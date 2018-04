ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Intensifica acciones de supervisión, el alcalde Leal Guerra

*.- En rehabilitación camino al Huastequillo, y en la J. Yurren

El alcalde de Mante, Juan Francisco Leal Guerra; intensifico acciones de supervisión de obras, que dejan gran beneficio para los habitantes de diversos sectores de la comunidad, de acuerdo a la información obtenida.

De una manera extraoficial, conocimos que el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; supervisó los trabajos que se realizan en el camino vecinal rumbo al ejido El Huastequillo y que consta de 1500 metros aproximadamente.

La rehabilitación del camino vecinal rumbo al Huastequillo, beneficiara directamente a habitantes de las colonias como la Burocrática 5, Paraíso, Carolina Yucatán así como Unidad de Progreso.

También los trabajos de rehabilitación que lleva a cabo la administración pública municipal que preside Juan Francisco Leal Guerra, beneficiara a habitantes de ejidos aledaños; Santa Clara, La Esperanza y Huastequillo, entre otros.

Durante la actividad, al alcalde Juan Francisco Leal Guerra; lo acompaño del Director de Servicios Públicos, Humberto Hernández Delgado, mientras que de la Dirección de Obras Públicas, su titular Jesús Martínez Baltazar.

El alcalde Juan Francisco Leal Guerra, también efectuó una supervisión, en la construcción de cancha de futbol rápido con pasto sintético, mismo que está ubicado en el módulo habitacional “Jesús Yurren”.

La obra en mención, tendrá un costo de los 2 millones de pesos y que una vez terminada beneficiara a más de 800 personas de este lugar, así como habitantes de colonias circunvecinas al módulo habitacional “Jesús Yurren”.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que los trabajos de supervisión de obras que realiza el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; es parte de la continuidad a la función pública que tiene a su cargo.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS…. . Aunque ya sea como luego dicen, al cuarto para las doce; el ex – alcalde la H. Matamoros, Diputado Federal y candidato perdedor de la elección a gobernador del estado, el apoyo pasado y que es BALTAZAR HINOJOSA OCHOA; recibió el nombramiento del gobierno federal representado por el Presidente de México, ENRIQUE PEÑA NIETO; como el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, también conocida como SAGARPA….. El nombramiento otorgado al ahora ex – candidato a gobernador del estado, BALTAZAR HINOJOSA OCHOA; más que un premio de consolación, parece un premio de sacrificio, ante constantes demandas de pago por parte de los agricultores y esto no solamente de esta entidad federativa, sino que también de otras partes del país….. Por favor pero por favor no lo transmita pero del vecino municipio de González, llego información en el sentido, que el ahora ex – alcalde surgido de las PRI, JUAN RAFAEL OSORIO GARZA; tiene grandes posibilidades tiene grandes posibilidades de ganar la elección del primero de Julio del 2018, a presidente municipal, bajo las siglas de MORENA….. De entrada, JUAN RAFAEL OSORIO GARZA; el cual tiene un buen capital político, contaría con el apoyo de buen número de sus ex – compañeros priistas, que buscan sacar de la presidencia municipal al PAN y a su candidato que busca la reelección, GUILLERMO VERLAGE BERRY….. En caso de darse las cuestiones políticas como se esperan, el candidato a presidente municipal en González de MORENA, JUAN RAFAEL OSORIO GARZA; como luego dicen mataría dos pájaros de una sola pedrada, pues además de sacar al PAN y a su alcalde que busca la reelección, GUILLERMO VERLAGE BERRY; también dejaría en el camino, a quién fue impuesta como candidata del PRI a dicho cargo de elección popular, MARÍA GRISELDA ORDAZ ESQUEDA….. El pasado miércoles que estuvimos en las oficinas del PRI en El Mante que preside GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ, conocimos que el Comité Directivo Municipal, se encuentra trabajando en lo que será las brigadas de impacto de los candidatos del PRI a presidente de la república, JOSÉ ANTONIO MEADE así como de ALEJANDRO GUEVARA COBOS y de YAHLEEL ABDALA CARMONA candidatos al Senado Mexicano, y por supuesto que en su momento, a favor de JULIO PORTALES MARTÍNEZ; candidato del tricolor a presidente municipal….. Enseguida, damos a conocer las actividades que el candidato del PRI al senado mexicano, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; realizó en el municipio de Altamira, en donde realizó un recorrido saludando a locatarios comerciantes del centro de esta localidad, acompañado por la Candidata del PRI a la Diputación Federal por el Distrito 07, GRISELDA CARRILLO, con quien también acudió como invitado a una reunión de trabajo de la CANACO Altamira….. Por la tarde, ALEJANDRO GUEVARA COBOS candidato del PRI al senado mexicano, esto ya para cerrar agenda, saludó mano a mano a los habitantes del Fraccionamiento Jardines del Champayan, a quienes expuso sus propuestas y explicó el trabajo y funciones de la Cámara de Senadores….. A su paso por Altamira, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; durante entrevista dijo respaldar la propuesta 7 de 7 del candidato JOSÉ ANTONIO MEADE, y también habla de la nueva sangre del PRI y reprueba la militarización que el Gobierno de Estados Unidos pretende establecer en la frontera de México, y para este viernes contempla estar en el quinto distrito electoral, en donde visitará los municipios de Padilla, de Güemes y Victoria, en donde continuara con actividades de promoción del voto….. Como parte de su mensaje a los habitantes de Altamira, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; dijo que una de sus propuestas es la de generar las condiciones para que los jóvenes no tengan como única opción, el tener que irse a la delincuencia, sino que tengan la oportunidad de un buen empleo y puedan ser más productivos y aseguro que las propuestas de los candidatos del tricolor son muy claras, específicamente las que tienen que ver con el combate a la corrupción y el rescate del tejido social….. El candidato del PRI al senado mexicano, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; dijo que “El problema más fuerte que tenemos, el cómo vamos a combatir la reestructuración del tejido social para que los jóvenes no tengan la única actividad que hacer, el ser delincuentes, sino que puedan tener el derecho a un nuevo empleo, para que puedan ser productivos, tener identidad y servir a Tamaulipas”….. En este sentido, aseguró que tanto él, como PEPE MEADE, YAHLEEL ABDALA su compañera de fórmula y demás candidatos de su partido, son una nueva generación de políticos que siempre han combatido a la corrupción, y en ese sentido, mencionó que otra de sus propuestas es el enviar a la cárcel a todo funcionario corrupto y quitarles los para programas sociales a favor de las mujeres y los jóvenes….. ALEJANDRO GUEVARA COBOS durante su participación, destacó que entre las demandas que más recibe de la gente que saluda todos los días en sus recorridos, es sin duda mayor seguridad, combate a la impunidad y generar empleo para los jóvenes, agregó que “Por eso seguiremos con nuestros recorridos para convencer al electorado tamaulipeco de que somos los mejores, de que tenemos la mejor propuesta, de que tenemos el mejor propósito, de que somos hombres transparentes, congruentes y con la idea muy clara de lo que pretendemos hacer para cada uno de los 43 municipios de Tamaulipas y por eso vamos a ganar el primero de julio” ….. Enseguida, damos a conocer parte de la entrevista que representantes de diversos medios de Comunicación Social, realizaron a ALEJANDRO GUEVARA COBOS, entre esta que ¿Cómo ve a sus adversarios?, a lo que dijo que pues la verdad cómo los veo, pues muy tristes, hoy por ejemplo tengo cinco días retándolos a que presenten su tres de tres, ahora que tienen que presentar su siete de siete pues seguramente se van a desmayar del miedo verdad, por qué, porque, además tenemos que ser congruentes, demostrar a la ciudadanía tamaulipeca que somos hombres y mujeres honestos y por eso queremos llegar hoy a los cargos de representación popular….. A través de las redes sociales, nos enteramos que otro mal agradecido priista, el ex – alcalde del vecino municipio de Xicoténcatl, JOSE ANDRÉS PICASO SÁNCHEZ; estuvo en esta Ciudad, para realizar una gira de proselitismo como candidato del PVEM (Partido Verde Ecologista de México) a Diputado Federal por el Sexto Distrito Electoral….. Por cierto que al término de su dizque gira de proselitismo, el priista malagradecido, JOSÉ ANDRÉS PICASO SÁNCHEZ; sostuvo un encuentro con representantes de diversos medios de Comunicación Social y en donde, con bastante pero bastante cinismo y en el que solo falto que lanzara una carcajada, dijo que dejamos al PRI por diversas circunstancias ya que en innumerables ocasiones levanto la mano, levanto la voz para encabezar proyectos políticos del PRI, y al no encajar y no ser tomado en cuenta, por no tener un perfil competitivo para el PRI, considere que es tiempo de cerrar un capitulo en mi vida, y hoy me sumo al proyecto del verde, gracias a la invitación de GERARDO GARCÍA GONZÁLEZ, desde luego que también otro que como los ratones abandono el barco al observar que se hundía….. De acuerdo a la información difundida a través de las redes sociales, todo parece indicar, que el doctor JOSÉ ANDRÉS PICASO SÁNCHEZ, ya perdió la noción del tiempo y esto al grado de no recordar que fue precisamente por el PRI y las componendas del entonces gobierno priista con el PAN, como logro ser el candidato a la alcaldía de Xicoténcatl, y gano, la historia de esto, esperamos contársela después.

