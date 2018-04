ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*-.- Alejandro coincide con visita de Anaya, a Matamoros.

*.- Pide al PAN que primero cumpla y que luego proponga.

El candidato del PRI al Senado al Mexicano por el estado de Tamaulipas, Alejandro Guevara Cobos; coincidió con la visita del candidato del PAN a presidente de la república, Ricardo Anaya Cortes; a la H. Matamoros.

El candidato Alejandro Guevara Cobos, realizo este martes 3 de Abril de 2018 diversas actividades, acompañado con el candidato a la Diputación Federal, Anto Tovar y sostuvo una Conferencia de Prensa.

Pidió a los candidatos del PAN, que antes de proponer iniciativas de disminución de impuestos federales, analicen y regresen a su normalidad las tasas locales que el gobierno estatal aumentó en su primer año.

Recordó, que en la pasada contienda también prometieron eliminar impuestos y otros cobros, sin embargo al paso de casi dos años se han visto todo lo contrario, porque incluso hay más impuestos.

Dijo a representantes de medios de Comunicación Social, “Nos prometieron, que Tamaulipas no sería nunca más un estado impositivo, y nos generaron un aumento del 2 por ciento del impuesto sobre la nómina.

De nuevo el candidato del PRI al senado mexicano, expresó

Que cumplan su palabra y que lo vuelvan a disminuir, nos prometieron también que iban a desaparecer la tenencia y al día de hoy no lo han hecho”.

Con una reducción del IVA se beneficiaría a la gente desde Laredo hasta Matamoros, y que la propuesta la estarían analizando y en su momento apoyando, si dicha reducción trae un beneficio para toda la gente del estado.

Alejandro Guevara Cobos, fue entrevistado con relación al examen antidoping que se hizo y que si sigue, haciendo este llamado a los demás candidatos, dijo que si y que si algunos no quieren, es porque de algo se avergüenzan.

El candidato del PRI al senado mexicano, dijo aprovechar la entrevista, porque en un ratito más viene el señor Anaya a Tamaulipas, al que hace unos meses le envió una carta con relación a sus cargos e ingresos.

Alejandro Guevara Cobos, dijo que hasta el momento no ha tenido respuesta, y que ahora resulta que él tiene 1500 más veces dinero que yo, entonces mi pregunta simplemente es que me explique cómo lo hizo.

Antes de estar en la H. Matamoros, el candidato del PRI al senado, dijo que una de sus principales es meter a la cárcel a los corruptos, y quitarles el dinero que obtuvieron de una manera ilegal, para becas y programas sociales.

Además dijo que con los recursos económicos recuperados, se destinaria parte a mejorar la seguridad de tamaulipecos, para que puedan salir con tranquilidad a las calles y las familias se queden tranquilas esperándolos en casa.

Alejandro Guevara Cobos, dio a conocer en la capital del estado, que otras de las propuestas, incluyen garantizar la presencia de las Fuerzas Armadas en Tamaulipas hasta que el estado cuente con capacidades propias.

Además fortalecer el tejido social, especialmente en jóvenes que habitan en zonas vulnerables, programas de apoyo que atraiga nuevas inversiones así como garantizar mayores recursos para salud, educación y tecnología entre otros.

En la capital del estado, Alejandro Guevara Cobos; dio a conocer que esta semana continuará con sus recorridos por municipios de la frontera norte de la entidad, prueba de ello es que este martes estuvo en la H. Matamoros.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el candidato del PRI al senado mexicano, Alejandro Guevara Cobos; es uno de los pocos por no decir que el único, que puede decir a otros candidatos y partidos las verdades, ya que a decir verdad, es el de mayor experiencia legislativa.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS…. Ayer durante una visita a la presidencia municipal de El Mante, observamos que las actividades se realizan de una manera normal y que además el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, también ejerce su función como tal; sosteniendo reuniones y girando claro instrucciones, para que en su administración municipal, todo se desarrolle como debe de ser…. En otras cuestiones, damos a conocer que los que andan que no los caliente ni el sol, son un buen número de militantes de MORENA ya que la candidata a presidente municipal, es nada menos que una malagradecida priista, PATRICIA CHÍO DE LA GARZA; que en la presente administración pública municipal que encabeza el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, es regidora por el PRI, instituto político al cual renunció para incorporarse a actividades del Partido Encuentro Social, que en el estado es liderado por su padrino político RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL, del que se asegura que la propuso para la función que tiene en el cabildo mantense….. Por lo anterior y por su gran importancia política, enseguida damos a conocer la entrevista que el Comunicador Social, MAURO MORENO CAMPOS; realizó al dirigente municipal de MORENA, JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ….. Durante La entrevista: Dijo, mira si precisamente el día de ayer, salió publicado en la página oficial de MORENA, quién es la candidata de nuestro partido, una señorita de nombre PATRICIA CHÍO DE LA GARZA, esta persona en la actualidad es regidora del PRI, y aparece en la lista como la candidata de MORENA para la presidencia municipal de El Mante, yo quiero decirte con mucha pena, por nuestra militancia ya nos impusieron el candidato a la Diputación (HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ) y ahorita nos imponen a otra priista más, ha sido un desastre la elección interna de nuestro partido….. JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ, manifestó en la entrevista al periodista, MAURO MORENO CAMPOS; que todo esto ha sido producto de pésimas decisiones del Diputado RENATO MOLINA, que es el que es el enlace que está en Ciudad Victoria, nosotros nos registramos en tiempo y forma, dentro de nuestro partido y nada más nos registramos dos personas, PEDRO CASTILLO y un servidor y ahorita me sorprende que salga una persona en las listas de MORENA, pues de que se trata, que burla es esta…. JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ, dijo que han intentado pisotear nuestra dignidad, nuestros valores, nuestros principios pero debemos de ser claros, el pueblo debe de saber con toda claridad, que nosotros que estamos en MORENA – Mante, no admitimos, no permitimos, la intromisión de priistas y muchos de los casos, desprestigiados dentro de nuestro partido, si arriba hasta muy arriba, lo deciden así o si en Ciudad Victoria, el enlace también lo decide haci, serán decisiones propias, serán imposiciones de ellos, la militancia no acepta en lo absoluto, ningún priista desprestigiado para que nos representen en las candidaturas, si ellos lo decidieron haci, bueno el pueblo tiene que saber quién decidió y quién tomo esas decisiones, y yo creo que me corresponde informarle al pueblo, que nos traicionaron, que nos impusieron candidatos priistas, yo de todo corazón, ofrezco una disculpa al pueblo por tener una representación que tenemos, nosotros nos deslindamos desde un principio y ahorita nos vuelven a dar una segunda estocada pero aquí estamos como quiera, dando la cara y de frente, nosotros no tenemos absolutamente nada que esconder….. En la entrevista con el Comunicador Social, MAURO MORENO CAMPOS; el dirigente local de MORENA, JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ, señaló que si buscaban la presidencia municipal, porque buscamos el puesto, porque el pueblo de Mante, sabe perfectamente bien que a lo largo de tantos años, que te puedo decir, 50 o 60 años, desde que se fundó el ingenio, no hemos tenido una gestoría de una empresa más que proporcione empleo a los mantenses, han pasado presidentes municipales por esa cantidad de años, ninguno, ha sido capaz de gestionar una empresa para darle empleo a los mantenses y eso es lo que nos preocupa….. JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ, dirigente local de MORENA; dijo ahorita te digo, recuerdo el momento histórico de cuando llego el Tecnológico a El Mante, el pueblo sabe perfectamente que entre un servidor y BETO GARRIDO, gestionamos y con una desvergüenza otros políticos de poca monta, se están adjudicando algo que no les corresponde, yo les pediría que mostraran un documento donde gestionaron algo, no tienen absolutamente nada, yo tengo el estudio y tengo todo el expediente completo donde nos costó gestionar ese tecnológico para El Mante y afortunadamente aquí esta, una obra que ningún ex – presidente, ni el actual, ni ninguno de todos, ha sido capaz de traer para Mante y lo trajimos simplemente siendo civiles….. En cuando a un vidente que estaba viendo en vivió la transmisión del video a través de las redes sociales y que expresó que que mugrero en MORENA, que si esa es la esperanza de México, JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ; dijo que a esa persona y a todos los que se expresen haci, tienen todo el derecho expresar todo lo que les parezca, pero ya les dije que les pido una disculpa pública pero las decisiones que están tomando no son nuestras, que son decisiones personales del Diputado RENATO MOLINA que ya puso a un priista en la diputación, a otro priista en la presidencia municipal, van a poner a otra priista en Tampico, a otra priista en Ocampo….. Manifestó que no son decisiones nuestras, son decisiones personales del enlace, no nos cumplen ni nos juzguen por eso, nosotros damos la cara, nosotros tenemos un prestigio, bien ganado a lo largo de tanto año de trabajo, donde nos hemos desempeñado no tenemos que esconder, no nos avergonzamos de nada porque no hemos hecho nada individuo, quisimos porque como todo el pueblo también estamos cansados como ciudadanos de ver las calles llenas de baches, la iluminación a media luz, el servicio de limpia deficiente, que te puedo decir que este bien, no se puede rescatar nada, termino diciendo el ingeniero JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ durante la entrevista con el periodista MAURO MORENO CAMPOS.

