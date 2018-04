ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Dirigente de la ULPCA, gestionara apoyos y S. Públicos.

*.- Sonia Mayorga invito al registro de Mateo, ante el INE.

Este miércoles 4 de Abril de 2018, la que asistió a la reunión ejidal del Ejido Rubén Jaramillo; fue la dirigente de la ULPCA Sonia Mayorga, misma que es ejidataria en la mencionada comunidad rural.

Al hacer uso de la palabra ante sus compañeros ejidatarios de tal lugar, entre ellos un servidor y en donde el presidente del Comisariado Ejidal, es Gregorio Vázquez Muñiz; ofreció realizar algunas gestiones.

Entre las gestiones que ofreció realizar, es el corte de caña de algunas parcelas, en concreto, que están en el lote 1 y 2 del Ejido Rubén Jaramillo, además el cambio de lámparas con el apoyo de presidencia municipal.

Para esto, se citó al titular del área de servicios públicos de la presidencia municipal, Humberto Hernández Delgado; un vecino del ejido 5 de Mayo, también ubicado en la zona cañera del municipio.

En su intervención, la dirigente cañero Sonia Mayorga; dio a conocer a los ejidatarios de Rubén Jaramillo, que el próximo viernes, es el registro ante INE de Mateo Vázquez Ontiveros, candidato del PAN a presidente municipal.

Sonia Mayorga, informó que el registro del candidato del PAN Mateo Vázquez Ontiveros; se llevara a cabo el próximo viernes a las 11 de la mañana, ante se efectuara un “gallo” desde una empresa refresquera, ente el INE.

Sus compañeros ejidatarios de la comunidad rural, Rubén Jaramillo, escucharon su participación y le agradecieron los apoyos ofrecidos, al final de la reunión hubo comentarios diversos ya que no todos son del PAN.

Por su parte, el presidente del Comisariado Ejidal de Rubén Jaramillo, Gregorio Vázquez Muñiz; continuo con trabajos de la reunión para la cual cito y que al final de cuentas fue todo un éxito.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que los apoyos ofrecidos y la invitación realizada por la dirigente cañera Sonia Mayora, son normales e inclusive gestiones en la presidencia municipal.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En más del Partido Acción Nacional, damos a conocer que al registro de MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS candidato a la presidencia municipal ante el INE (Instituto Nacional Electoral) el próximo viernes 6 del presente mes y año, viene el candidato del blanquiazul a Senador de la República por el estado de Tamaulipas y que es ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA….. De acuerdo a la información que se nos hizo llegar, tenemos que ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA; encabezara una reunión a las 14:00 horas en el Salón Mediterráneo, con su comité y la estructura de campaña….. Antes de que se nos pase, damos a conocer que ante el registro que se realizara este viernes de MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS ante las autoridades del INE, existe un nerviosismo entre militantes y simpatizantes, y todo porque deberá de hacerlo con la Planilla completa y que estará integrada por candidatos a síndico y regidor, es ahí donde se esperan protestas, más que de algunos que no serán, porque pueden formar parte del futuro Cabildo, familiares, amigas y amigos de servidores públicos y líderes políticos, se dijo a quién escribe….. Es tanto el nerviosismo político, que hasta el momento de redactar los presentes comentarios, existen militantes y simpatizantes del PAN, que comentan que si no van de titular, renunciaran a la suplencia en la planilla que encabezara MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, ya veremos….. En más cuestiones políticas pero del candidato del PRI (Partido Revolucionario Institucional) al Senado Mexicano, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; damos a conocer que luego de una exitosa gira de proselitismo por el norte del estado, este miércoles y mañana jueves, estará en los municipios del llamado sur del estado, apoyando las actividades de los candidatos de su partido, a Diputado Federal entre ellos GRISELDA CARRILLO del Distrito 7, con residencia en el municipio de Altamira….. Durante este día miércoles, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, candidato del PRI al Senado Mexicano, en entrevista con representantes de diversos medios de Comunicación Social; dijo que continua preguntando si los demás candidatos van a estar dispuestos a debatir, van a estar dispuestos a la 3 de 3, y si van a estar dispuestos al realizarse el antidoping, creo que es un tema muy importante que todos tenemos, tienen que entender que esta campaña no va a ser una campaña de ocurrencias, una campaña de locuras que la gente con mil 500 pesos no puede subsistir un mes, eso sería tanto como darle por debajo de lo que se le da aun reo dentro de la cárcel o por debajo de lo que gana un soldado dentro de un batallón, hay que ser sensatos la gente tiene necesidades más grandes, quiere propuestas muy claras y que les digas de donde puedes sacar las cosas….. Por lo anterior, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; dijo estar invitando tanto un servidor como también YAHLEEL y nuestros compañeros a diputados federales como aquí con mi querida GRIS, que estoy seguro que va a ganar el día primero de julio, es ese el debate que necesitamos que nos digan por qué quieren ser, para qué quieren ser, a donde quieren ir, cuál es el propósito y que podrían hacer desde el senado por la gente de Madero, por la gente de Tampico y por la gente de Altamira….. Sobre el tema, el candidato del PRI al Senado Mexicano ALEJANDRO GUEVARA COBOS; dijo que esto es algo que subimos en el primer minuto iniciando las campañas, hasta ahorita la única respuesta que ha habido de los azules por ejemplo es que no quieren debatir, entonces no saben a qué van a la cámara de diputados, el que quiera ser legislador y no entienda que lo único que se hace al interior de la cámara de diputados como órganos de control para el ejecutivo y el legislativo es debatir, generar ideas y poder hacer que juntos se camine juntos por el beneficio de un país….. ALEJANDRO GUEVARA COBOS, manifestó que si no quieren presentar su 3 de 3 pues a lo mejor porque (INAUDIBLE) a lo mejor sus ingresos con sus egresos no están ecuánimes y algo está mal, tienen más de lo que deben de tener, y si no quieren hacerse el antidoping es porque a lo mejor han sido consumidor de drogas y esa es la causa más fuerte de lo que está pasando hoy a todos los tamaulipecos en el tema de inseguridad, yo los vuelvo a retar y lo vuelvo a decir como lo hemos estado haciendo, ayer se lo volvieron a preguntar delante de su candidato a la presidencia de la república, esperamos pronto YAHLEEL y yo tener sin lugar a dudar respuestas pertinentes a este tema….. El candidato del PRI al Senado Mexicano, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; señaló que ese mensaje va para todos los aspirantes o candidatos a un cargo de elección popular, México y Tamaulipas quieren transparencia y quiere que el que la haga la paga sin lugar a dudas y que es la propuesta más grande que tenemos nosotros….. Con relación a la pregunta: ¿Usted no va a hacerse el antidoping?, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; dijo Yo ya me lo hice y ya está registrado, ya estamos hablando de acciones ya hechas….. En cuanto al tema del debate y que si seguirá insistiendo para que los demás candidatos acepten, y que si sería con todos los candidatos a senador, ALEJANDRO GUEVARA COBOS expresó que claro, debe de ser con todos los candidatos al senado que hoy han sonado bofos en decir que a ellos no les gusta debatir, pues están perdidos, primero hay que explicarles que es la cámara del senado y además qué es la cámara de diputados, cómo se conforman, a qué vas, como se construye una idea a través del debate, del debate se hace una propuesta, la propuesta se aprueba en pleno, no tienen conocimiento….. El candidato del PRI al Senado Mexicano, dijo son (INAUDIBLE) y parte de todo pareciera ser que son chillones zacatones porque no quieren hacerse el antidoping o que lo digan si fueron consumidores, tan fácil como es eso y por qué no se quieren hacer su declaración tres de tres, a lo mejor tienen muchísima lana como ANAYA, a ANAYA le acabamos de mandar una carta hace un mes, ayer todavía lo hice patente en todos los medios de comunicación de Matamoros y no me lo respondió, a qué me refiero, hace un mes le mandé una carta porque cuando yo era dirigente nacional de los jóvenes del PRI el rea secretario general de organización de los jóvenes de acción nacional del PAN y ahora cuando yo he tenido más cargos de elección popular y mejores cargos dentro de la administración pública federal ahora resulta que él tiene mil 500 veces más dinero que yo, y no es por cuanto dinero tenga él o cuánto dinero tenga yo, simplemente que yo tengo un balance de lo que ha ingresado y lo que ha ingresado es mi forma de vida y el desgraciadamente con gastos muchísimo más elevados que los nuestros tiene más dinero, que venga y que reporte cómo lo hizo y que quede muy claro, yo prefiero dormir tranquilo que tener tanto dinero como ANAYA porque es un corrupto….. En la entrevista realizada en el sur del estado, se realizó la siguiente pregunta: ¿Quiénes son chillones? y el candidato del PRI al Senado Mexicano ALEJANDRO GUEVARA COBOS, respondió que todos aquellos que no se quieran hacer los exámenes que moralmente están exigiendo los tamaulipecos, el antidoping, la tres de tres y el debate permanente de las ideas….. Con relación a que en el sentido de que ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA hermano del gobernador consideras tu que el Gobernador meterá las manos en este proceso electoral y de ser así qué mensaje le mandarías al Gobernador, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; dijo pues mira, donde nosotros como institución política nos demos cuenta que el gobernador está metiendo las manos de inmediato habrá una reacción, nosotros somos oposición, una oposición con base social en las colonias que quieren la revancha, una oposición que realmente quiere volver al Tamaulipas que no tenía problemas de inseguridad, de crecimiento, de obras públicas, que quieren volver al Tamaulipas que no puede vivir con ocurrencias como el de pensar que con mil 500 puede vivir una familia al mes, un Tamaulipas que se le daba la despensa no por un tema electorero como ahora lo anunciaron, se les daba para generar una mejor nutrición en la familia, papá, mamá e hijos, un Tamaulipas en el que todos podamos vivir más seguros, hoy que estamos viendo, pues imagínate si a muchos de ellos no los dejan entrar ni a la casa de donde son como son el tema de Reynosa, pues que podremos pensar los demás, simplemente por eso estamos promoviendo nosotros YAHLEEL y un servidor la primera propuesta a todos los políticos ratas que se les meta a la cárcel, que se les quite el dinero y que se venga para apoyos sociales en Tamaulipas, en especial para las mujeres y para los jóvenes, segundo, el tema del referéndum que cada tercio del gobierno del presidente de la república, de los gobernadores y de los presidentes municipales haya un referéndum que tenga que pasar ante la sociedad para ver si han sido buenos gobernantes y si no pues mejor que se vayan porque no queremos que los ciudadanos paguen las causas y tercero que es muy importante como aquí lo estamos viendo todos nosotros, todos los que tengan que tengan que entrar al tema de elección popular tienen que entrar al tema de debate forzosamente….. A pregunta qué propone ALEJANDRO GUEVARA para garantizar la seguridad de las familias, expresó, bueno como ahorita lo vamos a ver viene en el tríptico que estoy repartiendo, la seguridad en Tamaulipas se tiene que ver como en todo mundo de manera integral, aquí no puede ser un ejercicio únicamente en la que el ejército o la policía estatal o algunos otros anden reaccionado en las calles, lo que necesitamos es irnos a este gran registro nacional que se está impulsando a través de PEPE MEADE el que sepamos que hace cada joven que tienen 13 años y que mañana va a necesitar empleo salud, educación, tener hijos y que estos hijos puedan vivir con un buen empleo y con un buen ingreso, a que me refiero con esto a que este registro nacional por colonia más necesitada nos permita que mañana los carteles delincuenciales dejen de tener jóvenes que por no tener ninguna oportunidad….. Al candidato del PRI al Senado Mexicano ALEJANDRO GUEVARA COBOS, se le pregunto que si esa estrategia fue creada por el gobierno anterior al PRI; dijo no hay que equivocarnos, la inseguridad en Tamaulipas nació exactamente con el primer gobierno que se atrevió a sacar al ejército a las calles sin decirles para que iban, estamos hablando desde FOX y del presidente CALDERÓN y este es un problema muy grave, por qué, porque los que lo estamos pagando somos los tamaulipecos, añadió que hoy exactamente lo que los tamaulipecos no queremos es que cuando nuestros hijos salgan a la calle se queden con el Jesús en la boca como aquí en Madero, en Altamira y en Tampico tenía mucho tiempo que no pasaba y hoy en dos años vemos a Altamira hecho pedazos, vemos Victoria completamente hecho pedazos, vemos Reynosa de dónde venimos ahorita al igual que en la frontera hecho pedazo y no es posible que la gente tenga que pagar las mañas facturas que están haciendo los malos gobernantes.

