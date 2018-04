ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Julio Portales y Harold Meade, se registran ante el CME.

*.- El 1 por el PRI, y el 2 por Nueva Alianza, para presidente.

La mañana de este viernes 6 de abril del 2018, se registró ante los representantes del Consejo Municipal Electoral que preside Brisa Vargas; el candidato del PAN a la presidencia municipal de El Mante, Mateo Vázquez Ontiveros.

El registro del candidato del PAN a la presidencia municipal Mateo Vázquez Ontiveros, se caracterizó por la asistencia de una gran cantidad de militantes y simpatizantes de dicho instituto político, como uno que otro priista.

Por cierto que durante la visita que realizamos este viernes a oficinas del Comité Municipal Electoral, conocimos que el próximo martes 10, será el registro del candidato del PRI a presidente municipal, Julio Portales Martínez.

El registro de Julio Portales Martínez, que es el abanderado del tricolor a presidente municipal, se llevara a cabo a las 18:00 horas y se espera asistan militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional.

El mismo martes 10 de abril del 2018, será registrado como candidato del Partido Nueva Alianza a presidente municipal, el joven Comunicador Social y que es Harold Meade Núñez, muy conocido entre la ciudadanía.

Durante una visita que realizamos a las oficinas del Consejo Municipal Electoral, que preside Brisa Vargas; conocimos que el próximo martes 10, será el registro de los candidatos a presidente municipal por el PRI y Nueva Alianza.

En cuanto al registro del candidato del PRI, y que agregamos es Julio Portales Martínez, será a las 18: 00 horas; mientras que el candidato de Partido Nueva Alianza, Harold Meade; se llevara a cabo a las 19:00 horas.

En cuanto al registro de los demás candidatos, será de una manera supletoria en Ciudad Victoria, dijo la presidenta del Comité Municipal Electoral de base en esta Ciudad, Brisa Vargas.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que mientras tanto, los candidatos tanto Julio Portales Martínez y Harold Meade Núñez, se están preparando en actividades inherentes a su registro.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. A unos días de haber iniciado su campaña política electoral a Diputado Federal por el Sexto Distrito Electoral en representación del Partido Revolucionario Institucional, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; recibió un duro golpe anímico, porque varios de quienes eran considerados como sus amigos, y que gracias a esto por espacio de un buen número de años, vivieron de dinero de gobiernos emanados del PRI, ahora son parte del equipo de campaña de su adversario político, como es nada menos que VICENTE VERASTEGUI OSTOS; del Partido Acción Nacional….. Aunque duele, se dijo a un servidor; que el ex – dirigente del PRI, ex – presidente municipal y ex – diputado local por tal instituto político, FLORENTINO AARÓN SÁENZ tiene las suficientes agallas para superar esto, como otras cuestiones más, así como también para seguir adelante en busca del voto popular y poder ganar la elección a Diputado Federal, el primero de Julio del 2018….. En cuestiones del registro de MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS ante integrantes del Consejo Municipal Electoral que preside BRISA VARGAS, damos a conocer que asistió el candidato a senador de la república por parte del PAN, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA; hermano del gobernador del estado, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; que hace pocos días estuvo en esta Ciudad….. Nos llamó la atención que la que asistió al registro de MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS como candidato del PAN a la presidencia municipal, es la Jefa de Desarrollo Regional de Educación de base en El Mante, ELSA MARÍA CISNEROS MARTÍNEZ; quien en la gráfica que se dio a conocer en las redes sociales, aparece como diciendo “Y yo que hago aquí”, es política no hay que olvidar….. Por favor no lo transmitan pero quienes conocieron de primera mando quienes van como candidatos a síndico y regidor en la planilla de MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS a la presidencia municipal, informaron a un servidor, que en realidad existe una inconformidad porque van algunos que ni conocen, así como otros que andaban en el PRI y otros que son panistas pero que nunca trabajan por el PAN, pero que llegaron por influyentes….. Antes de seguir adelante aprovechamos el espacio para agradecer públicamente al buen amigo de un servidor por varios años, varios años, JOSÉ LUIS CAMPOS SALAZAR dirigente local del Partido del Trabajo, el haber acudido a nuestro domicilio particular a preguntar nuestro estado de salud, afortunadamente todo bien, gracias a Dios ….. La mañana de este viernes, del que conocimos que anduvo dando lástima como candidato a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral en representación del PVEM, es el ahora ex alcalde de Xicoténcatl por el PRI, JOSÉ ANDRÉS PICASSO SÁNCHEZ; cómo la ve usted, estimado lector….. Por su parte el candidato del PRI a senador de la república, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; luego de visitar el transcurso de la semana que termina, municipios del ahora ex – sólido sur, este viernes anduvo en actividad de proselitismo en los municipios de Padilla, Güemes y Victoria….. A continuación damos a conocer parte de la entrevista que fue realizada al candidato del PRI a senador ALEJANDRO GUEVARA COBOS, en el municipio de Altamira, el pasado jueves 5 de abril del 2018….. En cuanto a sus propuestas, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; expresó que la corrupción es un tema básico y que hoy la sociedad y en especial los jóvenes, están cansados del estigma que tiene el PRI de que somos muy corruptos hay que dejarlo muy claro, tanto GRISELDA, y como un servidor, YAHLEEL, PEPE MEADE y toda nuestra generación, somos una nueva generación de políticos que combatimos y estamos contra la corrupción y pedimos que se castigue la impunidad….. La pregunta obligada, durante la entrevista de ALEJANDRO GUEVARA COBOS y los representantes de medios de Comunicación Social, fue el nombramiento del gobierno federal a favor de BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, como titular de la SAGARPA, a lo que dijo que creía que fue seleccionado por un curriculum de muchos años….. Otras de las preguntas sobre el nombramiento a favor de BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, fue en el sentido de tener tinte político del gobierno federal está próximo a terminar; a lo que el candidato del PRI a Senador de la república, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; expresó que no creía porque BALTAZAR es un hombre que conoce perfectamente el campo….. Sobre de cómo está el campo tamaulipeco, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, menciono que esto depende de la zona, y expresó al reportero, acuérdate que el campo tamaulipeco es muy diverso en Tamaulipas, en la zona de la costa de Matamoros y de Río Bravo es uno de los productos que se siembra y tenemos de las mejores cosechas de maíz blanco y de sorgo en todos los años, si me hablas por ejemplo en el tema de la ganadería del municipio de Aldama pues que te puedo decir la exportación de Becerro sigue cada vez más fuerte, si me puedes decir de oleaginosas en Altamira concertada con la parte de González y con la parte del Mante pues realmente aquí no hay tantos ciclos en los que se tenga deudas y las últimas cosechar no ha habido deudas….. En información del Congreso del Estado, manifestamos que en el marco de las actividades legislativas del pasado jueves 5 de abril, se dictaminó procedente una Iniciativa que busca eliminar la violencia político-electoral contra las mujeres, y al reanudar la reunión de trabajo, los Diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, entrevistó a los primeros ocho candidatos a la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), quienes coincidieron en la importancia de impulsar un mayor protección y promoción de los derechos humanos….. Sobre el mismo tema, los ciudadanos OLIVIA LEMUS, JOSÉ MIGUEL CABRALES LUCIO, como ARTURO JAVIER LÓPEZ CÓRDOVA, ALMA DELIA GÁMEZ HUERTA, JOSÉ DE JESÚS GUZMÁN MORALES, MARÍA TAIDE GARZA GUERRA, como JERÓNIMO GARCÍA y OCTAVIO CÉSAR GONZÁLEZ LEDEZMA, durante la entrevista, reiteraron su compromiso de atender de manera responsable la encomienda, en su caso, que les sea conferida….. En sus respuestas y consideraciones, cada uno de los entrevistados, destacó su trayectoria profesional, experiencia en la materia y abundaron en las acciones que pretenden impulsar al frente de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad….. Cabe mencionar que dentro de sus comentarios, precisaron que falta cultura en cuanto a derechos humanos, difusión de los mismos, tal vez, una restructuración de la CODHET y promover mecanismos de acercamiento con la sociedad y coordinación entre sectores públicos y privados que competan….. En el marco de los trabajos legislativos de este jueves, los integrantes de la Comisión de Gobernación, votaron a favor la iniciativa por la que se exhorta al Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas y a la Fiscalía para Asuntos Electorales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a vigilar durante el Proceso Electoral local 2017 – 2018 y actos posteriores, la actuación de los distintos participantes en el proceso, a conducirse con absoluto respeto a los derechos humanos y político-electorales de la mujer.

