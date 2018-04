ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Julio Portales Martínez, un paso más rumbo a la alcaldía. *.- Recibió Constancia del CME, es candidato oficial del PRI.

El pasado domingo el candidato del Partido Revolucionario Institucional Julio Portales Martínez, dio un paso más rumbo a la alcaldía, al recibir la Constancia que lo acredita como tal por parte del Consejo Municipal Electoral.

La Constancia expedida por el CMP que preside María Brisa Vargas Torres, le fue entregada por el representante ante dicha autoridad, por parte del Licenciado Alfredo González Izquierdo.

Como es conocido, la Constancia fue entregada al candidato a presidente municipal Julio Portales Martínez, en el Comité Directivo Municipal que es presidio por Guadalupe Acevedo Díaz.

Durante esta actividad partidista, Julio Portales Martínez; fue acompañado por uno de sus compañeros de fórmula, el candidato a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, Florentino Aarón Sáenz Cobos.

Al dirigir un mensaje ya con la Constancia en la mano que le fue entregada al representante ante el Consejo Municipal Electoral, julio Portales Martínez; dijo encontrarse listo para iniciar su campaña política electoral.

En su participación al interior de las oficinas del CDM del PRI, agradeció la asistencia al evento de la entrega de la Constancia de Mayoría, a militantes y simpatizantes del tricolor que se dieron cita en tal lugar.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS…… Aunque si bien es cierto el candidato a la presidencia de la República por la Coalición “Juntos Haremos Historia” permanece arriba en las encuestas, también es cierto que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ; recibió principalmente de los candidatos al mismo cargo de elección popular, RICARDO ANAYA CORTES de la Coalición “Por México al Frente” y JOSÉ ANTONIO MEADE KRUIBREÑA de la Coalición “Todos por México”, un fuerte revés, que ubica al segundo en mención como el ganador del primer debate, que se celebró el pasado domingo por la noche y en el que participaron MARGARITA ZAVALA y JAIME RODRÍGUEZ “El Bronco”, los cuales por cierto también participan como candidatos a la presidencia de la república ….. En información del Congreso del Estado, manifestamos que el Diputado Local GLAFIRO SALINAS MENDIOLA; dijo que “Como coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, sobre todo, como representante de los tamaulipecos, en mi calidad de legislador, reconozco este paso tan importante que se ha dado, con la extradición a Estados Unidos, del Ex Gobernador TOMAS YARRINGTON RUVALACABA”….. Esto fue dado a conocer por el también Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, GLAFIRO SALINAS MENDIOLA; luego de que se diera a conocer que YARRINGTON RUVALCABA, fue trasladado al vecino País, para ser juzgado por un Tribunal, por presuntos actos de corrupción que han afectado a las familias y al desarrollo del Estado de Tamaulipas….. Sobre el tema, agregó que “Este es un paso trascendental, sin lugar a duda, así como la tarea y acciones que realiza la Administración del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, para combatir la impunidad y regresar a la sociedad la grandeza de Tamaulipas”….. El Legislador Local GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, dijo que este caso, como el del Ex Gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, son una respuesta a las demandas de la sociedad tamaulipeca, para dar certeza de que la impunidad y corrupción en el Estado, será castigada ….. Al final manifestó que “En mi tarea, responsabilidad y actuar como Diputado de la Sexagésima Legislatura, está la convicción de trabajar en el combate a la corrupción, por ello, seguiremos sumando acciones desde el ámbito de nuestra competencia, para erradicar este mal que aqueja no solo a Tamaulipas, sino a todo el País”….. Como es conocido, el candidato del PRI a Senador de la Republica ALEJANDRO GUEVARA COBOS; el pasado viernes estuvo en esta Ciudad, para visitar a los habitantes de la colonia Nacional Colectiva y solicitarle su votó para poder ganar la elección del primero de Julio del 2018….. Por cierto que del candidato del PRI al Senado Mexicano ALEJANDRO GUEVARA COBOS, nos llegó información que asistió a la entrega de nombramientos a la estructura territorial de la Ciudad y Puerto de Tampico….. En dicho lugar, expresó que en YAHLEEL, y en su servidor y en Elvia tienen un equipo que desde el Senado de la República y desde la Cámara de Diputados, vamos a trabajar de la mano de la mejor amiga de los tampiqueños, para que desde entonces los senadores y los diputados no se van tan lejanos, porque lo que nos han dicho en sus colonias, en los recorridos, es que ustedes quieren es que estén al pendiente de su pavimentación, de su drenaje, de sus lámparas, de su seguridad, de ustedes y también de sus hijos….. ALEJANDRO GUEVARA COBOS, también dijo en su participación, que es un honor para YAHLEEL ABDALA, para PEPE MEADE, para ELVIA y para mí, ir en fórmula con MAGDALENA PERAZA; además que en esta elección nos estamos jugando el verdadero progreso de Tampico y de Tamaulipas….. Agregó que queremos funcionarios públicos que tengan el valor de a nadie decirle: tú no, porque tu no me ayudaste, esos no son buenos gobernantes; los que gobiernan, gobiernan para todos. No queremos estar soportando presidentes municipales que no cumplen, que los engañan en campaña y luego como funcionarios ya no los reciben, tengan mucho cuidado….. Como parte de sus actividades de proselitismo, ALEJANDRO GUEVARA COBOS; al iniciar su cuarta semana de campaña desde el municipio de Reynosa, refrendó su compromiso de ser un Senador de territorio para mantener el contacto con la gente, por lo que anunció la apertura de oficinas de gestoría en las principales regiones del estado, mismas que estará visitando cuando menos una vez al mes….. El candidato del PRI al Senado de la República señaló que los candidatos deben entender que es lo que les duele a la gente, en ese sentido, aseguró que no solo estará en México haciendo leyes que transformen la vida constitucional del país, sino que estará siempre al pendiente de lo que pasa en sus colonias, en sus ejidos y en sus ciudades….. ALEJANDRO GUEVARA COBOS, pregunto “Ustedes quieren senadores de territorio, por eso el compromiso es que vamos a estar al pendiente de cómo está su lámpara, de cómo va su pavimentación, de cómo está su drenaje, cómo va el bacheo, si los dejan sin agua y sobre todo vamos a hacer un buen equipo por su seguridad, queremos vivir bien, sabemos hacer las cosas, aunque somos muy jóvenes tenemos mucha experiencia”….. Durante su estancia en la fronteriza Ciudad Reynosa, el candidato del PRI al Senado Mexicano ALEJANDRO GUEVARA COBOS; realizó este lunes un recorrido por las colonias Loma Linda y Voluntad y Trabajo acompañado del candidato suplente GUILLERMO ACEBO SALMÁN y los candidatos a diputados federales por el distrito Electoral 02 y 09, BENITO SÁENZ y GUSTAVO RICO, respectivamente, donde estableció que hoy la gente ya no quiere rollos largos ni complicados, si no que les digan que es lo que se va a hacer por el bienestar de todos ellos…. Además menciono que tanto él, su compañera de fórmula YAHLEEL ABDALA tienen la experiencia de ser gente ganadora que saben hacer las cosas bien y no como los de enfrente que para poder ganar tienen que meter a sus hermanos, asegurando que los tamaulipecos no van a permitir actos de nepotismo, “No se lo vamos a permitir, porque queremos gente desde las presidencias municipales que entiendan que esto no es de egocentrismos, ni de soberbia, queremos gente que cuando ustedes tengan un problema les abran de par en par las puertas y no que se la pasen con la soberbia en la mano”….. En información de la presidencia municipal, damos a conocer que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; asistió este día a la celebración del Día Internacional del Libro, evento que se realizó en el Kiosco de la Plaza Principal “Gral. Plutarco E. Calles”, en punto de las 11:00 horas….. Durante esta actividad, el jefe de la comuna Mantense, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; fue acompañado por el Director de la Cultura en El Mante, FERNANDO PERALES DELGADO, como también de MARÍA DEL CONSUELO LÓPEZ GARCÍA Directora de la Escuela JBT, síndicos y regidores, como de la titular de la Biblioteca, MARÍA DE LOS ANGELES CÁRDENAS ALONSO….. En el evento, también se dio lectura al libro “Relatos y estampas fascinantes de el Quijote para niños” y se contó con la participación de los alumnos de la escuela primaria Juan B. Tijerina y posteriormente se trasladaron a la biblioteca donde se realizó la visita, asimismo se recorrió la galería de arte Ramón Cano Manilla….. Hace unos días acompañamos en su actividades de proselitismo por varios ejidos de la zona cañera de este municipio, al candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral, FLORENTINO AARON SÁENZ COBOS y a decir verdad, al ex – diputado Local y ex – alcalde de Mante y en estas fechas Presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos campesinos en el Estado, le fue muy bien….. En sus diferentes intervenciones, el candidato del PRI FLORENTINO AARON SÁENZ COBOS, dio a conocer sus propuestas a los hombres, mujeres y jóvenes de la zona cañera de este municipio pero además, les dijo tener mucho pero mucho cuidado, porque seguramente días antes de la elección andarán repartiendo dinero para comprarles su voto pero que el voto no se vende, porque este será un voto por la paz y la tranquilidad de los habitantes de este distrito electoral, como de Tamaulipas también.

