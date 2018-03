ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Presento el alcalde, un ambicioso Plan de Obra 2018.

*.- Inversión será de los 37 MDP, en vivienda y educación.

La mañana de este jueves, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; ante centenares de ciudadanos reunidos en el Auditorio Municipal, presento el Plan Anual de Obra Pública 2018 del FAIS.

Durante su participación ante habitantes de la zona urbana y rural, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; dio a conocer que la inversión total en diversas obras a realizar, asciende a casi los 37 millones de pesos.

Antes el alcalde Juan Francisco Leal Guerra, informó que se invertirán más de 33 millones de pesos en vivienda, y más de 3 millones de pesos en educación y que las cantidades llegan a la cifra ya mencionada.

El alcalde Juan Francisco Leal Guerra, manifestó que las obras que se realizaran, son obras para beneficiar a todos los mantenses por igual y que se buscara como siempre, que sean de buena calidad.

En su intervención, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; se le observo muy contento por la cantidad económica de los casi 37 millones de pesos, que se invertirán en obra pública el presente año.

Como ya se dijo, las obras a realizar, serán en dos renglones de suma importancia, vivienda y educación, que son parte de la reconstrucción del tejido social y poder avanzar en otros rubros de la administración.

Cabe mencionar que durante esta actividad, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; estuvo acompañado por José Herbey Ramos Ramos, en representación de la Delegada Federal de Sedesol, María de Lourdes Montemayor.

También estuvo presente el Coordinador de Planeación del FAIS, Jesús Alejandro Campos Flores así como también el Coordinador de COPLADEM en el municipio Jesús Martínez Baltazar y otros servidores públicos.

Acompañaron al presidente municipal Juan Francisco Leal Guerra, integrantes del H. Cabildo, cabe mencionar que en su participación, dijo que lo dado a conocer es una muestra más del compromiso con los mantenses.

Como parte de su intervención, el alcalde de El Mante Juan Francisco Leal Guerra; manifestó que la inversión a realizar, tiene el incremento del 8% que hubo en el presupuesto de inversión por parte del FAIS 2018.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el Plan Anual de Obra Pública 2018 que informó el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; reviste de una gran importancia ya que lo programado, se muestra ambicioso.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS…. A unos días de iniciar la campaña política electoral para presidente municipal, el candidato del PRI a dicho cargo de elección popular, JULIO PORTALES MARTÍNEZ; trabaja en el ajuste de quienes serán los integrantes de su planilla que habrá de registrar ante autoridades del INE (Instituto Nacional Electoral) y además en el lugar donde iniciara sus actividades de proselitismo, Congregación Quintero, trascendió en oficinas del tricolor…. Por cierto con relación al candidato del PRI a la presidencia municipal JULIO PORTALES MARTÍNEZ, existen los que están buscando amarrar navajas y comentan que el buen amigo de un servidor, está durmiendo con el enemigo en casa, claro que este tipo de comentarios y muchos más, estarán a la orden del día….. En realidad y no cabe duda, que JULIO PORTALES MARTÍNEZ candidato del Partido Revolucionario Institucional a presidente municipal, trae buena estrella ya que como es conocido, acaba de ser reelecto presidente de la CANACO (Cámara Nacional de Comercio), un organismos camaral que sin duda alguna sus miembros le echaran toda la carne al asador, para que su candidato gane la elección que se realizara el primero de Julio del 2018….. Por cierto, que a simple vista, al que parece no haberle afectado en lo más mínimo no haber sido el candidato del PAN (Partido Acción Nacional) a la presidencia municipal, es el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA ya que está imprimiendo fuerte el acelerador para realizar obras y dejar beneficios a toda la ciudadanía por igual….. Como prueba de lo anterior, además del Plan Anual de Obra Pública 2018, que dio a conocer la mañana de este jueves en el Auditorio Municipal por los casi 37 millones de pesos en vivienda y educación, nos llegó información que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; inauguro una Obra de “Techumbre Metálica y Colector Pluvial” en la Escuela Telesecundaria “Fermín Tristán Mendoza” de la colonia Plan de Ayutla, la cual dirige el Profesor EUSEBIO CHAVERO FARÍAS y ahí reitero una vez más su compromiso de seguir adelante con estos apoyos que beneficien a todos los mantenses….. En esta actividad, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; lo acompaño el primer síndico, NORMA LILIAN BENAVIDES RODRÍGUEZ así como autoridades educativas, personal docente, alumnos y padres de familia….. El agradecimiento por la obra que fue inaugurada por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, que asciende a un 1 millón 368 mil pesos, del programa “Escuelas al Cien” realizada a través del ITIFE, a nombre de los alumnos y demás beneficiados, estuvo a cargo de la alumna LINDSAY JADE BAUTISTA ZÚÑIGA….. En más de las actividades del presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, damos a conocer que de manera conjunta con el gobierno del estado, el gobierno municipal que se honra en presidir, entregó estímulos educativos a más de 5, 700 estudiantes….. La entrega realizada, es la segunda entrega de becas para escuelas públicas del programa “Propósito y Virtud”, en las instalaciones de la Escuela Primaria “Horacio Terán”, que dirige la Profesora GLORIA GENOVEVA FLORES GARZA y estuvo presente la Jefa del CREDE – Mante, Profra. ELSA MARÍA MARTÍNEZ CISNEROS, misma que acudió en representación del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y la Presidenta del Sistema DIF El Mante, Profesora JUANITA LARA DE LEAL; además de la Delegada Regional de la Secretaria de Bienestar Social en el Estado, LORENA GUADALUPE VERASTEGUI y el asistente técnico de Bienestar Social en el Estado, JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CANTÚ así como autoridades municipales, educativas, alumnos y padres de familia…. En información del Congreso del Estado,

tenemos que Diputados de las diferentes fuerzas políticas, representadas en el Poder Legislativo de Tamaulipas, presentaron Iniciativas que buscan entre otros objetivos, garantizar el correcto funcionamiento, así como la atención profesional en los refugios para las mujeres víctimas de violencia, además, implementar en los Municipios del Estado, el Sistema de “Alerta Plateada”, asuntos que se turnaron a Comisiones….. Durante la actividad legislativa realizada, el Diputado PEDRO LUIS RAMÍREZ PERALES, por cierto originario de esta urbe cañera, promovió reformas a la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres del Estado, a fin de garantizar la atención a las mujeres víctimas de violencia, establecer los servicios que deberán brindar los refugios a las víctimas y a sus hijas e hijos, tales como la atención médica, asesoramiento y representación jurídica, así como atención psicológica para la niñez y expresó que las modificaciones pretenden establecer las bases necesarias para el personal que labore en dichos espacios, con el objeto de que estén certificados en la materia, para otorgar la correcta atención a las víctimas….. Por su parte en otro tema, el Diputado Local MARIO ANTONIO TAPIA FERNÁNDEZ; planteó una Iniciativa para exhortar a la Secretaría General de Gobierno, para que se coordine con las autoridades estatales y municipales, a fin de implementar el Sistema de “Alerta Plateada” en Municipios de Tamaulipas, como mecanismo que coordine esfuerzos para crear acciones preventivas, que generen seguridad, resguardo y cuidado especial a las personas mayores….. Sobre el tema, el legislador MARIO ANTONIO TAPIA FERNÁNDEZ; dijo que esto “Dependiendo de las condiciones en que se hallen al momento de su localización física, quienes por razones propias de su edad, por dificultades cognitivas como alzhéimer, discapacidad mental, pérdida de memoria a corto o largo plazo, o alteración por ministración de medicamentos, resulten extraviadas, por lo que es inminente la existencia de un mecanismo especial de apoyo, que les permita regresar a sus hogares y/o a un lugar seguro”….. En otro tema, el que también participo fue el legislador JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA, quien propuso modificaciones a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado, para el fomento a la pesca en armonía con la preservación del medio ambiente….. Sobre lo anterior, preciso que la acción

Legislativa, pretende fijar una prohibición que hoy se encuentra establecida únicamente en una norma, es decir, se propone establecer entre otras acciones que “Las redes deberán contar con un mínimo de dos boyas y/o banderas de señalamiento y con flotadores de forma que se asegure su visibilidad sobre la superficie del agua para facilitar su recuperación, quedando estrictamente prohibido su abandono en el cuerpo de agua”….. Por su parte el Diputado RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, , promovió modificaciones al Código Penal del Estado, partiendo de dos puntos: el primero se centra en convertir a la extorsión en un delito perseguible de oficio; el segundo se enfoca en delinear con mayor claridad todas las conductas que encuadran dentro del tipo penal.

