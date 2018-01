ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Renunció el Lic. Cruz Ramos, Secretario del Ayto.

*.- Se suma a la del ex – Contralor y el ex – tesorero.

El pasado sábado 20 del presente mes y año, presento su renuncia al cargo de Secretario del Republicano Ayuntamiento de El Mante, el Lic. Juan Gerardo Cruz Ramos.

La renuncia del licenciado Juan Gerardo Cruz Ramos, causó sorpresa en círculos de la presidencia municipal que preside Juan Francisco Leal Guerra y también en los círculos políticos.

Además se dijo a un servidor, que también presentara su renuncia como la Directora de la Galería de Arte Ramón Cano Manilla, su esposa Licenciada Deyanira del Carmen Suazo Nava.

La renuncia del licenciado Juan Gerardo Cruz Ramos, se suma a la del Contralor Isidro López Zavala y la del Tesorero Municipal, Abraham Hernández Robles en cuanto al primer nivel.

Con relación a la renuncia del licenciado Juan Gerardo Cruz Ramos, existen diversas versiones; una de ellas entre los panistas, que renunció para buscar un cargo de elección popular.

Otra de las versiones que existen sobre la renuncia del Secretario del Republicano Ayuntamiento de El Mante, licenciado Juan Gerardo Cruz Ramos; es que recibió una mejor oferta de trabajo.

La renuncia del licenciado Juan Gerardo Cruz Ramos, como Secretario del Republicano Ayuntamiento de El Mante; representa una importante baja en la actual administración pública municipal.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el equipo de trabajo del primer nivel con el que inicio el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; poco a poco tiende a desaparecer.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. A pocos días de haber sido publicada la Convocatoria para candidato a Senador de la Republica y Diputado Federal, por parte del Partido Revolucionario Institucional; en Ciudad Victoria y en esta urbe cañera, de manera insistente trascendió que el ex – dirigente municipal del PRI, ex – alcalde así como ex – diputado Local y en estas fechas dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en el Estado, FLORENTINO AARON SÁENZ COBOS; será el candidato a Diputado Federal por este distrito electoral….. Por cierto que para candidato a presidente municipal por parte del Partido Revolucionario Institucional, al municipio de El Mante, se insiste que será su sobrino, el Diputado Federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS; se quien se conoce que se encuentra intensificando su actividad en las zona cañera y temporaleara, como también en la cabecera municipal….. Antes de que se nos pase, el pasado fin de semana nos llegó información, que otro de los aspirantes del PRI a la presidencia municipal, el actual líder de la CANACO – Mante, JULIO PORTALES MARTÍNEZ; habrá de traicionar a su todavía partido el revolucionario institucional en caso de no lograr ser el abanderado del tricolor, pues se habla de reuniones privadas que dejan mucho que decir…. Ante el intenso frío que se dejó sentir hace unos días, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, la Directora del Instituto de la Mujer en el Estado de Tamaulipas, MARÍA ELENA FIGUEROA SMITH y la Delegada Regional de Bienestar Social, LORENA VERÁSTEGUI OSTOS; entregaron a más de 500 familias cobertores en la zona cañera, como parte de los apoyos invernales enviados por el gobierno del estado que encabeza, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA….. La entrega de cobertores por parte del presidente municipal, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y acompañantes, se llevó a cabo en el Poblado El Limón y ejidos aledaños, así como también a la comunidad infantil la Casa Hogar Mama Paulita, en donde también se hizo entrega de dulces a los pequeños, esta actividad que benefició a más de 500 familias….. También en información oficial, tenemos que en representación del presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; su secretario particular, ENRIQUE AREGULLÍN MARTÍNEZ; entregó 5,771 becas a alumnos de educación básica y media superior de El Mante, como parte del programa “Propósito y Virtud 2017 – 2018”….. En más información de índole oficial, manifestamos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; reitero el apoyo estatal y municipal a la microempresa, mediante la entrega de más de 366, 500.00 mil pesos a 80 beneficiarios de la región y en concreto de los vecinos municipios de Gómez Farías, Xicoténcatl y el anfitrión El Mante, esto acompañado del Director del Programa Estatal de Microcréditos, JOAQUÍN TORRE PÉREZ CAMPOS….. En la bienvenida durante un evento efectuado en la explanada de la presidencia municipal, el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; reiteró la importancia que el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, ha dado, en fortalecer la economía de esta región del estado, al contemplar de manera integral sus necesidades así como sus carencias e impulsar acciones reales, como estas que inciden en mejorar la economía y los niveles de vida….. Por su parte, el Lic. JOAQUÍN PÉREZ CAMPOS, Director del Programa Microcréditos, destacó como estrategia de desarrollo el impulsar beneficios que inyecten el despegue e impulso de la economía de los emprendedores, con recursos y capacitación direccionada, muestra de la confianza en instituciones y la voluntad de gobiernos, como el de GARCÍA CABEZA DE VACA de sentar bases sólidas de desarrollo y progreso….. A lo mejor si a lo mejor no, pero cada día cobran más fuerza, la versión que el ex – primer síndico, ex – dirigente local del PRI y ex gerente General de la COMAPA – Mante, CARLOS SÁNCHEZ VEGA; podría estar jugando las contras al PRI y también la ex – diputada federal y perdedora en la elección pasada a Diputada Local, ROSALBA DE LA CRUZ REQUENA; de quién se escuchan versiones que no quiere saber nada por el momento de política….. En caso de no existir cuestiones de última hora, será en el transcurso de la presente semana, cuando el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; convoque a una sesión de cabildo, a fin de dar a conocer a sus integrantes, el nombre de quién será el sucesor del Secretario del R. Ayuntamiento de El Mante, JUAN GERARDO CRUZ RAMOS; entre otras cuestiones….. Con la representación del presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, su secretario particular, ENRIQUE AREGULLÍN MARTÍNEZ; asistió al cambio de la directiva del Consejo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de El Mante y en su participación reitero el compromiso de la primera autoridad, de estar cerca de los miembros del mencionado instituto ….. Durante el cambio de mesa directiva del Consejo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de El Mante, la Contadora REYNA EDITH GUEVARA SERVÍN; rindió su informe de actividades durante su periodo como presidenta de dicho consejo y en su lugar fue nombrado nuevo presidente, el Contador NORBERTO ESTRADA GUTIÉRREZ ….. En el evento, acompañaron al representante del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, el secretario particular ENRIQUE AREGULLIN MARTÍNEZ; el primer síndico del R. Ayuntamiento de El Mante, C.P. NORMA LILIAN BENAVIDES RODRÍGUEZ así como demás autoridades, habiendo brindado un reconocimiento por la gran labor que realizan y los invito a seguir con ese gran trabajo….. De la llamada zona temporaleara, nos llegan informes que durante su estancia en el Ejido Lázaro Cárdenas, el Diputado Federal y aspirante a presidente municipal de Mante, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; se reunió en privado con vecinos del lugar, en la casa del buen amigo de un servidor, JUAN IBARRA; al que desde este espacio le enviamos un afectuoso saludo.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...