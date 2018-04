ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Ante incremento de violencia, AGC pide más seguridad.

*.- El PRI está vivo, actuante y ganara elección, candidato.

El pasado viernes el candidato del PRI al Senado Mexicano Alejandro Guevara Cobos, estuvo en el sur del estado y durante su estancia en Ciudad Madero, ante el incremento de la violencia, hasta en un 200 por ciento en los últimos meses, pidió se realicen acuerdos.

Los acuerdos que pide Alejandro Guevara Cobos, es que el Jefe del Ejecutivo del Estado realice de manera inmediata gestiones ante la Sedena, para que mantenga su presencia en las calles de la entidad, para que se bajen los índices de violencia, del fuero federal y común.

Citó que “La relación entre los que ostentan el poder en Tamaulipas y la Sedena tiene que ser perfecta, porque los responsables de cuidar a los tamaulipecos en el 76 por ciento del territorio estatal, son exactamente ellos, todo depende de una acción de colaboración”.

Alejandro Guevara Cobos, reitero que es importante que se pueda garantizar que elementos del Ejército, permanezcan en las calles de la entidad y puedan proporcionar paz, tranquilidad y seguridad a los tamaulipecos e insistió sobre el aumento de homicidios y violencia familiar.

En reunión con los ciudadanos y la estructura de su partido, Alejandro Guevara Cobos; dijo que la fórmula que encabeza Yaheel Abdala Carmona, es la ganadora y llamó perdedores a los que andan desesperados y dijo la base primordial y el sustento de aspirar al senado, es el debate.

Posteriormente el candidato del PRI al Senado Mexicano Alejandro Guevara Cobos; estuvo presente en el evento de entrega de nombramientos a la estructura del partido en el municipio de Valle Hermoso, con su compañera de fórmula, Yahleel Abdala Carmona.

En este lugar Alejandro Guevara Cobos, dijo que el PRI está vivo, actuante y que va a ganar la elección, y señaló que es muy importante que tengamos el sustento y la actitud del triunfo, porque acuérdense que enfrente tenemos a un enemigo muy mentiroso por cierto.

Recordó que hace dos años prometieron que tendrían más apoyos para la nutrición los jóvenes de Tamaulipas, y que disminuyeron más del 70 por ciento de las despensas que entregaban a las familias, hoy como saben que van a perder están nuestra dignidad no cuesta una despensa.

En cuanto a la inseguridad, dijo: que tristeza que ahorita veamos un total de indecisión, una falta de colaboración, de experiencia entre los gobiernos del estado, que tiene la responsabilidad de qué aquí este presente el ejército y que cuando alguien le preguntan de él diga: no sé pregúntenle a los soldados.

El candidato del PRI al Senado Mexicano Alejandro Guevara Cobos; dijo el que es gobernador tiene la responsabilidad de que los tamaulipecos estén bien cuidados, y los priistas somos una familia porque todos tenemos un objetivo, antes de querer que gane el PRI, queremos que gane Tamaulipas.

Durante este evento, estuvieron presentes el líder estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado y el Coordinador de la campaña de José Antonio Meade en Tamaulipas, Edgardo Melhem Salinas; mismos que participaron en la entrega de nombramientos a la estructura.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que a medida que la campaña avanza de cara a la elección del primero de Julio del 2018, el candidato del PRI al Senado Mexicano Alejandro Guevara Cobos, más se fortalece y deja muy en claro que ganara la elección.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. A través de las redes sociales, que el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; asistió al Concurso de canto denominado Duelo de Voces que se llevó pasado sábado 14 del presente mes y año, en la explanada de la Plaza Principal “Gral. Plutarco E. Calles” y en el que participaron alumnos de instituciones de nivel media superior, mismos que se presentaron con dos pistas, Modalidad de participación solistas o duetos, y de los cuales algunos fueron ganadores del 1er, 2º y 3er lugar y recibieron premios en efectivo….. En cuestiones políticas, manifestamos que el candidato del Partido Revolucionario Institucional a Diputado Federal por este Distrito Electoral, FLORENTINO AARON SÁENZ COBOS; el pasado viernes 13 del presente mes y año, estuvo en el Plantel Educativo IMEP y de ahí se trasladó a la esquina de la calle Pedro J. Méndez y Ocampo, zona centro de la Ciudad, a dialogar con su amigo el Contador Público, JOSÉ FERNANDO CASTELLÁN ENRÍQUEZ….. El pasado viernes sostuvimos un encuentro inesperado con el candidato del PRI a presidente municipal de El Mante, JULIO PORTALES MARTÍNEZ; el cual andada acompañado de su señor padre, don INDALECIO PORTALES MARTÍNEZ; en una de las principales calles de la Ciudad….. JULIO PORTALES MARTÍNEZ, nos comentó la labor que viene realizando al interior de su partido el PRI, esto previo al inicio de la campaña política electoral que será el 14 de Mayo del presente año, todavía en un lugar no determinado ….. Por cierto que este domingo, tuvimos conocimiento que a invitación de un grupo de amigos, el candidato del PRI a presidente municipal JULIO PORTALES MARTÍNEZ; asistió a una reunión privada que se celebró en el Pob. Los Aztecas, mismos que se encuentra ubicado en la zona temporalera de este municipio….. La que también encontramos con el ánimo renovado, es a la muy segura regidora del próximo cabildo de El Mante, la presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI, GUADALUPE ACEVEDO DÍAZ; la que por cierto ocupa la posición número 1, esto gane quien gane, aunque de ante mano se sabe que será JULIO PORTALES MARTINEZ candidato del PRI….. El pasado fin de semana, nos dio gusto saludar en la Cafetería de su propiedad, fue al ex – presidente municipal de El Mante, surgido de las filas del Partido Revolucionario Institucional, PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN; quién nos comentó que estará nos días más en esta Ciudad….. Por cierto que el pasado fin de semana fue de amigos, pues afuera de la Cafetería Mante, saludamos al Periodista PABLO HERNANDEZ CONTRERAS, hijo de un buen amigo y compañero de un servidor en un periódico de la localidad, PABLO HERÁNDEZ GUZMÁN; el cual hace unos años falleció pero que seguimos recordando con gran aprecio y al cual desde este espacio le enviamos un saludo en donde quiera que este, aquí todo bien PABLITO ….. En la presidencia municipal de la que es alcalde JUAN FRANCISO LEAL GUERRA; se sigue laborando en beneficio de la ciudadanía, en el marco de la llamada “Veda Electoral” la cual afortunadamente no afecta algunos renglones de la administración pública municipal, entre ellos el de Salud….. Hace unos días que estuvimos en la oficina Regional de Educación, nos enteramos por voz de su titular, mi maestra ELSA MARÍA CISNEROS MARTÍNEZ; que su esposo, el cual hace ya años fue maestro de un servidor, GUADALUPE ENRIQUE IBARRA FLORES, falleció el día 29 de Diciembre del año pasado, por lo que desde este espacio independiente que ya lo hicimos de manera personal, le enviamos nuestro más sentido pésame….. El que no le afloja en su actividad de proselitismo como candidato del PRI a Diputado Federal por este Distrito Electoral, es FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; el cual ya fue también presidente municipal y en estas fechas, es el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en el Estado….. Tomando en cuenta la información que se nos hizo llegar, damos a conocer que este domingo los candidatos del PRI al Senado Mexicano ALEJANDRO GUEVARA COBOS y YAHLEEL ABDALA CARMONA, estuvieron en el municipio de Río Bravo en la entrega de nombramientos a la estructura de este instituto político, a quienes reconocieron como hombres y mujeres de corazón, leales, y que gracias a ellos, el partido tiene constancia, participación y actitud….. Durante su mensaje este domingo, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, dijo ante los riobravenses, que en esta elección no está en juego el triunfo de Tamaulipas, sino el triunfo de la prosperidad y de la seguridad que tanto demandan y que merecen los tamaulipecos, por lo que aseguró que un voto por el PRI el primero de julio, será un voto por la paz y la tranquilidad de los tamaulipecos….. “El voto por el PRI el primero de julio es para que realmente a los que nos prometieron ser vientos de cambio y que hoy son remolinos perdidos, les quede claro que ya no queremos sus despensas a prisa”, esto tras denunciar que hoy que son tiempos electorales el gobierno estatal quiere cumplir promesas que en dos años no pudo…. ALEJANDRO GUEVARACOBOS, destacó que en la próxima visita del candidato a la Presidencia de la República, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, le harán diversas propuestas, principalmente a lo que es el tema de la reducción del precio de combustibles y del Impuesto al Valor Agregado, así como también lograr que la frontera de Río Bravo sea más competitiva….. Durante esta actividad de proselitismo, los candidatos del PRI al Senado Mexicano, ALEJANDRO GUEVARA COBOS y YAHLEEL ABDALDA CARMONA, fueron acompañados por simpatizantes, líderes de la estructura, de los sectores y organizaciones del partido, así como por la candidata a la Diputación federal por distrito 03, COPITZY HERNÁNDEZ, el dirigente del partido en el estado, SERGIO GUAJARDO MALDONADO así como el priista JUAN DIEGO GUAJARDO.

