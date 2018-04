ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Brigada de impacto de AGC, causo impacto en población. *.- Debate clave para legislar, voto por la paz y tranquilidad.

El candidato del PRI al Senado Mexicano, Alejandro Guevara Cobos; al final de la Brigada de Impacto, que causó impacto entre la población el pasado sábado en esta Ciudad, expresó que el debate es clave para legislar.

Durante esta actividad, Alejandro Guevara Cobos; recibió gran cantidad de muestras de apoyo para su persona por parte automovilistas, como para su compañera de fórmula, Yaheel Abdala Carmona.

Acompañado de del candidato del PRI a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, Tino Sáenz, en la esquina del bulevar “Luis Echeverría Álvarez” y calle Guerrero, entregó trípticos a automovilistas y ciudadanía.

Los trípticos entregados contienen las propuestas entre las que destacan mayor seguridad, combate a la corrupción, recuperar el tejido social, mayores oportunidades para los jóvenes entre otras.

El candidato del PRI al Senado Mexicano, inicio desde muy temprana hora en su Ciudad Natal actividades, entre ellas la visita a los locatarios del Mercado Municipal, los saludo y hablo de cara y escucho sus demandas.

En la entrevista, Alejandro Guevara Cobos, menciono que el primero de julio la gente va a votar por el PRI porque y que va a ser un voto por la paz y la tranquilidad, y comento la tristeza el retrato seguridad, tan grande como el 2009.

En este sentido, dijo que han aumentado el cometimiento de los delitos del fuero común o sea, el asalto a transeúntes, en mercados, las violaciones a mujeres y delitos del fuero federal.

Alejandro Guevara Cobos, expresó que con el voto por la paz y tranquilidad, van a ganar Pepe Meade, Yaheel y un servidor, como con los candidatos a Diputado Federal del PRI y los 43 alcaldes, síndicos y regidores.

El candidato del PRI fue más allá en la entrevista sostenida y al señalar, que él no tiene la culpa que no quieran debatir, porque todos los de enfrente de todos los partidos, son una bola de ignorantes, que tristeza.

En la entrevista, se refirió al fuerte mensaje del Presidente del Enrique Peña Nieto; al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y destaco la suma de todos los candidatos a la presidencia de la república y sectores de la sociedad.

Como parte de sus actividades de proselitismo realizadas en esta Ciudad, Alejandro Guevara Cobos; encabezo un Bingo en la colonia Nacional muy concurrido y pregunto, que si están mejor antes o ahora, la respuesta antes.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que Alejandro Guevara Cobos, no solo es el candidato del PRI al Senado Mexicano, sino que el mejor ya que cuenta con la experiencia legislativa y política.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Por considerarlo de interés general, enseguida damos a conocer integra cargos y nombres de la planilla a presidente municipal que encabeza el candidato del Partido Acción Nacional, MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS; en cuanto a candidaturas a síndico y regidores, y en la que Suplente a la presidencia Municipal, se lleva al actual regidor en el cabildo que encabeza JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, MARTÍN DIAZ MEDINA, al que le enviamos desde este espacio, un afectuoso saludo….. Primer Síndico, TORRES MADRIGAL ELBA MARIAN; Suplente, COVARRUBIAS ÁVILA RUBI ARIANA; como Segundo Síndico, MARTÍNEZ CHABRAND LUIS ALONSO; Suplente, MARTÍNEZ CHABRAND OSCAR JAVIER; como Primer Regidor propietario, PALACIO JUÁREZ SHEILA FRIDA, su Suplente, HERNANDEZ MEDINA KARLA MARISELA; el Segundo Regidor Propietario, es LEAL LARA FRANCISCO, hijo del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; SILVA ZÚÑIGA SERGIO; Tercer Regidor Propietario, MARTÍNEZ NAVA PAULA ELENA; Suplente, ORTIZ CISNEROS MARIA FERNANDA; Cuarto Regidor Propietario, MORALES BETANCOURT MANUEL; ex – dirigente campesino y ex – regidor por el PRI, como Suplente, a DE LA FUENTE AGUIRRE, MILTÓN CARLOS; Quinto Regidor Propietario, a AYALA JAUGREGUI BELLA LETICIA y que por cierto en base a la información que se nos hizo llegar, es esposa de JULIO SÁNCHEZ del Programa de Bienestar Social del Estado; Suplente, RODRÍGUEZ REQUENA ARACELI; el Sexto Regidor Propietario, es IZAGUIRRE MÚÑZ JUAN LUIS; Suplente, SÁNCHEZ ÁLVAREZ RUBÍN; Séptimo Regidor Propietario, RUIZ VARGAS ANTONIA; esposa de ENRIQUE MURILLO RODRÓGUEZ ex – regidor y el actual, Director del Centro Regional de Protección Civil; como Suplente, MURILLO RUÍZ NADIA KARMIN; para Octavo Regidor Propietario, es RODRÍGUEZ REQUENA JOSÉ ANTONIO; Suplente, GODÍNEZ CASTRO HUGO; Noveno Regidor Propietario, va ENRÍQUEZ PÉREZ NANCY; hermana del titular del ITAVU en El Mante, RODRÍGO ENRÍQUEZ PÉREZ; Suplente, BRICEÑO MARTÍNEZ ANA KAREN; Décimo Regidor Propietario, HERNÁNDEZ NÁJERA EVORO; el Suplente, MARTÍNEZ HUERTA ARTURO EMANUEL; la candidata a Onceavo Regidor Propietario, GÁMEZ VERASTEGUI RUTH GRACIELA; Suplente, GARCÍA GÓMEZ CCEALY ELIZABETH; Doceavo Regidor Propietario, AMBRIZ MORENO VICENTE; Suplente, VÉLEZ MAYORGA RICARDO….. En cuestiones del Congreso del Estado, damos a conocer que El Pleno Legislativo, suprimió una fracción a la Constitución Política del Estado, pues atenta contra la dignidad de las personas y exhortó para que se promuevan, respeten y protejan los derechos político-electorales de las mujeres, además, recibieron propuestas en materia de derechos humanos y educación, que entre otros asuntos, se turnaron a Comisiones para su estudio y dictamen…… Por cierto que durante la sesión del pasado viernes, se declaró solemne un espacio de la misma, para tomar protesta de Ley como Diputado de la Sexagésima Tercera Legislatura, a MARIO GUERRERO CHAN, a quien exhortaron a desempeñar leal y patrióticamente el cargo conferido, mirando en todo, por el bien y prosperidad del pueblo tamaulipeco….. En el marco de la sesión ordinaria, los Diputados de las diferentes fuerzas políticas, aprobaron el dictamen por el que se deroga la fracción quinta del Artículo noveno de la Constitución Política del Estado, misma que establecía que los derechos humanos de ciudadanos tamaulipecos se suspenden ser vago, ebrio consuetudinario o tahúr de profesión y también en la citada fracción se suprimió por establecer supuestos que por su naturaleza no constituyen un motivo de suspensión de derechos ciudadanos, sino que atenta contra la dignidad de las personas que por sus condiciones se ubicaran en los supuestos que establece la misma….. En otro tema del Orden del Día, el Pleno exhortó al Instituto Electoral del Estado y a la Fiscalía para Asuntos Electorales de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, a vigilar durante el Proceso Electoral local 2017-2018 y actos posteriores, la actuación de los distintos participantes en el proceso, a conducirse con absoluto respeto a los derechos humanos y político – electorales de la mujer….. También a integrar expedientes que contengan las causas, características y consecuencias de la violencia política-electoral, así como la evaluación de las medidas de prevención, atención, sanción y erradicación de ese fenómeno, así como a coordinarse con el Instituto de la Mujer Tamaulipeca, para este fin, entre otras acciones para que la población conozca y respete este derecho….. Cabe mencionar que durante el desarrollo de las actividades parlamentarias, Diputados de las diferentes fuerzas políticas, presentaron propuestas para fortalecer los derechos humanos en el Código Municipal, así como en las Leyes de Imprenta y la Estatal de Planeación, a fin de avanzar gradual y constantemente en este tema….. Además del mismo modo, plantearon exhortar a la Secretaría de Educación de la entidad, a las Instituciones de Educación Media Superior y Superior de los sectores público y privado en Tamaulipas, a que realicen los estudios académicos, técnicos y financieros necesarios, para considerar la pertinencia de incluir en su currícula, la enseñanza de emprendimiento….. En el apartado de correspondencia y entre los oficios, se recibió el enviado por el Ayuntamiento de Xicoténcatl, la terna para la designación de Presidente Municipal Interino de ese Municipio, turnado a la Comisión de Gobernación para los efectos procedentes, agregamos, que con motivo que el actual, VICENTE VERASTEGUI OSTOS es candidato del PAN a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, con cabecera en El Mante….. En los trabajos legislativos del pasado viernes, se eligió en junta previa, a las Diputadas BRENDA GEORGINA CÁRDENAS THOMAE y ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS, como Presidenta y Suplente, respectivamente de la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos del mes de abril, estando como secretarios en el presente periodo ordinario los legisladores MARÍA DE JESÚS GURROLA ARELLANO y CARLOS GUILLERMO MORRIS TORRE, mientras que la Mesa Directiva, citó a sesión para el día miércoles 11 de abril, a partir de las 11:00 horas….. En información de última hora, damos a conocer que en el vecino municipio de González, el PRI va de mal en peor, pues conocimos que la candidata a presidenta municipal, MARÍA GRISELDA ORDAZ ESQUEDA; amenaza con renunciar ya que el dirigente estatal del PRI, SERGIO GUAJARDO y el “diablillo” de la política en tal lugar, RAÚL GARCÍA VALLEJO; no le quieren dejar ninguna candidatura a regidor.

