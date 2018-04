ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- En González le salió el tiro por la culata, a líder del PRI. *.- Renunció el dirigente local y la candidata a la alcaldía.

Caro muy pero muy caro, le está saliendo al líder estatal del PRI Sergio Guajardo Maldonado y al ex – alcalde Raúl García Vallejo, haber impuesto como candidata a la alcaldía, a la maestra María Griselda Ordaz Esqueda.

Con relación a lo anterior, manifestamos que hace unos 15 días, presento su renuncia como líder local del PRI Horacio Rosales, ampliamente conocido por sus familiares y amigos, como Piteco.

De Horacio Rosales, se dijo a un servidor, que no aguanto la presión al interior del PRI pero tampoco la del candidato a la presidencia municipal de MORENA, Juan Rafael Osorio Garza; con él que estaba colaborando.

Tanto a Sergio Guajardo Maldonado, como al ex – alcalde Raúl García Vallejo, les salió como luego dicen el tiro por la culata, al sacar de la jugada política al candidato natural a presidente municipal, Andrés Núñez Ramos.

Unos días después, también presentó su renuncia como la candidata a presidenta municipal del PRI en el municipio de González, la maestra María Griselda Ordaz Esqueda que fue impuesta bajo la equidad de género.

Para la tarde de este lunes y la mañana de este martes, se espera la llegada de los representantes del PRI estatal para darle posesión al nuevo dirigente local, un priista llamado Salvador Gonazález Velasquez.

La nueva candidata del PRI a la presidencia municipal de González, es Rosalinda Cervantes Calderón; de la que se dijo a quién escribe, que está siendo apadrinada por el actual regidor Juan Luis González Sánchez.

Juan Luis González Sánchez, que en estas fechas es regidor del PRI en la administración panista que encabeza Guillermo Verlage Berry, busca la reelección a dicho cargo de elección y que mejor con Rosy Cervantes.

Con lo expuesto, queda una vez más comprobado que la debacle priista continúa en el vecino municipio de González en donde se espera una muy baja votación a favor de los candidatos del PRI, en especial a la alcaldía.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que si los priistas de González quiere encontrar culpables de una derrota anunciada para el primero de Julio de 2018, ahí están Sergio Guajardo Maldonado y Raúl García Vallejo.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En información del Congreso del Estado, damos a conocer que a propuesta del Diputado GALFIRO SALINAS MENDIOLA, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, se iniciaron los trabajos para llevar a cabo las reformas de diversos ordenamientos, con relación en materia de justicia administrativa….. La primera reunión de trabajo, se realizó con la presencia del Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, NOÉ SÁENZ SOLÍS, además las mesas estarán integradas por personal de este órgano, del Instituto de Investigaciones Parlamentarias y de la Unidad de Servicios Parlamentarios del Poder Legislativo, así como de la consejería Jurídica del Gobierno del Estado….. Cabe expresar, que de esta forma se genera un vínculo con el Congreso, a fin de trabajar en la adecuación del marco jurídico del Estado, dijo GLAFIRO SALINAS MENDIOLA el cual además menciono que es necesario contar con leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas en la entidad, cuando así lo exija el interés general….. Enseguida el Diputado Local GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, menciono que de la importancia de trabajar en la armonización de los ordenamientos que requieren ser actualizados, así como de hacerlo en conjunto con los órganos competentes para fijar lo que mejor convenga a Tamaulipas….. En otras cuestiones, tenemos que el que no afloja el paso en cuanto a su campaña política electoral para Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral de base en esta Ciudad, es el candidato del PRI (Partido Revolucionario Institucional) FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS….. Mientras tanto, ALEJANDRO GUEVARA COBOS y YAHLEEL ABDALA CARMONA, candidatos del PRI al Senado Mexicano continua en busca del voto popular en municipios de la frontera tamaulipeca, entre ellos Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Nuevo Laredo, lugares que un gran número de votantes….. En el municipio de El Mante, el candidato del PRI a la presidencia municipal JULIO PORTALES MARTÍNEZ; continua adelante en la búsqueda del voto duro que le queda al PRI así como el llamado voto del silencio y a través del cual, los electores ejercerán su voto; ante las presiones que se están dando…. Hace unos días tuvimos conocimiento que el dirigente estatal del PES (Partido Encuentro Social), el ex – priista que perdió la pasada la elección por el PRI a la presidencia municipal, RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL; había solicitado una prorroga para registrar a la planilla que encabezara otra priista arrepentida que renuncio al PRI pero no al sueldo como regidora, MARTHA PATRICIA CHIO; se dijo a un servidor que para ubicar a personas muy cercanas a el, y que esto a levantado un mayor malestar entre los que desde hace años le apuestan a MORENA y al candidato a la presidencia de la república, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR….. Por cierto que al menos en este municipio, la coalición de la que forman parte también MORENA y el PES, no anda también que digamos, pues en su momento el líder local JORGE SALOMON GONZÁLEZ, no solo se desmarco de los candidatos a Diputado Federalpor este Distrito Electoral, otro priista HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ y por supuesto que la regidora, MARTHA PATRICIA CHIO….. A nievel nacional, el que se encuentra echando toda la carne al asador para poder aumentar el número de simpatías, es el candidato a la presidencia de la república, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, surgido de las filas de PRI….. Hace unos días al que tuvimos la oportunidad de saludar en la zona centro de esta Ciudad, es al ex – regidor del PRI y en estas fechas el Director de la Preparatoria – Mante, dependiente de la UAT, JULIO SHAWER VELA….. Apenas comentamos líneas arriba que los candidatos del PRI al Senado mexicano, ALEJANDRO GUEVARA COBOS y YAHLEEL ABDALA CARMONA estaban en los municipios de la frontera en busca del voto popular y enseguida nos llego información con relación a actividades con motivo del iniició de la tercera semana de campaña en la frontera de Tamaulipas, en donde junto a su compañera de formula, asistieron a una serie de entrevistas por medios de comunicación de esta localidad….. Posteriormente a las entrevistas sostenidas, ALEJANDRO GUEVARA COBOS y YAHLEEL ABDALA CARMONA, acompañado del candidato suplente GUILLERMO ACEBO, recorrió el centro de la ciudad de Reynosa en donde dialogó con los ciudadanos sobre sus propuestas y líneas de acción para la presente campaña….. Por la tarde, el candidato del PRI a Senador de la República Mexicana ALEJANDRO GUEVARA COBOS, acudió a una brigada de impacto en la colonia Jarachina Sur y encabezó las visitas domiciliarias de promoción del voto en la colonia Tamaulipas y para este martes, contemplan estar en los municipios de Matamoros y San Fernando….. La mañana de este lunes, saludamos al ex – síndico del R. Ayuntamiento de El Mante, LUIS ENRIQUE BALDERAS TERRONES; el cual es Secretario General del Comité Directivo Municipal del PRI que preside GUDALUPE ACEVEDO DÍAZ y nos comento que no hay la menor duda que el candidato del PRI a presidente municipal JULIO PORTALES MARTÍNEZ, ganara la elección a dicho cargo de elección popular el primero de Julio de 2018 ….. Para lograr lo anterior, el ex – síndico LUIS ENRIQUE BALDERAS TERRONES, dijo que no solo el candidato JULIO PORTALES MARTÍNEZ, esta haciendo lo que tiene que hacer, sino que también la estructura del partido esta trabajando y que el primero de Julio del 2018, habrá buenos resultados a favor de los candidatos a presidente de la Republica, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, como ALEJANDRO GUEVARA GUEVARA COBOS y YAHLEEL ABDALA CARMONA candidatos al Senado y JULIO PORTALES MARTÍNEZ a la presidencia municipal de El Mante….. Al que no hemos podido localizar pero nos comentaron que tiene bastante actividad con motivo de las elección del primero de Julio del 2018, es al buen amigo de un servidor, JOSÉ LUIS CAMPOS SALAZAR el cual es el dirigente del Partido del Trabajo y que ahora llevan como su candidato a la presidencia de la república, a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR….. Ayer en un lugar de la llamada zona cañera, coincidimos con el candidto del PRI a Diputado Federal por este Distrito Electoral, FLORETINO AARON SÁENZ COBOS. El cual a decir verdad, trae un animo muy grande y eso que varios dizque amigos se fueron a apoyar la campaña del también candidato por el PAN a la Diputación Federal por este Distrito Electoral, el alcalde con licencia de Xicotencatl, VICENTE VERSTEGUI OSTOS, de que los hay los hay….. Como punto final a estos comentarios, tenemos que hasta nuestra redacción llego información, en el sentido que el ahora ex –regidor del PRI y en estas fechas candidato a dicho cargo de elección popular pero por el PAN, MANUEL MORALES BETANCOURT de la llamada zona temporalera, es repudiado por su compañeros campesinos y que esto se vera el primero de Julio del 2018.

