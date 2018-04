ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- El candidato del PRI AGC, destaca acciones a realizar. *.- Señaló que desde el Senado, combatirá la corrupción.

Durante sus actividades de proselitismo el pasado martes en la Ciudad de Matamoros, el candidato del PRI a Senador de la República, Alejandro Guevara Cobos; destaco acciones a realizar desde el Senado Mexicano.

Luego de reuniones privadas con la estructura del PRI así como con integrantes de organizaciones y promotores del voto, estuvo con empresarios y expuso sus propuestas a realizar, de llegar al Senado Mexicano.

En las propuestas realizadas por Alejandro Guevara Cobos, destacan el combate a la corrupción, presencia de fuerzas armadas, restructuración del tejido social, como atracción de inversiones y empleos.

El candidato del PRI, durante su estancia en Matamoros; también dijo a empresarios que de ganar, como se espera buscara traer infraestructura, equipamiento, tecnología y recuperar la confianza de la ciudadanía.

Resaltó: “Yo creo que en este momento, todos tenemos que ser juzgados por igual, cualquier político, ciudadano que cometa un error, nadie puede tener ningún amparo por ningún tema, fuera al fuero constitucional”.

Durante la entrevista realizada, agregó a lo anterior; que los “Los tamaulipecos, hombres, mujeres y jóvenes quieren un gobierno fuerte y quieren que todos trabajen en unión para que lejos de colores la aplicación de la ley sea pareja.

Alejandro Guevara Cobos, expreso que parece una de las propuestas más importantes de nosotros, por ejemplo es aquel funcionario que haya tocado un peso del erario público que se vaya a la cárcel.

Pero en la cárcel hay que quitarle todos los recursos y que este dinero venga para los programas estratégicos que puedan hacer que realmente Tamaulipas deje de ser la zona de inseguridad que el día de hoy somos”.

Este miércoles el candidato del PRI a Senador, Alejandro Guevara Cobos; continuo con actividades de proselitismo en el municipio de San Fernando, realizo la entrega de los nombramientos a la estructura electoral.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el candidato del PRI al Senado Mexicano, Alejandro Guevara Cobos; avanza cada día más hacia la victoria electoral del primero de Julio del 2018.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En información de la presidencia municipal, tuvimos conocimiento que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; estuvo este miércoles en la escuela secundaria “Gral. Moisés Sáenz Garza” del Poblado El Limón….. Durante su estancia en dicho lugar, el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; participio en el homenaje y la develación de placa en honor al señor WONG FOON CHUCK….. Lo acompañaron en esta actividad, el director de Cultura FERNANDO PERALES DELGADO, la Directora de la institución, la profesora ELSA DIANA LÓPEZ MUÑIZ, la nieta del homenajeado LINDA CHUCK HERNÁNDEZ, también la señora ELIZABETH HERNÁNDEZ RAMOS esposa de RUBÉN CHUCK hijo del homenajeado y la delegada del ejido El Limón TRESA PADILLA MARTÍNEZ y fue presentado el fondo documental WONG FOON CHUCK, todo esto en el marco del 97 aniversario del traslado de poderes de Quintero a Villa de Juárez en 1921….. Para este jueves 19 de Abril de 2018, el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; tiene en programa asistir a las 08:00 horas a Congregación Quintero a la ceremonia de encendido y traslado de la antorcha la cual realizara su recorrido hasta la Plaza de los Fundadores ubicada por la calle Quintero, entre la Ocampo y Avenida Hidalgo al sur de la Ciudad, en donde se realizara una ceremonia y guardia de honor….. Posteriormente el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA (12:00 horas), estará en la presentación del libro del registro patrimonial, cultural, arqueológico, histórico, arquitectónico de El Mante en la Biblioteca Municipal y enseguida se habrá de realizar el recorrido por la exposición denominada “Descifrando los misterios de la montaña sagrada, el nevado de Toluca” en la Galería Ramón Cano Manilla…. Regresando con información del candidato del PRI al Senado Mexicano, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; manifestamos que el día de hoy sostuvo una serie de reuniones con estructura del comité directivo estatal del PRI y emitió un mensaje sobre el tema de la seguridad: La inseguridad es el tema que más nos duele a los tamaulipecos. Ya son miles los que han perdido la vida. Y no son sólo números, eran personas inocentes, queridas, con un futuro por delante o con una familia….. ALEJANDRO GUEVARA COBOS, menciono que los homicidios en nuestro estado, sigue aumentando. Requerimos la presencia del Ejército y la Marina en nuestras calles y al día de hoy, el gobierno del estado no ha firmado los convenios de colaboración para que así sea….. Además el candidato del PRI a Senador, manifestó que también necesitamos un sistema de alerta ciudadana para evitar que más balas perdidas terminen con la vida de inocentes que circulaban o vivan en donde se presentó un enfrentamiento. Así se estableció en el plan de desarrollo del estado. Hoy es letra muerta al igual como aquella promesa de que acabarían con la inseguridad en un año….. ALEJANDRO GUEVARA COBOS, estableció el compromiso de trabajar y legislar en favor de la ciudadanía desde el senado, voy a trabajar por tu seguridad, por la presencia de las fuerzas armadas, para quitarle el dinero a los narcos y para restablecer nuestro tejido social….. Por la tarde de este miércoles, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; se trasladó al sur de Tamaulipas en víspera de la llegada del coordinador de campañas de Senadores del PRI, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG y este jueves OSORIO, YAHLEEL y ALEJANDRO, estarán entregando nombramientos a la estructura priista del municipio de Altamira, posteriormente en un foro de propuestas y por la tarde ALEJANDRO GUEVARA COBOS, encabezará las visitas domiciliarias de la estación Cuauhtémoc en Altamira….. En cuestiones del Congreso del Estado, damos a conocer que los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, inició las entrevistas a ocho aspirantes al Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), quienes manifestaron su deseo, de trabajar en la defensa de las garantías de los ciudadanos….. Cabe mencionar que los legisladores locales, entrevistaron al ciudadano HUMBERTO RUBÉN DRAGUSTINOVIS PERALES, MARÍA JOSEFINA DE LEÓN MENDOZA, JESÚS SALVADOR ARVIZ VARGAS, LUIS ANTONIO VÁZQUEZ OCHOA, VERÓNICA ADRIANA BORREGO MEDINA, CARLOS OMAR SOSA DEL ÁNGEL, MARÍA DE LA LUZ GUEVARA CALDERÓN, y ABIMAEL BOLAÑOS LÓPEZ, candidatos que resaltaron en sus respuestas, la relevancia de dinamizar los derechos humanos y hacerlos parte de la cotidianidad….. En información del candidato del PRI a la Diputación federal por el 06 Distrito Electoral, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; tenemos que durante una entrevista expresó que las elecciones del 2018 son claves para que el PRI recupere posiciones….. El candidato del PRI a Diputado Federal por el Sexto Distrito FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, reconoció que la derrota del 2016, fue el resultado de una acumulación de errores que el partido cometió en los últimos años desde el servicio público, por lo que este año, es decisivo para “levantar” el barco que parecía hundirse….. En la entrevista sostenida con representantes de diversos medios de Comunicación Social, en el marco de sus actividades de proselitismo, el candidato FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; expresó que “Cualquier enfermo que no se da cuenta que está enfermo, nunca se va a curar, es el momento para pensar, ¿qué hemos hecho mal? Y componerlo, hay que replantearnos. El 2016 no fue, nos cambiaron porque ya tocaba, fue la acumulación de tantas cosas que no hicimos bien, pero si damos el paso que tenemos que dar ahorita”….. Durante su recorrido por los 18 municipios que comprende el VI Distrito de Tamaulipas, de los cuales 11 son gobernados por el PAN, destacó que en la mayoría de ellos gente está decepcionada por un cambio que impulsaron, y que no ha llegado….. FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, señaló “Yo he encontrado gente muy decepcionada por un cambio que no llego, cuando nos cambiaron y hay que reconocer, no estuvimos a la altura de las circunstancias y la gente se arto, y ese hartazgo hace que estemos en las circunstancias que estamos como partido, pero con la oportunidad de recuperar muchos municipios” ….. El candidato del PRI a Diputado Federal por el Sexto Distrito Electoral, manifestó que los resultados en materia de seguridad, salud y educación son casi nulos, dijo, no hay empleo, la corrupción, la violencia continúan y los propios panistas lo reconocen y se lo expresa, reiteró; “estábamos mejor cuando se suponía estaba el peor”….. FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, se preguntó: “Que es lo que hay abajo, un desanimo porque no ha habido resultados. La gente está buscando ahora, quien les pueda resolver los problemas, a corto y mediano plazo. Las variantes ahí están, estamos abajo, con resultados muy malos para la gente, ahora están pensando que quieren que regresemos y que estamos mejor cuando estaba el peor, así dicen los mismos azules. Ese es un tema que la realidad es que no ha habido la capacidad, así nos dicen, estamos arrepentidos”….. En la entrevista, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; aseguró que será un digno representante del VI distrito, porque conoce la problemática de los municipios y sabe de sobra las necesidades prioritarias de las personas y agregó, “me estoy poniendo a chambear en esto, que eso es lo que quiere la gente, para que el resultado nos favorezca”.

