa de regalos así como algunos apoyos en efectivo, habiendo sido acompañado el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; por el Secretario del Republicano Ayuntamiento de Mante, JUAN GERARDO CRUZ RAMOS; la primer síndico, NORMA LILIAN BENAVIDES RODRÍGUEZ; la contralora CHYARA ZAC – NICTENICET JUÁREZ DATTRINO; la Tesorera, VIRGINIA GRISELDA SUÁREZ PÉREZ y demás autoridades municipales….. Como parte de sus actividades de inicio del año de 2018, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; convivio, felicito y compartió la tradicional Rosa de Reyes, con enfermeras de instituciones de Salud, como son: Hospital General, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado y Cruz Roja, con motivo de celebrarse el “Día de la Enfermera”….. Por favor pero por favor no lo transmita pero de muy buena fuente conocimos, el aspirante del PRI a presidente municipal de El Mante, JAIME ARIEL TORRES CASTILLO; en cuestiones de última hora, estaría declinando a favor de las aspiraciones del Diputado Federal por este Distrito, ALEJANDRO GUEVARA COBOS para presidente municipal, en caso de no obtener la candidatura a Senador por la vía plurinominal y electo el candidato del tricolor a la alcaldía de este municipio….. Si usted se pregunta en donde quedaría el también aspirante del tricolor a la presidencia municipal de El Mante, JOSÉ REYES GUEVARA SERVÍN; es una muy muy buena pregunta; porque para empezar en estas fechas no hay premios de consolación, por lo que se espera sea tomado en cuenta….. De Altamira llego información, que todo parece indicar que el Partido Revolucionario Institucional, nominara como su candidato a la alcaldía al ex – diputado local CARLOS TORAL GONZÁLEZ, con quien a decir verdad, estará en condiciones de recuperar la presidencia municipal….. Unos kilómetros más acá, en el municipio de González en estas fechas que es gobernado por el panista GUILLERMO VERLAGE, las varas apuntan para el ex – dirigente local del PRI, ex – presidente municipal y ex – funcionario municipal ANDRÉS NÚÑEZ RAMOS, el cual es ampliamente conocido tanto en el medio rural como también en la cabecera municipal y podría ganar la candidatura a la alcaldía….. En donde realmente está muy difícil de ganar y recuperar la presidencia municipal para el PRI, es en el vecino municipio de Xicoténcatl; en donde el actual alcalde por segunda ocasión, VICENTE VERASTEGUI OSTOS; desde el inició de la administración le echo toda la carne al asador, pues no hay que olvidar que en la pasada elección, con menor apoyo económico y político, MARIO MARROQUÍN candidato del tricolor, obtuvo una muy buena cantidad de votos….. Este lunes el alcalde de El Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; convivió con servidores públicos municipales, a fin de compartir la tradicional Rosca de Reyes, evento en la que expreso sus buenos al personal con motivo del año nuevo…. Tal y como estaba programado, este lunes personal docente y administrativo de CONALEP – Mante, del que es Director JORGE MARTÍNEZ ANGUIANO; regreso a sus actividades cotidianas, luego de sus merecidas vacaciones con motivo de la Navidad y Año Nuevo….. Ayer lunes encabezados por su Director, CARLOS ARELLANO VÁZQUEZ; personal docente y también administrativo, del Tecnológico Superior de El Mante, acudieron al palacio local para saludar al alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y a la vez reiterarle su voluntad de seguir trabajando en equipo para alcanzar nivel de excelencia educativa que demanda la sociedad….. Sin duda alguna, la idea de instalar una Pista de Hielo en la Plaza Principal de El Mante, “Gral. Plutarco E. Calles”, misma que fue inaugurada por el gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA en compañía del alcalde, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; fue todo un éxito ya que por espacio de un mes, el cual termina este martes nueve de Enero del 2018, menores de edad y jóvenes, disfrutaron de dicho lugar, antes nunca visto en esta urbe cañera….. El que ya se encuentra en la capital del estado de Tamaulipas, luego de asistir a la celebración del CIII Aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria, en la Ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, es el líder de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en esta entidad federativa, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; del que por cierto tuvimos conocimiento, que el pasado fin de año estuvo con su familia en esta urbe cañera, que es su tierra natal….. Ojala que durante el año que se inicia (2018), el presidente del Comité Municipal Agrario en El Mante por segunda ocasión y ex – regidor por el Partido Revolucionario Institucional, ARCADIO NAVA RODRÍGUEZ; le eche toda la carne al asador gestionando beneficios para sus representados, pues no hay que olvidar que estamos en un año electoral y en donde se requiere demostrar trabajo como organización y sector perteneciente al PRI….. Del que no hemos tenido conocimiento en cuanto a alguna actividad desarrollada luego de haber rendido protesta como líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), es el buen amigo EDUARDO LÓPEZ GONZÁLEZ; por lo que esperamos que ya con los candidatos a Presidente de la República (JOSÉ ANTONIO MEDADE), Senador, Diputado Federal y Presidente Municipal, se observe la actividad que está desarrollando; por lo pronto va nuestro afectuoso saludo con motivo de la Navidad y Año Nuevo….. Por favor no lo transmita pero manifestamos que a nuestra redacción nos llegó información, que la Diputada Local por la vía Plurinominal, BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ; está trabajando con miras a ser la candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de El Mante, algo que algunos consideran que esta difícil, mas sin embargo la esposa del también Diputado Local por el Distrito Electoral con cabecera en el municipio de Xicoténcatl, PEDRO LUIS RAMÍREZ PERALES; tiene el suficiente capital político en primer lugar para ser postulada y en segundo ganar la alcaldía en los comicios del primero de Julio del 2018, como la ve….. Aprovechamos el espacio, para enviar un afectuoso saludo y los deseos de los mejor para este año que se inicia, al buen amigo de un servidor JORGE TORRES MAYORGA de la Cafetería la Aleta que se encuentra por la calle Pedro. Méndez, entre la calle Galeana y Boulevard “Manuel Cavazos Lerma”, al poniente de la Ciudad….. Como punto final a estos comentarios, manifestamos que a pesar que las lluvias no se han dejado sentir por estar en temporada de Invierno, las calles de la Ciudad se encuentran en muy pero muy malas condiciones, por lo que se espera que este año el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, realice las gestiones correspondientes a fin de que se lleve a cabo la pavimentación de aquellas consideradas como de mayor circulación.

