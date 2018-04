ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- En reunión el alcalde agradece apoyo al estado, en materia de salud. *.- Vino Secretaria de Salud y hablaron del dengue, zika y chikungunya.

En un marco de respeto a la “veda electoral”, el alcalde de El Mante Juan Francisco Leal Guerra; se encuentra trabajando en actividades que tienen que ver con renglones importantes de la administración pública, entre ellos el de salud.

Como ejemplo de lo anterior, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; el pasado lunes 9 del presente mes y año, participo en una reunión que se llevó a cabo sobre acciones de salud, realizadas por la Secretaria de Salud en el municipio de El Mante.

Durante esta actividad en la que estuvo presente la Secretaria de Salud en el Estado, Gloría de Jesús Molina Gamboa y q ue se llevó a cabo en el aula externa de la UAT, se dieron a conocer acciones de prevención, con relación a enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

El alcalde Juan Francisco Leal Guerra, agradeció el apoyo que la Secretaria de Salud del Estado, se encuentra dando al municipio de El Mante, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de base en esta Ciudad y de la cual es Director, Abraham Benavides González.

Por su parte la Secretaria de Salud en el Estado, Gloria de Jesús Molina Gamboa; dio a conocer acciones de prevención en contra del llamado Sarampión ya que existe una alerta nacional y del dengue, dijo que existen tres casos que fueron importados. No se tiene Zika, ni dengue.

La doctora Gloria de Jesús Molina Gamboa, informo que las acciones de salud se seguirán llevando a cabo a pesar de la “Veda Electoral” ya que primero está la salud de los mexicanos, tamaulipecos, mantenses y los habitantes de la región, algo que está previsto por la Ley.

En la reunión llevada a cabo en esta Ciudad el pasado lunes, la Doctora Gloria de Jesús Molina Gamboa; menciono que personal de salud está capacitando constantemente al personal, esto para prestar un mejor servicio a la derechohabiencia de este sistema de salud.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que reuniones y acciones de prevención en contra de enfermedades que en su momento pueden ser mortales, es algo digno de reconocer y más cuando se están conjugado esfuerzos, entre el estado y municipio.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En el marco de la celebración del 99 aniversario luctuoso del general EMILIANO ZAPATA, que se llevó a cabo en el Ejido cañero que lleva su nombre, el pasado martes 10 del presente mes y año, el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos y actual candidato del PRI a Diputado Federal por el Sexto Distrito Electoral, FLORENTINO AARON SÁENZ COBOS; realizo una fuerte defensa del agrarismo mexicano….. Como parte de dicha celebración, el dirigente agrario y candidato a Diputado Federal por el PRI, FLORENTINO AARON SÁENZ COBOS; el pasado miércoles 11 del presente mes y año, difundió a través de las redes sociales, que la embestida de los grandes desafíos del siglo XXI nos colocan como agentes de la transformación….. En ese sentido el candidato del PRI a Diputado Federal por este Distrito Electoral, expresó que el reto que tenemos en frente lo vamos a superar con la misma gallardía y con el mismo coraje con el que nos respalda la gente seria y leal que confía en nosotros….. FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, manifiesta en un video difundido en las redes sociales, vamos a trabajar por un buen presente y heredar a las nuevas generaciones un mejor futuro y señaló que la revolución es ahora por luchar para tener mejores condiciones de vida de todas y cada una de las familias y termina diciendo luchemos juntos para que esté primero de julio la fórmula del PRI sea la ganadora. Que tengan un excelente día….. En cuestiones del Congreso del Estado, damos a conocer que luego de recibir diversas iniciativas, aprobó con dispensa de trámite a Comisiones, la que modifica la integración de las Comisiones Ordinarias y Especial de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado….. Durante los trabajos legislativos del pasado miércoles, se recibió la acción legislativa por la que se integra el Diputado ROGELIO ARELLANO BANDA, a la Comisión Instructora, como Propietario, así como el legislador MARIO GUERRERO CHAN, conformará la de Ciencia y Tecnología y de Trabajo y Seguridad Social, en su calidad de Presidente y Secretario, respectivamente; y también fungirá como vocal en las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, así como en la Especial de Cambio Climático y Energía….. Además como parte de las actividades legislativas desarrollada el pasado miércoles, al desahogar el apartado de Iniciativas, la Mesa Directiva recibió la que busca reformar la Ley de Desarrollo Social, que actualmente establece en una de sus fracciones el fomento al desarrollo sustentable; por lo que en una nueva concepción, se debe modificar, a fin de incluir además, el desarrollo sostenible….. Como parte del trabajo legislativo, se presentó la que pretende modificar la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado, con el objeto de establecer que las autoridades competentes del Estado y los Municipios, se coordinen entre sí o con Instituciones del sector social y privado, para que planifiquen y construyan instalaciones en esta materia, financiadas con recursos provenientes del erario público, entre otras acciones que favorecen a las personas con discapacidad….. También se recepciono la acción legislativa que plantea exhortar al Ayuntamiento de Victoria, para que en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Federal, así como en concertación con empresas especializadas, se realicen los estudios técnicos y administrativos tendientes a la introducción de la red de gas natural para uso industrial, en esta ciudad y por último, se recibió la propuesta de exhortar a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas, a implementar un programa de rehabilitación de accesos viales a los ejidos y demás comunidades rurales del Estado….. En información del candidato del PRI al Senado Mexicano ALEJANDRO GUEVARA COBOS, manifestamos que rechazó la acción del Presidente Norte Americano, DONALD TRUMP, de enviar la Guardia Nacional a la frontera de Estados Unidos con México, en su afán de detener la migración y en ese sentido, respaldó la postura y el contundente mensaje del Presidente de México, ENRIQUE PEÑA NIETO en el que defiende la soberanía y la dignidad nacional ante las amenazas de su homologo….. A través de las redes sociales, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; asegura que desde el Senado trabajará por los intereses de Tamaulipas y de todos los tamaulipecos en materia de política exterior y “Desde nuestra frontera me sumo al llamado de unidad de nuestro Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, enviar la guarda nacional a nuestras fronteras solo genera tensión ara ambos países”….. También en acciones de proselitismo que viene realizando el candidato del PRI al Senado Mexicano ALEJANDRO GUEVARA COBOS, manifestamos que estuvo en los municipios de Valle Hermoso y San Fernando, en el primero de ellos, encabezo una caminata con locatarios y comerciantes, con quienes se comprometió por:- más seguridad, como – la legalización de los autos chocolates,- la homologación de los precios de la gasolina, también por – menos impuestos, – una mayor capacidad en los puentes internacionales ….. Posteriormente, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; acompañado del PRI a la Diputación Federal por el distrito electoral 03, COPITZY HERNÁNDEZ, sostuvieron un encuentro con la estructura municipal del partido, con quienes acordaron llevar las propuestas y la promoción del voto de manera personalizada a la ciudadanía….. Por la tarde el candidato el PRI a senador, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; estuvo en el municipio de San Fernando en una reunión con la clase política de esta región y en una caminata casa por casa, para este viernes el candidato priista estará en el sur de Tamaulipas, específicamente en los municipios de Tampico y Madero….. Mientras tanto en esta urbe cañera, el candidato del PRI a la presidencia municipal de El Mante, JULIO PORTALES MARTÍNEZ; sigue fortaleciendo su equipo de colaboradores a fin de dar inicio la campaña política electoral en busca del voto popular para poder ganar el primero de Julio de 2018 la elección a dicho cargo de elección popular….. Como es del conocimiento público, el pasado martes 10 del presente mes y año, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; encabezo los Honores a Nuestra Enseña Nacional en el Monumento a la misma ubicado en la Plaza Principal “Gral. Plutarco E. Calles”, acompañado de integrantes del Cabildo, funcionarios públicos así como invitados de honor….. Por cierto que a la celebración del 99 aniversario luctuoso del general EMILIANO ZAPATA en el Ejido que lleva su nombre, acudió en representación del alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, su Secretario Particular ENRIQUE AREGULLÍN MARTÍNEZ, en compañía de algunos servidores públicos entre ellos HUMBERTO HERNÁNDEZ DELGADO, que funge como Director del área de Servicios Públicos de la presidencia municipal….. Este jueves 12 de abril del 2018, nos preguntaron porque no difundíamos actividades de otros candidatos a presidente municipal, diputado federal y senador de la república, por lo que a través de este espacio damos a conocer, que hay candidatos que ni siquiera tienen la gentiliza de realizar una invitación pero además, que algunos de ellos, a diferencia de otros, olvidan por completo que los periodistas somos ciudadanos y también ejercemos nuestro derecho de votar así como nuestras familias, dios los bendiga y los agarre confesados el día del juicio, creo que hací estamos bien por el momento….. Como en aquellos años en que laboraba para la Secretaria General de Gobierno, nos da gusto saludar en la presidencia municipal, al buen amigo BERNARDINO ORTEGA CERVANTES, quién continua con sus comentarios en torno a la designación de las candidaturas a regidor….. La mañana de este jueves, recibimos una llamada en la que nos comentaron que durante el registro de JULIO PORTALES MARTÍNEZ como candidato a presidente municipal de El Mante, estuvo presente la ahora ex – diputada Federal ROSALBA DE LA CRUZ REQUENA así como su yerno, el ex – primer síndico CARLOS SÁNCHEZ VEGA, que además de Gerente de la COMAPA fue también presidente del Comité Directivo Municipal del PRI…. Además nos hicieron saber para un comentario, que los que también hicieron acto de presencia, fue el matrimonio integrado por los ex – diputados locales, LUCIA NAVA SALVADOR que actual regidora y GABRIEL ANAYA FERNANDEZ….. De acuerdo a la llamada recibida, nos comentaron que el que no estuvo presente, es el ex – dirigente campesino, como ex – regidor, ex – diputado local y ex – funcionario público JOEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, del cual nos comentaron sus amigos de la zona temporalera, que el buen JOEL, lo que busca es ubicarse en alguna dependencia de salud y no una regiduría, porque simple y sencillamente quiere trabajar de Enfermero, profesión para la cual estudio….. A unos días de haber sido integrado como candidato independiente a la presidencia de la república, el gobernador con licencia del estado de Nuevo León, JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN el “Bronco”; se lanzó en contra del también candidato a la presidencia de la república, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y esto al mencionar a través de las redes sociales, que “Yo no mando al diablo las instituciones ni mando a la gente a tomar calles”, por supuesto que como ustedes ya saben quién….. En cuestiones de última hora, tenemos que nos llegó información, de la visita realizada por el candidato del PRI al Senado Mexicano ALEJANDRO GUEVARA COBOS; a los municipios de Valle Hermoso y San Fernando, en donde realizó diversos encuentros y durante recorridos efectuados, se comprometió a impulsar el crecimiento económico de toda la frontera tamaulipeca y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes….. Desde esta región, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; aseguró que desde el senado trabajará en iniciativas que ayuden a recuperar la seguridad de las familias, impulsar la legalización de autos de procedencia extranjera, la homologación de los precios de la gasolina, reducir impuestos y una mayor capacidad en los puentes internacionales ….. Además, señaló “Estamos conscientes que el principal problema que hoy tienen todos los tamaulipecos, hombres, mujeres y jóvenes es el de la inseguridad y en ello vamos a trabajar porque como ellos, queremos que regrese la paz y la tranquilidad a nuestro estado”….. En el municipio de Valle Hermoso, el candidato del PRI, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; encabezo una caminata con la candidata COPITZI HERNÁNDEZ, mientras que en San Fernando sostuvo una reunión con la clase política y realizó una caminata casa por casa.

