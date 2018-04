ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Entre vivas y aplausos Julio Portales Martínez se registró. *.- Previamente encabezo marcha de la unidad y el triunfo.

Entre vivas y aplausos, como acompañado de centenares de militantes y simpatizantes del PRI, el candidato a presidente municipal Julio Portales Martínez, encabezo la marcha de la unidad y el triunfo, hasta las oficinas del Comité Municipal Electoral en donde solicito su registro.

Julio Portales Martínez, durante la marcha del triunfo que inicio en la esquina de la Avenida Juárez y esquina con la calle Guayalejo, fue acompañado por la candidata al Senado Mexicano, Yaheel Abdala Carmona y de Florentino Aarón Sáenz Cobos, postulado a Diputado Federal.

La marcha de la unidad y del triunfo encabezada por Julio Portales Martínez, fue observada por una gran cantidad de mantenses, que también vitorearon al candidato del PRI que representa la fe y la esperanza de un Mante mejor, y vivir en paz.

Luego de su registro ante integrantes del Consejo Municipal Electoral que preside la licenciada Brisa Vargas, el candidato del PRI a presidente municipal Julio Portales Martínez, como Yaheel Abdala Carmona y Florentino Aarón Sáenz Cobos, enviaron emotivos mensajes.

En las afueras de las instalaciones del Consejo Municipal Electoral, establecieron el compromiso de realizar una campaña de respeto a las leyes electorales así como de cara a la ciudadanía, con buenas propuestas a fin de ganarse la confianza del electorado.

Al registro de Julio Portales como candidato del PRI a la presidencia municipal, acudieron ex – dirigentes de partido, ex – presidentes municipales, ex – diputados locales así como hombres, mujeres y jóvenes, tanto de la zona urbana como rural.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que durante la marcha de la unidad y del triunfo encabezada por Julio Portales Martínez el PRI demostró a propios y extraños que esta vivito y coleando y dispuesto a ganar la elección del primero de Julio del 2018.

En más información del evento del PRI ante autoridades del Comité Municipal Electoral, tenemos que además del registro del candidato a presidente municipal, JULIO PORTALES MARTÍNEZ; también quedo registrada la Planilla y de la cual damos a conocer los cargos y nombres como quedo registrada: Presidente, JULIO PORTALES MARTÍNEZ; Sindico Primero, VIRGINIA ROSALES FLORES; Síndico Segundo, ARTURO ZUÑIGA MEDINA; Primer Regidor, GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ; Segundo Regidor, CLEMENTE VÁZQUEZ ORTÍZ; como Tercer Regidor, GEMMA VIVIENA PIZAÑA DOMINGUEZ; Cuarto Regidor, CHRISTIAN ALEJANDRO MEDINA VILLASANA; Quinto Regidor, ALMA EDITH MARTÍNEZ MONTELONGO; Sexto Regidor, ARTURO CORTEZ GÓMEZ; como Séptimo Regidor, KENYA ALONSO VÁZQUEAZ; Octavo Regidor, ARCADIO NAVA RODRÍGUEZ; Noveno Regidor, SILVIA DANIELA CAZANGO GARZA; Decimo Regidor, MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ GARCÍA; Décimo Primer Regidor, MARÍA DE LA LUZ ESCOBEDO PACHECANO; como Décimo Segundo Regidor, FERNANDO JOSE CASTILLO GALARZA…. En cuanto a las candidaturas suplentes, esto de acuerdo al orden mencionado, tenemos a LUIS GERARDO MONTES VEGA, ELNORA ALTALA MORATO GUTIÉRREZ, JOSE CARLOS BALBOA ANAYA, BERTHA ELIZABETH BERRONES ALCANTARA, LUIS EDUARDO ENRIQUE ENRÍQUEZ, ELVIRA DOMINGUEZ DELGADO, MARTÍN GRIMALDO HERRERA, RAFAELA CASTILLO CORTEZ, JESÚS MANUEL CASTILLO ZAPATA, JUANA LORENA SÁNCHEZ CARDOZA, VENANCIO HERNÁNDEZ AGUIRRE, WENDA PAOLA BALDERAS AGUIRRE, como IRVIN RUIZ TURRUBIATES, DULCE DANIELA GARCÍA MALDONADO y JESÚS BRAVO ORTIZ….. En información del Congreso del Estado, manifestamos que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, voto viable el Dictamen preliminar, que contiene la lista de 14 candidatos al Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), declarando un receso para continuar con la etapa de entrevista o reuniones de trabajo a dichos aspirantes….. Por tal motivo, tenemos que se citó para el día 17 de abril del 2018, a los ciudadanos HUMBERTO RUBÉN DRAGUSTINOVIS PERALES, 13:00 horas; MARÍA JOSEFINA DE LEON MENDOZA, 13:30; ALMA DELIA GÁMEZ HUERTA, 14:00; JOSÉ MIGUEL CABRALES LUCIO, 14:30; JESÚS SALVADOR ARVIZU VARGAS, a las 15:00; LUIS ANTONIO VÁZQUEZ OCHOA, 15:30; VERÓNICA ADRIANA BORREGO MEDINA, 16:00; CARLOS OMAR SOSA DEL ÁNGEL, 16:30; MARÍA DE LA LUZ GUEVARA CALDERÓN, 17:00 y ABIMAEL BOLAÑOS LÓPEZ, 17:30….. Además para el día 18 del mismo mes y año, se llevarán a cabo las entrevistas a los candidatos CLAUDIA ANAYA ALVARADO, 8:30 horas; OSCAR JAIME OROZCO CANDANOZA, 9:00; EVA MARÍA URIBE CARVAJAL, 9:30 y JESÚS JAIME ÁVALOS ÁVALOS, 10:00 de la mañana….. Con relación a lo anterior, manifestamos que el Pleno Legislativo, designó a OLVIA LEMUS, como titular de La CODHET (Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas), además a NEMECIA EVANGELINA PACHECO PISTE, en calidad de Presidenta Substituta del Municipio de Xicoténcatl….. Sobre la nueva titular de la CODHET, OLIVIA LEMUS; se dio a conocer que fue la primera visitadora mujer de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la oficina ubicada en su Municipio natal y actualmente se desempeña como titular del área de atención a víctimas del delito en esta ciudad fronteriza….. Además los legisladores locales, como parte de la designación de la nueva titular de la CODHET, otorgaron cinco votos a JOSÉ DE JESÚS GUZMÁN y uno a JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, por lo que, quien obtuvo el voto de las dos terceras partes del Pleno, fue la ciudadana OLIVIA LEMUS, con 27….. De acuerdo a la información que se nos hizo llegar, damos a conocer que el candidato del PRI al Senado Mexicano ALEJANDRO GUEVARA COBOS, sigue adelante con sus actividades de campaña en la frontera norte de Tamaulipas y este día, sostuvo una serie de reuniones de trabajo con estructuras de los municipios fronterizos, el día de mañana jueves esta en Valle Hermoso y San Fernando en reuniones con la clase política de esta región y encabezando los recorridos casa por casa….. Como parte de la información que se nos hizo llegar, tenemos que a través de dos videos que fueron difundidos a través de las redes sociales, el candidato del PRI al Senado Mexicano ALEJANDRO GUEVARA COBOS; expone en el primero de ellos, respecto a la situación fronteriza México-Estados Unidos y el compromiso para desde el Senado trabajar por intereses de Tamaulipas en materia de política exterior…. En cuanto al segundo video, habla del total repudio a los casos de feminicidios que se han presentado en Tamaulipas, en donde argumenta que no es suficiente el legislar a favor de la equidad, sino que hay que trabajar por generar condiciones que garanticen la integridad de las mujeres, jóvenes y niñas de Tamaulipas….. Durante el registro de JULIO PORTALES MARTÍNEZ ante la Comisión Municipal Electoral, como candidato del PRI a presidente municipal de El Mante, la que dejaron también un buen sabor de boca con su participación además del primero en mención, son la candidata al Senado Mexicano YAHEEL ABDALA CARMONA y FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, que es el candidato a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, con cabecera en El Mante….. Por cierto que dentro de lo que cabe, la Planilla que encabeza el candidato del PRI a la presidencia municipal JULIO PORTALES MARTÍNEZ, es una Planilla que en cierta forma es representativa y la que al igual, que el candidato tiene grandes posibilidades de ganar el próximo 1 de Julio del 2018….. Ya que tocamos el tema, manifestamos que de manera oficial de acuerdo al calendario electoral del INE (Instituto Nacional Electoral), en este proceso electoral, las campañas inician el 14 del presente mes y año, pero es justo expresar que algunos candidatos están realizando tanto en la cabecera municipal, como en la zona cañera y temporalera, reuniones privadas a fin de lograr el apoyo del grueso del electorado….. Algo que nos llamó la atención durante el registro de JULIO PORTALES MARTÍNEZ, fue la presencia de la presidenta de la Fundación Colosio del PRI, GEORGINA LERMA ya que algunos consideraban como un hecho, que dejaría las filas de dicho partido político, esto al no obtener la candidatura a una regiduría….. Lo anterior además de valorarse, es de tomarse muy en cuenta por los directivos, militantes y simpatizantes del PRI, porque la presidenta de la Fundación Colosio, GEORGINA LERMA; tuvo durante el año y meses en que el PRI perdió la elección en el estado y la mayoría de los municipios, incluyendo El Mante, los suficientes arrestos para continuar adelante, como luego dicen trabajando prácticamente con las puras uñas….. En la actualidad, GEORGINA LERMA; continúa con la frente en alto y demuestra a propios y extraños, que tiene más arrestos que aquellas y aquellos que se doblaron y también se vendieron y otros que siguen llorando como, lo que en su momento no supieron defender, a pesar de haber vivido por muchos años de los gobiernos emanados del PRI.

