ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Encabezo alcalde, 97 aniversario de cambio de Poderes. *.- Iniciaron en Quintero y terminan en Plaza de Fundadores

Este miércoles 19 de Abril del 2018, el presidente municipal Juan Francisco Leal Guerra; encabezó las actividades cívicas, deportivas y culturales, con motivo del traslado de Poderes de Congregación Quintero, a lo que hoy se conoce como Ciudad Mante.

Las actividades, iniciaron a las 8: 00 horas en Congregación Quintero, en donde el presidente municipal Juan Francisco Leal Guevara; envió un emotivo mensaje a los habitantes de este lugar e invitados de honor.

Como parte de la ceremonia efectuada en Congregación Quintero, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra; encendió la antorcha y participio en la carrera de relevos hasta la Plaza de los Fundadores.

En la Plaza de los Fundadores el alcalde Juan Francisco Leal Guerra, encabezó una ceremonia y monto guardia de honor en el monumento erigido en memoria de los Fundadores de lo que hoy es Ciudad Mante.

El alcalde Juan Francisco Leal Guerra encendió el Pebetero con la flama de la antorcha y enseguida al igual que todos los presentes, escucho el discurso oficial por parte de Saúl Saavedra Verastegui, descendiente.

En la ceremonia iniciada en Quintero y que termino en la Plaza de Fundadores ubicada en la cabecera municipal, al alcalde Juan Francisco Leal Guerra; fue acompañado por su esposa, Juanita Lara de Leal.

Lo acompañaron también descendientes de los Fundadores de Canoas hoy Ciudad Mante, los hermanos Lauro y Araciel Saavedra, el Licenciado Luis Perfecto Torres Hinojosa y mi comadre Adelina Flores Vázquez.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que las actividades inherentes al 97 Aniversario del traslado de Poderes de Congregación Quintero a lo que hoy se conoce como Ciudad Mante, es algo digno de recordar.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Antes de iniciar estos comentarios, manifestamos que la tarde de este miércoles acudimos a dos funerarias de la Ciudad, a la primera para decir un hasta luego al buen amigo AGUSTÍN (GUTY) ROJAS, hermano de la señora JULIANA ROJAS esposa del buen amigo LORENZO VÁZQUEZ, así como a su respectiva familia. QEPD….. También en el mismo lugar, la Funeraria que está ubicada a la salida a Victoria, dimos nuestro más sentido pésame, a otro vecino de la colonia Tamaulipas, DANIEL QUESADA; quién nos dijo que también estaba velándose su hermano LEONARDO QUESADA, por lo acompañamos en sus momentos de dolor. QEPD su hermano….. Luego de haber estado en dicho lugar, nos trasladamos a la Funeraria que esta frente a la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y esto para despedir y decir un hasta luego, al buen amigo que falleció en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; NIÑO ROCHA y dimos nuestros más sentido pésame a familiares, entre ellos a sus hermanos JOSÉ LUIS Y SERGIO ROCHA…. Como este miércoles fue de tristes noticias, aprovechamos el espacio para enviar nuestro más sentido pésame a JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ARREDONDO y para su esposa, LETICIA VALDEZ ZÚÑIGA, que es prima hermana de mi esposa MA. CRISTINA GALLEGOS ZÚÑIGA, ya que este miércoles por la mañana, falleció su hijo JOSÉ LUIS MARTÍNEZ VALDEZ a la edad de 25 años, ellos viven en Ciudad Victoria en donde sus restos están siendo velados. QEPD….. Ahora si tenemos que en cuestiones políticas, el Candidato del PRI al Senado de la República, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, recibió al coordinador nacional de las campañas a Senadores, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, quienes junto a la compañera de fórmula por el estado de Tamaulipas, YAHLEEL ABDALA CARMONA encabezaron la entrega de nombramientos a la estructura priista del municipio de Altamira….. Durante su mensaje el candidato del PRI ALEJANDRO GUEVARA COBOS, destaca los siguientes puntos: Un voto por el PRI el primero de julio, va a ser un voto por la paz y la tranquilidad de todos los tamaulipecos, porque tenemos la fuerza de la experiencia, porque realmente tenemos el dominio, el conocimiento del estado….. Además manifestó que nuestra propuesta es muy clara, todo aquel funcionario público que toque un peso del erario público, del partido político que sea que se vaya a la cárcel y en la cárcel le quitamos los recursos y esos recursos los vamos a usar para la materia de la seguridad y para la restructuración del tejido social….. El candidato del PRI al Senado Mexicano, señaló; nos estamos comprometiendo a reformar las leyes, no nada más para que todo aquel que toque el dinero del pueblo se vaya a la cárcel, sino para que se le quite de inmediato y esto pueda ser dirigido en beneficio de la sociedad, muy claramente especificado….. ALEJANDRO GUEVARA COBOS, manifestó que MEADE, tiene su agenda, va caminando bien, lo que está haciendo es demostrar que tiene capacidad, que tiene experiencia y que no se nos olvide, es un hombre honrado y enseguida, añadió, que la política no es de ocurrencias, aquí no podemos tener dinastías ni nepotismo como el que tenemos ahorita; yo soy de la cultura del esfuerzo, vengo desde abajo, yo no necesité que mi hermano fuera gobernador para ser candidato al senado, ni tampoco necesite traicionar al partido que me formó como lo hizo el hijo de un ahora ex gobernador. No se vale que aquí en Tamaulipas quieran que gobiernen dinastías, fuera las dinastías y fuera el nepotismo….. En su mensaje dirigido a los altamirenses como habitantes de demás municipios del estado, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; señaló que mejores somos los del PRI, los que tenemos formación, estructura, experiencia, talento y habilidades, y eso es una muestra de cómo es la militancia del PRI y aquí en Tamaulipas se va a sacar la espina, y agregó porque en estos momentos desgraciadamente en las colonias no hay gestores….. Al final de su mensaje del evento en el que estuvieron candidatas del PRI a Diputadas Federal por el Distrito 07 y 08, GRISELDA CARRILLO y ELVIA HOLGUERA, el candidato ALEJANDRO GUEVARA COBOS y el Coordinador de candidatos a Senador MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, participaron en la entrega de nombramientos a la estructura del partido en Altamira y asistieron al foro de propuestas ciudadanas denominado “Tu voz es la Solución”….. En la entrevista, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; expresó porque los electores votarían por él, sin lugar a dudas primero que nada porque un voto por el PRI el primero de julio, va a ser un voto por la paz y la tranquilidad de todos los tamaulipecos, porque tenemos la fuerza de la experiencia, porque realmente tenemos el dominio, el conocimiento del estado, de los efectos y las causas que en estos momentos están haciendo que los ciudadanos no vivan bien, porque estamos en estos 20 días de campaña que hoy estamos cumpliendo, realmente terminando los recorridos de la costa, del centro, del altiplano, de la frontera, de la huasteca, y realmente hemos refrendado lo que a la gente le duele, Tamaulipas es un estado de muchas potencialidades, Tamaulipas es de gente valiente, trabajadora, audaz, con habilidad, que ha podido hacer que por ejemplo tengamos empresas que están en estos momentos participando en temas de la explotación de petróleo, o metiéndote en la armazón de piezas de última tecnología para Estados Unidos y otros lugares del mundo, tenemos puertos industriales y lo que no se vale es que la gente no viva en paz ni en tranquilidad, y que desgraciadamente el semáforo delictivo que cada mes nos da el Consejo Nacional de Seguridad Pública, sigue en estos dos últimos años subiendo y nos sigue demostrando, no es una crítica des constructiva, ni una crítica que queramos hacer por el tiempo electoral, sino que en este momento siguen subiendo los delitos del fuero común, del fuero federal, las agresiones a los ciudadanos, aquí en Tampico, Madero y Altamira, vemos el robo a los transeúntes, al comercio, las balaceras, hasta los mismos medios de comunicación en las partes de afuera vez trabajadores no pueden salir debido a que hay una balacera o un suceso; esto no puede ser Tamaulipas. Tamaulipas tiene que ser el estado de prosperidad, el estado de crecimiento, el estado de salud, pero sobretodo de seguridad y de inversión para que cuando México sea la octava potencia del mundo, el estado de Tamaulipas sea uno de los estados más fuertes competitivamente, esto para darle calidad de vida a sus ciudadanos…. Sobre la pregunta ¿de los ex – gobernadores del PRI en la cárcel?, refrendo que su propuesta es muy clara, todo aquel funcionario público que toque un peso del erario público, del partido político que sea, no puede haber… partidistas, que se vaya a la cárcel y en la cárcel le quitamos los recursos y esos recursos los vamos a usar para la compra de la tecnología y para la materia de la seguridad y para la restructuración del tejido social para poder asegurar que los jóvenes y niños de entre once y 25 años de edad que hoy están en sus casas, tengan oportunidades de empleo, de desarrollo, de crecimiento, de salud y no tengan ninguna oportunidad de inscribirse en los cárteles delincuenciales y que eso pues esté generando nuevos delincuentes que mañana, en lugar de ayudar a la prosperidad de la ciudadanía van a ayudar a que Tamaulipas decrezca en lugar de que crezca….. Otras de las preguntas realizadas, fue del porque JOSÉ ANTONIO MEADE iba en tercer lugar a lo que dijo que él tiene su agenda, y que van a ganar también MAGDALENA PERAZA, candidata del PRI a la alcaldía de Tampico, y CARLOS TORAL por Altamira, y sobre el nepotismo de los CABEZA DE VACA o el Nepotismo del ex – gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ que les entrego a Tamaulipas, respondió, pues mira, yo no sé cuál puede ser de los dos el peor.

