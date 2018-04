ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Contundente declaración del candidato Guevara Cobos.

*.- Rotundo no a candidatos viciosos, y se hagan antidoping.

El candidato al senado mexicano, Alejandro Guevara Cobos; en la entrevista con representantes de diversos medios de Comunicación Social, fue claro y contundente al expresar, que no queremos candidatos viciosos.

También fue contundente, al solicitar que los candidatos se hagan el antidoping y realicen la declaración del 3 de 3 para que certifiquen que son gente honesta, esto con relación a sus ingresos y egresos.

El candidato del PRI a senador de la república, además que presenten estudios realizados y expliquen a la ciudadanía, para que quieren ser candidatos a Diputados Federal y Senador.

Alejandro Guevara Cobos, envió un mensaje especial y esto al decir a todos que no todo es Xicoténcatl, pero que Tamaulipas si somos todos, que se apliquen el antidoping, que no sean chillones.

Pidió piso parejo para todos va a haber y desde ahorita, el responsable que en Tamaulipas haya un comicios electoral parejo, como íntegro y pulcro es el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Durante la entrevista mostró a representantes de diversos medios de Comunicación Social, un tríptico con parte de las propuestas que realizara a la ciudadanía en su campaña política electoral.

Como parte de sus actividades de proselitismo, Alejandro Guevara Cobos; visito los lugares turísticos de la región en los días santos así como algunas colonias de la cabecera municipal de El Mante.

A su paso por el vecino municipio de Gómez Farías, reitero que su campaña será de cara a los ciudadanos, mano a mano para escucharlos y recoger sus demandas, y poderlas convertirlas en realidad.

“Vamos a poner encima la experiencia y la fuerza de nuestra capacidad, vamos a ganar la elección, no tengan duda, y que aparte que les quede claro, nosotros somos ganadores”, expresó el candidato a senador.

Alejandro Guevara Cobos, aseguró que como parte de su campaña, hará entrega de sus propuestas, claras y también por escrito, entre las que destacan combate a la corrupción y a la impunidad.

Aseguró que tiene muy claro por qué quiere ser Senador de la República, y recorrerá cada rincón del estado para llevar expresiones de lo que hará en la frontera, centro, altiplano, la costa, los valles y en la huasteca de Tamaulipas.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el candidato del PRI a senador Alejandro Guevara Cobos, sin duda alguna pondrá toda su experiencia y del partido para el próximo 1 de Julio de 2018.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. La mañana de este domingo 1 de Abril, el candidato de la coalición “Todos por México”, el priista PEPE MEADE KURIBREÑA; dio inicio a su campaña política – electoral a presidente de México, en la Ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán….. Durante su inicio de campaña en el que fue acompañado por el líder nacional del PRI (Partido Revolucionario Institucional) ERNESTO OCHOA REZA, el candidato a presidente de la república por la coalición “Todos por México” PEPE MEADE; además de la concentración masiva efectuada en el Salón Chichén – Itzá del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, sostuvo reuniones de trabajo así como encuentros con dirigentes sociales y representantes de sectores productivos de esta entidad federativa….. El inicio de campaña de PEPE MEADE para presidente de la república por la coalición “Todos por México”, se caracterizó por todo el apoyo que otorgaron militantes y simpatizantes del PRI, del PVEM y del Partido Nueva Alianza, que son parte de la coalición….. Mientras tanto en esta Ciudad, en lugar de coraje hasta risa da, que existen políticos que cambian de camiseta y partido, como cambiar de ya sabe que, esto al enterarnos que el ex – diputado Local y ex – presidente municipal por el Partido Revolucionario Institucional, HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ; en conocido lugar ofrecía una Conferencia de Prensa, como el candidato de la coalición MORENA, PT y Encuentro Social, a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral….. Enseguida a través de las redes sociales, nos enteramos que en realidad el ahora ex – priista HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ, ofrecía una Conferencia de Prensa, en la que hablo del proyecto de nación que encabeza el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la presidencia de la república, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; considerado dentro y fuera del país, como una amenaza para México; no cabe duda de que los hay los hay….. Lo anterior nos hace recordar, recientes declaraciones del candidato del PRI al senado mexicano y que es ALEJANDRO GUEVARA COBOS, estas al referirse que se juntan para poder ganar pero que uno solo no lo logra y la prueba ahí esta….. Por cierto que en el video difundido a través de las redes sociales, observamos al ahora ex – priista HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ, acompañado de JULIO CESAR PEÑA SEGURA, otro que por varios años vivió de gobiernos emanados del PRI, partido del que ahora reniega y hasta se da el lujo de convivir y juntarse políticamente con otros que son iguales que el…. También observamos, al representante de MORENA (Movimiento de Reconstrucción Nacional) JULIO MEDINA HERNÁNDEZ; del cual recordamos que fue parte del área de prensa de gobierno del estado durante la administración pública estatal que encabezo el priista que ya falleció, AMÉRICO VILLARREAL GUERRA….. Al final de la mesa de honor, lado izquierdo de quien escribe, logramos distinguir al ex – regidor JOSÉ LUIS CAMPOS SALAZAR, este del Partido del Trabajo de base en esta Ciudad; por cierto que todos ellos en su momento, tuvieron una relación de partido con el PRI….. Por su parte el candidato del PRI a la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; la mañana de este domingo primero de Abril de 2018, visito el mercado rodante que se establece en el municipio de Aldama y saludo, tanto a los oferentes como a los usuarios de este servicio….. Con relación a lo anterior, el candidato del PRI a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral con cabecera en esta Ciudad FLORENTINO AARON SÁENZ COBOS; escribió “Cada vez son más la personas que se suman a este proyecto. Lo han adoptado como propio y eso es lo que nos motiva a servir”….. Además manifestó FLORENTINO AARON SÁENZ COBOS que en su recorrido por el “Tianguis” (Mercado Rodante) de Aldama, pude constatar lo que siempre sostengo; lo más grande de nuestro estado es su gente….. La mañana de este domingo, observamos en la redes sociales la publicación compartida, de buen amigo MOÍSES TORRES, originario de esta Ciudad y mediante la cual menciona que RICARDO ANAYA, por cierto hoy candidato a presidente de la república; manifiesta que cuando el PRI aumento el IVA en la frontera él se opuso y voto en contra….. Nosotros somos los que más hemos dado la batalla por bajar el IVA. Ahora resulta que esa propuesta pertenece a LÓPEZ OBRADOR y además en la publicación compartida también por VIDAL LLERENAS, se indica que en la Ley de Ingresos del 2014 se incluyó la reforma fiscal que contemplo el IVA, homologado en la frontera y el Diputado RICARDO ANAYA, voto a favor de esa Ley de Ingresos….. Por si lo anterior fuera poco, tenemos que se da a conocer la lista de Diputados Federales del PAN, que en su momento votaron a favor del 79, en sétimo lugar, aparece el nombre de RICARDO ANAYA CORTES, en estas fechas candidato a la presidencia de la república, como la ve estimado lector, le gusta mentir o no le gusta mentir….. A la sorda, conocimos que el candidato del PRI a presidente municipal de Mante, JULIO PORTALES MARTÍNEZ; está trabajando con relación a su inició de campaña y la cual seguramente que habrá de levantar el ambiente político que se deja sentir, esto a unos días de iniciadas las campañas a senador de la república, como a diputado federal, en cuanto hace al Sexto Distrito Electoral….. Con relación al cercano inicio de campaña para presidente municipal del priista JULIO PORTALES MARTÍNEZ, existen quienes muestran su preocupación ya que desde estas fechas se habla de “agandalle” en cuanto a repartición de candidaturas a síndico y regidor, que de ganar, serían parte del próximo Cabildo del Republicano Ayuntamiento de El Mante….. No por el hecho de no darle difusión a través de los diversos medios de Comunicación Social, quiere decir que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; no vaya a realizar actividades inherentes al cargo de presidente, por lo que resulta conveniente estar al pendiente de las mismas ya que se pueden generar noticias que si pueda uno dar a conocer a la ciudadanía….. Aprovechamos el espacio para enviar nuestra más sentido pésame, al ahora ex – alcalde del vecino municipio de Xicoténcatl por el PRI y en estas fechas, candidato del PVEM (Partido Verde Ecologista de México) a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral JOSÉ ANDRÉS PICASO SÁNCHEZ ya que tuvimos conocimiento que el pasado sábado 31 de Marzo del presente año, murió su hermano, el Dr. JOSÉ PEDRO PICASO SÁNCHEZ; que era conocido también por familiares y amigos, como “Pituco”. QEPD.

Correo Electrónico

sustaita0102@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...