ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Elías Ahuet Reyes, lanza fuego amigo en contra del PRI.

*.- Pide cambio de Planilla, dice diálogo con sociedad civil.

No cabe duda que los dichos no están hechos nada más porque si, y tal es el caso se podría decir, del fuego amigo lanzado por el ex – dirigente local del PRI, José Elías Ahuet Reyes; el cual se está combatiendo con fuego.

Hace ya unos días, lo saludamos en algunos eventos del PRI, tanto en el estado como el municipio, esbozado una sonrisa maquiavélica que con el paso de los años, se ganó el mote del “enano perverso”.

En el fondo pero no del canal, José Elías Ahuet Reyes; es un buen amigo y en sus tiempos, buen “operador político” del PRI, hecho que lo llevo a dirigente local y a ocupar diversos cargos públicos en Mante y otros municipios.

Más sin embargo, de unos días para acá, se convirtió en un crítico de las decisiones de su partido, el PRI, a lo mejor que con razón o sin razón, en más de una ocasión ha querido ser candidato a presidente municipal.

En estas fechas sabe que ya no es posible, por la simple y sencilla razón, que el Partido Revolucionario Institucional tiene su candidato a presidente municipal, en la persona del joven Julio Portales Martínez.

Por este motivo y seguramente que otros, a través de las redes sociales, se lanza sistemáticamente en contra como ya dijimos de las decisiones de su partido, en este caso la integración de la panilla.

José Elías Ahuet Reyes, da a conocer que se reunió con la sociedad civil y representantes de grupos políticos, pero no aclara que partido, solicitando el cambio de integrantes de la planilla. ¿Qué no es con militantes del PRI?.

Si bien es cierto que como priista tiene derechos, también es cierto que es uno de los que más se ha servido de gobiernos emanados del PRI e inclusive, logro posesiones en el cabildo.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el fondo de la crítica por las decisiones de su partido, no es la integración de la planilla, sino que José Elías Ahuet Reyes va mas allá, sino pal baile vamos, ya saldrá el peine.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS…. En realidad que tienen razón, quienes comentan que el tema de la inseguridad que se vive en Tamaulipas, es algo que pega fuerte a candidatos del PAN y en especial a Senador, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA , hermano del gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y más al tener enfrente a un candidato del PRI al referido cargo de elección popular, como ALEJANDRO GUEVARA COBOS, que al PAN le llama PAN y al VINO, VINO….. Sin duda alguna estimado lector, que no solo en lo personal, sino en lo político, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; se sabe defender y también golpear y en sus constantes mensaje a la ciudadanía y en las entrevistas, el tema de la inseguridad, es algo que lo maneja muy bien inclusive con cifras y porcentaje del incremento de hechos violentos que tienen alarmados a tamaulipecos de diversos sectores de la comunidad….. La mañana de este martes, durante nuestro desayuno y la lectura del Periódico El Norte de Monterrey, Nuevo León; en realidad que nos llamó la atención un recuadro publicado en las primera páginas de la edición y que dice haci: ACUSAN VIOLENCIA y enseguida, el comentario fechado en la Ciudad de México: El candidato al Senado por Tamaulipas de la coalición “Todos por México” ALEJANDRO GUEVARA, señaló que la violencia aumentó hasta en un 200 por ciento en los últimos meses en el Estado y pidió al gobierno un acuerdo de seguridad….. En más del candidato de la coalición “Todos por México” al Senador Mexicano, el priista ALEJANDRO GUEVARA COBOS; en una entrevista con representantes de diversos medios de Comunicación Social en Reynosa, dijo que después de 15 días de una campaña muy extensa, de una campaña de territorio, de una campaña de visitas domiciliarias, de una campaña de poder dialogar con la sociedad, mujeres, hombres y jóvenes, confirmamos que lo que nos preocupa sin lugar a dudas, es la seguridad….. ALEJANDRO GUEVARA COBOS, dijo pero una seguridad que vaya acompañada con acciones muy claras y concretas que mejoren su economía para que realmente entre seguridad y mejoramiento económico se pueda dar lo que se denomina la prosperidad de la sociedad….. El candidato del PRI al Senado Mexicano, expresó y eso, bueno me lo han dicho, en los mercados, en los fraccionamientos, me lo han dicho en el Infonavit, nos lo han dicho en los ejidos, en las congregaciones….. En el tema ALEJANDRO GUEVARA COBOS, pregunto: ¿Qué podemos ver? Que hay un rezago muy grande en lo que no se ha cumplido, que hay una insatisfacción muy fuerte de donde realmente no ven una coordinación muy grande entre el gobierno federal y el gobierno del estado y eso genera un problema de inseguridad muy fuerte en Tamaulipas, como lo que hoy se está dando, que los soldados no estén con la misma dinámica, cuidando y salvaguardando la paz y la tranquilidad de los tamaulipecos, y cito otros temas pero pidió a los gobiernos de los cientos de cambio, que dejen de ser mentirosos….. Luego de exponer sus propuestas y las de su compañera de fórmula, YAHLEEL ADBALA CARMONA; ALEJANDRO GUEVARA COBOS, respondió a la pregunta en el sentido, que nunca se ha pronunciado por la muerte de seis inocentes en el fuego cruzado la semana pasada aquí en Reynosa, ¿sí supo?; a lo que dijo que permanentemente ha subido cada semana como hoy lunes a las de la tarde lo vamos a hacer en nuestras redes sociales, nuestro rechazo total, ya no queremos este tipo de acciones como la que están pasando en Tamaulipas, y lo que más nos molesta, es que comparado al semáforo delictivo que coordina el consejo nacional de seguridad y lo expone cada mes ante la sociedad civil, que puede entrar en Internet para poderlo consultar, estamos viendo un aumento de más del 400 por ciento el cometimiento de delitos del fuero común y del fuero federal….. ALEJANDRO GUEVARA COBOS, manifestó a representantes de medios de Comunicación en Reynosa; que Tamaulipas pasó a ser el segundo estado más belicoso del país, únicamente por abajo de guerrero, estamos viendo los feminicidios, estamos viendo asaltos a mano armada, el robo al comercio, el robo para quitarte el celular, el robo a transeúntes y exactamente los que tienen que ver con el delito del fuero federal que serían acciones más grandes como estas de topones, enfrentamientos, cobro de cuota, cobro de piso, secuestros exprés, secuestros en general, en fin lo que no queremos es que este tipo de acciones delincuenciales que están aumentando, lo sigan haciendo en Tamaulipas porque es muy distinto lo que marcaba el semáforo delincuencial hace dos años que lo que está marcando ahora…. Por cierto en la entrevista su compañera de fórmula, YAHLEEL ABDALA CARMONA; a pregunta a que si ¿Revisaría la ley de Víctimas?, dijo que claro, claro que se tiene que revisar ley de víctimas, se tiene que revisar la misma ley de seguridad pública, la colaboración bien importante, tanto ALEJANDRO como una servidora, venimos a ser aliados de los tamaulipecos, sin importarnos si el gobierno federal, estatal o municipal es de un color u otro, a lo que venimos es poder hacer esa colaboración que está faltando a la mejor en poder perfeccionar todo eso, y luchar para que a Tamaulipas se le dé y se le escuche como corresponde….. En cuanto a la vista del candidato del PRI a la presidencia de la república, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA; el candidato del tricolor al Senado Mexicano ALEJANDRO GUEVARA COBOS; dijo que vendrá el día 26 del presente mes y que estarán en Matamoros, en Río Bravo en una pasada, en un saludo y después en Reynosa en la que viene realmente a presentarse su plan integral de frontera nacional y esperamos que realmente lo que la gente nos ha estado diciendo sobre la normalización de la globalización de los vehículos americanos sobre el tema de análisis de la disminución de los impuestos del valor agregado y sobre el tema sin lugar a dudas sobre la homologación en su caso si se pudiera de los casos de los combustibles en la frontera mexicana, al igual un tema que está a discusión el TLC que es la homologación del salario mínimo con la parte sur de Texas pudiera ser algo que realmente emocionara a todo el priismo como va a ser el caso, sin lugar a dudas pudiéramos entrar con que PEPE MEADE tiene la transparencia, tiene la capacidad, tiene la personalidad para poderlo hacer ya que ha sido tres veces secretario de hacienda, perdón secretario de distintas secretarias, tiene toda la consolidación como un gran ser humano….. Como punto final y al referirse a las encuestas, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, cito varios ejemplos, como en la elección que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR salía arriba de PEÑA NIETO y este gano, la de MADRAZO y de FELIPE CALDERÓN y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, señaló que es exactamente igual y que caballo que alcanza gana, y destaco que lo más importante es el desprestigio del apellido y pregunto ¿quién tiene más votos negativos? el apellido de YAHLEEL ABDALA o el apellido GUEVARACOBOS junto con nuestro nombre o el apellido CABEZA DE VACA….. Este martes el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, asistió a la escuela primaria Enrique Rodríguez Cano y sostuvo una reunión con padres de familia para validar la construcción de un comedor para beneficiar a más de 300 alumnos, los recibió la directora de la institución, BLANCA ESTELA GÓMEZ SÁENZ y enseguida se trasladó al Jardín de Niños Independencia de México que está ubicado en la colonia Burocrática en donde sostuvo una reunión para la construcción de otro comedor escolar y fue recibido por la profesora ESMERALDA RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ.

