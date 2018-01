ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- PRI lanzo convocatoria a Senador y Diputado Federal. *.- Candidatos por Convención de Delegados y Comisión.

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI que preside Enrique Ochoa Reza, lanzo la convocatoria para Senador y Diputado Federal en 31 estados del país, para la elección del próximo primero de Julio de 2018.

De acuerdo a la publicación de la convocatoria, será 26 los candidatos los que se elegirán por el método de Convención de Delegados y 27 se llevara a cabo a través de la Comisión de Postulación de Candidaturas.

El documento también dice, que 125 aspirantes a Diputado Federal, será electos por Convección de Delegados y que 126 por la Comisión de Postulación de Candidaturas a dicho cargo de elección popular.

Las fechas para registro de los aspirantes son las siguientes: Hasta el 20 de Enero para quien no milite en el PRI, y para sus integrantes tienen hasta el día 27 de este mismo mes, para formalizar sus aspiraciones.

Hasta el momento de redactar los presentes comentarios, en la Ciudad de México, se “filtraron” algunos nombres de posibles candidatos a Senador de la República por parte del PRI en diversos estados.

Para Tamaulipas, aparece la ex – diputada local y federal Mercedes del Carmen Guillén Vicente, federal, quién en la actualidad forma parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI; que preside Enrique Ochoa Reza.

Otro de los muy posibles candidatos del PRI al Senado, es el actual Diputado Federal y perdedor como candidato del tricolor al gobierno del estado de Tamaulipas el año pasado, Baltazar Hinojosa Ochoa.

En cuanto a otros aspirantes como es el caso de Alejandro Guevara Cobos y Edgardo Melhem Salinas, mismos que son Diputados Federales, se conoce que podrían será candidato al senado pero la vía plurinominal.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que todavía no hay nada para nadie y que las negociaciones entre la dirigencia nacional del PRI y los grupos de poder al interior del mismo, siguen adelante.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Este pasado miércoles 17 de Enero del 2018, en Ciudad Victoria; el gobernador del estado de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, ofreció un almuerzo a Comunicadores Sociales, con motivo que el pasado 4 del presente mes y año, fue el “Día del Periodista”….. Por cierto que la celebración del “Día del Periodista” con un almuerzo ofrecido por el ofreció el gobierno del estado que es encabezados por FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, se da a unos día de haber sido asesinado en la Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas el periodista CARLOS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ; cuyos restos fueron trasladados a la Ciudad de Acapulco, del estado de Guerrero…. Un día antes, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través del Procurador IRVING BARRIOS MÓJICA, ofreció una recompensa de 2 millones de pesos; para quien otorgue información para dar con los asesinos del periodista CARLOS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, mientras que el gobernador FRANCISCO JAVIER CABEZA DE VACA; dijo que no quedara impune y que se dará con los asesinos….. En el almuerzo con Comunicadores Sociales, el gobernador del estado, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; manifestó defender y respetar la Libertad de Expresión, y envió su pésame a los periodistas y familiares del periodista CARLOS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ ….. En el transcurso de la semana que termina, durante nuestra estancia en las oficinas del Comité Directivo Municipal del PRI que preside GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ; observamos a un buen número de jovencitas, solicitar darse de baja como militante de dicho instituto político a petición del INE de base en esta Ciudad, algo nunca visto para quienes acuden al mencionado lugar a solicitar trabajo como Promotoras Electorales, en este caso en la elección a senador, diputado federal y presidente municipal….. Con la participación de diversos diputados locales, el pasado lunes 15 del presente mes y año, se dio inicio el segundo periodo de sesiones y en el que legisladores encabezados por el Presidente de la Junta de Coordinación Política, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ; establecieron el compromiso de construir leyes y reformas que generen mayor seguridad y empleos sin dejar de lado la educación, el campo, los derechos humanos y muchas acciones más que incidan en bien de los tamaulipecos….. Con relación a lo anterior, hizo uso de la palabra el diputado ALEJANDRO ETIENNE LLANO, como OSCAR MARTÍN RAMOS, MARÍA DE LA LUZ CASTILLO TORRES, también GUADALUPE BIASI SERRANO y el Diputado Local originario de Ciudad Mante, HUMBERTO RANGEL VALLEJO….. La tarde del pasado miércoles, algunos panistas de esta urbe cañera; mostraban su preocupación por estar a unas horas de la publicación de la convocatoria interna para la elección de presidente municipal, y además porque se mencionaban los nombres de la diputada local originaria de esta Ciudad, BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ y RUTH VERASTEGUI, como la posible candidata una de ellas; a la alcaldía de El Mante….. En información del Republicano Ayuntamiento de El Mante, manifestamos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, en compañía del Director de Obras Públicas, JESÚS MARTÍNEZ BALTAZAR; superviso los trabajos de bacheo que se llevan a cabo con el apoyo del gobernador del estado, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; en distintos puntos de la Ciudad….. Como parte de una gira de trabajo realizada, el alcalde de Mante, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; constato el avance en el lugar en donde se construye el desayunador escolar en la escuela Primaria, “Horacio Terán” de la Colonia “Nicolás Moreno”, y comedor comunitario en congregación El Abra; esto desde luego que en beneficio de un buen número de alumnos….. En más del Republicano Ayuntamiento de Mante, tenemos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; como parte de la Salutación que se lleva a cabo con motivo del Año Nuevo, a directivos del Colegio de Contadores de El Mante, encabezados por uno de los integrantes de la mencionada organización, NORBERTO ESTRADA GUTIÉRREZ….. Con justa razón, la presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI en este lugar, GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ; observo con cierto agrado; la muy segura pulverización del voto, esto con el registro de partido políticos en Tamaulipas que van solos a la candidatura a la presidencia municipal….. En el caso del PRI, que a nivel nacional va en coalición con el PVEM y el PANAL, recordó que dichos partidos políticos con una aportación de alrededor de 600 votos en el caso del primero y 300 en el segundo, alcanzaron una regiduría; ahora ellos tendrán su propio candidato a la alcaldía de El Mante y sus propios candidatos a Síndico y Regidores….. Por si usted se pregunta qué paso con otro de los aspirantes del Partido Revolucionario Institucional a presidente municipal de Mante, JOSÉ REYES GUEVARA SERVÍN; le manifestamos que este continua firme en sus aspiraciones políticas y que de manera constante, es visitado por algunos periodistas en el restaurante al parecer de su propiedad, que se encuentra por la calle Canales, entre Avenida Hidalgo y calle Morelos, en el centro de la Ciudad….. Regresando con información del R. Ayuntamiento de El Mante, tenemos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; asistió a la Toma de Protesta del comandante de la cuarta región General LUIS CRESCENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, al Gral. De brigada del estado mayor ENRIQUE ORTEGA CARDOSO SALINAS, como comandante del mando especial; esto también con el protocolo de Ley de protesta de bandera….. Como parte de su actividad legislativa, Diputados locales y colaboradores del Congreso del Estado, firmaron un compromiso rumbo a la excelencia; esto con el fin de llevar al Congreso a una certificación actualizada del ISO 9001:2008 al 9001:2015, esto en aras de seguir trabajando en la excelencia y mantener la consolidación que han logrado como referente nacional en el ejercicio de sus funciones…. Durante el evento realizado en la explanada del Poder, al dirigir su mensaje, el Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, resaltó que el trabajo en equipo es lo que garantiza alcanzar las metas trazadas, “Sin lugar a dudas, es la participación de cada uno de ustedes los colaboradores de este poder legislativo, lo que ha marcado la diferencia”….. El legislador local CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, menciono que “Los hechos hablan, pero no hay palabras permanentes, así que hoy queremos dejar plasmada nuestra pasión por hacer bien las cosas, por lo que aquí nos reunimos para firmar este compromiso que nos lleve a alcanzar el siguiente paso en la excelencia”….. Además el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, junto a los demás Diputados locales de esta entidad federativa invitó a los colaboradores de este Poder, a continuar buscando cada día ser mejores, a que las experiencias vividas sirvan para entregar resultados positivos, pero más aún para encontrar las oportunidades, donde aparezcan los retos, ya que su trabajo en este es una muestra clara de que los tamaulipecos saben hacer las cosas bien y agregó. Que “Vamos en busca de refrendar nuestro compromiso con la calidad, vamos avanzando y haciendo que las cosas sucedan”….. La mañana del pasado miércoles en conocido Comedor de esta Ciudad, tuvimos el gusto de saludar al matrimonio formado por la ex – diputada local y en estas fechas regidora del Republicano Ayuntamiento de El Mante, LUCIA NAVA SALVADOR y a su esposo el también ex – diputado Local y amigo de un servidor, GABRIEL ANAYA FERNÁNDEZ; quienes estaban en compañía de uno de sus hijos, LUIS ANAYA NAVA….. Por cierto que hace unos días, también del Ejido Celaya de este municipio, saludamos en conocido Café ubicado a un costado de la Plaza Principal “Gral. Plutarco E. Calles”, al también ex – diputado Local y ex – regidor también del PRI entre otras cuestiones, JOEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ; primo hermano del buen amigo GABRIEL ANAYA FERNÁNDEZ….. Del que no hemos tenido noticias, es el dirigente local del PES (Partido Encuentro Social) JULIO PEÑA SEGURA, como tampoco dirigente en el estado de dicho partido político, RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL; ex – candidato del PRI a la presidencia municipal de El Mante….. Como punto final a estos comentarios, las bajas temperaturas todavía se están dejando sentir en esta urbe cañera, como en diversos municipios del estado y del país, por lo que la Secretaria de Salud del estrado, continua solicitado a la población, que se proteja del frío, y con una mayor justificación a los menores de edad como personas adultas.

