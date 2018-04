ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- El Lic. Víctor Espino, dijo renuncie a cargos no al PRI.

*.- Elección está muy compleja, destaca mensaje de EPÑ.

El pasado fin de semana tuvimos la oportunidad de dialogar con el conocido abogado mantense, Víctor Hugo Espino Ávila; con relación a la renuncia presentada a varios cargos dentro del Comité Directivo Municipal del PRI.

De entrada, el abogado Víctor Hugo Espino Ávila; dijo a un servidor: “Que no se malinterprete, renuncie a cargos que ostentaba por cuestiones personales, más no a mi militancia yo sigo siendo del PRI”.

Enseguida, manifestó: “Fíjate que hice una reflexión en la que llegue a la conclusión, que los cargos que ostentaba en el PRI, requieren de mayor tiempo y para no quedar mal con el partido, ni con la militancia, renuncie a ellos”.

Con relación a la carta en la cual presento su renuncia y se difundió a través de las redes sociales, dijo “Mira Juanito, más que polémica, creo que causo sorpresa pero hay que ser congruentes, en el decir y el hacer”.

El Abogado Víctor Hugo Espino Ávila, expresó: “Nosotros siempre hemos tratado de ser muy claros, la renuncia a los cargos fue por motivos personales, estamos reincorporados a nuestras actividades y a la sociedad civil”.

En cuanto los candidatos de su partido a presidente de la república, senador, diputado federal y presidente municipal dijo que la situación está muy compleja con relación a la elección del primero de Julio del 2018.

El Lic. Víctor Hugo Espino Ávila, expresó que en lo personal; ve que se avecina una campaña muy activa y participativa, una elección muy cerrada, de ahí que quién presente mejores propuestas al electorado, ganara la elección.

En otro tema, dijo que son tiempos de trabajar todos unidos y de la mano porque se viven también tiempos complejos con el vecino país Estados Unidos y su presidente Donald Trump.

La unidad es algo muy importante, de ahí la importancia del mensaje del Presidente de todos los mexicanos, Enrique Peña Nieto así como de los candidatos a la presidencia de la república, por la dignidad de los mexicanos.

Al final del dialogo sostenido con un servidor y la insistencia de la renuncia presentada a los cargos que ostentaba en el PRI, el abogado Héctor Espino Ávila; expresó que es parte de un ciclo de vida, se cierra uno y se abre otro.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que la renuncia presentada por el conocido abogado Víctor Hugo Espino Ávila, es algo que no se espera; de ahí que tiene en realidad razón, cuando señala que fue una sorpresa.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. A menos de 24 horas del registro de JULIO PORTALES MARTÍNEZ como candidato del PRI a presidente municipal de El Mante ante integrantes del Consejo Municipal Electoral, se dijo a un servidor que la rebatinga por las candidaturas a síndico y regidor, estaban a la orden del día y que en el Comité Directivo Estatal del PRI, se caían unos y subían otros pero aquí daremos algunos de los nombres que se dejan escuchar en las últimas horas….. El constructor, ARTURO CORTEZ GÓMEZ; cuñado del ex – presidente municipal, PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN; CLEMENTE VÁZQUEZ ORTIZ, que es Asesor del candidato a presidente municipal, JULIO PORTALES MARTÍNEZ así como ALMA EDITH MARTÍNEZ MONTELONGO, también MIGUEL HERNÁNDEZ de la Red de Jóvenes por México del PRI, CHRISTIAN ALEJANDRO MEDINA VILLASANA, ARCADIO NAVA RODRÍGUEZ actual presidente del Comité Municipal Agrario, GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ dirigente local del PRI, RUBÉN MOYA que pronto será ubicado en la CNOP local en lugar del ex – regidor del PRI, EDUARDO LÓPEZ GONZÁLEZ que se fue con su hermano que es candidato a la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral por MORENA y que ya fue Diputado Local y alcalde por el PRI, HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ; esperamos un rato más porque quedaron de hacernos llegar la planilla completa, salvo cuestiones de última hora….. Tal y como lo diera a conocer el pasado fin de semana durante sus actividades de proselitismo en esta Ciudad, el candidato del PRI al Senado Mexicano y que es ALEJANDRO GUEVARA COBOS, visito el pasado domingo los municipios de Tula, Palmillas, Jaumave en donde dijo que “Las elecciones se ganan con trabajo” y manifestó que ya probamos que la alternancia no funcionó y se comprometió a impulsar el desarrollo de esta región del Altiplano….. En este contexto pidió a los habitantes de esta zona su voto de confianza y aseguró que él y YALHEEL ABDALA CARMONA desde el Senado, y TINO SÁENZ COBOS desde la Cámara de Diputados y de la mano de JOSÉ ANTONIO MEADE en la Presidencia, pugnarán por que se cumplan los compromisos de campaña, “para que realmente a México le vaya mejor” ….. Durante esta gira, GUEVARA COBOS, destacó que está siendo testigo de la unidad que caracteriza al PRI que los está llevando a recuperar la confianza de la gente y agregó “Por lo que el primero de julio, en que se llevarán a cabo las elecciones, cada voto por el PRI va a ser un voto por la paz y la tranquilidad, un voto por el empleo, un voto por la seguridad, un voto para que la gente de Tamaulipas, siga creciendo”….. El candidato priista al Senado de la República, afirmó que ya probaron que la alternancia no dio los resultados que esperaban, por lo que pidió a los presentes que elijan a personas preparadas que sepan qué hacer con el presupuesto que se aprueba en el Congreso de la Unión para beneficio de los tamaulipecos y menciono, “Porque acuérdense que lo que está en juego hoy, es que nuestros municipios sigan creciendo”…… Al final de sus actividades de proselitismo en la que estuvo acompañado por los candidatos a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, FLORENTINO AARON SÁENZ COBOS y por los candidatos de Tula, Palmillas y Jaumave; decretó el triunfo de los priistas y reiteró que las elecciones se ganan con votos y haciendo un buen trabajo junto con los jóvenes, hombres y mujeres de Tamaulipas….. En más información del candidato del PRI al Senado de la República, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; damos a conocer que al continuar con la segunda semana de su campaña, este día en el municipio de Reynosa donde recibió muestras de apoyo, pero también la gente le habló sobre los graves problemas que enfrentan como el de la inseguridad, en su estancia en el Mercado Guadalupano y Fidel Velázquez, acompañado del candidato suplente al Senado Mexicano, GUILLERMO ACEBO….. En dicho lugar, DELIA MARTÍNEZ que es una de las tantas tamaulipecas afectada por la inseguridad y que ve en ALEJANDRO GUEVARA COBOS a un candidato que se levante en Tamaulipas para quitar lo que está dañando al estado: la inseguridad. “queremos una persona como lo fue el REY DAVID, que él se levantaba y cuidaba a su pueblo”, además queremos como Reynosa era antes, no como lo es ahora. Queremos votar por una persona que levante el nombre de Tamaulipas en alto….. En la entrevista con representantes de diversos medios de Comunicación Social, el candidato del PRI al Senado Mexicano ALEJANDRO GUEVARA COBOS; expresó que la Inseguridad es un problema que afecta notablemente aquí en Reynosa y Tamaulipas y propuso el referéndum para que aquellos que están en puesto de elección popular y que no están a las expectativas que abandone el cargo, además que se le quite dinero a corruptos que están en la cárcel y se utilicen en programas sociales, Tamaulipas es un Estado impositivo y expresó que el gobierno de Tamaulipas aumentó en un 50 por ciento los impuestos los cuales dijeron serían para programas sociales y combate a la inseguridad y no han cumplido, por la tarde estuvo acompañado al Dr. SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN en la formalización de su registro ante el IETAM como candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Reynosa, y para este martes 10 de Abril, el candidato del PRI al Senado Mexicano ALEJANDRO GUEVARA COBOS, continua con sus recorridos por la frontera, esta vez en el municipio de Rio Bravo, en donde planea encabezar visitas domiciliarias para saludar frente a frente a los ciudadanos en busca de su confianza….. Con relación a las actividades de proselitismo de ALEJANDRO GUEVARA COBOS, se espera que la tarde de este martes 10 de Abril, asista al registro del candidato del PRI a presidente municipal en el Consejo Municipal Electoral pero en cuestiones de última hora, se dijo a un servidor que la que habrá de estar presente, es la candidata también al Senado Mexicano por parte del PRI, YALHEEL ABADALA y el candidato a Diputado Federal por este Distrito Electoral, FLORENTINO AARON SÁENZ COBOS….. En otras cuestiones, hasta nuestro correo nos llegó información, que el que está siendo objeto de una investigación porque cobra y no asiste a trabajar como empleado en la COEPRIS de base en esta Ciudad, es el ahora ex – coordinador regional y en estas fechas dirigente del PVEM y del que se comenta, que va como candidato a regidor, al estilo PRI, no que quiere decir que políticamente GERARDO GARCÍA GONZÁLEZ no niega la “cruz de su parroquia”….. Como punto final, tenemos que no nos llegó la planilla completa del candidato del PRI a la presidencia municipal JULIO PORTALES MARTÍNEZ, que por que en Victoria, siguen tumbando a unos y subiendo a otros, no hay que olvidar que esto es política.

